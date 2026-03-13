Новини
България »
Бойко Борисов: Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания

13 Март, 2026 14:41

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там

Бойко Борисов: Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова

„Пратиха един проектобюджет, подкрепихме им го. Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания”. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от Нова ТВ.

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там.

Борисов коментира войната в Близкия изток и ефектът върху цените на горивата. „Спекула е възможна. Тук е ролята на правителството, на НАП, „Митниците”, КЗК да не допуснат спекула. Прагматично трябва да се гледа за санкциите към руския петрол. Доколкото знам са свалени за един месец. Каквото има по моретата и океаните, да може да се купи, да се осигури, за да имаме. Освен че ще скочат цените, може в един момент да го няма. Не само да се изкупи – просто да го няма. Да стане дефицит”, коментира Борисов.

Той предупреди, че трябва внимателно да се следи и за мигрантска криза.

Относно Съвета за мир на Доналд Тръмп, Борисов каза, че Делян Пеевски няма никаква роля. „Това мога да кажа и на Мирчев, и на Василев, и на Гюров. Това, че те го предлагат сега за ратификация, е, защото имат това право. Ние сме в позицията, че ако не го подкрепим, все едно не подкрепяме Росен Желязков, който го е подписал, и Николай Младенов. А ако го подкрепим, както ще направим, излиза, че все едно подкрепяме Пеевски. Това са глупости", каза Борисов.

Той коментира още, че с приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част в програмата на ГЕРБ. „С приемането на този закон днес се дава възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, които имат научноизследователската и развойна дейност. С продукта, който са направили, още 25% им се намалява от данъка. Това ще доведе много компании в България", смята Борисов.

„Другото, което касае включително и бизнеса в Разград – 50% на година амортизационни отчисления за електромобилите", каза Борисов и уточни, че този закон е бил едно от изискванията по Плана за възстановяване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    41 1 Отговор
    Бацо е "mini me"-то на Бай Дончо😅

    14:45 13.03.2026

  • 2 3.14К

    69 3 Отговор
    За да отърве затвора, тоя трябва да го вкарат в лудницата!

    Коментиран от #8

    14:45 13.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    62 3 Отговор
    Като влезеш в затвора целия народ ще ти благодари.

    Коментиран от #11

    14:45 13.03.2026

  • 4 Кой и за какво

    75 3 Отговор
    Да ти благодари Бе пумпал? Че съсипа една от най-хубавите държави. Че изгони над 4 милиона Българи. Как не те е срам Бе.

    14:45 13.03.2026

  • 5 ББ от Банкя

    43 2 Отговор
    Дефакто най се притеснявам за чекмеджето да не гладува от тия нестабилни бюджети

    14:46 13.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    44 2 Отговор
    Не вярвам на ушите си?Атлантика Борисов иска да купим руски петрол?

    14:47 13.03.2026

  • 7 Няма

    48 2 Отговор
    спиране с неговото самохвалство и опашати лъжи !

    14:48 13.03.2026

  • 8 Промяна

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "3.14К":

    ФАКТИТЕ АМА ЗАЩО ПОСТОЯННО ТУК НЯКОЛКО СА ИДАТ ОТ КАРЛУКОВО

    14:50 13.03.2026

  • 9 Стенли

    11 8 Отговор
    Каквито са ппдб такива са и от партия гроб все вредни за България но се опасявам че Радев няма да е по различен от тях имат

    14:50 13.03.2026

  • 10 Няма наши ваши

    26 0 Отговор
    За политика трябва да е важна само България.

    14:51 13.03.2026

  • 11 Промяна

    15 11 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    БОЛЕН МОЗЪК ОТ КАРЛУКОВО СИ ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ А ЗА БЪЛГАРИЯ НЕ БЕРИ ГРИЖА

    14:51 13.03.2026

  • 12 Това ви беше мечтата

    24 1 Отговор
    С Унищожаването на валутен борд и лЪв, заеми, заеми и пак заеми. Проектобюджетът на БКП, ГЕРБ и ДПС 20 милиарда лева заеми за 2026 за бюджетни заплати, пощуряхте ли? Намалете си заплатите на 3000 лв., плащайте си осигуровките, махнете служебните коли. Почнете да си плащате Ток. Миналата година 16 лева килограм агнешко, тази 16 евро. Не ви ли е срам, на всеки 3 месеца повишение заплати, почващи от 30 000 лева.
    Кога ще приемете Закон КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ да носят наказателна отговорност.
    Фалирахте Територията, Унищожихте енергетиката, Унищожихте Референдумите за лЪв, и фалшифицирахте въпросът за референдум Белене, Унищожихте ЮП, Белене, Б.А.
    Половин Територия 200 лева сметки ток. И пак ТЕЦ-овете ви спасиха. Вместо да махнете квотите на ТЕЦ-овете от 70 лв. на 200 лв. с квоти, вие въведохте борса ток с Василев по ПВУ и увеличихте с Василев квотите по ПВУ.
    2 нови платени реактора, ново оборудване, в калта за Белене. Унищожихте лиценза на Белене.
    Чудовищна инфлация и повишение на цени: ток, вода, храни, лекарства.
    Колективни органи да носят наказателна отговорност! депутатити, лидери партии, комисии, кметове, мин. съвети, БНБ, НСИ, общини.

    14:52 13.03.2026

  • 13 Бате бойко

    30 1 Отговор
    Българоубиец. Ще ви оправя с 200!

    14:53 13.03.2026

  • 14 Вместо

    26 2 Отговор
    Той да се благодари,че стана милиар...дер от заплати,кара другите да му благодарят....защо.....ей така става,като някой цър...вул се самоза...брави.

    Коментиран от #19

    14:53 13.03.2026

  • 15 Дедо Мраз

    19 2 Отговор
    И другият мишок излезе от дупката.

    14:54 13.03.2026

  • 16 гражданин

    19 1 Отговор
    щом е бил изискване по ПВУ, защо си го приписваш корпоративния закон като лична заслуга Бойче, освен това, в белите държави минималната ставка за корпоративен данък е 20 процента, така хората си финансират инфраструктурата и социалните разходи, ние, тоест ти, с твоите 10 процента данък, в продължение на 12 години твое безидейно и безпътно управление, не успя да привлечеш нито една сериозна световна фирма, от новите технологии, или други, да инвестира тук, и да ни постави на картата на световните инвестиции, пак разказваш глупости, смешки, и вицове, за малкото останали, които са готови да те слушат

    14:56 13.03.2026

  • 17 Анонимен

    23 2 Отговор
    Искате благодарност за просешката тояга която оставите на хората

    14:57 13.03.2026

  • 18 Спокоен

    26 3 Отговор
    Бойко е голям играч. Парите му пари, жените му жени, приятелите му мултимилионери. Лошото е само че всичко е за сметка на джоба и достойнството на българина. Но пък не е виновен този който яде баницата а този който му я дава.

    14:57 13.03.2026

  • 19 Промяна

    9 17 Отговор

    До коментар #14 от "Вместо":

    Я ПИТАЙ РАДЕВ КАК Е ОТ ДЪРЖАВНАТА ТРАПЕЗА ЦЯЛ ЖИВОТ ПО ДЪРЖАВНИТЕ ДИВАНИ А СЕГА ВЕЧЕ И В ПАРЛАМЕНТА ЧЕ ИСКА ОЩЕ ОЩЕОЩЕ

    Коментиран от #29

    14:58 13.03.2026

  • 20 За какво

    15 1 Отговор
    да благодарят и на кого се жалва любовникът шишлев? Тутутку

    14:58 13.03.2026

  • 21 Господин СЛЪНЦЕ...

    10 0 Отговор
    ХИЕНИТЕ ,целия български народ да избият ,НАКРАЯ ИСТИНСКИЯТ БОГ ЩЕ ИМА ДУМАТА .......,защото сатаната е създаден да изпитва малодушните предатели.....

    15:01 13.03.2026

  • 22 Хихи

    20 1 Отговор
    банкянския крадец от двайсет години ни оправя и вкарва в блатото,само и само да не цъфне в магнитски...

    15:02 13.03.2026

  • 23 Кажи честно ... 🤣

    17 1 Отговор
    На Баце намагнитения нepeZ му го е нафърворил до макарите със 70 висящи дела на трупчета и сега си врътка дynapaта с 200 🤣🤣, на където му посочи Шиши наМагнитски

    15:02 13.03.2026

  • 24 гаден

    16 1 Отговор
    сикаджииско герберски мутрак за съвета за мир с КЮЛЧЕТАТА от чекмеджето ли ще платиш или пак ще ограбиш НАРОДА като с магистралите с 200

    15:04 13.03.2026

  • 25 Че съсипахте животновъдството

    14 1 Отговор
    Че увеличихте цени на цени на ток и вода януари и юли 2025, че Фандъкова преподписа концесия за вода. За пожарите, за безводието, липсата на водонапоителни системи. За безумието с Козлодуй парогенератор теч, некачествени мембрани, неподходящо гориво. За горенето в ТЕЦ-ове на италианстки и африкански с.м.е.тища или за 7 и 8 блик, които ще струват 120 милиарда лева на данъкоплатците до 20 г. За чудовищната инфлация, чудовищни заеми, чудовищни цени, за унищожаването на Валутен Борд, който гарантираше всеки един лев в обращение. За концесията злато на Трайков под 2%. За унищожаването на ТЕЦ-овете. За унищожаване на здравеопазване? За насилствената дигитализация и забраната на Кеш в КАТ, НАП, ГРАО, Паспортни. Че в Гърция и Испания водата е по - евтина. Че изкупната цена на млякото е 90 ст, сирене и кашкавал с 87% надценка. 125% надценка минерална вода. Инфлация за 5 г. според шеф НСИ 41%.
    Или че не подлежите на Наказателна отговорност по Закон, колективни органи, на всеки 3 месеца увеличение на заплати, депутати. Че самолетите и въртолетите ви не летят, милиарди народна пара профукахте.
    Случихте на добър народ.

    15:06 13.03.2026

  • 26 Жалки продажни гербеpacти

    17 1 Отговор
    Да припомням ли думите на ЛЪЖЕЦА боко тиквата от няма и месец ?!
    А думите му пред ЕНП, че подписа на Желязков е заради един "специален проблем" и че никога няма да го ратифицират.

    Коментиран от #37

    15:06 13.03.2026

  • 27 Та.лму.да...

    7 0 Отговор
    Жълто-кафевият Барух Бахар... крипт0€.вреина...

    15:08 13.03.2026

  • 28 "Голям играч",

    10 0 Отговор
    че простите го избират. "Жените му жени", че жриците си продават катериците. "Приятелите му мултимилионери". Дружки по далавери са скрити лимонки, не са приятели. Обикаля като гламав и промива промити мозъци, а мисирите се гърчат в оргазъм

    15:09 13.03.2026

  • 29 Значи

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Според куха..та ти глава,само такива ,като Баце и Ши..ши могат да кра...дат,ти си ега ти и сбър...кания социалис...тически фат...мак....само,че,2-те пра...сета ,като избягат в Дуба.й,едва ли ще те вземат с тях.....ще ти остане само,дето си лаял напразно.

    Коментиран от #45

    15:11 13.03.2026

  • 30 Историята помни

    16 0 Отговор
    Каква ирония на съдбата.
    Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
    На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
    Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
    А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
    Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!

    15:12 13.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 здравка клинчева

    8 0 Отговор
    тъпака ,усеща от едната страна парчето на шиши ,от другата шпека на Радев ...чуди се кой е по малък но накрая единия ще му го даде в устанкино ,а другия в дупеторайонно

    15:14 13.03.2026

  • 33 ЖЕКО ПОЖАРНАТА

    8 0 Отговор
    КУЧКАТА НА ШИШИ

    15:15 13.03.2026

  • 34 Ха ха ха ха ха ха ха

    10 0 Отговор
    Бойко при бай Ставри

    15:15 13.03.2026

  • 35 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    4 6 Отговор
    Аз по голям и д и о т за Министър на образованието от Красимир Вълчев не съм виждал.
    Тоя кayн щеше да намали часовете по математика и чужди езици за да намести изучаването по руска програма някакво подобие на религия . И този е московски ибpик !!!

    15:17 13.03.2026

  • 36 Корман

    13 0 Отговор
    Усещането за липса на държава е именно поради модела Борисов-Пеевски. А първия не може и няма как вече да се разкачи, защото ще бъде поредния изигран бащица на корпулентния. Компроматното куфарче е пълно и пръста е на бутона 24/7.

    15:18 13.03.2026

  • 37 Оня с коня

    0 11 Отговор

    До коментар #26 от "Жалки продажни гербеpacти":

    Няма проблем да ни наричаш "жалки,продажни,герберасти" и всичко там каквото се сетиш.Защо обаче гледаш в Герберката Паничка,а не си избереш един Лидер за да му се кефиш като Нас?Всъщност няма как да стане,щото кой е тоя гламавия който ще се глави "Лидер" на такива като тебе?А след като е така имаш право да лаеш във всички Посоки но ще става това,което НИЕ решим!

    15:21 13.03.2026

  • 38 Не на факти

    10 2 Отговор
    Трябва да се изправим срещу гнусните избиратели от герб. Тези са по гнусни от комунягите и от помаците.

    Коментиран от #54, #55

    15:23 13.03.2026

  • 39 Убиец

    12 2 Отговор
    Не те ли я грях бе, мръсник....Господ да те удари най- накрая, така че повече да не може да вършиш зло на никой! Чума смъртоносна, превърна държавата в огледало на злобната си жестока простащина и социопатщина, простак и мизерник, потънал в kaina и разпаднала се некачествен бетон на престъпните му строителни гепигрупи, които обезобразиха градовете и цялата територия...Чужденците се чудят умствено недоразвити ли обитават територията, не бе един простак , койти бие и убива,съсипа всичко - държава, народ, природа, градове, образование....

    15:28 13.03.2026

  • 40 Горски

    11 2 Отговор
    Буда Борисов публично пред Патрашкова призна ,че мафия и оилигархия са дупе и гащи.Пеевски и Борисов имат интерес България да е в безвремие ,защото контролирайки Сарафов със следствието и прокуроите те саботират и работата на съда. Единствения начин да се спасим от тези двамата е масово гласуване на 19.04 .кой за когото реши без Буда и Шиши.Иначе България ще се търкаля дълго време по нанадолнището на ЕС и накрая ще фалира финансиво икономически и с огромния демогравски срив. Достатъчно е да се огледам и като видя гербиджа съсипващ де що има в държавата и ми минават всякакви мераци да повярвам на Борисов. Само зависими и ненормални ще гласуват за ГЕРБ на тези избори. Даже и бабичките пред блока вече не им вярват. Повече няма какво да губим щом 20 години търпяхме тоа банкянски изрод и прасето смятайте докъде сме я докарали, скоро ще ни бият шута ...цяла Европа живее на заеми.

    15:31 13.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 20 години предизвиква граждански бунтове

    10 2 Отговор
    Доведе държавата до непродаваем по цени ток и до липса на каквито и да е технологии, медицина, инфраструктура, култура ....чумата на простака ни уби, ходи се снимай пак със свинята пееФски бе, тулуп, що не се прегърнете, поръчахте и извършихте "успешно" екзекуцията на 9 души на Петрохан през наемниците ви в службите , няма ли да храчите още по гроба на тези млади хора, които екзекутирахте по ваша политическа поръчка...я изкарайте пак вашия кретен Сарафов да ни разкаже още веднъж за Туин пийкс....няма ли пак да ни разясните за "педофилите и сектантите, които първо са се самоубили, пък после избегнали с вана си на връх Околчица"....

    Коментиран от #48

    15:34 13.03.2026

  • 43 007

    5 5 Отговор
    Пеевски е политически маман и никога няма да остане без кандидати/ки за барака си. Всички го анатемосват, но тайно му се подмазват за всеки случай и мечтаят за ласките му.

    15:36 13.03.2026

  • 44 Тоя мръсник и бандите му психопати

    7 2 Отговор
    ...готвят закон 10% от територията на България да е залята от фотовтаични отровни бунища и смъртоносни ветрогенератори....ще избият целия народ с унищожаване на околната среда, земеделието и фермерите ...

    15:36 13.03.2026

  • 45 Промяна

    1 8 Отговор

    До коментар #29 от "Значи":

    ПРАСЕТААА СТЕ ТИ И ТЕЗИ КОИТО ИЗЛИВАТ ТОНОВЕ ПОМИЯ ТУК Е ТОВА Е ОВЛАДЯНА ШАР
    АТАНИЯТА А И ТУК ЖИВЕЯТ БЪЛГАРИ РАБОТЕЩИ А НЕ ТАКИВА ЛЕНТЯИ 2026 Г Е ДЕМОКРАЦИЯ Е БЪЛГАРИЯ А НЕ ЧЕРВЕН КОМУНИЗЪМ

    Коментиран от #68

    15:39 13.03.2026

  • 46 Един там

    10 2 Отговор
    Когато умреш крадец долен народа ще ти е благодарен! Да се пържиш в Ада!

    15:39 13.03.2026

  • 47 Дориана

    9 2 Отговор
    Борисов като всеки път говори тенденциозни лъжи. Този бюджет е сътворение на ГЕРБ/ СДС и е само удължен дори с още повече пари за обществото. Така, че той е подкрепил техния бюджет. Дотегна с лъжите и компроматите.

    15:39 13.03.2026

  • 48 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #42 от "20 години предизвиква граждански бунтове":

    АМА КОИ СА ТЕЗИ ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЛИ КОИТО СЕ ГАВРЯТ С МАЛКИ МОМЧЕТА И ОБИРАТ БОГАТИ ЧЕРВЕНИ КУФАРЧЕТА ЛИ

    Коментиран от #52, #53, #67

    15:41 13.03.2026

  • 49 Експерт

    8 1 Отговор
    Тоя да се радва, че все още не е в затвора!

    15:42 13.03.2026

  • 50 От нагъл по нагъл!

    10 2 Отговор
    Окрадохте държавата,затова ли да ти благодарят?

    15:42 13.03.2026

  • 51 Герак Митко

    8 2 Отговор
    Като влезеш в софийския, колко хора ще ти благодарят, ще ти прочистят ауспуха.

    15:43 13.03.2026

  • 52 колев

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    давай все така,разсмиваш ни!

    Коментиран от #57

    15:44 13.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Не на факти":

    АЛАБАЛАТА Е ГОТОВА С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ПРАВИМ ДЕЙСТВАМЕ ПО ВСИЧКИ МЕДИИ ЕТО ТУК НАПРИМЕР А ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ТАМ Е О КЕЙ

    15:44 13.03.2026

  • 55 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Не на факти":

    АЛАБАЛАТА Е ГОТОВА С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ПРАВИМ ДЕЙСТВАМЕ ПО ВСИЧКИ МЕДИИ ЕТО ТУК НАПРИМЕР А ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ТАМ Е О КЕЙ

    15:44 13.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #52 от "колев":

    Хахахахаха с Алабалата напред

    15:46 13.03.2026

  • 58 психолог

    7 1 Отговор
    в психологията такива,като този се наричат психопати!

    15:46 13.03.2026

  • 59 Пе-до-филът е от Банкя и е на снимката

    7 0 Отговор
    Бащата на тогава 14-гидишната Сесил Каратанчева го изтописа тоя извратеняк и пе-д-оф-ил от Банкя пред цяла България, обаче мутрата си има прокуратура и в затвор не влиза, даже и като поръча убийствата на хора ....но и това ще свърши...

    15:47 13.03.2026

  • 60 Цвете

    5 1 Отговор
    ЧЕРНИЯТ ЛЕБЕД СЕ ПОЯВИ. 🦤🕸🐾КАТО НЯМАМ ЧЕРЕН, ТОВА СА ЗАМЕСТИТЕЛИ.📻 ПУСНЕШ ТВ, БОРИСОВ, ПУСНЕШ РАДИОТО БОРИСОВ. НАСЛУШАХМЕ СЕ НА ЛАКЪРДИИТЕ ТИ. ВРЪЩАЙТЕ ПАРИТЕ НА КТБ И ТОГАВА ЩЕ ПЕЕМ ЗАДРУЖНО.ВИДЯ ЛИ ФАЛИРА МАГАЗИНА ЗА ХОРАТА. ПОНЕ МАЛКО НЕУСПЯХМЕ ДА МУ СЕ НАРАДВАМЕ.🪆🎰🎲🏪🏦

    15:48 13.03.2026

  • 61 До ПП

    1 3 Отговор
    Да бе премиер ще е вашият хомосексуалист , а министри педофилите ви и деб.илите ви.

    15:50 13.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Населението трябва да се страхува за жив

    5 0 Отговор
    ...за живота си вече....тоя и пр--а-сето ши--шо са пуснали м--ан--г--ал--и навсякъде, крадат имоти, пенсии на възрастни хора, гледайте от тая сутрин по Нова разследването в "по следите остават".... Гледайте тази възрастна 85 годишна слаба безпомощна българска жена и рояцците ма--н--гал--и, които са и взели два апартамента, изтеглили са бързи кредитите на името на възрасната жена,взимат цялата й пенсия на жената, хвалят се в мрежите че не ги лови правосъдието, продължават да я тормозят, съдът ги пуска на свобода срещу 300 лева гаранция ...ще убият възрастната жена, за да прекратят делата срещу себе си....

    15:53 13.03.2026

  • 64 Цвете

    3 0 Отговор
    СПРЕТЕ ДА СИ ГЛЕДАТЕ ТЕЛЕФОНИТЕ И НА 19 АПРИЛ 2026 Г.ВСИЧКИ ДА ГЛАСУВАМЕ ПО СЪВЕСТ, ЗА ДА РАЗКАРАМЕ ТЕЗИ, КОИТО НИ " ПОСТРОИХА " РУСКОТО БЪДЕЩЕ ИЛИ СИ МИСЛЯТ С НОСТАЛГИЯ ЗА СССР?! БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ ТАМ, КЪДЕТО НИ Е МЕСТОТО. НЯМА ГРАНИЦИ, А СВОБОДНИ ХОРА. 🌏🌎🌍🇧🇬👍🇧🇬🍀

    15:56 13.03.2026

  • 65 Цвете

    2 0 Отговор
    СПРЕТЕ ДА СИ ГЛЕДАТЕ ТЕЛЕФОНИТЕ И НА 19 АПРИЛ 2026 Г.ВСИЧКИ ДА ГЛАСУВАМЕ ПО СЪВЕСТ, ЗА ДА РАЗКАРАМЕ ТЕЗИ, КОИТО НИ " ПОСТРОИХА " РУСКОТО БЪДЕЩЕ ИЛИ СИ МИСЛЯТ С НОСТАЛГИЯ ЗА СССР?! БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ ТАМ, КЪДЕТО НИ Е МЕСТОТО. НЯМА ГРАНИЦИ, А СВОБОДНИ ХОРА. 🌏🌎🌍🇧🇬👍🇧🇬🍀

    15:59 13.03.2026

  • 66 Цвете

    2 0 Отговор
    СПРЕТЕ ДА СИ ГЛЕДАТЕ ТЕЛЕФОНИТЕ И НА 19 АПРИЛ 2026 Г.ВСИЧКИ ДА ГЛАСУВАМЕ ПО СЪВЕСТ, ЗА ДА РАЗКАРАМЕ ТЕЗИ, КОИТО НИ " ПОСТРОИХА " РУСКОТО БЪДЕЩЕ ИЛИ СИ МИСЛЯТ С НОСТАЛГИЯ ЗА СССР?! БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ ТАМ, КЪДЕТО НИ Е МЕСТОТО. НЯМА ГРАНИЦИ, А СВОБОДНИ ХОРА. 🌏🌎🌍🇧🇬👍🇧🇬🍀

    16:00 13.03.2026

  • 67 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Промяна, точно тези които говорят най- много за педофилия и секти те са такива. Ти май си от тези, защото тази тема много ти харесва и все за Петрохан говориш. Май много ти харесва, признай си ! В сектна ли си и имаш ли слабост към педофилия та само за това говориш.

    16:13 13.03.2026

  • 68 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Ей сега ще видиш кои са прасета и лентяй ние Рептилите ще ти покажем , че България се освобождава от корупцията и мафията. Такива като теб да си пият хапчетата за успокоение. Кражбите и рекетите свършиха вече ние се намесваме.

    16:20 13.03.2026

