Пеевски за служебния кабинет: Явно Сорос ще ги шляпка за Съвета за мир

Видях, че соросното правителство вече се е развълнувало след приемането на решение за ратификация на Съвета за мир на президента Тръмп. Явно ще ги шляпкат Сорос и сина му. Накарал им се е вече и те изпълняват.
Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски, който коментира новината, че служебното правителство ще сезира КС заради Съвета за мир на Доналд Тръмп.
"ПП-ДБ казаха, че обичат Америка, но само когато е на Сорос. Чухте ги ясно как громят Америка и президента на Америка. Жалка гледка. Петроханците днес приключиха", добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Коментиран от #6, #32
14:40 13.03.2026
2 Коста
14:40 13.03.2026
3 Дедо Мраз
14:41 13.03.2026
4 Дебелян Пейовски
14:41 13.03.2026
5 Ваня
14:42 13.03.2026
6 Шиши корп
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":Епа бай тръмп обеща да ме размагнетизира
14:43 13.03.2026
7 Трол
14:43 13.03.2026
8 Родина
Гледаш как да се откупиш от Магнитски . Отврат !
Коментиран от #68
14:46 13.03.2026
9 Феномена Шиши
14:46 13.03.2026
10 ха ха
14:46 13.03.2026
11 По-голям
14:48 13.03.2026
12 Вай
Вай,вай
Коментиран от #19
14:50 13.03.2026
13 Та този
14:51 13.03.2026
14 Та.лму.да...
14:51 13.03.2026
15 Анонимен
14:52 13.03.2026
16 Абе
14:53 13.03.2026
17 С.П.
14:53 13.03.2026
18 Някой
14:54 13.03.2026
19 Промяна
До коментар #12 от "Вай":ПИТАЙ ШАРЛАТАНИТЕ ТЕ СА СПЕЦИАЛИСТИ МАШИНИТЕ СЕ ВЛАДЕЯТ ОТ ТЕХНИТЕ ХОРА В ТЪМНАТА СТАИЧКА ВСИЧКО Е ГОТОВО ПРОЦЕНТИ ДА ИСКАШ ПАРИ ИМА КЕШ
Коментиран от #42
14:55 13.03.2026
20 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
14:56 13.03.2026
21 Та.лму.да...
14:58 13.03.2026
23 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
(По-точно гласуваха ГЕРБ, ДС-Ново начало и ИТН. Но резилът е за цялата нация.)
Това е правен и политически абсурд - най-малкото защото решението е формулирано “по инициатива на САЩ”. А такава инициатива няма и не може да има - защото САЩ не са ратифицирали и съответно не са страна по този “устав”.
И още повече - защото на НС и на обществото не е представен превод на български език на този срамен за всеки българин “устав”. Което предполага и че голяма част от гласувалите хабер си нямат какво точно са гласували.
Разбира се, това “решение” няма никаква правна стойност. Но то има значителни - и изцяло негативни - политически последици за България. То затваря, не, затръшва пред нас вратите на “първата скорост” в Европа, на Европейския отбранителен съюз, вероятно и на плана на г-н Макрон за разширяване на френския “ядрен чадър”.
Има и една добра новина - това гласуване изпари всички илюзии, че проевропейските демократи в България, реформаторската десница в България, сме в една идеологическа или геополитическа лодка с ГЕРБ или с ДС-Ново начало. По какъв начин ГЕРБ ще обяснят гласуването си в ЕНП е техен проблем. Но ще се постарая да разбера - защото това гласуване ангажира и цялата ЕНП, и по-важно - всички българи…"
Коментиран от #35
14:58 13.03.2026
24 Мартин Картофски
14:59 13.03.2026
25 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.
14:59 13.03.2026
26 Страната на npaceтата 🐷🐷
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
15:00 13.03.2026
27 111
15:02 13.03.2026
28 Аре бе
15:02 13.03.2026
29 Д-р Ментал
15:02 13.03.2026
30 хаха
15:02 13.03.2026
31 Прасето
15:03 13.03.2026
32 БГ демокрация
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":Сектата на сирос се сблъска със сектата на дядо 2.
15:03 13.03.2026
33 Ха ха ха
Този отврат е съсипал абсолютно всичко, до което се е докоснал. Най-голямото наказание за него ще бъде, да го включат в учебните програми за това, кой е съсипал и възпрепятствал прехода (не е сам, в групата са още Луканов, Павлов, р.овч, тиквата-борисов и много други.
Коментиран от #36
15:03 13.03.2026
34 Шишииии,
15:04 13.03.2026
35 Споко
До коментар #23 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":правителството ще го прати на конституционния съд.
Коментиран от #37
15:05 13.03.2026
36 Затова
До коментар #33 от "Ха ха ха":се казва Дидо фалита.
15:06 13.03.2026
37 Нищо ново
До коментар #35 от "Споко":И там са хора на намагнетизирания.
15:08 13.03.2026
38 Ура,,Ура
15:08 13.03.2026
39 Заради
15:09 13.03.2026
40 Жестока реалност
При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, който мълчи като г.z, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.
Коментиран от #46
15:11 13.03.2026
41 Корман
15:12 13.03.2026
42 Оооо
До коментар #19 от "Промяна":Пак ли изпълзя бе нещастник?
15:13 13.03.2026
43 Абе св--ин--юю--юю мръс--на и пр--оста
15:13 13.03.2026
44 Българин
За това народа го подкрепя във всичко и това ще се докаже отново на изборите, които ГЕРБ и ДПС ще спечеля с размазваща преднина!
Коментиран от #51
15:14 13.03.2026
45 Махленски
15:16 13.03.2026
46 Ей престъпник
До коментар #40 от "Жестока реалност":Моделът и на тебе и на прасетата шишо и буда е западно-фашистки , минали сте покрай lain--ata на съветските хора
15:16 13.03.2026
47 Мнение
15:16 13.03.2026
48 ТРЪМП
15:17 13.03.2026
49 Свинчо
15:18 13.03.2026
50 БОЙЧЕ
15:19 13.03.2026
51 Никой не подкрепя престъпните банди
До коментар #44 от "Българин":...на убийците Пеевски и Борисов ......държите се на масови убийства на хора и на прокурорски тормоз от страна на престъпници като незаконния Сарафов, узурпирали прокуратурата и превърнал я в щаб квартира на наемни убийци и престъпници
15:19 13.03.2026
52 Оооооо,алоооу
15:20 13.03.2026
53 свинчо
15:20 13.03.2026
55 Горски
15:20 13.03.2026
56 Магнитски
15:21 13.03.2026
57 Абе прасе
15:22 13.03.2026
58 ХЪ ХЪ ЪЪ
15:23 13.03.2026
59 Цвете
15:27 13.03.2026
60 Цвете
15:29 13.03.2026
61 Никой
15:33 13.03.2026
62 Съвет за с ..нет
15:40 13.03.2026
63 Браво
15:42 13.03.2026
65 Дориана
15:45 13.03.2026
66 виктория
15:47 13.03.2026
67 Не така
15:49 13.03.2026
68 Дориана
До коментар #8 от "Родина":Точно така. Съвета за мир на Тръмп е параван за война срещу всяка държава, която Тръмп иска. Поиска Канада, после Гренландия, след това Куба, Венецуела и накрая запали Световна етническа война с Иран.
15:50 13.03.2026
69 Йончо
15:52 13.03.2026
70 Учуден
15:53 13.03.2026
71 Молба към факти бг
15:55 13.03.2026
72 Анани
15:55 13.03.2026
73 Бай Дончо
16:01 13.03.2026
74 хе хе
16:02 13.03.2026
75 Мнение
16:04 13.03.2026
76 бай Даньо
16:08 13.03.2026
77 МАХАЙТЕ ОХРАНАТА НА СВИНЯТА!
ЗА ТОВА ЧОВЕКОПОДОБИЕ С НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛНА РЕЧ.
16:15 13.03.2026