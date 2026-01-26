Преходът от лев към евро е на финала

Преходът от лев към евро навлиза във финалната си фаза. Започва последната седмица, през която ще можем да плащаме и в двете валути. От 1 февруари еврото остава единствената официална валута в страната.

По данни на БНБ към 23 януари 67% от левовете вече са изтеглени от обращение. Очакванията са до средата на годината над 90% от стойността на българските банкноти да се обмени в евро.

От централната банка напомнят, че обменят левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето по официалния валутен курс. За улеснение на гражданите касите на БНБ ще работят извънредно в събота на 31 януари.