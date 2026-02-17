Новини
Координационният център към Механизма за еврото излиза с официална информация

17 Февруари, 2026 07:07 711 11

Той ще се състои на 17 февруари, от 11 часа в сградата на Министерския съвет

Координационният център към Механизма за еврото излиза с официална информация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Координационният център към Механизма за еврото ще даде брифинг във вторник. Това съобщиха от Министерския съвет.

Той ще се състои на 17 февруари, от 11 часа в сградата на Министерския съвет.

Очаквайте подробности.


София / България
  • 1 Факти

    5 0 Отговор
    Координационният център към Механизма за леврото излиза с официална информация

    07:13 17.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Вчера шесте големи страни в Европа си направиха собствен капиталов пазар.С еврозоната е свършено.

    07:14 17.02.2026

  • 3 Владо "кошницата"

    12 0 Отговор
    Няма инфлация ! Цъфтим !

    Коментиран от #5

    07:15 17.02.2026

  • 4 гост

    8 0 Отговор
    Дани де Вито в началото на януари обяви, че потребителската кошница струва 50 евро. На 15 февруари същия обяви, че кошницата е поскъпнала с 6 евро - ТОЕСТ 12 ПРОЦЕНТА! Официалната статистика обябава инфлаация за януари 0,6 ПРОЦЕНТА! ВЯРВАЙТЕ ИМ!

    07:18 17.02.2026

  • 5 Май

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владо "кошницата"":

    само марулята е незначително поскъпнала, ама кой сета яде марули ?

    07:22 17.02.2026

  • 7 Рубла център

    8 0 Отговор
    Майнатави!Слава Росии!

    07:27 17.02.2026

  • 11 Генерал Аугусто Пиночет

    5 0 Отговор
    Тези са нещо много важно явно,някви заплатаджии,като примерно Център за изследване на демокрацията....

    07:53 17.02.2026

