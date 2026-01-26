Новини
Преходът от лев към евро е на финала

Преходът от лев към евро е на финала

26 Януари, 2026

По данни на БНБ към 23 януари 67% от левовете вече са изтеглени от обращение

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Преходът от лев към евро навлиза във финалната си фаза. Започва последната седмица, през която ще можем да плащаме и в двете валути. От 1 февруари еврото остава единствената официална валута в страната.

По данни на БНБ към 23 януари 67% от левовете вече са изтеглени от обращение. Очакванията са до средата на годината над 90% от стойността на българските банкноти да се обмени в евро.

От централната банка напомнят, че обменят левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето по официалния валутен курс. За улеснение на гражданите касите на БНБ ще работят извънредно в събота на 31 януари.


Оценка 1.9 от 9 гласа.
  • 1 Тик- Ток

    19 3 Отговор
    Качихме се на потъващия кораб в еврозоната единствения път е надолу към дъното

    Коментиран от #23, #29

    07:50 26.01.2026

  • 2 Владо "кошницата"

    11 5 Отговор
    Никога не сме били по-добре.

    Коментиран от #4

    07:50 26.01.2026

  • 3 Дано всички

    17 4 Отговор
    Предатели да си получат заслуженото. Изедници и гъзолизачи, България е свещена земя ,ще си платите за предателството.

    07:51 26.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик- Ток

    17 3 Отговор
    Сега започват дългове до откат ,докато стане като Гърция ,и после данъци и такси двойно нагоре

    07:55 26.01.2026

  • 6 Гост

    15 3 Отговор
    Да тиии....и прехода

    07:56 26.01.2026

  • 7 бою циганина

    14 1 Отговор
    може би заслужавам ВЪЖЕ

    Коментиран от #24

    07:56 26.01.2026

  • 8 тиквенсониада

    9 1 Отговор
    За да давате положителния пример , трябва всеки ден да пускате снимките на Мата Хари , като показвате как полубожествения ни водител Бойко , още преди години далновидно се е усетил и започнал да спестява в евро и кюлчета по чекмеджетата си !

    07:59 26.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Този процес е на финал, така е...
    НО......започва новият процес - от еврото, към рублата и така всички процеси ще бъдат финализирани окончателно !!!

    08:03 26.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поправка

    6 2 Отговор
    Колониализмът от лев към евро е на финала

    08:07 26.01.2026

  • 12 Поправка

    6 2 Отговор
    Колониализмът от лев към евро е на финала

    08:07 26.01.2026

  • 13 Механик

    4 1 Отговор
    Аз имам около 5-6 килограма дребни монети.
    Чудя се какво да ги правя. Ако ида с тях в банката, дали няма да ме изгонят? Да не говорим, че ще трябва да паркирам на платен паркинг и докато ми дойде реда в банката, навярно ще платя за него не по-малко от 10 лева. Кой ще ми компенсира загубата????? Защо съм длъжен аз да се тревожа и плащам, за решения взети без моето съгласие???
    М?

    Коментиран от #16, #21, #27

    08:11 26.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    5 1 Отговор
    най-хубавото е че всичко поскъпна 1:1 , а заплатите поевтинаха 1 към 0,5 ха ха ха нека ви дебели чутурии

    08:12 26.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 град КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор
    чувства ли се ограбени като идете във магазина а? малко ви е малко!

    08:14 26.01.2026

  • 20 оня с коня

    1 1 Отговор
    дано скоро всичко поскъпне за да вдигнем стандарта на живот

    08:15 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    Що преди това вързахме и цъфнахме… С тая политическа класа няма изплуване без значение евро зона не евро зона..

    08:16 26.01.2026

  • 24 Легнал ангеЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "бою циганина":

    Защо си написал - МОЖЕ БИ ?

    08:16 26.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    0 0 Отговор
    СИЧКИ РУСОФИЛИСТЯЦИ
    БРОЙКАТ МИТРОФАНОВИ ЕВРАЦИ

    08:27 26.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Георги

    0 0 Отговор
    Само не разбирам, защо е това двойно етикетиране до 8 Август след като плащането ще бъде само в Евро?

    08:29 26.01.2026

  • 29 Идея

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    Мешката, вокзала, Сибир и се спасяваш.

    08:30 26.01.2026

