Координационният център към Механизма за еврото излиза с официална информация

Координационният център към Механизма за еврото ще даде брифинг във вторник. Това съобщиха от Министерския съвет.
Той ще се състои на 17 февруари, от 11 часа в сградата на Министерския съвет.
Очаквайте подробности.
Оценка 1 от 4 гласа.
1 Факти
07:13 17.02.2026
2 Последния Софиянец
07:14 17.02.2026
3 Владо "кошницата"
Коментиран от #5
07:15 17.02.2026
4 гост
07:18 17.02.2026
5 Май
До коментар #3 от "Владо "кошницата"":само марулята е незначително поскъпнала, ама кой сета яде марули ?
07:22 17.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Рубла център
07:27 17.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Генерал Аугусто Пиночет
07:53 17.02.2026