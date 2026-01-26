Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори. Това заявява лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава, казва Пеевски.
За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир. Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на "ДПС - Ново начало" ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи.
Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България, за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос, допълва той.
1 хехе
Коментиран от #24, #78
08:38 26.01.2026
2 Свиня гнусна
България не се продава, грозен!
Коментиран от #99
08:38 26.01.2026
3 Ивелин Михайлов
08:38 26.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
08:39 26.01.2026
6 Георги
Коментиран от #28
08:39 26.01.2026
7 Екзистенциално
Коментиран от #12
08:40 26.01.2026
8 Дън Бай
08:40 26.01.2026
9 марш в кочината
08:40 26.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 бою циганина
08:41 26.01.2026
12 Републиканец
До коментар #7 от "Екзистенциално":Байдън в най-тежките си години направи по-малко поразии от бай Дончо
Коментиран от #18
08:42 26.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тик- Ток
08:43 26.01.2026
16 Eдин
08:44 26.01.2026
17 Пример
08:44 26.01.2026
18 Тик- Ток
До коментар #12 от "Републиканец":Бай Дъмп освен деменция има и тежка форма на синдром на Даун
08:45 26.01.2026
19 смърт на ДС
08:45 26.01.2026
20 Пламен
08:46 26.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Аква
Коментиран от #48
08:48 26.01.2026
23 Адаптивен
08:48 26.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Шмайзер
До коментар #6 от "Георги":Толкова глупави въпроси! Що ти трябва да знаеш? А какви са целите на урсулите, на англетата, на космоса? Не питай, не искай, мълчи!
Коментиран от #49
08:51 26.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ООрана държава
08:53 26.01.2026
31 Отвратен
08:53 26.01.2026
32 фАНТОМасс
08:54 26.01.2026
33 воденМАДАГАВУР
08:55 26.01.2026
34 Дедо
08:56 26.01.2026
35 Магнитски
08:58 26.01.2026
36 Данко Харсъзина
Коментиран от #41
08:59 26.01.2026
37 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Стига четки, няма да стане колкото и да се напъваш!
А и КРадев иде....ще оредее парламента...
09:00 26.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ТИГО
09:01 26.01.2026
40 И твоята Коледа
09:02 26.01.2026
41 ТИГО
До коментар #36 от "Данко Харсъзина":То и за затвора няма покани ,ама никой не иска да влиза дори и по желание!
09:03 26.01.2026
42 гошо
09:03 26.01.2026
43 Човек
09:04 26.01.2026
44 Гост
09:04 26.01.2026
45 Смях и Сеир
09:05 26.01.2026
46 !!!?
09:05 26.01.2026
47 Слоностозъбест Абракадабър
09:06 26.01.2026
48 Цецко
До коментар #22 от "Аква":Що мислиш че санкциите по Магнитски няма да паднат. Ако Тръмп каже ще паднат без никакъв проблем. Вече свали санкциите по Магнитски на един от приближените до Орбан олигарх.
09:06 26.01.2026
49 Георги
До коментар #28 от "Шмайзер":Ти защо не мълчиш щом не те интересува? Отговори на поне един от тези "глупави" въпроси. Целите на изброените от теб индивиди са ясно описани в програми. Колкото и да не ни хаересва, тези индивиди са избрани от депутати на които европейските избиратели са гласували доверие.
09:07 26.01.2026
50 Данъкоплатец
09:07 26.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тодор
Не може да вкараш държавата в една частна организация, където е безгласна буква и всичко се решава еднолично от Тръмп.
Оставете какво приказват от ППДБ, че сме в компанията на Орбан и Лукашенко, това няма никакво значение.
Значение има:
1. Всичко го решава Тръмп, той има право на вето и всеки изпълнява неговите прищевки /които в един момент може да се окажат в ущърб на България, гаранция няма/
2.Дори първите 3 год. да няма членски внос, нали всеки знае, че като мине този период Тръмп ще ги поиска 1 млрд. долара и нашите за да не го разсърдят ще платят, ако не ги поиска още след 1-вата година, той си мени мнението постоянно
3.Участието в този съвет спокойно може да продиктува желание у Тръмп да се докопа за нещо в България - дали ще е рафинерията в Бургас, тръбите на турски поток или нещо друго
4.Влизането в сферата на САЩ ще ни наложи в бъдеще постоянно неизгодни неща - като покупка само на скъпо и прескъпо американско оръжие, покупка само на скъп американски втечнен газ и т.н.
5.При бъдещо придобиване или инвазия на Гренландия или щата Албърта на Канада и каквото му скимне на Тръм ние ще трябва да гласуваме в този съвет със "за" и така ще си влошим отношенията с целия останал свят
6. България ня
Коментиран от #64
09:10 26.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Това прасе
Коментиран от #55
09:10 26.01.2026
55 Кожа
До коментар #54 от "Това прасе":пази !
09:12 26.01.2026
56 е...........
09:12 26.01.2026
57 Дернев
09:12 26.01.2026
58 България над всичко
09:12 26.01.2026
59 Но дано за Пеевски да има
09:13 26.01.2026
60 А ти
Коментиран от #66
09:13 26.01.2026
61 Да се
09:13 26.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Бъдеще
09:16 26.01.2026
64 Тодор
До коментар #52 от "Тодор":6. България няма да получи никаква полза от тази организация, а само щети
И още нещо, което никой не го коментира - както се вижда Тръмп слага послушковци в държавите, които да му изпълняват желанията, както Делси Родригес във Венецуела, която се съгласи да му даде безплатно 50 млн барела петрол.
Нищо не пречи на Дончо да спусне депеша до "Посолството" да инициира инсталирането на Шиши за премиер /понеже е послушен/ и да му махне санкциите. Знаете ли колко много евроатлантици ще почнат да работят задкулисно това да стане - страшно много. И тогава България вече ще стане еднолична собственост на Шиши и в частност на Тръмп.
Искам да видя кои партии в парламента ще гласуват България да влезе в този съвет за мир и кои ще са против, това е много важно
09:17 26.01.2026
65 Оракула от Делфи
09:18 26.01.2026
66 Цял живот
До коментар #60 от "А ти":е вземал от където и както може , шумкарския внук и ДС продукт , милиарди на България и българите . Никога нищо не е давал и вършил Сега играе "влюбен в Америка" . Пак за собствени облаги....
09:18 26.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Българин
Вижда се кои са истинските урсилианци, които искат само джендъри, ЛБГТ, истанбулски коненции!
09:19 26.01.2026
69 123456
09:22 26.01.2026
70 От позицията на какъв,
09:23 26.01.2026
71 пътник
09:24 26.01.2026
72 Тити на Кака
09:24 26.01.2026
73 Шиши
09:25 26.01.2026
74 Хм...
09:26 26.01.2026
75 Гарга Сарис
Коментиран от #104
09:27 26.01.2026
76 Боруна Лом
09:32 26.01.2026
77 Женя
09:35 26.01.2026
78 Ти си отиваш
До коментар #1 от "хехе":Този разпасан, необразован, повярвал в глупостта си прасьок не разбира, че е заврян в ъгъла и няма къде да мърда. Сега почва да квичи, защото усеща че никой повече няма да търпи безобразията и грабежите му! Крадец на бъдещето на България!
Коментиран от #80
09:37 26.01.2026
79 Хмм
09:38 26.01.2026
80 Ами
До коментар #78 от "Ти си отиваш":напротив, разбира - отчаяни опити да си спаси парите, лична драма, както каза президентът
09:40 26.01.2026
81 кой му дреме
"Избори ще има когато кажат моите хора."
- 🐖
09:40 26.01.2026
82 Опс
нито желязко водопадов,нито това нс са легитимни да заравят България в такива инициативи....
09:41 26.01.2026
83 Стамат
09:42 26.01.2026
84 сара
09:45 26.01.2026
85 Коста
09:47 26.01.2026
86 Данчо Ментата
09:49 26.01.2026
87 Адвокат
09:49 26.01.2026
88 Българин
09:50 26.01.2026
89 Майкопровец нагъл
09:52 26.01.2026
90 Как и защо
09:52 26.01.2026
91 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ
09:53 26.01.2026
92 @@@
няма алтернатива!
Това е въпрос на Национална сигурност!
09:54 26.01.2026
93 Дебелите
09:54 26.01.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този освен страхлив,
09:55 26.01.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ха така ,Шиши!
09:56 26.01.2026
99 Те и Гренландците така казваха,ама...
До коментар #2 от "Свиня гнусна":...да видим сега,след предложението на Тръмп,за 1 млн. долара на всеки жител,дали няма да обърнат палачинката...😉?!
09:59 26.01.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Наглост!
Правото на силата, диктатурата на неуравновесени императори ли е бъдещето? Да се присламчиш към лудия, не е признак на добро психично здраве...
Тръмп тласка света към война, а самозванци в България за пореден път залагат народа за лична облага.
Просто прелест е да гледаш как откачалки рушат света ни.
10:00 26.01.2026
102 избирател
10:04 26.01.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Естествено
До коментар #75 от "Гарга Сарис":Тук няма по добре !защото и Сорос знаем какво е - 35 години опит. Бай Дончо е една идея по малкото зло защото така наречените демократи пьрво стрелят после питат а той действа по умерено и е против глобализма.
10:09 26.01.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 маке
10:10 26.01.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Ясно
10:14 26.01.2026
109 !!!
10:15 26.01.2026
110 Дебелян
10:15 26.01.2026
111 Д-р Марин Белчев
Кой натискал правителството, пита той – докато самият той натиска премиера в оставка Желязков чрез шефа му Борисов да действа „правилно“.
Това не е отговорна външна политика, а позициониране: Пеевски казва на администрацията на Тръмп: „Вижте ме – аз съм полезният, лоялният, анти-Сорос играч.“ С надеждата някой във Вашингтон да кимне и „Магнитски“ да се размекне.
Само че санкции не падат от шум, а от доказателства. Останалото е геополитически PR за вътрешна употреба.
Та, ей това става, мили и не толлкова мили деца.
10:16 26.01.2026
112 Няма отпадане от Магнитски
10:17 26.01.2026
113 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
10:18 26.01.2026
114 Отчаяни действия
10:22 26.01.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Дервишоглу
10:23 26.01.2026