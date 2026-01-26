Андрей Новаков за Съвета за мир: 4 пъти в годината българският премиер ще сяда на една маса с президента на САЩ

Членството на България в т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание. Това потвърдиха от външното министерство, след като първоначално беше обявено, че документът, подписан в Давос от премиера в оставка Росен Желязков, ще бъде внесен за одобрение още в следващите седмици. Темата предизвика политически реакции и противоположни оценки, включително от „ДПС-Ново начало“, които настояват ратификацията да не бъде отлагана.

В студиото на „Твоят ден“ евродепутатът от Европейската народна партия и ГЕРБ Андрей Новаков определи участието на България в новия формат като по-скоро положително. Според него страната ни печели стратегическа видимост и достъп до директен диалог на най-високо ниво. „Четири пъти в годината българският министър-председател, независимо дали е служебен или редовен, ще сяда на една маса с президента на САЩ. Това не е нещо, което трябва да подценяваме“, заяви Новаков.

По думите му присъединяването към Съвета за мир е логична стъпка и заради избора на Николай Младенов за негов ръководител.

„Това е българин с безспорен международен авторитет. България го е номинирала още преди години, той е бил външен министър и е една от витрините на страната ни. Най-естественото беше да го подкрепим“, подчерта евродепутатът.

Новаков коментира и критиките, че България и Унгария остават единствените държави от ЕС, които са част от инициативата. Според него това не трябва да се разглежда като имиджов проблем. „Виждаме, че редица европейски държави заемат по-предпазлива позиция, но това е въпрос на време. Ролята на ООН отслабва и се търсят нови формати за разговор и влияние“, посочи той, като добави, че подобни инициативи са отражение на променящия се световен ред.

По темата за отложената ратификация Новаков заяви, че разбира аргументите на външния министър в оставка Георг Георгиев, но не вижда нищо драматично в това различни политически сили да търсят ускоряване на процеса. „Всеки има право да внесе каквото смята за нужно – било то в Народното събрание или в Конституционния съд. Това е нормална демократична практика“, каза той.

Евродепутатът отхвърли и спекулациите, че членството в Съвета за мир може да бъде разменна монета за сваляне на санкции по закона „Магнитски“. „Не смятам, че всяко външнополитическо действие на България трябва да се тълкува през призмата на конкретни личности. Говорим за стратегически партньор като САЩ, а не за частни интереси“, подчерта Новаков.

Според него ползите от участието в инициативата не са само имиджови. „Това е канал за влияние и възможност България да участва активно във възстановяването на региони като Газа и Украйна, когато конфликтите приключат. Наши фирми и работници могат да бъдат част от тези процеси – в строителството, енергетиката и инфраструктурата“, заяви той.

В по-широк геополитически контекст Андрей Новаков коментира и бъдещата ориентация на България след предстоящите избори. По думите му досега нито едно управление не е поставяло под въпрос членството на страната в ЕС и НАТО, но в последните години са се появили сигнали, които будят тревога. „Цивилизационният избор на България е направен през 90-те години и не бива да бъде разколебаван“, подчерта евродепутатът.

В края на разговора Новаков засегна и темата за правата на пътниците в ЕС. Той изрази оптимизъм, че до лятото могат да бъдат постигнати реални промени, включително включване на ръчния багаж в цената на билета и автоматични обезщетения при закъснели полети. „96% от евродепутатите подкрепиха тези промени. Целта е да се спрат злоупотребите и пътуването да стане по-справедливо за хората“, заяви той.