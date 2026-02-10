Нинова за "обновлението в левицата": Преоблякъл се Илия, пак в тия

"Правителството на ГЕРБ СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС-НН продължава да ни загробва с нови дългове", заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

БНБ обяви днес, че България е поела нов дълг от 150 млн. евро. Борисов се ожали, че нямало правителство, за да не носи той отговорност за цените и хаоса в държавата. Но, за заробването на три поколения, правителството си действа.

Гербаджиите се скъсаха да се хвалят колко много пари събрали в бюджета. Борисов чак се изхвърли пред Брюксел, че сме икономическо чудо. Къде са тогава парите? Защо трупат дълг след дълг?! Защото са некадърни и крадат като за последно.

И един въпрос: новият председател на БСП Крум Зарков кога ще скъса коалиционното споразумение с ГЕРБ и ДПС-НН? Или ще чака до последно келепира от това управление?

Министрите на БСП са гласували новия заем. Защо още не са оттеглени от МС. Как ще борите мафията, управлявайки заедно с нея?

Голямото обновление в левицата ще се окаже “преоблякъл се Илия, пак в тия”.