Новини
България »
Нинова за "обновлението в левицата": Преоблякъл се Илия, пак в тия

Нинова за "обновлението в левицата": Преоблякъл се Илия, пак в тия

10 Февруари, 2026 16:16 1 779 31

  • корнелия нинова-
  • бнб-
  • дълг-
  • бсп-
  • крум зарков

Новият председател на БСП Крум Зарков кога ще скъса коалиционното споразумение с ГЕРБ и ДПС-НН? Или ще чака до последно келепира от това управление? - попита тя

Нинова за "обновлението в левицата": Преоблякъл се Илия, пак в тия - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Правителството на ГЕРБ СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС-НН продължава да ни загробва с нови дългове", заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

БНБ обяви днес, че България е поела нов дълг от 150 млн. евро. Борисов се ожали, че нямало правителство, за да не носи той отговорност за цените и хаоса в държавата. Но, за заробването на три поколения, правителството си действа.

Гербаджиите се скъсаха да се хвалят колко много пари събрали в бюджета. Борисов чак се изхвърли пред Брюксел, че сме икономическо чудо. Къде са тогава парите? Защо трупат дълг след дълг?! Защото са некадърни и крадат като за последно.

И един въпрос: новият председател на БСП Крум Зарков кога ще скъса коалиционното споразумение с ГЕРБ и ДПС-НН? Или ще чака до последно келепира от това управление?

Министрите на БСП са гласували новия заем. Защо още не са оттеглени от МС. Как ще борите мафията, управлявайки заедно с нея?
Голямото обновление в левицата ще се окаже “преоблякъл се Илия, пак в тия”.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    18 21 Отговор
    Браво на Радостин Василев!!!
    Каза и всичко на Йотова!
    А , ти, Нинова си от същото

    Коментиран от #7

    16:18 10.02.2026

  • 2 Европеец

    25 22 Отговор
    Нинова е права......

    16:18 10.02.2026

  • 3 Непокрна България напред

    23 19 Отговор
    Оказа се права за всичко. Това са продажници.

    16:19 10.02.2026

  • 4 сава

    24 19 Отговор
    Точно ти, да говориш така дето разсипа БСП и го принизи до нивото на пионерска дружинка!?

    16:21 10.02.2026

  • 5 Нинова

    10 7 Отговор
    Ах, липсва ми някогашният гангбанг, как само ми се качваха един след друг! А сега никой не ще да го подаде е така, колкото да помузицирам малко...

    16:21 10.02.2026

  • 6 внедрен в ..

    6 6 Отговор
    3афиров щял да прави нова партия !

    16:22 10.02.2026

  • 7 Европеец

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Да Радостин си каза добре всичко, но може би беше грубо така да напуска.... Трябваше да слуша Йотова и щеше да стане интересен дебат и шоу......

    Коментиран от #9

    16:23 10.02.2026

  • 8 Браво Корни

    17 6 Отговор
    Леля Корни е пич! Единствената леко левееща се капиталистка в кочината бълXария

    16:27 10.02.2026

  • 9 Радостин също е прав

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Може да са бързали за гласуване в антинародната скупщина.

    16:29 10.02.2026

  • 10 Цвете

    20 12 Отговор
    Г- ЖО НИНОВА, ЗАРКОВ БЕ ИЗБРАН ПРЕДИ БРОЕНИ ЧАСОВЕ, ЗАДАВАТЕ ВЪПРОС, НА КОЙТО ЩЕ ВИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО СКОРО, СЛЕД ИЗБОРИТЕ. НО, ТОВА КОЕТО НАПРАВИХТЕ ( ГОВОРЯ ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ) Е СЛЕД ВАШИЯ ИЗБОР. ПО ДОБРЕ ЗАМЪЛЧЕТЕ ,ЗАЩОТО ДОВЕРИЕТО Е КАУЗА ПЕРДУТА КЪМ ВАС ЛИЧНО. ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ КРАСНОРЕЧИВО.

    16:30 10.02.2026

  • 11 Цвете

    10 10 Отговор
    Г- ЖО НИНОВА, ЗАРКОВ БЕ ИЗБРАН ПРЕДИ БРОЕНИ ЧАСОВЕ, ЗАДАВАТЕ ВЪПРОС, НА КОЙТО ЩЕ ВИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО СКОРО, СЛЕД ИЗБОРИТЕ. НО, ТОВА КОЕТО НАПРАВИХТЕ ( ГОВОРЯ ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ) Е СЛЕД ВАШИЯ ИЗБОР. ПО ДОБРЕ ЗАМЪЛЧЕТЕ ,ЗАЩОТО ДОВЕРИЕТО Е КАУЗА ПЕРДУТА КЪМ ВАС ЛИЧНО. ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ КРАСНОРЕЧИВО.

    Коментиран от #14

    16:31 10.02.2026

  • 12 Анджо

    8 10 Отговор
    Браво Нинова, точно така се говори , ти започна и дано Зарков я довърши тази терористична организация кадето и викат партия. Сега някой ще на свърка яко минуси които защитава тероризма, въпреки ,че в световен мащаб е доказано ,че това е най голямият терористичен АКТ за 20 век. Ако някой не знае става дума за атентата през 1925година в църквата Света Неделя.

    16:34 10.02.2026

  • 13 Лицемерни 60клуци

    14 8 Отговор
    Скрий се и ти,че ни омръзна да ти гледаме наглата корумпирана муцуна

    16:40 10.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Корнелия

    6 5 Отговор
    го е нaцeпила с 300 на Кацамунчето без лyбрикант!

    16:44 10.02.2026

  • 16 Пуйка

    9 6 Отговор
    пуйка

    16:49 10.02.2026

  • 17 Тая си

    8 8 Отговор
    въобразява, че някой ще гласува за партията на презряла тетка и нейния любовник, заради който прекрои изборните листи. Тя създаде нефелниците, които се гушнаха с двете прасета
    Успех на Зарков!

    16:57 10.02.2026

  • 18 Хасковски каунь

    6 7 Отговор
    Тя е която разсипа БСП, въпреки че , сега е права за Зарков

    16:58 10.02.2026

  • 19 град КОЗЛОДУЙ

    1 7 Отговор
    каква красива жена е нинчето искам да я любя цяла нощ

    17:01 10.02.2026

  • 20 Никой,, не се преоблякъл"

    8 1 Отговор
    Просто ,, царят е гол"но чугунените глави не са го приели! П. С . Мястото на БСП - то е в ,, небитието!"

    17:06 10.02.2026

  • 21 Нинова,

    9 6 Отговор
    Много се напъваш, ама няма да се добереш до парламента.
    Ти си ЛЪЖА, ЛЪЖА, ЛЪЖА...И с такива жалки и провалени пажове около теб няма как да привлечеш избиратели. Сбогом!!!

    17:09 10.02.2026

  • 22 истинския социален борец

    6 5 Отговор
    Всички разочаровани от БСП за подкрепим Корни.

    17:12 10.02.2026

  • 23 Не гледай в чуждата чиния

    3 1 Отговор
    Откакто си на терен-
    не тия на мен!
    " променяш се " на ужким ти-
    не тия на наш терен!

    18:02 10.02.2026

  • 24 НРБ

    7 2 Отговор
    Корни колко избори загуби иди си с мир !

    18:06 10.02.2026

  • 25 Нинова

    4 3 Отговор
    Какво за Зарков??? Не си в ред, а и срам нямаш! Беше се наточила да прикоткаш структурите на БСП. Няма да стане. Злобееш срещу Зарков, ти бившата седесарка.

    18:19 10.02.2026

  • 26 Нагла, двулична!

    5 2 Отговор
    Не само нагла, а до цинизъм нагла и двулична! Тя изпълни пъкления план на кремълския масов убиец и предложи за президент червения и в червата льотчик Радев, когото си бяха харесали в Москва! Нинова двуличницата отиде на конгреса на партията на Путин и там се срещна с когото трябваше, после пратеникът на Путин генерал Решетников пристигна в София за окончателното привеждане на плана в изпълнение, каза две думи и на агент Сава, който, до тогава беше най-успешният проект на КГБ и ДС, но назначаването на фатмака от село Славяново за президент на България десетократно надмина проекта "агент Сава"! Затова селяндуринът от Славяново напусна , набързо го ожениха за любовницата му, която той беше назначил на две служби, за да получава две заплати и всичко си дойде на мястото! Само че, да не забравяме и много важната роля в това национално пердателство и в този унизителен слугинаж към Кремъл и на мутрата от СИК - Тиквата Боко! Той предложи за опонент ан Радев посмъртно неизбираемата плевенска стругарка Цачевата Цецка - грозна, със силно противна фиизономия, елементарна, невъзпитана, нахална и нагла! Така че, Нинова е националбен предател!

    18:24 10.02.2026

  • 27 Аман

    1 0 Отговор
    Аман от тази Непокорна бре!
    Умиране на БСП-то има ,но отърсване от НЕЯ...НЯМАаааа...

    19:23 10.02.2026

  • 28 оня с коня

    2 0 Отговор
    Личното ми мнение е че от всички Жени-Политици Нинова е НАЙ-ГОЛЕМИЯ Дебил.След безбройните й Изцепки ще спомена само най-последната фигурираща в Статията - че БГ е поела нов Дълг от 150млн Евро.От тук и идиотският й Въпрос:"След като Борисов се хвали че сме Иконом. чудо,къде са парите"?А да е чувала Нинова че България е СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ в ЕС по Най-нисък външен дълг независимо че често взема Заеми?А отговорът е елементарен:ДА,Вземаме Заеми,но ги И ИЗПЛАЩАМЕ Регулярно,като вероятно Много от Заемите се вземат за да се изплатят СТАРИ ДЪЛГОВЕ и Народът да не усети някаква рязка Иконом. Тежест!Всъщност след като всеки Лидер на Партия се хвали с нещо,ЗАЩО Нинова не опита да се похвали с това КОЛКО ЧЛЕНА наброява Новата й Партия?

    19:39 10.02.2026

  • 29 Дзак

    0 0 Отговор
    БСП трябваше да покани Нинова да се върне. Нямат никакви идеологически различия.

    19:42 10.02.2026

  • 30 Маринов

    1 1 Отговор
    Тази "КАКА"
    МНОГО Кряка,
    НО
    "Яйцата"
    са и ВСЕ
    ЗАПЪРТАЧУОВИ!!!

    20:07 10.02.2026

  • 31 ДОКАЗАНО И НЕОСПОРИМО :

    1 0 Отговор
    КОРНЕЛИЯ НИНОВА Е С ДВЕ ЛЕВИ РЪЦЕ !!!

    21:28 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове