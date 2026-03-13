Бойко Борисов: Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания

„Пратиха един проектобюджет, подкрепихме им го. Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания”. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от Нова ТВ.

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там.

Борисов коментира войната в Близкия изток и ефектът върху цените на горивата. „Спекула е възможна. Тук е ролята на правителството, на НАП, „Митниците”, КЗК да не допуснат спекула. Прагматично трябва да се гледа за санкциите към руския петрол. Доколкото знам са свалени за един месец. Каквото има по моретата и океаните, да може да се купи, да се осигури, за да имаме. Освен че ще скочат цените, може в един момент да го няма. Не само да се изкупи – просто да го няма. Да стане дефицит”, коментира Борисов.

Той предупреди, че трябва внимателно да се следи и за мигрантска криза.

Относно Съвета за мир на Доналд Тръмп, Борисов каза, че Делян Пеевски няма никаква роля. „Това мога да кажа и на Мирчев, и на Василев, и на Гюров. Това, че те го предлагат сега за ратификация, е, защото имат това право. Ние сме в позицията, че ако не го подкрепим, все едно не подкрепяме Росен Желязков, който го е подписал, и Николай Младенов. А ако го подкрепим, както ще направим, излиза, че все едно подкрепяме Пеевски. Това са глупости", каза Борисов.

Той коментира още, че с приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част в програмата на ГЕРБ. „С приемането на този закон днес се дава възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, които имат научноизследователската и развойна дейност. С продукта, който са направили, още 25% им се намалява от данъка. Това ще доведе много компании в България", смята Борисов.

„Другото, което касае включително и бизнеса в Разград – 50% на година амортизационни отчисления за електромобилите", каза Борисов и уточни, че този закон е бил едно от изискванията по Плана за възстановяване.