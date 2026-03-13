Новини
България »
Христанов внесе сигнал до прокуратурата за злоупотреби с обществена поръчка

Христанов внесе сигнал до прокуратурата за злоупотреби с обществена поръчка

13 Март, 2026 13:51 832 21

  • иван христанов-
  • прокуратура-
  • обществена поръчка

Отново наблюдаваме огромни злоупотреби, каза той

Христанов внесе сигнал до прокуратурата за злоупотреби с обществена поръчка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на земеделието Иван Христанов внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба със средства от обществена поръчка за т.нар. инсенератори. По думите му огромен брой животни са унищожавани фиктивно, като с това е ощетяван държавният бюджет с милиони.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Отново наблюдаваме огромни злоупотреби, тотално безконтролно поведение от страна на държавата спрямо разходване на огромен обществен ресурс. Една обществена поръчка, която е трябвало да трае 3 години и за тези 3 години да бъде усвоен от правилните хора някъде около 45 млн. лева ресурс. Още на 19-ия месец тези 45 милиона са приключили.

Реално дори 46 милиона вече са похарчени и се очаква до края на тази поръчка да бъдат похарчени поне още толкова. Получаваме и още данни от колегите от Българска агенция за безопасност на храните за обществените поръчки. Масивите, които получихме снощи показват, че разминаванията, които констатирахме 2022 г., огромен брой уж унищожени животни никога не са били унищожавани и всъщност както Агенцията, така и конкретни оператори са се превръщали в печатници за протоколи, които след това са осребрявани с изключително щедри чекове."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Пилето

    17 5 Отговор
    Бойко ликвидира българското животновъдство.

    Коментиран от #21

    13:56 13.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    10 19 Отговор
    Този определено има някакви много тежки психични отклонения...

    Коментиран от #4, #10, #13

    13:56 13.03.2026

  • 3 прокопи

    13 2 Отговор
    Де факто, ако се брои правилно, може би сме унищожили половината телета и крави на Аржентина.

    14:02 13.03.2026

  • 4 Толкова просто

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    А ти определено си се настанил в нечий скут, и там ти е приятно.

    Коментиран от #17

    14:05 13.03.2026

  • 5 Дедо Мраз

    10 0 Отговор
    Редно е да се върнат крумовите закони, поради простата причина, че нямаме достатъчно килии в затворите за цялата мафия.

    14:09 13.03.2026

  • 6 БОЦ - ко

    8 0 Отговор
    Некадърници със лимузини,
    Незнайно как обсебили властта...,
    Самочувствие на властелини...,
    "Оооо, свещенна простота... "

    14:15 13.03.2026

  • 7 Тервел

    9 3 Отговор
    Тошко с жълтите зъби , да излезе и да каже защо за младите лекари пари няма , а за инсинераторите на Таки винаги се намират десетки милиони ?
    Започвай да обясняваш гном от ИТН .

    14:16 13.03.2026

  • 8 сиреч

    7 0 Отговор
    Добре е но магнитския с-и-чуг и сикаджииската герберска мутра ще наредят на сарафчо да не действа

    14:20 13.03.2026

  • 9 Гедер

    6 1 Отговор
    Министърът ви го каза. В цяла Европа средната цена за изгаряне на тон в инсинераторите е 200 евро. Най високата беше в скандинавските държави по 400 евро на тон. Само в и единствено в България ,като най бедна държава в ЕС, цената на тон е 800 евро в инсинераторите на мистър Таки мафиота на Дебелян Пееффски. Сега да излезе Боко Тиквата и Делян Пееффски да каже защо плащаме двойно на най високата цена в ЕС?

    14:21 13.03.2026

  • 10 Весо

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Още няколко като този и такива като теб ще потънат в забвение.

    14:22 13.03.2026

  • 11 ЗЕЛЕНчук

    7 2 Отговор
    Тази идея на Христанов, докато е министър, да подава сигнали е добра.
    Не че гешефтурата ще направи нещо, но поне ще има за какво да ги пита в бъдещият парламент.
    Абе какво стана с Гешев, някой знае ли?

    14:24 13.03.2026

  • 12 Цецко

    6 0 Отговор
    Сарафов току що си обърса обувките със сигнала на Христанов и го хвърли в кошчето. Каза е то това с тия и инсинератори е пълен Туйн Пийкс.

    14:24 13.03.2026

  • 13 Папуц

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Пийте ги тези хапчета бе , защо не ги пиете?
    Наполеон, ти ли си?

    Коментиран от #16

    14:25 13.03.2026

  • 14 неАдекватен

    7 0 Отговор
    Най-скъпи инселератори, най-скъпи храни,ток , вода!
    Най-многобройна полиция, с най-високите заплати!
    Най-болна нация, най-голяма смъртност.
    Без армия , без детска болница, без национална сигурност и без самочувствие.
    Да благодарим на Вожда Винету, на този хрисим мирянин , живеещ още в къщата на дядо си!

    14:29 13.03.2026

  • 15 Промяна

    2 4 Отговор
    ТОЯ БОЛЕН МОЗЪК ОСТАВКА КАКВО СТАНА СЪС ЗАПЛАХАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ СЪД ЗАТВОР ЗА ЦЯЛАТА ГЮРОВА МЕТЕЖНИЧЕСКА

    14:29 13.03.2026

  • 16 прокопи

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Папуц":

    Тоя, че е Наполеон - Наполеон е, но не Бонапарт, а бренди.

    14:30 13.03.2026

  • 17 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Толкова просто":

    АААА ПЕТРОХАНСКИ ЧОВЕЧЕЦЕЧ КАК СА МАЛКИТЕ МОМЧЕТА А ТОВА ДА ПРИБИРАТЕ ПАРИ ОТ БОГАТАШИ КАК Е ВЪРВИ ЛИ ПЕТРОХАНСКИЯТ

    14:31 13.03.2026

  • 18 Сигнал до Курило

    3 0 Отговор
    Моля д-р Цветеслава Гълъбова да се самосезира и да ги прибира тия.. и този

    14:33 13.03.2026

  • 19 Намаляйте си Заплатите

    2 0 Отговор
    3000 лв. са ви достачни, чисто, и почнете да си плащате осигуровките, без шофьори и коли. А ток плащате ли?
    Една карта за обществене транспорт ви е предостатъчна. Закривайте Комисиите и без това от тях полза няма.
    А кога ще приемете Законът "колективни органи да носят наказателна отговорност?".
    Всичките сте борци за справедливост, но не искате да носите отговорност за фалита на Територията и вкарването ни във военни действия, както и чудовищните заеми и цени, инфлация.

    14:36 13.03.2026

  • 20 Ей, некадърен симулант

    1 0 Отговор
    Пускай веднага овчиците на бай Рибанчо!

    14:38 13.03.2026

  • 21 Звездоброец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Пилето":

    Точно по онова време се помъчиха да затрият хиляди виртуални овце , от които гербери смучеха субсидии . Но както се казва следите остават . При една истинска нова власт много гербери , пък и други трябва влизат в затвора . Ама едва ли .....ще видим ..

    14:41 13.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове