Спортисти, братя по "Магнитски": какво ни предлагат листите?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Веселин Стойнев

Поне по върховете на кандидат-депутатските листи за 52-ото Народно събрание не се забелязват големи изненади. И това е разбираемо, доколкото основният конкурент спрямо всички останали е новата формация на бившия президент, на която социологическите агенции отреждат първо място.

Досегашните парламентарни партии отговарят с почти едни и същи водачи на листи спрямо предишните избори през октомври 2024 г., като има основно размествания на избирателните райони. Обновлението, доколкото изобщо го има, е запратено към по-задните места в листите, като повечето нови лица присъстват само "за цвят" с минимален шанс да бъдат избрани, дори и с преференциално гласуване.

Ново, но не чак толкова, а и неясно какво

И при най-новата и още неродена партия на Румен Радев, явяваща се сега на изборите като техническа коалиция с името "Прогресивна България", не би могло да има големи изненади, тъкмо защото е нова. Изненада щеше да бъде, ако листите ѝ се бяха преситили със стари лица от предишни времена и с обременена политическа биография. Новите лица пък няма как да бъдат особено впечатляващи, бидейки непознати за национална публика.

Всяка нова първостепенна формация тепърва ражда и нов политически елит - такива бяха и НДСВ, ГЕРБ, ПП (ИТН само отчасти, защото не успя да поведе управление). А в процеса на партийно улягване се раждат както нови политически звезди, така и неизменни кадрови недоразумения, предателства и групови разцепления.

ПБ: Ярки спортисти на фона на невзрачни съветници

В подхода на Румен Радев обаче има една отчетлива изненада - цели четирима топ спортисти са водачи на листи, което е невиждана практика досега. Но това е най-лесният път към търсене на надпартиен национален авторитет - чрез черпене на партийна популярност от обичани и уважавани от всички личности, издигали националния флаг на световната спортна сцена. В същото време по този начин се цели да се компенсира невзрачното присъствие с единични изключения на антуража от съветници и бивши служебни премиери и министри на президента Радев, които водят листите в други райони.

Втората особеност при формацията на Радев е, че разчита и на местни авторитети, които обаче засега нямат национална разпознаваемост и които тепърва ще трябва да доказват доколко могат да станат и национално значими. Предстои да се види и какво стои в дълбочина в тези листи след първите места.

Независимо от всичко обаче задачата на "Прогресивна България" на първо време е лесна, доколкото електоралната ѝ мощ се базира изцяло на личността на Румен Радев и на очакванията към него, така че достатъчен успех е и просто те да не пораждат тежки съмнения и скандали. Едва в новия парламент ще стане ясно дали подборът е бил качествен, за да осигури устойчива и добре работеща парламентарна група.

ГЕРБ: Братя по "Магнитски" и заместници на Цветанов

Изненади при ГЕРБ няма. Изключение донякъде прави пълната реабилитация на Владислав Горанов, започнала отдавна лично от лидера Бойко Борисов. Водачеството на Горанов на листата във Варна е на практика демонстрация на солидарност с "брата по оръжие" Делян Пеевски, който също е санкциониран по "Магнитски" и води в Благоевград. Това подхранва тезата на ПП-ДБ, че Борисов и Пеевски са едно и също, но за капсулираните до твърдите си ядра електорати тя изглежда няма особено значение, защото при тях сработва механизмът "нищо, което казва моят противник, не е вярно и дори не ме интересува".

Втората по-малка изненада е, че Бойко Борисов се отказа от подхода си от предишните избори да сложи за водачи най-популярните си кметове и дори обяви, че Димитър Николов и Живко Тодоров ще бъдат натоварени с още отговорности по местните структури, защото му липсвал Цветан Цветанов. Изглежда ГЕРБ ще затягат редиците срещу евентуален електорален отлив след вота или ще се готвят за реванш за първото място след евентуални скорошни нови избори.

Превземи и инсталирай Джевдет и Стефка

Пеевски пък залага на добре изпитания от него подход за демонстрация на власт - победи противника си и го направи свой васал. След като десетки кметове се снимаха с него в кабинета му под държавния герб, дойде ред бившият му опонент и съпредседател на ДПС Джевдет Чакъров да бъде инсталиран като негов подгласник в листата в Благоевград.

Атлетката Стефка Костадинова пък, след като бе инструктирана да опита преврат в Българския олимпийски комитет, сега е инсталирана начело на листата на "Ново начало" в Пловдив - дори преди опитната Искра Михайлова, бивш министър и евродепутат, която е втора.

Божанков го няма, джензитата ще разчитат на преференции

Изненадата при ПП-ДБ се оказа не присъствие, а отсъствие от листа - на Явор Божанков. Скандалът между ПП и ДБ за младия политик нанесе имиджови щети на коалицията и "взриви" мнозина нейни избиратели, харесващи ораторското майсторство и твърдите позиции на Божанков.

Като основен политически изразител на исканията от протестите през декември, в които участваха и невиждан досега брой млади хора от поколението Z, ПП-ДБ включиха в листите си и "джензита", включително представители на етнически малцинства, макар и на по-задни места. Това изглежда оправдана предпазливост, доколкото протестът не бива да бъде катапулт на късмета за младоци в политиката. А и те имат шанс да се докажат с преференциално гласуване, по което обаче също отдавна има вътрешно-коалиционни спорове в ПП-ДБ, като преференциалният вот е силно оръжие най-вече при "Да, България". С богатата си протестна биография в "Правосъдие за всеки" обаче избираемо място в листите на ПП-ДБ е заслужил някогашният младежки лидер на СДС Велислав Величков.

Шестима "възрожденци" са двойни байрактари

Забележителното при "Възраждане" пък е, че цели шестима души водят по две листи, а не просто са кандидати в две листи - Костадин Костадинов, Цончо Ганев, Петър Петров, Ивелин Първанов, Веселин Вешев и Ангел Георгиев. При сериозното електорално свиване на партията обаче едва ли може да се гарантира повече от едно избираемо място средно за район - в някои може да са две, но в други - нула. Тяснопартийният инстинкт в такива случаи повелява максимално да се гарантира възпроизводството на партийния елит.

Демоскопските агенции засега не са категорични коя друга от досегашните парламентарни формации ще прескочи изборната бариера. И това всъщност може да се окаже най-сериозната изненада на 19 април след липсата на особено големи изненади в листите - че печелившите числа може и да излязат само в пет партийни билета.