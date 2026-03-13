Андрей Гюров за Борда за мир: Готови сме да сезираме Конституционния съд

Политическите партии вече навлизат в ситуация на предизборна кампания и определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка Магнитски. Но има много ясна практика на Конституционния съд, който казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в отговор на журналистически въпрос относно намерението Министерският съвет да бъде задължен да внесе закон за ратифициране на българското участие в Борда за мир. Предложението за ратификация е изцяло в правомощията на служебното правителство, категоричен беше Гюров и изтъкна готовността да бъде сезиран Конституционния съд, ако се приеме такова решение в парламента, посочи БТА.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски направи ясно разграничение между всеобхватния план за мир на президента Тръмп за Газа, по отношение на който Николай Младенов има изключителна роля и разширената версия на Борда за мир. Ние имаме нашите големи резерви, както и почти всички държави в Европейския съюз по отношение на правния статут на разширената версия, която вече отива отвъд Газа, посочи Нейнски. По думите ѝ именно това би била причината да се иска становище от Конституционния съд, ако се приеме решение в Народното събрание. Според външния министър е необходимо да се изясни дали текстовете на Устава не влизат в противоречие с българската конституция и със законите в страната. Това са всъщност резервите и на по-голямата част от европейските държави, припомни министър Нейнски.

По темата за горивата министър-председателят изтъкна, че кабинетът анализира всички данни относно наличност и закупени количества, възможности за съхранение на горива, процеса на преработка. Разгледали сме цялата информация и конкретните мерки, които предложихме, бяха изключително таргетирани точно към хората, които са най-уязвими от вдигането на цените на горивата, отбеляза Гюров. По думите му става дума за около един милион български граждани, за които Министерството на финансите прави разчети по данни от НАП. Когато мярката бъде активирана, тя ще бъде на месечна база и няма да се налага хората да подават специални заявления.

Българското правителство се подготвя за най-лошите варианти за конфликта в Близкия изток. Естествено се надяваме развитията да не са толкова лоши – както за българските граждани, така и за сигурността в региона като цяло, отбеляза още премиерът Андрей Гюров.