Илияна Йотова: Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените

Ключово е да увеличим доверието в еврото и да не позволим различни странични фактори и влияния да го ерозират. Това каза президентът Илияна Йотова, която откри конферентната част на събитието The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner, организирано от списание "Икономист" в София.

Йотова допълни, че българските граждани трябва да бъдат преведени възможно най-леко по този път.

"Еврото никога не е било цел, която ние стигаме, и процесът приключва", отбеляза президентът Йотова.

По думите ѝ, еврото е само инструмент за постигането на много по-големи цели. "За развитието на икономиката, за вплитането на България в общите европейски икономически, политически и монетарни политики", отбеляза президентът.

"Българските граждани можеше да бъдат по-добре подготвени за този момент", смята Илияна Йотова.

Тя добави, че много от проблемите, с които гражданите се сблъскват от началото на годината, е можело да се избегнат с по-стройна и структурирана разяснителна кампания, както и по-добра подготовка на българската икономика и бизнес. Йотова отбеляза, че, за съжаление, това не се е случило.

Конвергентният доклад, получен в средата на 2025 г. и насочен към политическата власт, съдържаше доста забележки под формата на препоръки за това, което още не сме свършили, каза още държавният глава. Според нея, ако искаме днес да се чувстваме удобно в еврозоната, трябва да се изпълнят препоръките.

Президентът коментира, че докладът, проследяващ дейността на БНБ, е бил далеч по-положителен.

Илияна Йотова отбеляза още, че днес е възложила на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство.

"Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените на храните от първа необходимост, горивата, енергия, услуги, лекарства – с цел откриване на аномалии, които не са предизвикани от въвеждането на еврото, а спекулации", каза държавният глава.

По думите ѝ, тя ще настоява още за засилен контрол от страна на държавните органи.

Йотова коментира и необходимостта от политическа стабилизация на страната. "Тя е нужна, за да отстояваме своите приоритети чрез своите институции и структури, държавни и частни, както и да отстояваме и принципите си извън страната и в Европа", каза президентът.