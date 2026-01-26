Новини
България »
Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

26 Януари, 2026 08:36 2 222 116

  • делян пеевски-
  • съвет за мир

Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство, каза той

Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори. Това заявява лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава, казва Пеевски.

За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир. Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на "ДПС - Ново начало" ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи.

Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България, за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос, допълва той.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    172 3 Отговор
    магнита, магнитаааа е зора, а не мирът.

    Коментиран от #24, #78

    08:38 26.01.2026

  • 2 Свиня гнусна

    165 2 Отговор
    Магнитски!
    България не се продава, грозен!

    Коментиран от #99

    08:38 26.01.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    165 2 Отговор
    Няма да те изкарат от "Магнитски", ако щеш и кълбета да правиш на портала на американското посолство.

    08:38 26.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    131 3 Отговор
    Моля сутрин преди закуска да не ни дразните със снимки на Пеевски !!! Сега едни суджуци започнаха да ми се въртят в главата.....

    08:39 26.01.2026

  • 6 Георги

    107 4 Отговор
    натегач! И какъв точно е този съвет? Каква му е идеята? Целта? Правилата?... След като толкова държави няма да участват, някои защото тромб не го кефят, то каква легитимност ще има и защо някой ще трябва да се съобразява с тази ЧАСТНА инициатива?

    Коментиран от #28

    08:39 26.01.2026

  • 7 Екзистенциално

    88 2 Отговор
    Чудя се, дали Тр ъмп е по-тъпоъгълен или нашия сурикат.

    Коментиран от #12

    08:40 26.01.2026

  • 8 Дън Бай

    70 2 Отговор
    Готов е да изпрати магнитчета за хладилника на бай Дончо, в израз на добра воля и готовтост.

    08:40 26.01.2026

  • 9 марш в кочината

    70 2 Отговор
    да не дойдат въртолетите на бай дончо да връчат медал гранитски в компания с мъдъро

    08:40 26.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бою циганина

    51 2 Отговор
    бих поръчал оше фъ-16 трета ръка

    08:41 26.01.2026

  • 12 Републиканец

    69 10 Отговор

    До коментар #7 от "Екзистенциално":

    Байдън в най-тежките си години направи по-малко поразии от бай Дончо

    Коментиран от #18

    08:42 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тик- Ток

    92 2 Отговор
    Тиквата и Прасето пратиха Джилязку да удари един език на Бай Дъмп,само и само да отърват з@дника от Магнита

    08:43 26.01.2026

  • 16 Eдин

    58 2 Отговор
    На поредната "манджа" поредната "мерудия" ! Защо ли спецназа в Дубай не си свършиха работата до края ...

    08:44 26.01.2026

  • 17 Пример

    62 2 Отговор
    За това, колко мотивиращ може да бъде един магнит за едно дeбелo пpace...

    08:44 26.01.2026

  • 18 Тик- Ток

    33 4 Отговор

    До коментар #12 от "Републиканец":

    Бай Дъмп освен деменция има и тежка форма на синдром на Даун

    08:45 26.01.2026

  • 19 смърт на ДС

    50 2 Отговор
    Магнитите нямат алтернатива!

    08:45 26.01.2026

  • 20 Пламен

    43 2 Отговор
    ТОЯ ПАК Е СЪНУВАЛ , ЧЕ МАГНИТСКИ ГО ...

    08:46 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аква

    49 2 Отговор
    Ти не разбра ли, че санкциите никога, ама никога няма да паднат! Каквото и да правиш!

    Коментиран от #48

    08:48 26.01.2026

  • 23 Адаптивен

    40 1 Отговор
    е Делян. Желанието да го изкарат от оня списък го прави много креативен по отношение на връзките със САЩ. Европа ни гледа.

    08:48 26.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Шмайзер

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Толкова глупави въпроси! Що ти трябва да знаеш? А какви са целите на урсулите, на англетата, на космоса? Не питай, не искай, мълчи!

    Коментиран от #49

    08:51 26.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ООрана държава

    31 1 Отговор
    Колкото и кафяв да ти става носът, от магнитски излизане няма

    08:53 26.01.2026

  • 31 Отвратен

    18 1 Отговор
    За краварските марионетки няма алтернатива за България е негативно както всяко сътрудничество с тия колонизатори.

    08:53 26.01.2026

  • 32 фАНТОМасс

    34 1 Отговор
    Явно на единия дебелак , много му пречи , че има МАГНИТИ в джоба ! Та даже успя да накара другия ШИШКО , да му ходатайства за махането им !

    08:54 26.01.2026

  • 33 воденМАДАГАВУР

    23 1 Отговор
    ного почна да се напъва наш Дидко в последно време ! Що ли ?

    08:55 26.01.2026

  • 34 Дедо

    28 0 Отговор
    На този ако му свалят санкциите по Магнитски ,това означава че ще купи цялата държава и ще стане пожизнен диктатор както са в Таджикистан, Узбекистан,Киргизстан и т.н. и ще ни върне 100 години назад за съжаление.

    08:56 26.01.2026

  • 35 Магнитски

    23 0 Отговор
    Тоя е за жендема!

    08:58 26.01.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    2 27 Отговор
    Шишко е прав. Влизаме в организация където много дори не са поканени.

    Коментиран от #41

    08:59 26.01.2026

  • 37 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    27 0 Отговор
    Магнита остава!
    Стига четки, няма да стане колкото и да се напъваш!
    А и КРадев иде....ще оредее парламента...

    09:00 26.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ТИГО

    17 0 Отговор
    Един голяяямммм хубав топъл език и поемане на Трап с обилно слюноотделяне , като във филмите за възрастни !!! Срам трижди ,бokлуk !

    09:01 26.01.2026

  • 40 И твоята Коледа

    20 1 Отговор
    е без алтернатива!

    09:02 26.01.2026

  • 41 ТИГО

    13 1 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    То и за затвора няма покани ,ама никой не иска да влиза дори и по желание!

    09:03 26.01.2026

  • 42 гошо

    12 1 Отговор
    В затвора доживот.

    09:03 26.01.2026

  • 43 Човек

    20 1 Отговор
    За теб Съвета за мир нема алтернатива , защото от гърба на българския народ ще смъкнеш 1 милиард долара за да те размагнитят. Този ли е начина по който ти "мислиш за народа"? Всеки ден с изтеричните си крясъи изричаш лъжи, че си проевропеец, а си про Сви..нчо и нищо друго!

    09:04 26.01.2026

  • 44 Гост

    13 1 Отговор
    "Загриженият" Магнит пак ли гру"хти

    09:04 26.01.2026

  • 45 Смях и Сеир

    12 0 Отговор
    Колко породист нашенски индивид ! Истинска гордост за нашия род !

    09:05 26.01.2026

  • 46 !!!?

    12 1 Отговор
    Прасето знае ли изобщо кой е Сорос и защо стипендиата на Сорос Орбан седеше до Желязков с мазната си физиономия...!?

    09:05 26.01.2026

  • 47 Слоностозъбест Абракадабър

    7 0 Отговор
    Нагрухтяване с американски завой !

    09:06 26.01.2026

  • 48 Цецко

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Аква":

    Що мислиш че санкциите по Магнитски няма да паднат. Ако Тръмп каже ще паднат без никакъв проблем. Вече свали санкциите по Магнитски на един от приближените до Орбан олигарх.

    09:06 26.01.2026

  • 49 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Шмайзер":

    Ти защо не мълчиш щом не те интересува? Отговори на поне един от тези "глупави" въпроси. Целите на изброените от теб индивиди са ясно описани в програми. Колкото и да не ни хаересва, тези индивиди са избрани от депутати на които европейските избиратели са гласували доверие.

    09:07 26.01.2026

  • 50 Данъкоплатец

    20 0 Отговор
    Защо трябва ние и нашите деца трябва да плащат 1 милиард евро лично на Тръмп да оневини ДП от закона Магнитски?

    09:07 26.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тодор

    13 1 Отговор
    За всички партии и за всички гласоподаватели трябва да е напълно ясно, че нещо което го иска Пеевски толкова много, като това оставане в съвета за мир на Тръмп е лошо за България, защото той винаги иска нещо, което на него му е угодно, а не на държавата.
    Не може да вкараш държавата в една частна организация, където е безгласна буква и всичко се решава еднолично от Тръмп.
    Оставете какво приказват от ППДБ, че сме в компанията на Орбан и Лукашенко, това няма никакво значение.
    Значение има:
    1. Всичко го решава Тръмп, той има право на вето и всеки изпълнява неговите прищевки /които в един момент може да се окажат в ущърб на България, гаранция няма/
    2.Дори първите 3 год. да няма членски внос, нали всеки знае, че като мине този период Тръмп ще ги поиска 1 млрд. долара и нашите за да не го разсърдят ще платят, ако не ги поиска още след 1-вата година, той си мени мнението постоянно
    3.Участието в този съвет спокойно може да продиктува желание у Тръмп да се докопа за нещо в България - дали ще е рафинерията в Бургас, тръбите на турски поток или нещо друго
    4.Влизането в сферата на САЩ ще ни наложи в бъдеще постоянно неизгодни неща - като покупка само на скъпо и прескъпо американско оръжие, покупка само на скъп американски втечнен газ и т.н.
    5.При бъдещо придобиване или инвазия на Гренландия или щата Албърта на Канада и каквото му скимне на Тръм ние ще трябва да гласуваме в този съвет със "за" и така ще си влошим отношенията с целия останал свят
    6. България ня

    Коментиран от #64

    09:10 26.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Това прасе

    18 2 Отговор
    много се е развилняло. Какъв си ти , та да командваш? Никаква ратификация! Първо КС трябва да се произнесе! И никакви милиарди за частни клубове на една откачалка.

    Коментиран от #55

    09:10 26.01.2026

  • 55 Кожа

    6 1 Отговор

    До коментар #54 от "Това прасе":

    пази !

    09:12 26.01.2026

  • 56 е...........

    13 1 Отговор
    Колкото по ти пари под краката , толкова по-бързо тичаш.

    09:12 26.01.2026

  • 57 Дернев

    9 2 Отговор
    Алтернативата е ООН, а не неин заместител. Такива заместители са най-прекия път към разбиването и на крехкото разбиране за необходимост от световен ред. Запазването и възстановяването на този ред минава само през ООН. Просто то трябва да придобие реална сила за да наложи този нов световен ред. Точно Европа за европейците трябва да бъде този сила. Не Щатите или Китай. Едните искат да си запазят световно господство, другата иска да го придобие. Европа за европейците-СЕЩ и Русия са балансьора, а с Щатите, като естествен портньор, каквито те рано или късно ще разберат и изберът да станат, ще са гаранта за стабилен световен ред и задълбочаване на Глобализацията за да се спасим доколто може от промените в природата. Това прави Глобализацията задължителна. Но първо СЕЩ и Европа за европейците. Цялата отговорност за бъдещето пада върху нас европейците. Да си изкараме главите от миналото и да гледа колкото може по-напред в бъдещето.

    09:12 26.01.2026

  • 58 България над всичко

    20 1 Отговор
    Този не разбра ли, че в България място за него в политиката повече няма да има!

    09:12 26.01.2026

  • 59 Но дано за Пеевски да има

    6 1 Отговор
    При да е за добро, не може важните въпроси да се взимат все на тъмно, без допитване до хората и национална стратегия за развитие

    09:13 26.01.2026

  • 60 А ти

    15 1 Отговор
    Ли ще плащаш милионите за членство бе магнитски с-и-чуг ти си свикнал само да крадеш и да ги харчиш в Дубай оная да се кълчи по прашки в БЕЛЕНЕ б-к-ук

    Коментиран от #66

    09:13 26.01.2026

  • 61 Да се

    17 1 Отговор
    анулира подписаното от Костинбродския мошеник !

    09:13 26.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бъдеще

    16 1 Отговор
    Понеделнишки ви пожелавам успешна седмица, и да сте живи и здрави, без на Шиши, тиквата и Тошко Йорданов...

    09:16 26.01.2026

  • 64 Тодор

    11 1 Отговор

    До коментар #52 от "Тодор":

    6. България няма да получи никаква полза от тази организация, а само щети

    И още нещо, което никой не го коментира - както се вижда Тръмп слага послушковци в държавите, които да му изпълняват желанията, както Делси Родригес във Венецуела, която се съгласи да му даде безплатно 50 млн барела петрол.
    Нищо не пречи на Дончо да спусне депеша до "Посолството" да инициира инсталирането на Шиши за премиер /понеже е послушен/ и да му махне санкциите. Знаете ли колко много евроатлантици ще почнат да работят задкулисно това да стане - страшно много. И тогава България вече ще стане еднолична собственост на Шиши и в частност на Тръмп.
    Искам да видя кои партии в парламента ще гласуват България да влезе в този съвет за мир и кои ще са против, това е много важно

    09:17 26.01.2026

  • 65 Оракула от Делфи

    9 1 Отговор
    Свинското управление в действие!!!

    09:18 26.01.2026

  • 66 Цял живот

    15 1 Отговор

    До коментар #60 от "А ти":

    е вземал от където и както може , шумкарския внук и ДС продукт , милиарди на България и българите . Никога нищо не е давал и вършил Сега играе "влюбен в Америка" . Пак за собствени облаги....

    09:18 26.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Българин

    4 8 Отговор
    Сега се вижда, кои са за мир, а кои искат война! Кои служат на сорос, и кои са за независима България, за сътрудничество с Орбан, с Турция, с Беларус и Тръмп!
    Вижда се кои са истинските урсилианци, които искат само джендъри, ЛБГТ, истанбулски коненции!

    09:19 26.01.2026

  • 69 123456

    9 1 Отговор
    Кога този господин ще престане да бъде част от властта? Кога ще потъне в забрава?

    09:22 26.01.2026

  • 70 От позицията на какъв,

    11 1 Отговор
    се изказва тоя Шопар?

    09:23 26.01.2026

  • 71 пътник

    4 4 Отговор
    Говорилнята тръгна /и аз барабар Петко/.Подписът е ОТКРЕХВАНЕ НА ВРАТИЧКА по чисто икономически причини в условие на мир ни повече,ни по-малко.Останалото е въпрос на време /3 години/, през което "я камилата,я камиларят" дори и при ратифициране.Купищата приказки сега са предизборен популизъм-дрънчене на празни тенекии.

    09:24 26.01.2026

  • 72 Тити на Кака

    9 1 Отговор
    Мдамммммм, идеята на Тръмп има магнетично влияние върху наш Шиши....

    09:24 26.01.2026

  • 73 Шиши

    10 1 Отговор
    Някой иска да излезе от Магнитски!

    09:25 26.01.2026

  • 74 Хм...

    16 1 Отговор
    Голям мерак да се отърве от намагнитването, ей!

    09:26 26.01.2026

  • 75 Гарга Сарис

    11 1 Отговор
    По добре Сорос отколкото дебелото лоено, крадливо и какво ли още друго кюфте! Няма да те извадят от Магнитски, колкото и да квичиш!

    Коментиран от #104

    09:27 26.01.2026

  • 76 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    Шопар както и да се дупиш,колкото и да наколенчиш-от Магнитски НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕШ!Нито ти-нито Горана или Р.Овч.

    09:32 26.01.2026

  • 77 Женя

    8 1 Отговор
    Откъде накъде един глуповат корупционер с 5 думи в речника , ще определя кое е без алтернатива за България ? Изнесе с другия от Банкя десетки милиарди държавни пари в Дубай и никой не му държи сметка.

    09:35 26.01.2026

  • 78 Ти си отиваш

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Този разпасан, необразован, повярвал в глупостта си прасьок не разбира, че е заврян в ъгъла и няма къде да мърда. Сега почва да квичи, защото усеща че никой повече няма да търпи безобразията и грабежите му! Крадец на бъдещето на България!

    Коментиран от #80

    09:37 26.01.2026

  • 79 Хмм

    5 1 Отговор
    ей такива като този навремето са ни вкарали във ВСВ, зада се докарат на царя и Хитлер,обявили са война на САЩ и Англия и са докарали толкова страдания на хората, и тогава е имало такива които ръкопляскали в парламента и ставали на крака, както и сега гласуват

    09:38 26.01.2026

  • 80 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ти си отиваш":

    напротив, разбира - отчаяни опити да си спаси парите, лична драма, както каза президентът

    09:40 26.01.2026

  • 81 кой му дреме

    4 1 Отговор
    "Това правителство е без алтернатива."
    "Избори ще има когато кажат моите хора."

    - 🐖

    09:40 26.01.2026

  • 82 Опс

    12 1 Отговор
    свинчо магнитски дето му се размина Коледата...
    нито желязко водопадов,нито това нс са легитимни да заравят България в такива инициативи....

    09:41 26.01.2026

  • 83 Стамат

    9 1 Отговор
    Гадно е да си в Магнитски . Никоя банка не ти дава банкова карта. Не можеш да сключваш никакви финансови договори. Ти си никой . Трябва да боравиш с чужди карти , чужди сметки ,което е рисковано за притежателите им.Нормално е да е готов на всичко за да излезе от Списъка. Не му съчувствам ,но е жесток закон това .Оня Р.Овч. направо изсъхна и се състари откакто е в списъка .Цял живот яко кражби , ставаш милиардер и хоп , бам закона Магнитски и филма свършва.

    09:42 26.01.2026

  • 84 сара

    13 1 Отговор
    моля, махнете го вече този, анулирайте го, заличете го, занулете го...явно с избори не става...

    09:45 26.01.2026

  • 85 Коста

    10 1 Отговор
    Абе Деляне къв си ти че говориш от името на народа бе? Лоясъл маясъл

    09:47 26.01.2026

  • 86 Данчо Ментата

    4 1 Отговор
    Няма да ходити кадету си искъти. Ще одити при Тръмп, щото така каза шефа от Дубай мръшляци.

    09:49 26.01.2026

  • 87 Адвокат

    6 1 Отговор
    България вече изпадна на международно ниво до позорно положение този безобразник да определя съдбата й. На всички мислещи хора е ясно, че лично той цели да се облагодетелства от безумието на Тръмп и да се освободи от закона Магнитски ,който точно определи какъв е. По Конституция всеки международен договор на България трябва първо да бъде ратифициран първо от парламента и след това обявено публично, а не обратното. За тръмп законите и Конституцията нямат значение и по това си приличат, както и по шашмите и далаверите. Такъв цинизъм за лична облага да използва държавата Тръмп притежава и Пеевски това цели. Пеевски по закон в момента е шеф на парламентарна група и няма право да управлява държавата. Превърнахме се официално в разграден двор. Това трябва да спре, за да не стане още по-лошо.

    09:49 26.01.2026

  • 88 Българин

    1 1 Отговор
    Много е лесно е да си срещу Сорос и ционистите, но като дойде време за действия, всички се подвиват опашките.

    09:50 26.01.2026

  • 89 Майкопровец нагъл

    6 1 Отговор
    ТОЯ НАГЛЕЦ И МАЙКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОПИТВА ДА ПРОДАДЕ САМО И САМО ДА СЕ РАЗМАГНИТИ! ТОТАЛЕН СЕБИЧЕН НАРЦИС, НАГЛЕЦ!

    09:52 26.01.2026

  • 90 Как и защо

    5 1 Отговор
    Допуснахме тази ссссвиня да определя бъдещето на България?

    09:52 26.01.2026

  • 91 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ

    6 1 Отговор
    И ТРИГУШОТО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ

    09:53 26.01.2026

  • 92 @@@

    7 1 Отговор
    ДелянСвински: За България отпадането ми от списъка Магнитски,
    няма алтернатива!
    Това е въпрос на Национална сигурност!

    09:54 26.01.2026

  • 93 Дебелите

    6 1 Отговор
    Са в паника, пенсията чука на вратата.

    09:54 26.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този освен страхлив,

    8 1 Отговор
    ще се окаже и рядкотАпо парче.

    09:55 26.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ха така ,Шиши!

    7 1 Отговор
    Ближи усърдно подметките на Тръмп,че белким ти свали ,,Магнита"...🤣😃👍!

    09:56 26.01.2026

  • 99 Те и Гренландците така казваха,ама...

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Свиня гнусна":

    ...да видим сега,след предложението на Тръмп,за 1 млн. долара на всеки жител,дали няма да обърнат палачинката...😉?!

    09:59 26.01.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Наглост!

    5 1 Отговор
    Кой, кой оказва натиск върху българското правителство за вземането на антибългарски решения в лична полза?
    Правото на силата, диктатурата на неуравновесени императори ли е бъдещето? Да се присламчиш към лудия, не е признак на добро психично здраве...
    Тръмп тласка света към война, а самозванци в България за пореден път залагат народа за лична облага.
    Просто прелест е да гледаш как откачалки рушат света ни.

    10:00 26.01.2026

  • 102 избирател

    5 0 Отговор
    Само с появяването си , буквално взривява интернета .Не ми казвайте ,че ще се явява на избори

    10:04 26.01.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Естествено

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Гарга Сарис":

    Тук няма по добре !защото и Сорос знаем какво е - 35 години опит. Бай Дончо е една идея по малкото зло защото така наречените демократи пьрво стрелят после питат а той действа по умерено и е против глобализма.

    10:09 26.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 маке

    3 0 Отговор
    А за тебе има, на гости на бай Ставри

    10:10 26.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Ясно

    1 0 Отговор
    Като чуя някой да повтаря изтърканите глупости за Сорос, и ми става ясно, че е руска лимонка.

    10:14 26.01.2026

  • 109 !!!

    2 0 Отговор
    Не ние допуснахме обраслото с четина двукопитно чудовище да ни управлява! Това направиха комунистите от БКП и ГЕРБ!

    10:15 26.01.2026

  • 110 Дебелян

    0 0 Отговор
    И за този бул. Столетов 21 няма алтернатива

    10:15 26.01.2026

  • 111 Д-р Марин Белчев

    3 0 Отговор
    Пеевски внезапно откри любовта си към „мира“ – точно през администрацията на Доналд Тръмп.Не чрез дебат, не чрез МВнР, а с натиск, заплахи и българския парламент като бухалка.
    Кой натискал правителството, пита той – докато самият той натиска премиера в оставка Желязков чрез шефа му Борисов да действа „правилно“.
    Това не е отговорна външна политика, а позициониране: Пеевски казва на администрацията на Тръмп: „Вижте ме – аз съм полезният, лоялният, анти-Сорос играч.“ С надеждата някой във Вашингтон да кимне и „Магнитски“ да се размекне.
    Само че санкции не падат от шум, а от доказателства. Останалото е геополитически PR за вътрешна употреба.
    Та, ей това става, мили и не толлкова мили деца.

    10:16 26.01.2026

  • 112 Няма отпадане от Магнитски

    1 0 Отговор
    Няма да отпадне от Магнитски

    10:17 26.01.2026

  • 113 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    2 0 Отговор
    Гнус.

    10:18 26.01.2026

  • 114 Отчаяни действия

    1 0 Отговор
    Трудно тази постъпка може да бъде оприличена на национален интерес. Не беше добре точно България да се нарежда точно до тези лидери, които влизат в частният фонд на президента Тръмп. Тук не става въпрос за Сорос и соросоиди и други подобни брътвежи изказани в отчаян опит за някой да се покаже пред основателя на този личен съвет. Но определено нямаме място в такава лична организация, която не се знае дали въобще ще просъществува и дали ще има някаква реална дейност.

    10:22 26.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Дервишоглу

    0 0 Отговор
    Д.П. е най истинския политик на нашето време. Да подкрепим новото начало на идващите избори, за да раздава той порциите.

    10:23 26.01.2026

