Арх. Иван Шишков: От „Прогресивна България“ гоним 121 депутати и слагаме край на модела „Хемус“

18 Март, 2026 13:22 2 350 67

Безпринципните коалиции доведоха до политическата криза, казва той

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще видим ли нова визия на коалицията „Прогресивна България“ за коренна промяна в управлението на страната. Както и ще се изпълни ли заявката за 121 депутати… Пред ФАКТИ говори арх. Иван Шишков, бивш служебен регионален министър и настоящ кандидат за депутат от „Прогресивна България“.
– Г-н Шишков, заявихте, че е притеснително да се правят коалиции, когато всички са били с всички. Това означава ли, че „Прогресивна България“, от която сте част, категорично изключва участие в коалиционно управление? И ако е така – с кого после ще управлявате?
– Основната цел на коалицията „Прогресивна България“ е да постигнем 121 депутати. Точно затова – защото след изборите всяка коалиция с хора, които са правили коалиции без принципи, ще бъде проблем. В последните три години политическата криза непрекъснато се задълбочаваше именно заради такива безпринципни коалиции. Нашите основни цели са да променим държавата така, че тя повече да не се управлява от олигархични кръгове. И в никакъв случай да не изглежда по начина, по който всички виждаме какво се случва в момента. В „Прогресивна България“ имаме ясна идея как това да се случи. Идваме с увереността, че можем да го направим. В рамките на предизборната кампания се надявам, че ще успеем да убедим гражданите на България, че наистина предлагаме нещо ново. Това стои на дневен ред.

– Определяте като цел 121 депутати, но това май е доста оптимистично, при положение че имаме силно фрагментиран политически терен…
– Всички журналисти, включително и вие, ми задавате този въпрос. Но към момента не е ясно кои политически сили ще влязат в парламента. Не знаем не само кои ще влязат, но и какво ще следва, ако не постигнем целта от 121 депутати. Към този момент едно е ясно – категорично ще бъдем първа политическа сила и ще имаме достатъчно голяма разлика от останалите. Надяваме се хората да разберат следното – освен че можем да променим системата на управление в България, държавата може да стане нормална, цивилизована европейска страна, в която корупцията не е на дневен ред. В която новините за купен вот не започват още преди предизборната кампания. Това е изключително тревожно и трябва да се сложи край. Вижте, просто е. Този купен вот се финансира от корупцията и от олигархични кръгове, които не искат да си тръгнат. Борбата в момента е заедно с хората – срещу тези кръгове. Само демократичният начин на промяна е истинският, защото подмяната на властта не е демокрация.

Тези, които създават слухове, разпространяват невярна информация и компромати, поддържат тази машина – и тя се финансира от корупцията в България.

Много е важно всички да излязат да гласуват и да кажат „стига“. Най-страшното е, че това се предлага все повече през последните години. И логично идва въпросът – с кого да направим коалиция. Това е притеснителното. Всеки е участвал по някакъв начин в създаването на тази лоша среда. Да, някои партии повече, други по-малко. Но, както видяхме, имаше хора, които решиха, че със създателите на модела могат да управляват държавата и да я „променят“. И така настъпи още по-голяма политическа криза. Борбата днес е да извадим българския народ от летаргията и да го накараме да гласува. Вярвам, че това е постижимо. И вярвам, че 121 депутати е постижима цел. Има огромно количество разочаровани хора. Включително и ние от „Прогресивна България“ сме разочаровани от политическата класа. Президентът Радев излезе на политическия терен, защото това беше единственият възможен шанс да откликне на очакванията на хората за промяна. Защото на България ѝ е нужен лидер, а не месия. Очевидно до този момент лидери, които да променят системата, не се намериха, въпреки че чухме такива заявки.

– Последното социологическо изследване на „Маркет Линкс“ дава 3% разлика между „Прогресивна България“ и ГЕРБ. Първоначално се даваше по-голяма преднина, а сега тя се свива. Това тенденция ли е?
– За мен това е странно, защото всички изследвания до момента даваха над 30% за проекта на Румен Радев и малко под 20% за ГЕРБ. Понякога социолозите дават странни резултати. Аз обаче се срещам с хора – ходя из София и страната. Виждам настроенията – хората искат генерална промяна и вярвам, че тя ще се случи. Когато започне такава политическа битка, тези, които искат да запазят статуквото, се активизират. Но то може да бъде променено, ако ГЕРБ и ДПС нямат една трета от парламента. Това е цел, която може да се постигне с висока избирателна активност.

– Казвате, че купеният вот може да бъде преборен с висока активност. Какви конкретни механизми предлагате?
– Конкретният механизъм е в самите хора – да излязат да гласуват. Важно е също, колкото и да са отегчени от политиката, да прочетат кой какво предлага, да се запознаят с програмите на партиите и да се замислят върху позитивната част от кампанията. Истина е, че досега кампаниите не предлагаха достатъчно конкретика. Но ние имаме ясна представа не само как да преборим корупцията, но и как да развиваме държавата.

Апелът ми е хората да се информират и да гласуват.

Нека да прочетат, да вникнат в нашите послания и се надявам след това да можем да се поздравим с успех – че хората в България могат да преборят мафията, че ГЕРБ и ДПС няма да имат една трета и че ще имаме стабилно правителство, което наистина ще промени държавата. А не да се повтори сценарият с „Продължаваме промяната“, която произлезе от служебните кабинети на президента Радев, в част от които съм бил. Това не беше политически инженеринг на президента, а проект на хора, които се възползваха от имиджа си от служебната власт, за да създадат партия.

– Бяхте служебен регионален министър. Какви проблеми решихте с пътищата и строителството по време на вашето управление, за което днес говорим?
– Ние направихме много. Изключвам това, че показахме как се краде. Изключвам факта, че с изваждането на ядките показахме, че в българските магистрали липсва между 15 и 33% асфалт, включително и много други компоненти на пътя. Въпросът е какво сме направили позитивно, и нека да акцентирам върху това. Спомняте ли си, че съвсем скоро влезе в действие последният лот на магистрала „Европа“? Този лот за 9 месеца ние го проектирахме, одобрихме подробен устройствен план, отчуждихме го и издадохме разрешение за строеж – и той започна да се строи. Този лот е изцяло благодарение на усилията на нашия служебен кабинет. Въведохме в експлоатация част от първия лот на магистрала „Европа“. Само за 10 месеца придвижихме много голяма част от нея, при положение че строежът е започнал още през 2017 година. Трябва да кажа и за най-важната магистрала, с която никой не се занимаваше – от Русе до Маказа. Не забравям и „Хемус“. Представете си колко е дълго това разстояние от Русе до Маказа и как това е магистралата, която истински свързва Северна и Южна България. За тази магистрала ние успяхме за нашите 10 месеца да одобрим 70 километра подробни устройствени планове, да ги отчуждим, да възложим проектиране – и в момента се строи. Имаше критична точка, свързана със срок, защото щеше да изтече процедура по ОВОС и всичко това щеше да се случи след пет години. Когато говорим за критични моменти – при магистрала „Струма“ успяхме да одобрим малък устройствен план, но благодарение на него не само довършихме пътен възел, а и дадохме възможност да се строи обходът на Кресна.

– Темата за Кресна е от години…
– Точно така, реално ние спасихме процедура, която иначе щеше да се забави с поне пет години. И още нещо. Аз съм кандидат за депутат и водя листата във Враца. Ще ви кажа защо – Северозападът е буквално забравен с години, защото никой не направи цялостен и качествен проект за връзка от Видин към София. Знаете и моята теза за тунела под Петрохан – най-пряката връзка. Това ще предложим – ясно и категорично – и ще го строим. В тази част на страната липсват проекти, но ние придвижихме много подробни устройствени планове. Давам пример – пътят между Мездра и Ботевград. Проектът предвиждаше кръстовища на едно ниво и кръгови движения. Представяте ли си какво е било качеството на проектирането? По „Хемус“ пуснахме в експлоатация десети лот и придвижихме девети. В предишните служебни кабинети отчуждихме четвърти, пети и шести лот.

Държавата беше започнала незаконно строителство върху неотчуждени терени.

И всичко това – при раздадени пари, при случая с чувалите, при инхаус процедурите. Ето това е разликата.

– Твърдите, че ясните проекти са гаранция срещу кражбите в инфраструктурата. Не е ли проблемът по-скоро в контрола и институциите, а не в липсата на проекти?
– Ние трябва да правим качествено проектиране. Когато имаш качествен проект, нямаш преработки по време на строителството или те са минимални. Нямаш изненади. Можеш да контролираш строителя – по срокове и качество. Когато имаш некачествени проекти и се бърза да се „реже лентата“ без пълна документация – това е грешен начин на строителство. Няма частен инвеститор, който да работи така. Частникът работи със свои пари, а държавата харчи нашите – и затова не им пукаше колко ще отидат в чувалите и колко в асфалта. Така става и безкрайно скъпо. Не е само корупция – просто е много по-скъпо. За да знаеш колко струва нещо, трябва да имаш проект. А предишните раздаваха пари преди да има проект. Това е най-големият проблем. Искрено се надявам това да не се случва повече. Ваша голяма тема са т.нар. „инхаус“ процедури. Ако влезете във властта, какво ще промените в законодателството, за да прекратите този модел?

– Инхаус процедурите, по начина, по който се правят, нямат нищо общо със законодателството. Това, което е направено на „Хемус“, е ясно нарушение на закона…
– Инхаус процедурата сама по себе си не е лоша, но има друг смисъл – когато държавно дружество може със собствени сили да изпълни проект. В момента обаче имаме държавна фирма „Автомагистрали“, която е просто разпределителна гара, през която минават парите. Това е нарушение. Проблемът не е в закона, а в неговото нарушаване без последствия. И сега се връщаме в началото на разговора. И ето защо е важно да имаме 121 депутата, дори 161, и тогава това, за което ми задавате въпроса, просто ще отиде в историята. Когато се спазват законите, или когато нарушителят си понася отговорността, а не се уволнява прокурорът, който иска да внесе преписка за чувалите с парите от „Хемус“, държавата ще функционира по друг начин. Нашите пари ще бъдат далеч по-защитени и никой няма да си помисли да прави законно нарушение и да лъже, че това е полезно, защото видите ли, с парите сме „преборили бъдеща инфлация“. Както виждате, нищо не се случи. И доколкото знам, министър след мен сключи договор за индексация за магистрала „Хемус“, което е друга тема и не искам да влизам в нея. Сега имаме строители под прикритие, държавна фирма, която носи гаранцията, през която минават парите, и ако я контролираш и поискаш всичко по договор, тя на практика ще фалира. Тогава строителите под прикритие, строителите с чувалите, ще излязат от цялото строителство. Виждате колко сложно е направено всичко, за да не може държавата да се разкъчи от тази абсолютно порочна практика. Тя не е просто лоша – това е абсолютно законно нарушение. Но идват избори и от хората зависи дали искат всичко това да приключи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    44 23 Отговор
    Колко от вас си спомнят, че преди 30 години мутрите се пръкнаха от спортните среди в България? Новото спортно обкръжение на радев не са ли новите Мутри? На тях ли връща България новия Месия?

    13:27 18.03.2026

  • 2 гласувайте с номер 11

    24 16 Отговор
    Само льотчика ша ва упрай. Вервайте му.

    Коментиран от #15

    13:27 18.03.2026

  • 3 разбира се

    33 8 Отговор
    Все неща казани последните четири десетилетия.....като рибите сме кълвем най вече на червеи, не гледаме рибаря

    13:28 18.03.2026

  • 4 Шишков

    41 15 Отговор
    Новият кРадец!

    Коментиран от #7

    13:28 18.03.2026

  • 5 си дзън

    42 15 Отговор
    Гонят 121 депутата? Май гонят Михаля, ама нейсе...

    13:29 18.03.2026

  • 6 Статистика1

    35 13 Отговор
    Нов бардак със стари кревати. Тия дето ще гласуват за крадем са за бой.

    13:30 18.03.2026

  • 7 Новият

    19 8 Отговор

    До коментар #4 от "Шишков":

    стар !

    13:30 18.03.2026

  • 8 Успех

    15 23 Отговор
    Дай Боже, този път избирателите да проявят повече разум

    Коментиран от #23

    13:31 18.03.2026

  • 9 разбойник

    39 10 Отговор
    Мушмурок , докато беше гл. архитект на Банкя що кеш ми обра ! И тогава си беше крадец и корумпе и сега си същият ,само че сега щавиш в по голям мащаб. Разбойник !

    13:31 18.03.2026

  • 10 Като

    34 8 Отговор
    беше в общината , що парá олапа другарина архитект !

    13:32 18.03.2026

  • 11 Кои 121 депутати гониш

    28 8 Отговор
    Тоя изобщо не знае защо е влязъл в партия. Влязъл да гони

    13:34 18.03.2026

  • 12 Леле

    27 8 Отговор
    Ох леле, тоя като стане пак министър на регионалното развитие ще има да взема нонстоп ядки от магистралите и да проектира, проектира...цялата държава ще стане само в проекти /ама на хартия, а реално нищо/

    13:34 18.03.2026

  • 13 Веско от Бобораци

    30 9 Отговор
    Физиономията на архитекта говори повече от думите му, Радев, нещо да кажеш ???

    13:34 18.03.2026

  • 14 Ков ври

    19 8 Отговор
    Гониш хвърчилото на Maйk ka си

    13:35 18.03.2026

  • 15 Зельоният

    31 9 Отговор

    До коментар #2 от "гласувайте с номер 11":

    Чорап ще прави коремни преси и лицеви опори. Политиката не е военна работа, само ще прави вятър безпотребен вдигна юмрук и само това. Какво стана след Мутри вън? Някой да каже къде са мутрите?

    Коментиран от #19

    13:35 18.03.2026

  • 16 питане

    18 7 Отговор
    А край на пиенето кога ще сложиш?

    13:35 18.03.2026

  • 17 Постоянство

    30 5 Отговор
    Какво нещо е постоянството - ходи по всички студиа, мазни се на Радев, моли се, врича се във вярност, лиза, навежда се и накрая - взеха го в листите бе, успя човека

    13:36 18.03.2026

  • 18 нагъл бе,,,

    19 5 Отговор
    за убитото от ток дете заради немарливостта на тоя - забрава.
    само родителите го помнят и страдат

    От санаториуми да се не оттървеш

    13:36 18.03.2026

  • 19 как къде са мутрите?

    19 5 Отговор

    До коментар #15 от "Зельоният":

    в неговата партия

    13:40 18.03.2026

  • 20 Стара чанта

    9 4 Отговор
    Абе - гонете, гонете, докато народът спи, че ако той подгони всичката тая см ррр ад - място няма да си намерите, па ррр аз ити ми ррр из ли ви !

    13:42 18.03.2026

  • 21 Промяна

    20 5 Отговор
    ЛеЛелЛЕЛЕЛЕЛЕ АМА ТИ СИ НИКОЙ БЕЕЕЕЕЕ МЕТЕЖНИК СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИИИИИ КОЙ НОРМАЛЕН ИСКА И ГЛАСУВА ЗА ТЕБ СЛУГАТА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИИИИ

    13:42 18.03.2026

  • 22 симпатичен мъж

    8 5 Отговор
    е архитекта и доказано стойностен,но:забравете за "вълна" помитаща другите,за 121 д-и.красиви приказки за нормална европейска държава,но до там.без отнемане,ако е необходимо и насилствено на награбеното криминално от така наречената "олигархия",всички обещания са само приказки за наивни.а след 36 г. разпад,дали останаха такива?!

    13:42 18.03.2026

  • 23 Промяна

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "Успех":

    ТОЗИ СРУГИНИСТ РАДЕВИСТ А ЗАД ТЯХ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЪН БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ВЪН НА ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТААООАААА

    13:44 18.03.2026

  • 24 Шишков: Ще гоним 121 депутати

    21 5 Отговор
    Едно е сигурно: Ще гоните Михаля!

    13:44 18.03.2026

  • 25 Смях

    16 4 Отговор
    Още на са спечелили и вече лъжат.Я някой от журналистите да му покаже снимки ,какво точно се строи за Русе за това време.Чували,внушения и в съда нищо доказано.Инхаус процедури има и в.чужбина и това не ги прави незаконни.За терените всички много добре знаят защо се правеше.За да не се бави строителството ,което така или иначе минава от там.Документите така или иначе ще ги има.Просто поредно хвърляне на плах в очите на хората,които са далеч от темата.Некачественото сторителство също.Коя фирма осъди за такова докато управляваше?На кой от лотовете на Хемус направеното до момента е разрушено и направено на ново защото предното било некачествено.Отговора е 0.Спрете с предизборните лъжи и започнете да работите за България!

    13:44 18.03.2026

  • 26 Да така е

    16 4 Отговор
    Явно са горди с това, че и президентските си имат Шишко. Малка държава сме знаем се. Следващия парламент ще се изпълни със спортисти, циркови артисти и треньори. А как ще се борим със статуквото не се знае.

    Коментиран от #28

    13:44 18.03.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    13 6 Отговор
    ... "гоним 121 депутати"...
    Комуняги вярно, че ще изгоните 121 от парламента , защото сте руски подлоги, а те няма да искат нов 9-ти Септември !!!

    13:46 18.03.2026

  • 28 таман

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Да така е":

    всите качествени мутри

    13:48 18.03.2026

  • 29 А, не

    15 4 Отговор
    То и Киро простото построи два моста и три тунела, ама къде е сега? Та у този "строител" ще изчезне като Киро

    Коментиран от #34

    13:52 18.03.2026

  • 30 Шишков

    14 4 Отговор
    И почваме модела ,, Боташ,,

    13:54 18.03.2026

  • 31 Перо

    13 3 Отговор
    С тъпаци от Игри на волята ще изгоните само Божанков!

    13:55 18.03.2026

  • 32 шофьор

    8 2 Отговор
    Какво означва да сложат край на модела Хемус ? Аз искам да има магистрала , защото ако някога се завърши , смятам да подам документи за Гинес за най-дълго строена магистрала .Като времетраене Хемус вече побеждава Египетските пирамиди .

    13:59 18.03.2026

  • 33 Сринахте се жестоко

    13 3 Отговор
    Листите на Радев са ад. Реставрация на кадри на ГЕРБ, ДПС, ИТН, ренегати от БСП, които са членове на партията и дори на Националния им съвет. Гимнастикът Йовчев и волейболистът Николов бяха първи гербаджии. Агитираха открито за ГЕРБ на избори. Най-гнусното е, че за Радев по места работят основно хора с прякори - Варна, Плевен, Хасково, Видин, Перник.... Местните хора им вадят имената и снимките.
    Това не е обикновена подмяна!
    Това е преливана на мафиотско-мутренски модел... Примерни прякори като: Пилето, Белята, Жлябинката, Орлето... колят и бесят в "Прогресивна България" В листите му кацнаха и видни кадри от кабинета на "Желязков".
    И то в София! Поне е ясно откъде са скъпите офиси из цялата страна. Кои са тези 20%, които подкрепят това нещо е загадка!

    14:01 18.03.2026

  • 34 не помниш

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "А, не":

    а е само преди 5 години

    ПЕТ, ЗАПОМНИ - ПЕТ ТУНЕЛА ОБЕЩА .
    И ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И БАТЕРИИ ЗА ТОК


    и защо спряха самолета до Скопие - откъдето е тръгнал Колумб да открива новия свят

    14:02 18.03.2026

  • 35 Хаха

    6 3 Отговор
    Ще наложат модела Радев-Доган.

    14:04 18.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нов бардак

    8 3 Отговор
    със стари к.рви не се прави. Жалко, много жалко...

    14:06 18.03.2026

  • 38 Прав сте

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Борисов снощи каза че сте се разбрали":

    🚨🅱️Бойко Борисов пред най-добрите кметовете на ГЕРБ: С Румен Радев ще гарантираме стабилно мнозинство‼️

    БойкоБорисов РуменРадев ГЕРБ

    Бойко Борисов събра двамата си най-добри кметове, за да даде послание към партията си и към своя основен опонент Румен Радев, че ГЕРБ е готов на всякакви компромиси, за да бъде припознат за патерица или поне част от едно бъдещо мнозинство за избор на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор. Другото послание е, че ГЕРБ ще търси изчистване на имиджа си, който омърси фатално като част от бранда Ново начало на олигарха Пеевски, санкциониран по закона Магнитски. За Борисов липсата на чадър от Прокуратурата е тежко и рисковано предизвикателство в бъдеще време.

    „И сега е време да си поработим и за партията, включително, защото наблюдавам внимателно листите около новата коалиция на президента Радев. Почти половината от тях ги познаваме добре, работили сме добре с тях като Владо Николов например , така че – да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще гарантираме едно стабилно управление с Радев след това“, каза Борисов.

    14:07 18.03.2026

  • 39 Голем смех

    10 3 Отговор
    Някой от симпатизантите на кауньа може ли да каже какво по-точно очаква да направи за държавата онази малката каратистка ако я изберат за депутат ? :) хахахахахааххахааха

    14:08 18.03.2026

  • 40 Тони

    7 3 Отговор
    Тоя па олигофрен с мазната коса Шел да слага край на някакъв си техен измислен модел како министар нищо не направи спре Сички строежи и ремонти Сичко забатачи само идиоти покрай Радев се присламчиха дано хората имат мозака иначе даржавата с такива отива по дяволите спасители аман ама от какво ме спасяват незнам

    14:09 18.03.2026

  • 41 Минeт Горанова

    5 3 Отговор
    трябва само да слуша и да изпълнява, ние ще и кажем какво да прави.

    14:10 18.03.2026

  • 42 Борисов е играч

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Борисов снощи каза че сте се разбрали":

    Борисов ще подкрепи правителство предвождано от Румен Радев, за да се удави в собствения си популизъм и улицата да го изрита завинаги от властта.

    14:14 18.03.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 4 Отговор
    ЧАКАМ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ДА МИНАТ
    И ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ ДА ПОЧНЕ ОФИЦИАЛНО
    ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ
    И ПОДПУКВАМ БОЙКО С ГРАНАТОМЕТ " ЧАКЪРА" :)

    14:18 18.03.2026

  • 44 селянин

    5 3 Отговор
    Според последните проучвания се сривате.Вече не сте начело.А и българина не обича да е под
    фатмашки ботуш.До изборите ще сте щасливи да постигнете заветните 4 процента.
    Късмет,но ще гласувам против вас.И ще дам курбан на цялото село ако загубите

    Коментиран от #50

    14:22 18.03.2026

  • 45 Куку

    2 0 Отговор
    По бързо да идва спасителя чорап щото догодина ще търсиме нов!!!

    14:29 18.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Прогресивна България - ПБ

    3 2 Отговор
    Всички ГЕРБaджии са бивши БСП-ри, бивши БКП-ри, днес или най-късно ПБ-ри. Нов бapдак, старите мypви!

    Коментиран от #55

    14:31 18.03.2026

  • 48 Народна мъдрост

    2 1 Отговор
    С дърти к... ви нов бардак се не прави.
    Та не познаването на народопсихологията и на мизериите, причинени от тези, обрича Радев на провал в София.

    Коментиран от #53

    14:31 18.03.2026

  • 49 Никой

    1 0 Отговор
    Трябва прогоним мафията.

    Мутрите са вредни.

    Както и дс е.

    14:32 18.03.2026

  • 50 горския

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "селянин":

    Много българи не са минали под фатмашки ботуш. Повечето гласували за фатмака не знаят, за какво идиотска система иде реч, затова гласуваха за него. Нормален мъж никога не би гласувал за такъв. Никой не иска фатшмашка хунта на власт.

    14:32 18.03.2026

  • 51 малко истински факти

    2 1 Отговор
    НОВИТЕ КОМУНИСТ-РАЗБОЙНИЦИ НА РУЦКИЯ РЕЗИДЕНТ РАДЕВ ПАК ДРЪНЧАТ РАЗНИ БАЛЯЛЯЙКИ

    14:33 18.03.2026

  • 52 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Гонете направо 221 депутати. Полезните идиоти.

    14:34 18.03.2026

  • 53 Симеон

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Народна мъдрост":

    Каква алтернатива може да е Радев, като е от същата тая стара номенклатура - партиец? Номенклатурчик ще бори мафията на номенклатурата? Сложи вълк да пази стадото от вълци.

    14:35 18.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 малко истински факти

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Прогресивна България - ПБ":

    А ВАШЕТО ПАТРОНЧЕ СЪС ЗЕЛЕНОТО ЧОРАПЧЕ Е НАЙ ДОЛНОПРОБНИЯ КОМУНИСТ , КОЙТО ОЩЕ СИ ДЪРЖИ БКП-КНИЖКАТА В ЗАДНИЯ ДЖОБ

    Коментиран от #59

    14:36 18.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Със Гълбчо ,с 77 г Миланов,21 г. спортистка и тн даже 251 депутата ще имате хахаахаааааааааааааа.Смях и позор е новият спасител.

    14:36 18.03.2026

  • 58 Арх. Иван Шишков

    1 1 Отговор
    От Прогресивна България - подписваме Боташ 2, Боташ 3, Боташ 4 и т.н.

    Отваряме Дупаката в Белене и вземаме 20 милиарда - след това ги изгаряме вътре.

    И продължаваме с делата... и така докато ни изгонят пак със сопи.

    14:37 18.03.2026

  • 59 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "малко истински факти":

    Това се казва - ГЕРБ - това е БКП, БКП това е ГЕРБ - същите другарки-чорапки, препирани и пребоядисвани и предлагани на народа отново и отново 36 години след края на социализма.

    14:39 18.03.2026

  • 60 Хвърлят ни прах

    2 1 Отговор
    Радев е бил и продължава да е на хранилка на Борисов.
    Театърът, който изигра някога с "Мутри вън" беше, за да потушат напрежението и привидно да демонстрират, че някой се бори срещу Баш мутрата.
    Ако е искал Радев, могъл е да подава сигнали до европрокуратурата и т. н. Радев е в играта и е там, за да забогатява.

    14:39 18.03.2026

  • 61 Варна

    3 1 Отговор
    Хващам се на бас че новият спасител натовец и либерал Руменчо след изборите ще се коалира с българоубиеца Тулупа.

    14:40 18.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 незнания

    1 1 Отговор
    Най слабият министър и вечно фиркан, щял да оправи България себе си не може оправи.

    14:47 18.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Язе

    1 0 Отговор
    Да типи Кам на прогресът

    14:52 18.03.2026

  • 66 Пожелавам ви...

    1 0 Отговор
    ...успех. ПС: за пръв път и за постоянно от тези избори нататък НЯМА да гласувам и ще направя най-вярното нещо, с оглед на видеорепортажите по БНТ за генериране на бюлетини от председателка на секционна комисия, която дори после не наказаха, аз отивам в гората в денят на изборите, да практикувам туризъм, ако набера и някоя гъбка, няма да сбъркам....

    14:53 18.03.2026

  • 67 Пипи

    1 0 Отговор
    Абе Шишков ти не изтрезня. Какви 121. Пак си спал на течение

    14:57 18.03.2026