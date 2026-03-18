Арх. Иван Шишков: От „Прогресивна България“ гоним 121 депутати и слагаме край на модела „Хемус“

Ще видим ли нова визия на коалицията „Прогресивна България“ за коренна промяна в управлението на страната. Както и ще се изпълни ли заявката за 121 депутати… Пред ФАКТИ говори арх. Иван Шишков, бивш служебен регионален министър и настоящ кандидат за депутат от „Прогресивна България“.
– Г-н Шишков, заявихте, че е притеснително да се правят коалиции, когато всички са били с всички. Това означава ли, че „Прогресивна България“, от която сте част, категорично изключва участие в коалиционно управление? И ако е така – с кого после ще управлявате?
– Основната цел на коалицията „Прогресивна България“ е да постигнем 121 депутати. Точно затова – защото след изборите всяка коалиция с хора, които са правили коалиции без принципи, ще бъде проблем. В последните три години политическата криза непрекъснато се задълбочаваше именно заради такива безпринципни коалиции. Нашите основни цели са да променим държавата така, че тя повече да не се управлява от олигархични кръгове. И в никакъв случай да не изглежда по начина, по който всички виждаме какво се случва в момента. В „Прогресивна България“ имаме ясна идея как това да се случи. Идваме с увереността, че можем да го направим. В рамките на предизборната кампания се надявам, че ще успеем да убедим гражданите на България, че наистина предлагаме нещо ново. Това стои на дневен ред.
– Определяте като цел 121 депутати, но това май е доста оптимистично, при положение че имаме силно фрагментиран политически терен…
– Всички журналисти, включително и вие, ми задавате този въпрос. Но към момента не е ясно кои политически сили ще влязат в парламента. Не знаем не само кои ще влязат, но и какво ще следва, ако не постигнем целта от 121 депутати. Към този момент едно е ясно – категорично ще бъдем първа политическа сила и ще имаме достатъчно голяма разлика от останалите. Надяваме се хората да разберат следното – освен че можем да променим системата на управление в България, държавата може да стане нормална, цивилизована европейска страна, в която корупцията не е на дневен ред. В която новините за купен вот не започват още преди предизборната кампания. Това е изключително тревожно и трябва да се сложи край. Вижте, просто е. Този купен вот се финансира от корупцията и от олигархични кръгове, които не искат да си тръгнат. Борбата в момента е заедно с хората – срещу тези кръгове. Само демократичният начин на промяна е истинският, защото подмяната на властта не е демокрация.
Тези, които създават слухове, разпространяват невярна информация и компромати, поддържат тази машина – и тя се финансира от корупцията в България.
Много е важно всички да излязат да гласуват и да кажат „стига“. Най-страшното е, че това се предлага все повече през последните години. И логично идва въпросът – с кого да направим коалиция. Това е притеснителното. Всеки е участвал по някакъв начин в създаването на тази лоша среда. Да, някои партии повече, други по-малко. Но, както видяхме, имаше хора, които решиха, че със създателите на модела могат да управляват държавата и да я „променят“. И така настъпи още по-голяма политическа криза. Борбата днес е да извадим българския народ от летаргията и да го накараме да гласува. Вярвам, че това е постижимо. И вярвам, че 121 депутати е постижима цел. Има огромно количество разочаровани хора. Включително и ние от „Прогресивна България“ сме разочаровани от политическата класа. Президентът Радев излезе на политическия терен, защото това беше единственият възможен шанс да откликне на очакванията на хората за промяна. Защото на България ѝ е нужен лидер, а не месия. Очевидно до този момент лидери, които да променят системата, не се намериха, въпреки че чухме такива заявки.
– Последното социологическо изследване на „Маркет Линкс“ дава 3% разлика между „Прогресивна България“ и ГЕРБ. Първоначално се даваше по-голяма преднина, а сега тя се свива. Това тенденция ли е?
– За мен това е странно, защото всички изследвания до момента даваха над 30% за проекта на Румен Радев и малко под 20% за ГЕРБ. Понякога социолозите дават странни резултати. Аз обаче се срещам с хора – ходя из София и страната. Виждам настроенията – хората искат генерална промяна и вярвам, че тя ще се случи. Когато започне такава политическа битка, тези, които искат да запазят статуквото, се активизират. Но то може да бъде променено, ако ГЕРБ и ДПС нямат една трета от парламента. Това е цел, която може да се постигне с висока избирателна активност.
– Казвате, че купеният вот може да бъде преборен с висока активност. Какви конкретни механизми предлагате?
– Конкретният механизъм е в самите хора – да излязат да гласуват. Важно е също, колкото и да са отегчени от политиката, да прочетат кой какво предлага, да се запознаят с програмите на партиите и да се замислят върху позитивната част от кампанията. Истина е, че досега кампаниите не предлагаха достатъчно конкретика. Но ние имаме ясна представа не само как да преборим корупцията, но и как да развиваме държавата.
Апелът ми е хората да се информират и да гласуват.
Нека да прочетат, да вникнат в нашите послания и се надявам след това да можем да се поздравим с успех – че хората в България могат да преборят мафията, че ГЕРБ и ДПС няма да имат една трета и че ще имаме стабилно правителство, което наистина ще промени държавата. А не да се повтори сценарият с „Продължаваме промяната“, която произлезе от служебните кабинети на президента Радев, в част от които съм бил. Това не беше политически инженеринг на президента, а проект на хора, които се възползваха от имиджа си от служебната власт, за да създадат партия.
– Бяхте служебен регионален министър. Какви проблеми решихте с пътищата и строителството по време на вашето управление, за което днес говорим?
– Ние направихме много. Изключвам това, че показахме как се краде. Изключвам факта, че с изваждането на ядките показахме, че в българските магистрали липсва между 15 и 33% асфалт, включително и много други компоненти на пътя. Въпросът е какво сме направили позитивно, и нека да акцентирам върху това. Спомняте ли си, че съвсем скоро влезе в действие последният лот на магистрала „Европа“? Този лот за 9 месеца ние го проектирахме, одобрихме подробен устройствен план, отчуждихме го и издадохме разрешение за строеж – и той започна да се строи. Този лот е изцяло благодарение на усилията на нашия служебен кабинет. Въведохме в експлоатация част от първия лот на магистрала „Европа“. Само за 10 месеца придвижихме много голяма част от нея, при положение че строежът е започнал още през 2017 година. Трябва да кажа и за най-важната магистрала, с която никой не се занимаваше – от Русе до Маказа. Не забравям и „Хемус“. Представете си колко е дълго това разстояние от Русе до Маказа и как това е магистралата, която истински свързва Северна и Южна България. За тази магистрала ние успяхме за нашите 10 месеца да одобрим 70 километра подробни устройствени планове, да ги отчуждим, да възложим проектиране – и в момента се строи. Имаше критична точка, свързана със срок, защото щеше да изтече процедура по ОВОС и всичко това щеше да се случи след пет години. Когато говорим за критични моменти – при магистрала „Струма“ успяхме да одобрим малък устройствен план, но благодарение на него не само довършихме пътен възел, а и дадохме възможност да се строи обходът на Кресна.
– Темата за Кресна е от години…
– Точно така, реално ние спасихме процедура, която иначе щеше да се забави с поне пет години. И още нещо. Аз съм кандидат за депутат и водя листата във Враца. Ще ви кажа защо – Северозападът е буквално забравен с години, защото никой не направи цялостен и качествен проект за връзка от Видин към София. Знаете и моята теза за тунела под Петрохан – най-пряката връзка. Това ще предложим – ясно и категорично – и ще го строим. В тази част на страната липсват проекти, но ние придвижихме много подробни устройствени планове. Давам пример – пътят между Мездра и Ботевград. Проектът предвиждаше кръстовища на едно ниво и кръгови движения. Представяте ли си какво е било качеството на проектирането? По „Хемус“ пуснахме в експлоатация десети лот и придвижихме девети. В предишните служебни кабинети отчуждихме четвърти, пети и шести лот.
Държавата беше започнала незаконно строителство върху неотчуждени терени.
И всичко това – при раздадени пари, при случая с чувалите, при инхаус процедурите. Ето това е разликата.
– Твърдите, че ясните проекти са гаранция срещу кражбите в инфраструктурата. Не е ли проблемът по-скоро в контрола и институциите, а не в липсата на проекти?
– Ние трябва да правим качествено проектиране. Когато имаш качествен проект, нямаш преработки по време на строителството или те са минимални. Нямаш изненади. Можеш да контролираш строителя – по срокове и качество. Когато имаш некачествени проекти и се бърза да се „реже лентата“ без пълна документация – това е грешен начин на строителство. Няма частен инвеститор, който да работи така. Частникът работи със свои пари, а държавата харчи нашите – и затова не им пукаше колко ще отидат в чувалите и колко в асфалта. Така става и безкрайно скъпо. Не е само корупция – просто е много по-скъпо. За да знаеш колко струва нещо, трябва да имаш проект. А предишните раздаваха пари преди да има проект. Това е най-големият проблем. Искрено се надявам това да не се случва повече. Ваша голяма тема са т.нар. „инхаус“ процедури. Ако влезете във властта, какво ще промените в законодателството, за да прекратите този модел?
– Инхаус процедурите, по начина, по който се правят, нямат нищо общо със законодателството. Това, което е направено на „Хемус“, е ясно нарушение на закона…
– Инхаус процедурата сама по себе си не е лоша, но има друг смисъл – когато държавно дружество може със собствени сили да изпълни проект. В момента обаче имаме държавна фирма „Автомагистрали“, която е просто разпределителна гара, през която минават парите. Това е нарушение. Проблемът не е в закона, а в неговото нарушаване без последствия. И сега се връщаме в началото на разговора. И ето защо е важно да имаме 121 депутата, дори 161, и тогава това, за което ми задавате въпроса, просто ще отиде в историята. Когато се спазват законите, или когато нарушителят си понася отговорността, а не се уволнява прокурорът, който иска да внесе преписка за чувалите с парите от „Хемус“, държавата ще функционира по друг начин. Нашите пари ще бъдат далеч по-защитени и никой няма да си помисли да прави законно нарушение и да лъже, че това е полезно, защото видите ли, с парите сме „преборили бъдеща инфлация“. Както виждате, нищо не се случи. И доколкото знам, министър след мен сключи договор за индексация за магистрала „Хемус“, което е друга тема и не искам да влизам в нея. Сега имаме строители под прикритие, държавна фирма, която носи гаранцията, през която минават парите, и ако я контролираш и поискаш всичко по договор, тя на практика ще фалира. Тогава строителите под прикритие, строителите с чувалите, ще излязат от цялото строителство. Виждате колко сложно е направено всичко, за да не може държавата да се разкъчи от тази абсолютно порочна практика. Тя не е просто лоша – това е абсолютно законно нарушение. Но идват избори и от хората зависи дали искат всичко това да приключи.
