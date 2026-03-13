Андрей Гюров за Борда за мир: Готови сме да сезираме Конституционния съд

Политическите партии вече навлизат в ситуация на предизборна кампания и определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка Магнитски. Но има много ясна практика на Конституционния съд, който казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в отговор на журналистически въпрос относно намерението Министерският съвет да бъде задължен да внесе закон за ратифициране на българското участие в Борда за мир. Предложението за ратификация е изцяло в правомощията на служебното правителство, категоричен беше Гюров и изтъкна готовността да бъде сезиран Конституционния съд, ако се приеме такова решение в парламента, посочи БТА.
Министърът на външните работи Надежда Нейнски направи ясно разграничение между всеобхватния план за мир на президента Тръмп за Газа, по отношение на който Николай Младенов има изключителна роля и разширената версия на Борда за мир. Ние имаме нашите големи резерви, както и почти всички държави в Европейския съюз по отношение на правния статут на разширената версия, която вече отива отвъд Газа, посочи Нейнски. По думите ѝ именно това би била причината да се иска становище от Конституционния съд, ако се приеме решение в Народното събрание. Според външния министър е необходимо да се изясни дали текстовете на Устава не влизат в противоречие с българската конституция и със законите в страната. Това са всъщност резервите и на по-голямата част от европейските държави, припомни министър Нейнски.
По темата за горивата министър-председателят изтъкна, че кабинетът анализира всички данни относно наличност и закупени количества, възможности за съхранение на горива, процеса на преработка. Разгледали сме цялата информация и конкретните мерки, които предложихме, бяха изключително таргетирани точно към хората, които са най-уязвими от вдигането на цените на горивата, отбеляза Гюров. По думите му става дума за около един милион български граждани, за които Министерството на финансите прави разчети по данни от НАП. Когато мярката бъде активирана, тя ще бъде на месечна база и няма да се налага хората да подават специални заявления.
Българското правителство се подготвя за най-лошите варианти за конфликта в Близкия изток. Естествено се надяваме развитията да не са толкова лоши – както за българските граждани, така и за сигурността в региона като цяло, отбеляза още премиерът Андрей Гюров.
1 Данко Харсъзина
18:45 13.03.2026
2 Прав е
18:45 13.03.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #7, #14
18:47 13.03.2026
4 Данко Харсъзина
18:47 13.03.2026
5 бою циганина
18:48 13.03.2026
6 малко истински факти
18:49 13.03.2026
7 Стенли
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Данко прав си! Лидера на Възраждане доктор Костадинов е сложил под публикацията снимка на кayнa и добре че си я закрил надолу че много биха колабирали като я видят и написал- "този е по мерзък и долен и от пеевски и от борисов"
18:54 13.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шиши и Meчо - "Д"-то на мафията!
Все по-осезаемо Пеевски ще започне да усеща свиващите се граници на собственото си „можене“.
Но какво друго може да се очаква от човек, който дори няма състуденти по право от ЮЗУ?
Мъка. Мъка. Мъка.
Магнитски като неотменима Фортуна. И за ги светна - има разделение на властите.
НС не може да задължава МС в рамките на неговите пълномощия. Тоест ако МС реши да не го внася за ратификация, тук нещата спират.
18:56 13.03.2026
10 Кое не е така ?!
Вчера Кая Калас заяви, че САЩ се опитват да разделят Европа, за да я отслабят.
В същото време у нас Пеевски – известен още като Дидо Фалито, когото Борисов, както знаем, изобщо не познава – форсира ратификацията на решението за Съвета за мир. Това именно ни отделя от мейнстрийма на ЕС и тика към Тръмп.
Борисов доскоро твърдеше, че ратификацията ще остане за следващото Народно събрание. Изведнъж обаче всичко се разбърза и за пореден път силите на ГЕРБ и Пеевски се обединиха, за да бъде решението прокарано през парламента. Защото знаят, че в следващия Парламент няма да поръчват музиката.
Сключва се договор със САЩ за разполагане на цистерни на летище София, след което същите тези хора се оттеглят и оставят служебното правителство да обяснява и оправдава действията им. Особено в контекста на разюзданите аятоласи в Иран, които стрелят където им падне.
Атлантизъм – та дрънка.
18:58 13.03.2026
11 мунчо в затвора!
19:01 13.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 кРадев, Бойко и Делян са руски проксита!
Ако някой е имал илюзия за ГЕРБ, през последните месеци има последователни доказателства, че гласуват срещу единството в ЕС: срещу използването на руските активи; срещу забраната за руски газ; за влизане в частния Борд на Тръмп.
19:02 13.03.2026
14 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Поста само потвърждава, че на копейката му липсват първите 7 години от възпитанието, което е обяснимо - няма как майка му, която е била дете, а баща му PDFил да го възпитат.
Единственото хубаво от идването на фатмака радев е, че такива неграмотни npocтаци като копейките, сценаристчетата и величавите ще изчезнат от Парламента
19:07 13.03.2026
15 Българин
Защото гюро е за войната! Той иска убийства и смърт! сорос за това го е сложил, на чело на България!
19:09 13.03.2026
16 Ха ха ха
Коментиран от #18
19:10 13.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 абе
До коментар #16 от "Ха ха ха":общ работник бил човека, но и с Крюела е ударила десетката.....
19:34 13.03.2026