Илияна Йотова: Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените

12 Февруари, 2026 20:18 729 30

  • илияна йотова-
  • мониторинг-
  • цени-
  • евро

Илияна Йотова: Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ключово е да увеличим доверието в еврото и да не позволим различни странични фактори и влияния да го ерозират. Това каза президентът Илияна Йотова, която откри конферентната част на събитието The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner, организирано от списание "Икономист" в София.

Йотова допълни, че българските граждани трябва да бъдат преведени възможно най-леко по този път.

"Еврото никога не е било цел, която ние стигаме, и процесът приключва", отбеляза президентът Йотова.

По думите ѝ, еврото е само инструмент за постигането на много по-големи цели. "За развитието на икономиката, за вплитането на България в общите европейски икономически, политически и монетарни политики", отбеляза президентът.

"Българските граждани можеше да бъдат по-добре подготвени за този момент", смята Илияна Йотова.

Тя добави, че много от проблемите, с които гражданите се сблъскват от началото на годината, е можело да се избегнат с по-стройна и структурирана разяснителна кампания, както и по-добра подготовка на българската икономика и бизнес. Йотова отбеляза, че, за съжаление, това не се е случило.

Конвергентният доклад, получен в средата на 2025 г. и насочен към политическата власт, съдържаше доста забележки под формата на препоръки за това, което още не сме свършили, каза още държавният глава. Според нея, ако искаме днес да се чувстваме удобно в еврозоната, трябва да се изпълнят препоръките.

Президентът коментира, че докладът, проследяващ дейността на БНБ, е бил далеч по-положителен.

Илияна Йотова отбеляза още, че днес е възложила на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство.

"Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените на храните от първа необходимост, горивата, енергия, услуги, лекарства – с цел откриване на аномалии, които не са предизвикани от въвеждането на еврото, а спекулации", каза държавният глава.

По думите ѝ, тя ще настоява още за засилен контрол от страна на държавните органи.

Йотова коментира и необходимостта от политическа стабилизация на страната. "Тя е нужна, за да отстояваме своите приоритети чрез своите институции и структури, държавни и частни, както и да отстояваме и принципите си извън страната и в Европа", каза президентът.


  • 1 опа

    7 6 Отговор
    През август 2024 г. в България се проведоха протести, организирани от граждански организации, ЛГБТ групи и подкрепени от политици от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) срещу приетите законови промени, забраняващи „пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация“ в училищата
    .

    20:22 12.02.2026

  • 2 Майна

    6 9 Отговор
    И аз ще настоявам
    Сигурен съм , че службите на Тръмп следят всичко.
    Писмото от Възраждане ,подкрепено с подписи на българи ще покаже, че българите са загубили надежда , в Държава овладяна от Епщайн!
    Давайте!
    Вижте ги как скачат като ожилени!
    Те са в амок!
    Хайде, Възраждане- изпращай писмо до Тръмп

    Коментиран от #6

    20:23 12.02.2026

  • 3 Дебелата кифла

    18 3 Отговор
    пак започна с пожеланията. Айде осъдете един крадец бе

    Коментиран от #30

    20:23 12.02.2026

  • 4 ДС-бабо Йотке,

    10 3 Отговор
    какво стана с оня сайт на чичо Рундьо, дето следихте цените по време на пЛандемията?

    20:23 12.02.2026

  • 5 Яшар

    12 2 Отговор
    На комунист никога вяра ! Лъже кат дрта ц ка ....мисля че меч са прави , тя трябва да Подаде Оставка, веднага ! Оставането и е безсмислено и води до опорочаване на президентската институция ! ...г-н пеев и г-н тиква когато не трябва ланкате а сега сте кат о рани вместо да вдигнете протест срещу тази лицемерната

    20:24 12.02.2026

  • 6 Възрожденско зомби

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Лятото 2025та в катуна щяхте да приемате американския долар вместо леврото, какво стана?

    20:25 12.02.2026

  • 7 върховенството на правото

    2 4 Отговор
    Освен да състави правителство, президентката му възложи да "разреши" случая Петрохан, но тя не уточни в чия полза да е премиерското разрешаване.

    20:26 12.02.2026

  • 8 Съгласен

    8 7 Отговор
    Развяла коса като доволен вечер
    "За капак им сложиха Гюров служебен премиер да им прикрива педофилския скандал! и кой знае какви други неща! Но и това няма да им помогне на изборите провала им ше е грандиозен! даже да правят ала бала измама през машините!"

    Коментиран от #9

    20:26 12.02.2026

  • 9 Тази на снимката

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Съгласен":

    Развяла коса като нахранен вещер

    20:27 12.02.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    7 6 Отговор
    Къв мониторинг ма како! За 40 дена имаме 10% инфлация! това не е от липса на мониторинг! ТОВА Е ОТ ТЪПОТИЯ ДА ПРИЕМЕТЕ ЕВРОТО!

    20:27 12.02.2026

  • 11 Превзетата държава

    9 3 Отговор
    То и преди еврото щяха да следят , само обещания а таз сигурно един хляб не си е купувала от години

    20:29 12.02.2026

  • 12 Родина

    9 5 Отговор
    Подай си оставката. Ти , доблест нямаш ли ?

    20:32 12.02.2026

  • 13 Промяна

    8 7 Отговор
    ГОСПОЖО ВИЕ НЕ СТЕ ИЗБРАНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СТЕ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ОСТАВКА

    20:35 12.02.2026

  • 14 Лъжата

    8 0 Отговор
    Цените които виждам от лева станаха същите в евро , по две, мога да изброя стоки….и храни , но всички ги виждаме, лъжи и лъжи …..

    20:36 12.02.2026

  • 15 Майна

    4 8 Отговор
    Според професор Румяна Коларова след изборите предстои тройна коалиция! Единия вариант е тройна коалиция между партия на Румен Радев - ПП/ДБ - БСП (с председател Крум Зарков има вероятност да прескочи 4-те%) и втория вариант е ГЕРБ -ДПС НН - Възраждане! Разбира се Възраждане в началото няма да участва пряко а само с гласуване ще подкрепят. Вие тук кой вариант лично предпочитате?

    Коментиран от #19

    20:36 12.02.2026

  • 16 Промяна

    6 8 Отговор
    Оставка госпожо вие изпълнявате заповеди на РР назначи Гюро позорно след метежите на олигарсите

    20:37 12.02.2026

  • 17 Промяна

    5 8 Отговор
    Оставка госпожо вие изпълнявате заповеди на РР назначи Гюро позорно след метежите на олигарсите

    20:38 12.02.2026

  • 18 Поредното блабла

    4 2 Отговор
    Е кои са българските принципи, които ще отстоява? Има само един. Той е да се съобразяваме с чуждите принципи. Него и без специални грижи и заклинания го спазваме.

    20:40 12.02.2026

  • 19 Майна

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    Що си ми откраднал Ника?
    От безсилие, личи!
    Възраждане не се кооперира с мафиоти!

    Коментиран от #21, #29

    20:46 12.02.2026

  • 20 България -дъното!

    9 1 Отговор
    Рижавата комунистическа говорителка от БНТ ни стана Президент!

    20:46 12.02.2026

  • 21 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    БЕЗДЕЛНИКО ВЪЗРАЖДАНЕ Е ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА НА ИЗБОРИТЕ АУТ СТЕ А ПИШЕШ И СИ ОТГОВАРЯШ САМИЧЪК ЛИ ДВАМА БЕЗДЕЛНИКА НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ 3 ПРОЦЕНТА СТЕ ВЕЧЕ СПОРЕД МОНИТОРИНГОВАТА АГЕНЦИЯ ПОЛИТИКО Е ЕЖЕМЕСЕЧНАТА Й КЛАСАЦИЯ МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ ВИ ДОУБИХА ВЗЕХА ВИ И МАЛКОТО ОСТАНАЛИ СИМПАТИЗАНТИ

    Коментиран от #23

    20:49 12.02.2026

  • 22 Промяна

    5 2 Отговор
    КАК ЩЕ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА НАЛИ ИЗПЪЛНЯВА ЗАПОВЕДИ НА РР ЕТО СВЪРШЕНО Е НАЗНАЧИ ГЮРО БАВЕШЕ ВСИЧКО ДО БЕЗКРАЙ ЗА УДОБСТВО НА РР ЗА ШАРЛАТАНИЯ МЕТЕЖИТЕ И ХОП ГЮРО ТОВА СЕ КАЗВА ОВЛАДЯВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА ЗАЩО ДА НАПУСКА РР ВЛАДЕЕ ВСИЧКО ВЕЧЕ И Е С НЕОГРАНИЧЕН ИМУНИТЕТ

    21:00 12.02.2026

  • 23 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    А ВИЕ ЗАЩО МИ КРАДЕТЕ НИКА

    Коментиран от #25

    21:00 12.02.2026

  • 24 Гост

    3 0 Отговор
    С мониторинг, госпожа, само да отбележа, нищо не става. Вие само мониторингирате, а кекса е за народа. Кекс директно през дрехите

    21:08 12.02.2026

  • 25 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    И МОЯ НИК ЛИ КРАДЕТЕ МАЙНА ЛИ СТЕ И СИ ПИШЕТЕ И ОТГОВАРЯТЕ И НИКОВЕ КРАДЕТЕ ВЪЗРАЖДАНЕ Е АУТ И РР ГИ УБИ А МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ ДОУБИХА

    21:09 12.02.2026

  • 26 Един

    1 0 Отговор
    Само мониторинг не стига. Трябва и жестоки санкции за спекулантите. А най-добре да има нормална конкуренция и да се разбият картелите. Иначе само ще наблюдавате вдигането на цените и нищо...

    21:19 12.02.2026

  • 27 ТЪРИКАТ КОМУНЯГА

    2 1 Отговор
    АКО НЕ СИ СПОМНЯТЕ КАВА БЕЗДЕЙНА КИФЛА ТАЯ БЕШЕ В БСП -ТО ПО ОНОВА ВРЕМЕ , СЕГА ЩЕ Я РАЗБЕРЕТЕ. ЕДНО ЯЛОВО ПЛЯМПАЛО НА ЯСЛАТА.

    21:21 12.02.2026

  • 28 Ами

    0 1 Отговор
    Тя и Либерти от 1804 се оказа, че не си струва. Била Priceless.

    21:22 12.02.2026

  • 29 майна

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    Не мога да разбера какъв е тоя рев за никове.Абе вие още малко и патент ще извадите бе,ахти и ебилите.

    21:40 12.02.2026

  • 30 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дебелата кифла":

    Е няма как, те всички са с имунитет!

    21:42 12.02.2026

