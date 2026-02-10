Нинова за "обновлението в левицата": Преоблякъл се Илия, пак в тия

"Правителството на ГЕРБ СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС-НН продължава да ни загробва с нови дългове", заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
БНБ обяви днес, че България е поела нов дълг от 150 млн. евро. Борисов се ожали, че нямало правителство, за да не носи той отговорност за цените и хаоса в държавата. Но, за заробването на три поколения, правителството си действа.
Гербаджиите се скъсаха да се хвалят колко много пари събрали в бюджета. Борисов чак се изхвърли пред Брюксел, че сме икономическо чудо. Къде са тогава парите? Защо трупат дълг след дълг?! Защото са некадърни и крадат като за последно.
И един въпрос: новият председател на БСП Крум Зарков кога ще скъса коалиционното споразумение с ГЕРБ и ДПС-НН? Или ще чака до последно келепира от това управление?
Министрите на БСП са гласували новия заем. Защо още не са оттеглени от МС. Как ще борите мафията, управлявайки заедно с нея?
Голямото обновление в левицата ще се окаже “преоблякъл се Илия, пак в тия”.
1 Майна
Каза и всичко на Йотова!
А , ти, Нинова си от същото
Коментиран от #7
16:18 10.02.2026
2 Европеец
16:18 10.02.2026
3 Непокрна България напред
16:19 10.02.2026
4 сава
16:21 10.02.2026
5 Нинова
16:21 10.02.2026
6 внедрен в ..
16:22 10.02.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Майна":Да Радостин си каза добре всичко, но може би беше грубо така да напуска.... Трябваше да слуша Йотова и щеше да стане интересен дебат и шоу......
Коментиран от #9
16:23 10.02.2026
8 Браво Корни
16:27 10.02.2026
9 Радостин също е прав
До коментар #7 от "Европеец":Може да са бързали за гласуване в антинародната скупщина.
16:29 10.02.2026
10 Цвете
16:30 10.02.2026
11 Цвете
Коментиран от #14
16:31 10.02.2026
12 Анджо
16:34 10.02.2026
13 Лицемерни 60клуци
16:40 10.02.2026
15 Корнелия
16:44 10.02.2026
16 Пуйка
16:49 10.02.2026
17 Тая си
Успех на Зарков!
16:57 10.02.2026
18 Хасковски каунь
16:58 10.02.2026
19 град КОЗЛОДУЙ
17:01 10.02.2026
20 Никой,, не се преоблякъл"
17:06 10.02.2026
21 Нинова,
Ти си ЛЪЖА, ЛЪЖА, ЛЪЖА...И с такива жалки и провалени пажове около теб няма как да привлечеш избиратели. Сбогом!!!
17:09 10.02.2026
22 истинския социален борец
17:12 10.02.2026
23 Не гледай в чуждата чиния
не тия на мен!
" променяш се " на ужким ти-
не тия на наш терен!
18:02 10.02.2026
24 НРБ
18:06 10.02.2026
25 Нинова
18:19 10.02.2026
26 Нагла, двулична!
18:24 10.02.2026
27 Аман
Умиране на БСП-то има ,но отърсване от НЕЯ...НЯМАаааа...
19:23 10.02.2026
28 оня с коня
19:39 10.02.2026
29 Дзак
19:42 10.02.2026
30 Маринов
МНОГО Кряка,
НО
"Яйцата"
са и ВСЕ
ЗАПЪРТАЧУОВИ!!!
20:07 10.02.2026
31 ДОКАЗАНО И НЕОСПОРИМО :
21:28 10.02.2026