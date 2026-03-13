Христанов внесе сигнал до прокуратурата за злоупотреби с обществена поръчка

Служебният министър на земеделието Иван Христанов внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба със средства от обществена поръчка за т.нар. инсенератори. По думите му огромен брой животни са унищожавани фиктивно, като с това е ощетяван държавният бюджет с милиони.
Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Отново наблюдаваме огромни злоупотреби, тотално безконтролно поведение от страна на държавата спрямо разходване на огромен обществен ресурс. Една обществена поръчка, която е трябвало да трае 3 години и за тези 3 години да бъде усвоен от правилните хора някъде около 45 млн. лева ресурс. Още на 19-ия месец тези 45 милиона са приключили.
Реално дори 46 милиона вече са похарчени и се очаква до края на тази поръчка да бъдат похарчени поне още толкова. Получаваме и още данни от колегите от Българска агенция за безопасност на храните за обществените поръчки. Масивите, които получихме снощи показват, че разминаванията, които констатирахме 2022 г., огромен брой уж унищожени животни никога не са били унищожавани и всъщност както Агенцията, така и конкретни оператори са се превръщали в печатници за протоколи, които след това са осребрявани с изключително щедри чекове."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Пилето
Коментиран от #21
13:56 13.03.2026
2 ДрайвингПлежър
Коментиран от #4, #10, #13
13:56 13.03.2026
3 прокопи
14:02 13.03.2026
4 Толкова просто
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":А ти определено си се настанил в нечий скут, и там ти е приятно.
Коментиран от #17
14:05 13.03.2026
5 Дедо Мраз
14:09 13.03.2026
6 БОЦ - ко
Незнайно как обсебили властта...,
Самочувствие на властелини...,
"Оооо, свещенна простота... "
14:15 13.03.2026
7 Тервел
Започвай да обясняваш гном от ИТН .
14:16 13.03.2026
8 сиреч
14:20 13.03.2026
9 Гедер
14:21 13.03.2026
10 Весо
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Още няколко като този и такива като теб ще потънат в забвение.
14:22 13.03.2026
11 ЗЕЛЕНчук
Не че гешефтурата ще направи нещо, но поне ще има за какво да ги пита в бъдещият парламент.
Абе какво стана с Гешев, някой знае ли?
14:24 13.03.2026
12 Цецко
14:24 13.03.2026
13 Папуц
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Пийте ги тези хапчета бе , защо не ги пиете?
Наполеон, ти ли си?
Коментиран от #16
14:25 13.03.2026
14 неАдекватен
Най-многобройна полиция, с най-високите заплати!
Най-болна нация, най-голяма смъртност.
Без армия , без детска болница, без национална сигурност и без самочувствие.
Да благодарим на Вожда Винету, на този хрисим мирянин , живеещ още в къщата на дядо си!
14:29 13.03.2026
15 Промяна
14:29 13.03.2026
16 прокопи
До коментар #13 от "Папуц":Тоя, че е Наполеон - Наполеон е, но не Бонапарт, а бренди.
14:30 13.03.2026
17 Промяна
До коментар #4 от "Толкова просто":АААА ПЕТРОХАНСКИ ЧОВЕЧЕЦЕЧ КАК СА МАЛКИТЕ МОМЧЕТА А ТОВА ДА ПРИБИРАТЕ ПАРИ ОТ БОГАТАШИ КАК Е ВЪРВИ ЛИ ПЕТРОХАНСКИЯТ
14:31 13.03.2026
18 Сигнал до Курило
14:33 13.03.2026
19 Намаляйте си Заплатите
Една карта за обществене транспорт ви е предостатъчна. Закривайте Комисиите и без това от тях полза няма.
А кога ще приемете Законът "колективни органи да носят наказателна отговорност?".
Всичките сте борци за справедливост, но не искате да носите отговорност за фалита на Територията и вкарването ни във военни действия, както и чудовищните заеми и цени, инфлация.
14:36 13.03.2026
20 Ей, некадърен симулант
14:38 13.03.2026
21 Звездоброец
До коментар #1 от "Иван Пилето":Точно по онова време се помъчиха да затрият хиляди виртуални овце , от които гербери смучеха субсидии . Но както се казва следите остават . При една истинска нова власт много гербери , пък и други трябва влизат в затвора . Ама едва ли .....ще видим ..
14:41 13.03.2026