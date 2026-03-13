Пеевски за служебния кабинет: Явно Сорос ще ги шляпка за Съвета за мир

Видях, че соросното правителство вече се е развълнувало след приемането на решение за ратификация на Съвета за мир на президента Тръмп. Явно ще ги шляпкат Сорос и сина му. Накарал им се е вече и те изпълняват.

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски, който коментира новината, че служебното правителство ще сезира КС заради Съвета за мир на Доналд Тръмп.

"ПП-ДБ казаха, че обичат Америка, но само когато е на Сорос. Чухте ги ясно как громят Америка и президента на Америка. Жалка гледка. Петроханците днес приключиха", добави той.