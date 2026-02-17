Новини
България »
София »
Андрей Гюров пак гази закона - още не е депозирал в парламента оставката си като подуправител на БНБ

Андрей Гюров пак гази закона - още не е депозирал в парламента оставката си като подуправител на БНБ

17 Февруари, 2026 07:48 778 24

  • андрей гюров-
  • служебен премиер-
  • служебно правителство-
  • оставка-
  • бнб-
  • подуправител

Това е нарушение на закона за БНБ, който изрично постановява, че при съгласие за заемане на друга длъжност, подуправителят на БНБ веднага подава оставка

Андрей Гюров пак гази закона - още не е депозирал в парламента оставката си като подуправител на БНБ - 1
Снимка: БГНЕС
Епицентър Епицентър

Номинираният за служебен премиер Андрей Гюров все още не е депозирал в Народното събрание оставката си като подуправител на БНБ, сочи проучване на "Епицентър. бг".

Към 17.09 часа на 16 февруари 2026 г. оставка на Андрей Гюров не е входирана в деловодството на парламента, заявиха от пресцентъра на институцията.

Това е нарушение на закона за БНБ, който изрично постановява, че при съгласие за заемане на друга длъжност подуправителят на БНБ веднага подава оставка.

Самата Илияна Йотова, посочвайки мотивите си за избора на Гюров, подчерта, че той единствен от другите кандидати се е съгласил да подаде оставка веднага, ако му бъде възложено да състави правителство.

"Защо се спрях на Андрей Гюров - единствено той подава оставка от заемания пост като подуправител на Българска народна банка (БНБ)", каза държавният глава Илияна Йотова на пресконференция в Президентството, след като възложи на кандидата за служебен премиер Андрей Гюров да предложи състав на служебен кабинет.

Както виждаме, седмица по-късно това още не се е случило, което показва, че Гюров вече гази закона.

Чл. 13. ал (5) от закона за БНБ е категоричен: В случай че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България, същият подава оставка. Управителят или подуправител има правото да откаже да бъде назначен за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България.

А алинея (6) на същия чл. 13 казва: "Управителят и подуправителите не могат да извършват друга дейност освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които Българската народна банка има участие, или на международни организации във връзка с дейността ù".

В момента обаче все още подуправителят на БНБ Андрей Гюров се занимава с политическа дейност като съставител на правителство.

Вероятно Гюров си мисли да подаде оставка от БНБ, след като бъде издаден указ на президента за назначаването му за премиер и за правителството му. Това обаче няма да е коректно от гледна точка на съблюдаване на законите. Впрочем това е втори случай, при който Андрей Гюров не спазва правилата.

Източник: epicenter.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Главчев

    11 2 Отговор
    подадели оставка два пъти и два пъти се върна? И защо не питате деловодството, а пресцентъра?

    Коментиран от #6, #9

    07:51 17.02.2026

  • 2 А откъде накъде шиши с 1 % одобрение

    8 1 Отговор
    Му дават 10%.

    07:57 17.02.2026

  • 3 Театро

    13 5 Отговор
    Все некви такива като тоа ни ги вадят от нафталина.

    Коментиран от #13

    08:03 17.02.2026

  • 4 Умен по част от главата

    6 2 Отговор
    Аз никъде не видях думата "веднага"...

    08:04 17.02.2026

  • 5 Даа

    12 1 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат, всички тях много ги е страх, като вземе пълния мандат, става шах и мат ! Бойко се строева за последен път, Пеевски се уволнява, либералите ревът....

    08:07 17.02.2026

  • 6 Оф....

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Главчев":

    Да идва Румен Радев и да се свършва с герберо-пеевските крадливи и корумпирани животни.

    08:10 17.02.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    ДРИЙМ ТИЙМ
    АТАНАС ФАШИСТА ШЕФ НА ДАНС
    КОЦЕТО ШЕФ НА МВР
    РАШКОВ ПРАВОСЪДЕН МИНИСТЪР
    ЖАН ВИДЕНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
    .......
    САМО ФАНАТИЦИ МОГАТ ДА СПАСЯТ БЪЛГАРИЯ:)

    08:12 17.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    08:12 17.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Главчев":

    Главчев харчи парите на народа като премиер и после като шеф на Сметната палата сам се проверява.Ужасяващ конфликт на интереси.

    Коментиран от #15

    08:14 17.02.2026

  • 10 какви закони бе

    3 1 Отговор
    Продължаваме Промяната

    08:14 17.02.2026

  • 11 Софиянец

    4 4 Отговор
    ППдофил, сър! Какво се чудите!?

    08:14 17.02.2026

  • 12 Лъжи, лъжи, лъжи...

    4 4 Отговор
    12.02.2025 г. - Йотова: Избрах Гюров, защото единствено той подаде оставка от заемания пост като подуправител на БНБ !!!!!!!!!!!!!!!

    08:15 17.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Театро":

    Човек на Дълбоката държава

    08:16 17.02.2026

  • 14 Лъжи, лъжи, лъжи...

    4 3 Отговор
    12.02.2025 г. - Йотова: Избрах Гюров, защото единствено той подаде оставка от заемания пост като подуправител на БНБ !!!!!!!!!!!!!!!

    08:16 17.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Елин Пелин

    2 4 Отговор
    ...има ли Гюро глава, или нема!

    08:18 17.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    ПП "Педофили".

    08:19 17.02.2026

  • 18 целият епицентър

    3 0 Отговор
    Чудя се целият епицентър или някой се крие зад тази манипуативна статия, защото "същият подава оставка"... няма упоменат срок. Следователно няма нарушение на закона. А епицентъра твърди друго.

    08:21 17.02.2026

  • 19 Боруна Лом

    2 3 Отговор
    И ТОЗИ ПЪПЕШ Е ВЕЧЕ ЯКО ,,СГОТВЕН,,!

    08:21 17.02.2026

  • 20 Нагли лъжи от шайката ГЕРБ-ДПС Ново Нача

    2 2 Отговор
    Твърденията и интерпретациите, трябва да се разграничат — защото в публичното пространство често се смесват факти, оценки и политически внушения.
    Илияна Йотова каза още преди цееели 5 дни (!!!), че Гюров е единственият кандидат, който е подал оставка веднага от БНБ!!! Веднага!!! Кого лъжете бре?! Или и Президента лъже, а? На фалшиви медии ли да вярваме, които по цял ден бълват ДЕЗИНФОРМАЦИЯ и платени лъжи и манипулации от шайката мафиоти ГЕРБ - ДПС НН???

    08:22 17.02.2026

  • 21 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Вчера Е6 решиха да закрият БНБ.Ще не ще ще остане безработен.

    Коментиран от #22

    08:23 17.02.2026

  • 22 глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    лъжеш

    08:24 17.02.2026

  • 23 Гербидж как вие

    0 0 Отговор
    От 25: на 15 процента.

    08:24 17.02.2026

  • 24 делянски факти

    0 0 Отговор
    пак заглавия срещу ппдб
    смешковци

    08:25 17.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове