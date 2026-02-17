Андрей Гюров пак гази закона - още не е депозирал в парламента оставката си като подуправител на БНБ

Номинираният за служебен премиер Андрей Гюров все още не е депозирал в Народното събрание оставката си като подуправител на БНБ, сочи проучване на "Епицентър. бг".

Към 17.09 часа на 16 февруари 2026 г. оставка на Андрей Гюров не е входирана в деловодството на парламента, заявиха от пресцентъра на институцията.

Това е нарушение на закона за БНБ, който изрично постановява, че при съгласие за заемане на друга длъжност подуправителят на БНБ веднага подава оставка.

Самата Илияна Йотова, посочвайки мотивите си за избора на Гюров, подчерта, че той единствен от другите кандидати се е съгласил да подаде оставка веднага, ако му бъде възложено да състави правителство.

"Защо се спрях на Андрей Гюров - единствено той подава оставка от заемания пост като подуправител на Българска народна банка (БНБ)", каза държавният глава Илияна Йотова на пресконференция в Президентството, след като възложи на кандидата за служебен премиер Андрей Гюров да предложи състав на служебен кабинет.

Както виждаме, седмица по-късно това още не се е случило, което показва, че Гюров вече гази закона.

Чл. 13. ал (5) от закона за БНБ е категоричен: В случай че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България, същият подава оставка. Управителят или подуправител има правото да откаже да бъде назначен за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България.

А алинея (6) на същия чл. 13 казва: "Управителят и подуправителите не могат да извършват друга дейност освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които Българската народна банка има участие, или на международни организации във връзка с дейността ù".

В момента обаче все още подуправителят на БНБ Андрей Гюров се занимава с политическа дейност като съставител на правителство.

Вероятно Гюров си мисли да подаде оставка от БНБ, след като бъде издаден указ на президента за назначаването му за премиер и за правителството му. Това обаче няма да е коректно от гледна точка на съблюдаване на законите. Впрочем това е втори случай, при който Андрей Гюров не спазва правилата.

