Андрей Новаков за Съвета за мир: 4 пъти в годината българският премиер ще сяда на една маса с президента на САЩ

Андрей Новаков за Съвета за мир: 4 пъти в годината българският премиер ще сяда на една маса с президента на САЩ

26 Януари, 2026 11:48 646 25

  • андрей новаков-
  • съвет за мир-
  • донал тръмп-
  • български премиер

Цивилизационният избор на България е направен през 90-те години и не бива да бъде разколебаван, подчерта евродепутатът

Андрей Новаков за Съвета за мир: 4 пъти в годината българският премиер ще сяда на една маса с президента на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Членството на България в т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание. Това потвърдиха от външното министерство, след като първоначално беше обявено, че документът, подписан в Давос от премиера в оставка Росен Желязков, ще бъде внесен за одобрение още в следващите седмици. Темата предизвика политически реакции и противоположни оценки, включително от „ДПС-Ново начало“, които настояват ратификацията да не бъде отлагана.

В студиото на „Твоят ден“ евродепутатът от Европейската народна партия и ГЕРБ Андрей Новаков определи участието на България в новия формат като по-скоро положително. Според него страната ни печели стратегическа видимост и достъп до директен диалог на най-високо ниво. „Четири пъти в годината българският министър-председател, независимо дали е служебен или редовен, ще сяда на една маса с президента на САЩ. Това не е нещо, което трябва да подценяваме“, заяви Новаков.

По думите му присъединяването към Съвета за мир е логична стъпка и заради избора на Николай Младенов за негов ръководител.

„Това е българин с безспорен международен авторитет. България го е номинирала още преди години, той е бил външен министър и е една от витрините на страната ни. Най-естественото беше да го подкрепим“, подчерта евродепутатът.

Новаков коментира и критиките, че България и Унгария остават единствените държави от ЕС, които са част от инициативата. Според него това не трябва да се разглежда като имиджов проблем. „Виждаме, че редица европейски държави заемат по-предпазлива позиция, но това е въпрос на време. Ролята на ООН отслабва и се търсят нови формати за разговор и влияние“, посочи той, като добави, че подобни инициативи са отражение на променящия се световен ред.

По темата за отложената ратификация Новаков заяви, че разбира аргументите на външния министър в оставка Георг Георгиев, но не вижда нищо драматично в това различни политически сили да търсят ускоряване на процеса. „Всеки има право да внесе каквото смята за нужно – било то в Народното събрание или в Конституционния съд. Това е нормална демократична практика“, каза той.

Евродепутатът отхвърли и спекулациите, че членството в Съвета за мир може да бъде разменна монета за сваляне на санкции по закона „Магнитски“. „Не смятам, че всяко външнополитическо действие на България трябва да се тълкува през призмата на конкретни личности. Говорим за стратегически партньор като САЩ, а не за частни интереси“, подчерта Новаков.

Според него ползите от участието в инициативата не са само имиджови. „Това е канал за влияние и възможност България да участва активно във възстановяването на региони като Газа и Украйна, когато конфликтите приключат. Наши фирми и работници могат да бъдат част от тези процеси – в строителството, енергетиката и инфраструктурата“, заяви той.

В по-широк геополитически контекст Андрей Новаков коментира и бъдещата ориентация на България след предстоящите избори. По думите му досега нито едно управление не е поставяло под въпрос членството на страната в ЕС и НАТО, но в последните години са се появили сигнали, които будят тревога. „Цивилизационният избор на България е направен през 90-те години и не бива да бъде разколебаван“, подчерта евродепутатът.

В края на разговора Новаков засегна и темата за правата на пътниците в ЕС. Той изрази оптимизъм, че до лятото могат да бъдат постигнати реални промени, включително включване на ръчния багаж в цената на билета и автоматични обезщетения при закъснели полети. „96% от евродепутатите подкрепиха тези промени. Целта е да се спрат злоупотребите и пътуването да стане по-справедливо за хората“, заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дано не е от вашите да е

    14 0 Отговор
    българският премиер дето ще сяда на една маса с президента на САЩ

    Коментиран от #8

    11:50 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор
    Колко трябва да ти е робско мисленето, за да се впечатляваш от тая простотия!
    Колко трябва да си си продал и майчиното мляко, че да те интересува само на кого ще се мазниш!
    И ТИЯ ВИ УПРАВЛЯВАТ!

    11:52 26.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    11 1 Отговор
    Ако се сервира бира на тази маса, общите посещения до тоалетната ще са много повече от четири пъти.

    11:52 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какви

    14 0 Отговор
    субекти пратил само Ганьо в Брюксел , срам и позор .

    11:54 26.01.2026

  • 8 Смешкото

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "дано не е от вашите да е":

    Само маси, софри и аванта му е в акъла. Досущ като простатата Тиква Борисов.

    11:56 26.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    В Борда за мир са Русия и Турция и имаме равен глас с тях.

    11:58 26.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Той хубаво ще е на масата

    7 0 Отговор
    Ама да него изпапкат за закуска всеки път

    11:59 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Още един гербав

    10 0 Отговор
    целувач на зaдни чacти

    12:00 26.01.2026

  • 15 ту-туу

    8 0 Отговор
    А колко милиона ще плаща народа за нато след жертвите 5% от БВП,а сега колко бе гербав крадец

    12:03 26.01.2026

  • 16 Шопо

    8 0 Отговор
    И всеки път премиера ще е различен.

    12:04 26.01.2026

  • 17 Антикомуне

    7 0 Отговор
    Голям майтап, 🤣🤣. В типичен Ганьовски стил ще може да казва:
    - Седяли сме на една маса!
    Демек, познаваме се, 🤣🤣🤣

    12:04 26.01.2026

  • 18 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Ако ще и в скута да му сяда, пак няма право лукчо да подписва каквото и да е било подадено му от дони

    12:05 26.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    Така много грапав ще му стане езика на премиера.Айде да са по малко срещите

    12:13 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не мога да повярвам

    1 0 Отговор
    Родното позорище ражда невероятни гъ. лиз ци.

    12:13 26.01.2026

  • 23 Калмук

    1 0 Отговор
    Ега ти аргумента ?!?!?! Поканени сме на масата !!! И този индивид управлява дипломацията ни ?!?!? Дори бай Тошовите министри бяха много по-образовани !!!

    12:14 26.01.2026

  • 24 Четири пъти

    1 0 Отговор
    ще сяда само четири!

    12:15 26.01.2026

  • 25 нннн

    0 0 Отговор
    Българският премиер ще сяда на президента на САЩ на ...а.

    12:15 26.01.2026

