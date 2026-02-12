Илияна Йотова: Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените

Ключово е да увеличим доверието в еврото и да не позволим различни странични фактори и влияния да го ерозират. Това каза президентът Илияна Йотова, която откри конферентната част на събитието The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner, организирано от списание "Икономист" в София.
Йотова допълни, че българските граждани трябва да бъдат преведени възможно най-леко по този път.
"Еврото никога не е било цел, която ние стигаме, и процесът приключва", отбеляза президентът Йотова.
По думите ѝ, еврото е само инструмент за постигането на много по-големи цели. "За развитието на икономиката, за вплитането на България в общите европейски икономически, политически и монетарни политики", отбеляза президентът.
"Българските граждани можеше да бъдат по-добре подготвени за този момент", смята Илияна Йотова.
Тя добави, че много от проблемите, с които гражданите се сблъскват от началото на годината, е можело да се избегнат с по-стройна и структурирана разяснителна кампания, както и по-добра подготовка на българската икономика и бизнес. Йотова отбеляза, че, за съжаление, това не се е случило.
Конвергентният доклад, получен в средата на 2025 г. и насочен към политическата власт, съдържаше доста забележки под формата на препоръки за това, което още не сме свършили, каза още държавният глава. Според нея, ако искаме днес да се чувстваме удобно в еврозоната, трябва да се изпълнят препоръките.
Президентът коментира, че докладът, проследяващ дейността на БНБ, е бил далеч по-положителен.
Илияна Йотова отбеляза още, че днес е възложила на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство.
"Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените на храните от първа необходимост, горивата, енергия, услуги, лекарства – с цел откриване на аномалии, които не са предизвикани от въвеждането на еврото, а спекулации", каза държавният глава.
По думите ѝ, тя ще настоява още за засилен контрол от страна на държавните органи.
Йотова коментира и необходимостта от политическа стабилизация на страната. "Тя е нужна, за да отстояваме своите приоритети чрез своите институции и структури, държавни и частни, както и да отстояваме и принципите си извън страната и в Европа", каза президентът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 опа
.
20:22 12.02.2026
2 Майна
Сигурен съм , че службите на Тръмп следят всичко.
Писмото от Възраждане ,подкрепено с подписи на българи ще покаже, че българите са загубили надежда , в Държава овладяна от Епщайн!
Давайте!
Вижте ги как скачат като ожилени!
Те са в амок!
Хайде, Възраждане- изпращай писмо до Тръмп
Коментиран от #6
20:23 12.02.2026
3 Дебелата кифла
Коментиран от #30
20:23 12.02.2026
4 ДС-бабо Йотке,
20:23 12.02.2026
5 Яшар
20:24 12.02.2026
6 Възрожденско зомби
До коментар #2 от "Майна":Лятото 2025та в катуна щяхте да приемате американския долар вместо леврото, какво стана?
20:25 12.02.2026
7 върховенството на правото
20:26 12.02.2026
8 Съгласен
"За капак им сложиха Гюров служебен премиер да им прикрива педофилския скандал! и кой знае какви други неща! Но и това няма да им помогне на изборите провала им ше е грандиозен! даже да правят ала бала измама през машините!"
Коментиран от #9
20:26 12.02.2026
9 Тази на снимката
До коментар #8 от "Съгласен":Развяла коса като нахранен вещер
20:27 12.02.2026
10 ДрайвингПлежър
20:27 12.02.2026
11 Превзетата държава
20:29 12.02.2026
12 Родина
20:32 12.02.2026
13 Промяна
20:35 12.02.2026
14 Лъжата
20:36 12.02.2026
15 Майна
Коментиран от #19
20:36 12.02.2026
16 Промяна
20:37 12.02.2026
17 Промяна
20:38 12.02.2026
18 Поредното блабла
20:40 12.02.2026
19 Майна
До коментар #15 от "Майна":Що си ми откраднал Ника?
От безсилие, личи!
Възраждане не се кооперира с мафиоти!
Коментиран от #21, #29
20:46 12.02.2026
20 България -дъното!
20:46 12.02.2026
21 Промяна
До коментар #19 от "Майна":БЕЗДЕЛНИКО ВЪЗРАЖДАНЕ Е ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА НА ИЗБОРИТЕ АУТ СТЕ А ПИШЕШ И СИ ОТГОВАРЯШ САМИЧЪК ЛИ ДВАМА БЕЗДЕЛНИКА НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ 3 ПРОЦЕНТА СТЕ ВЕЧЕ СПОРЕД МОНИТОРИНГОВАТА АГЕНЦИЯ ПОЛИТИКО Е ЕЖЕМЕСЕЧНАТА Й КЛАСАЦИЯ МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ ВИ ДОУБИХА ВЗЕХА ВИ И МАЛКОТО ОСТАНАЛИ СИМПАТИЗАНТИ
Коментиран от #23
20:49 12.02.2026
22 Промяна
21:00 12.02.2026
23 Промяна
До коментар #21 от "Промяна":А ВИЕ ЗАЩО МИ КРАДЕТЕ НИКА
Коментиран от #25
21:00 12.02.2026
24 Гост
21:08 12.02.2026
25 Промяна
До коментар #23 от "Промяна":И МОЯ НИК ЛИ КРАДЕТЕ МАЙНА ЛИ СТЕ И СИ ПИШЕТЕ И ОТГОВАРЯТЕ И НИКОВЕ КРАДЕТЕ ВЪЗРАЖДАНЕ Е АУТ И РР ГИ УБИ А МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ ДОУБИХА
21:09 12.02.2026
26 Един
21:19 12.02.2026
27 ТЪРИКАТ КОМУНЯГА
21:21 12.02.2026
28 Ами
21:22 12.02.2026
29 майна
До коментар #19 от "Майна":Не мога да разбера какъв е тоя рев за никове.Абе вие още малко и патент ще извадите бе,ахти и ебилите.
21:40 12.02.2026
30 ха, ха, ха...
До коментар #3 от "Дебелата кифла":Е няма как, те всички са с имунитет!
21:42 12.02.2026