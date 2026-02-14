Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Янис Стурнарас: Еврото дава защита, но изисква отговорна политика

14 Февруари, 2026 10:00 572 13

  • янис стурнарас-
  • евро-
  • ецб

По думите му ползите от общата валута ще бъдат усетени веднага от българските граждани

Янис Стурнарас: Еврото дава защита, но изисква отговорна политика - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Управителят на Централната банка на Гърция Янис Стурнарас сподели в рубриката "Еврото - въпроси и отговори" по Нова тв уроците от финансовата криза в страната и съвети за България след влизането ѝ в еврозоната.

Според Стурнарас Гърция през 2014 г. е била на ръба на фалита и само членството в еврозоната е позволило страната да получи спасителни заеми и да се възстанови икономически. „Еврото не е автопилот. Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи“, заяви той

По думите му ползите от общата валута ще бъдат усетени веднага от българските граждани – по-ниска инфлация, по-ниски лихви и по-лесно финансиране на кредити. Малките и средни предприятия ще спестят от транзакционни разходи, а потребителите ще усетят по-сигурен икономически климат.

Стурнарас подчерта, че политическата стабилност и отговорната фискална политика са ключови за успешното членство в еврозоната. Той предупреди за рисковете от популистки решения като прекомерно увеличаване на заплати и пенсии без съпътстващ ръст на производителността, посочвайки, че уроците от Гърция са приложими навсякъде.

„Еврото е сила, но изисква дисциплина – фискална, финансова и институционална. Без тях най-бедните страдат най-много“, каза управителят на Централната банка на Гърция.

България, според него, вече е покрила всички критерии за влизане и сега е време страната да се възползва от предимствата на общата валута, като същевременно поддържа отговорни икономически политики.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еврото

    17 5 Отговор
    Е ИЗМАМА.
    ИСКАМЕ СИ ЛЕВА!

    Коментиран от #13

    10:01 14.02.2026

  • 2 Има виновен

    17 4 Отговор
    Отговорна политика, разбирай лишения и глад за народа. Проклятията ще застигнат пожарникарчето и цялата му рода, до един!

    10:02 14.02.2026

  • 3 нннн

    13 4 Отговор
    Досега еврото само ми взема.
    На гърка му е удобно да приказва така, защото Еврозоната опрости на Гърция 100 милиарда.
    Но ние не сме и гърци и опрощаването не важи за България. От нас само вземат.

    10:26 14.02.2026

  • 4 Край на пазара!

    8 3 Отговор
    Край на пазарната икономика!35 години лъжа и беднотия стигат!

    10:33 14.02.2026

  • 5 Милицай

    4 1 Отговор
    остава да каже, че заплатата ми от 6890 е голема, добре че зимам и пенсиа

    10:45 14.02.2026

  • 6 Сандо

    5 3 Отговор
    Видяхме и много добре си спомняме каква стабилност даде еврото на Гърция.И докато за Гърция намериха начини да я спасят на цената на огромното и ограбване,то за България никой няма да се застъпи.И още нещо да припомним:само Германията спечели на гърба на гърците 1 милиард евро,а фрау Меркел тогава цинично заяви:"Да,не е морално,но пък е законно!".И още нещо:ако Гърция не беше прела еврото,то надали щеше да изпадне в такава катастрофа.

    10:47 14.02.2026

  • 7 Ха сега де...

    3 1 Отговор
    Отговорна политика се провежда от отговорни политици, а не от самозванци, каквито у нас са на власт вече 35 години благодарение на безхаберието на народа. Политк е онзи, който умее да води нормален диалог и да убеждава останалите в правотата на своите позиции, а не да налага насилствено личното си мнение. Ние обаче търсим и толерираме диктатора, който да не зачита ничие чуждо мнение, а "тропне с юмрук по масата", да зареже личните си интереси за сметка на нашите и да вземе, че да вкара държавата ни в релсите. Ами ако това не е диктатор, то тогава кой е диктатора? А у нас всички избраници в парламента никога не водят диалог и не обсъждат чуждо мнение, а който не приема тяхното бива заклемяван, унижаван и обиждан по всички възможни начини. А народа (който реално е държавата, а не политиците, управляващите, парламента или президентството) вместо да реагира остро и да не допуска такива изяви ги аплодира и преизбира същите шарлатани до последния възможен момент.

    10:53 14.02.2026

  • 8 Фен

    4 2 Отговор
    О, да. "Ползите" ги усетихме. Веднага. Както и от Шенген. Вече сме богати, а София е залята от мигранти, като нормален германски град. Само у нас цените са по-високи.

    11:10 14.02.2026

  • 9 И НАЙ-ПОСЛЕДНИЯ ЕВРОЦЪРВУЛ

    1 2 Отговор
    Идва да ни порицава.

    11:17 14.02.2026

  • 10 неизбежноо е

    1 1 Отговор
    И България срина еврозоната и освободи света.....

    11:20 14.02.2026

  • 11 Да,така е, да, прав си, да, да,така е.

    1 0 Отговор
    Мда...еврото се усети още януари.

    11:22 14.02.2026

  • 12 2027

    1 1 Отговор
    Идва и дигиталния образец на евото

    11:26 14.02.2026

  • 13 има само правилен един вариат

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еврото":

    На изборите е решението.Които бяха по площадите и се бореха за това.

    11:34 14.02.2026

Новини по градове:
