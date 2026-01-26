Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 26 януари: Значителни валежи в Южна България

26 Януари, 2026 05:31, обновена 26 Януари, 2026 04:37 619 2

Максималните температури ще достигнат 14° в Източна България

Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Минималните температури в първия ден от работната седмица ще бъдат от минус 1° в северозападните райони до 9° в югоизточните, в София - около 2°.

Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Значителни валежи се очакват в Южна България, а в областите Смолян и Кърджали е обявен код оранжево за възможни локални количества над 60 литра на кв.м за денонощие.

В Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен южен вятър и максималните температури там ще бъдат между 9° и 14°. В останалата част от страната се очакват стойности от 3° до 8, в София около 7°, на морския бряг, където ще завали едва през нощта срещу вторник - от 8°и 12°.

В планините ще бъде с валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. Поради високите за сезона температури и там, границата между сняг и дъжд ще бъде на около 1700 метра. Ще духа силен и бурен южен вятър, който през деня ще започне да отслабва.

Във вторник ще бъде с валежи от дъжд, които до вечерта навсякъде ще спрат. От северозапад ще проникне по-студен въздух и температурите слабо ще се понижат.

В сряда минималните още ще се понижат и ще бъдат близки до нулата, но максималните ще се повишат.

В четвъртък и петък отново ще бъде с валежи от дъжд, по-значителни през първия ден в Южна България, а през втория - в Северна България. Ще остане топло за края на месец януари.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Водомер с дистанционно

    Значителни валежи по пет лева кубика, превалутиране по курса на ВиК - по три евро на кубик.

    05:00 26.01.2026

  • 2 Плюс- минус

    В град Русе през булевард "България" вече ежедневно преминават хиляди големи тирове, обгазяват южните квартали, вдигат денонощно шум, мъглата става все по- голяма.
    Защо през града преминават тировете от и към Дунав мост?

    05:26 26.01.2026

