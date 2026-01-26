Преходът от лев към евро е на финала

Преходът от лев към евро навлиза във финалната си фаза. Започва последната седмица, през която ще можем да плащаме и в двете валути. От 1 февруари еврото остава единствената официална валута в страната.
По данни на БНБ към 23 януари 67% от левовете вече са изтеглени от обращение. Очакванията са до средата на годината над 90% от стойността на българските банкноти да се обмени в евро.
От централната банка напомнят, че обменят левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето по официалния валутен курс. За улеснение на гражданите касите на БНБ ще работят извънредно в събота на 31 януари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик- Ток
Коментиран от #23, #29
07:50 26.01.2026
2 Владо "кошницата"
Коментиран от #4
07:50 26.01.2026
3 Дано всички
07:51 26.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тик- Ток
07:55 26.01.2026
6 Гост
07:56 26.01.2026
7 бою циганина
Коментиран от #24
07:56 26.01.2026
8 тиквенсониада
07:59 26.01.2026
9 Последния Софиянец
НО......започва новият процес - от еврото, към рублата и така всички процеси ще бъдат финализирани окончателно !!!
08:03 26.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Поправка
08:07 26.01.2026
12 Поправка
08:07 26.01.2026
13 Механик
Чудя се какво да ги правя. Ако ида с тях в банката, дали няма да ме изгонят? Да не говорим, че ще трябва да паркирам на платен паркинг и докато ми дойде реда в банката, навярно ще платя за него не по-малко от 10 лева. Кой ще ми компенсира загубата????? Защо съм длъжен аз да се тревожа и плащам, за решения взети без моето съгласие???
М?
Коментиран от #16, #21, #27
08:11 26.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
08:12 26.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 град КОЗЛОДУЙ
08:14 26.01.2026
20 оня с коня
08:15 26.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
До коментар #1 от "Тик- Ток":Що преди това вързахме и цъфнахме… С тая политическа класа няма изплуване без значение евро зона не евро зона..
08:16 26.01.2026
24 Легнал ангеЛ
До коментар #7 от "бою циганина":Защо си написал - МОЖЕ БИ ?
08:16 26.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЕВРОТО ДОЙДЕ
БРОЙКАТ МИТРОФАНОВИ ЕВРАЦИ
08:27 26.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Георги
08:29 26.01.2026
29 Идея
До коментар #1 от "Тик- Ток":Мешката, вокзала, Сибир и се спасяваш.
08:30 26.01.2026