Пеевски за служебния кабинет: Явно Сорос ще ги шляпка за Съвета за мир

13 Март, 2026 14:36 1 449 77

  • делян пеевски-
  • съвет за мир-
  • правителство

ПП-ДБ казаха, че обичат Америка, но само когато е на Сорос. Чухте ги ясно как громят Америка и президента на Америка. Жалка гледка. Петроханците днес приключиха

Пеевски за служебния кабинет: Явно Сорос ще ги шляпка за Съвета за мир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видях, че соросното правителство вече се е развълнувало след приемането на решение за ратификация на Съвета за мир на президента Тръмп. Явно ще ги шляпкат Сорос и сина му. Накарал им се е вече и те изпълняват.

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски, който коментира новината, че служебното правителство ще сезира КС заради Съвета за мир на Доналд Тръмп.

"ПП-ДБ казаха, че обичат Америка, но само когато е на Сорос. Чухте ги ясно как громят Америка и президента на Америка. Жалка гледка. Петроханците днес приключиха", добави той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    48 1 Отговор
    А ти си същия роб, но на Републиканската партия.

    Коментиран от #6, #32

    14:40 13.03.2026

  • 2 Коста

    4 59 Отговор
    Браво на ДП!

    14:40 13.03.2026

  • 3 Дедо Мраз

    69 4 Отговор
    Прасето се прави на много интересен, но се крие като мишка.

    14:41 13.03.2026

  • 4 Дебелян Пейовски

    56 0 Отговор
    Нащй обичам да грухтя по чужд адрес

    14:41 13.03.2026

  • 5 Ваня

    62 3 Отговор
    По-скоро ние ,народът ,ви ще шляпкаме,ако НС приеме това недоразумение......съвет за вир ръководен от Тръмп

    14:42 13.03.2026

  • 6 Шиши корп

    44 1 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Епа бай тръмп обеща да ме размагнетизира

    14:43 13.03.2026

  • 7 Трол

    5 15 Отговор
    Делян опроверга твърденията на Рая, че от ППДБ си падат по ръчните изпълнения.

    14:43 13.03.2026

  • 8 Родина

    53 2 Отговор
    Е , какво донесе съвета за мир ? Война .
    Гледаш как да се откупиш от Магнитски . Отврат !

    Коментиран от #68

    14:46 13.03.2026

  • 9 Феномена Шиши

    46 1 Отговор
    Боже мили, прибери си вересиите, които си забравил на изстрадалата ни земя! Този не се търпи вече.

    14:46 13.03.2026

  • 10 ха ха

    48 1 Отговор
    Тоя корпулентния само две думи знае: Сорос, Прокопиев, Сорос, Прокопиев... Ама така е, като не става за нищо. Квото е хванал, го е фалирал. Пеевски не става за нищо, пълен некадърник.

    14:46 13.03.2026

  • 11 По-голям

    23 0 Отговор
    Русофил в историята ни от Ди..ди Фали...та няма.

    14:48 13.03.2026

  • 12 Вай

    36 1 Отговор
    Как човек с един процент доверие си докарва 10 процента на изборите???
    Вай,вай

    Коментиран от #19

    14:50 13.03.2026

  • 13 Та този

    32 1 Отговор
    Му е толкова голяма главата, че не може да се побере на снимката. Явно вдигна нещо пак зурлата и излезе от Кочината.

    14:51 13.03.2026

  • 14 Та.лму.да...

    22 1 Отговор
    Както теб те шляпкат два ка.б.ала инврта в Дубай, т.нар. ти "жени"... Па7ароци..

    14:51 13.03.2026

  • 15 Анонимен

    29 1 Отговор
    Дано след изборите го видим с нов раиран костюм

    14:52 13.03.2026

  • 16 Абе

    29 1 Отговор
    Крадлива магнитска с-и-чуга за тоя съвет на мир ти ли ще платиш с милионите за щандове за хората коино открадна в Белене ти е мястото

    14:53 13.03.2026

  • 17 С.П.

    27 1 Отговор
    Не само, че днес е петък 13-ти, ама на всичкото отгоре и тази обемиста физиономия пак ни я навирате в лицето. Докога ? Просто сложете санитарен кордон и решете веднъж завинаги да не споменавате това име, да показвате тази физиономия - все едно никога не е съществувал. Така ще го забравим, така той сам ще си отиде дубайските си покои.

    14:53 13.03.2026

  • 18 Някой

    27 1 Отговор
    Явно много му пречи Магнитски. И всячески обслужва управляващите САЩ. За какъв мир говори за Газа? То се вижда какви са им представите за мир. Да връщат Израел в начални граници на решеното от ООН.

    14:54 13.03.2026

  • 19 Промяна

    2 20 Отговор

    До коментар #12 от "Вай":

    ПИТАЙ ШАРЛАТАНИТЕ ТЕ СА СПЕЦИАЛИСТИ МАШИНИТЕ СЕ ВЛАДЕЯТ ОТ ТЕХНИТЕ ХОРА В ТЪМНАТА СТАИЧКА ВСИЧКО Е ГОТОВО ПРОЦЕНТИ ДА ИСКАШ ПАРИ ИМА КЕШ

    Коментиран от #42

    14:55 13.03.2026

  • 20 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    21 0 Отговор
    Това са селските тарикатски номера на боко тиквата, уж нямаше, а сега в последните им дни на парламента, само поразии. Каквото им нареди шиши, това правят. Cвинята е готов да потопи Бг, за да се извади от Магнитски.

    14:56 13.03.2026

  • 21 Та.лму.да...

    2 0 Отговор
    Той не е дебел и не е пр.а.се, той е тя и е би.ш.ка. Всички от са7аноелита са задължени да преобръщат пола на децата си. Всички до един не са от пола, който демонстрират. Деляна , това е.

    14:58 13.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    14 1 Отговор
    "Току-що Народното събрание гласува решение да задължи Министерски съвет да внесе … в Народното събрание законопроект за ратификация на т.нар. Устав на т.нар. Съвет за мир на г-н Тръмп.
    (По-точно гласуваха ГЕРБ, ДС-Ново начало и ИТН. Но резилът е за цялата нация.)
    Това е правен и политически абсурд - най-малкото защото решението е формулирано “по инициатива на САЩ”. А такава инициатива няма и не може да има - защото САЩ не са ратифицирали и съответно не са страна по този “устав”.
    И още повече - защото на НС и на обществото не е представен превод на български език на този срамен за всеки българин “устав”. Което предполага и че голяма част от гласувалите хабер си нямат какво точно са гласували.
    Разбира се, това “решение” няма никаква правна стойност. Но то има значителни - и изцяло негативни - политически последици за България. То затваря, не, затръшва пред нас вратите на “първата скорост” в Европа, на Европейския отбранителен съюз, вероятно и на плана на г-н Макрон за разширяване на френския “ядрен чадър”.
    Има и една добра новина - това гласуване изпари всички илюзии, че проевропейските демократи в България, реформаторската десница в България, сме в една идеологическа или геополитическа лодка с ГЕРБ или с ДС-Ново начало. По какъв начин ГЕРБ ще обяснят гласуването си в ЕНП е техен проблем. Но ще се постарая да разбера - защото това гласуване ангажира и цялата ЕНП, и по-важно - всички българи…"

    Коментиран от #35

    14:58 13.03.2026

  • 24 Мартин Картофски

    1 2 Отговор
    Не знам дали Америка е на Сорос, не знам дали България е на Сорос, но знам едно нещо - Пейпал и Револют, ако искате да има независима безкомпромисна журналистика. Помогнете на нашия екип да оцелява.

    14:59 13.03.2026

  • 25 Асен Василев е виновен

    20 0 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.

    14:59 13.03.2026

  • 26 Страната на npaceтата 🐷🐷

    13 0 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    15:00 13.03.2026

  • 27 111

    17 0 Отговор
    Омръзна ми парламентът да се съобразява с един простак!

    15:02 13.03.2026

  • 28 Аре бе

    14 0 Отговор
    Като чуя някой да дрънка за сорос-морос и ми е ясно, че е кремълска креатура, независимо дали се прави на атлантик или тръмпист.

    15:02 13.03.2026

  • 29 Д-р Ментал

    10 0 Отговор
    Съвета за мир беше грешка!!!

    15:02 13.03.2026

  • 30 хаха

    8 2 Отговор
    Байганьовците са пълни бАклуци и подлоги и затова си избират Тиква и Шопар 15+ години.

    15:02 13.03.2026

  • 31 Прасето

    12 0 Отговор
    на всичкото отгоре е и дебил. Сорос е толкова възрастен! А този престъпник прави мили очи на рижавия да го извади от Магнитски, но няма да му се получи. За подкуп отива в затвора.

    15:03 13.03.2026

  • 32 БГ демокрация

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Сектата на сирос се сблъска със сектата на дядо 2.

    15:03 13.03.2026

  • 33 Ха ха ха

    9 0 Отговор
    Този е наистина много кухо парче... Отрицателният подбор и шуробаджанащината доведоха не само до фалит на комунистическата диктатура, но и до автоелиминиране на глупавите, невъзпитани и необразовани внуци.
    Този отврат е съсипал абсолютно всичко, до което се е докоснал. Най-голямото наказание за него ще бъде, да го включат в учебните програми за това, кой е съсипал и възпрепятствал прехода (не е сам, в групата са още Луканов, Павлов, р.овч, тиквата-борисов и много други.

    Коментиран от #36

    15:03 13.03.2026

  • 34 Шишииии,

    8 1 Отговор
    до каквото се докоснеш го унищожаваш. ДОЛУ ПРЪСТЕНЦАТА ОТ БЪЛГАРИЯ КРЕМЛЬОВЕЦО!

    15:04 13.03.2026

  • 35 Споко

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":

    правителството ще го прати на конституционния съд.

    Коментиран от #37

    15:05 13.03.2026

  • 36 Затова

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха ха":

    се казва Дидо фалита.

    15:06 13.03.2026

  • 37 Нищо ново

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Споко":

    И там са хора на намагнетизирания.

    15:08 13.03.2026

  • 38 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    А знаеш ли как хората ще те изшляпкат на изборите?

    15:08 13.03.2026

  • 39 Заради

    8 0 Отговор
    личните си Магнитски мизерии , вкара цяла една държава в Тръмповия "съюз за мир" , без да бъдат информирани предварително ! Литна Костинбродския среднощ барабар с целувача и подписа ! Без никой да е виждал хартата и без да знае какво подписва ! И днес се покъсаха Новото ДПС и Боковата шайка да излизат с гнусни лъжи на трибуната и защитават позора ! Чалгарите същите нищожества ! Позор с последици !

    15:09 13.03.2026

  • 40 Жестока реалност

    6 1 Отговор
    В борбата срещу съветския мафиотски режим на борисов-пеевски, реални успехи постигат единствено от ПП-ДБ. Неоспорим факт.
    При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, който мълчи като г.z, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.

    Коментиран от #46

    15:11 13.03.2026

  • 41 Корман

    9 0 Отговор
    За пореден път се видя, на какво е способно статуквото. Приликата защо се срина държавността, като Булгартабак, Лафка и т.н. е ясна.

    15:12 13.03.2026

  • 42 Оооо

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Пак ли изпълзя бе нещастник?

    15:13 13.03.2026

  • 43 Абе св--ин--юю--юю мръс--на и пр--оста

    8 0 Отговор
    Ще не се гръмнеш бе, престъпен и--зр--од мръ--се--н, мислите ли че реално този престъпен дебел убиец, крадец и психопат, при това неграмотен, без фалшификации на изборите има повече от 0,1 % ...тоя трябва да бъде ликвидиран незабавно, цялата държава се клати заради доя, банката и бандите им за поръчкови убийства на хора ....за да не бъдат поръчани и екзекутирани още хора и деца както поръчаха политическото убийство на 9 души на Петрохан, поръчано от тая свиня и оня мръсник от Банкя ...Тея двамата трябва да бъдат ликвидирани

    15:13 13.03.2026

  • 44 Българин

    0 11 Отговор
    Пеевски е българинът, който не пази от сороските гниди!
    За това народа го подкрепя във всичко и това ще се докаже отново на изборите, които ГЕРБ и ДПС ще спечеля с размазваща преднина!

    Коментиран от #51

    15:14 13.03.2026

  • 45 Махленски

    12 0 Отговор
    приказки , кухота и нулев интелект - нищо продуктивно от шумкарския внук ! Ген - грабене и злоба . И без да се замисли хвърли държавата ни на Тръмп със съдействието на агент Буда !

    15:16 13.03.2026

  • 46 Ей престъпник

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Жестока реалност":

    Моделът и на тебе и на прасетата шишо и буда е западно-фашистки , минали сте покрай lain--ata на съветските хора

    15:16 13.03.2026

  • 47 Мнение

    10 0 Отговор
    Толупа понебе каза, че е приключил с дебелака, затова гласуваха под команда за плана на Тръмп, който бил за "световен мир", за да угоди на Прасето и да го изкара Тръмп от Магнитски. Борисов е предател за КОЙ ли път.

    15:16 13.03.2026

  • 48 ТРЪМП

    6 0 Отговор
    МАГНИТ,НЕ СЕ НАТЯГАЙ НЯМЯ АВАНТА ЗА ТЕБ

    15:17 13.03.2026

  • 49 Свинчо

    9 0 Отговор
    едва ли знае нещо за Сорос. Умствено увреден дебил. В Дубай ще "шляпкат" дебелака, отново. Вместо ПП - ДБ, приключи жалката праселашка седянка. Това правителство няма да участва в свински уйдурми и "площадът" ще решава

    15:18 13.03.2026

  • 50 БОЙЧЕ

    6 0 Отговор
    шишак ,чичо ти Румен ше де праска да знайш на 100 % както руснаците де

    15:19 13.03.2026

  • 51 Никой не подкрепя престъпните банди

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    ...на убийците Пеевски и Борисов ......държите се на масови убийства на хора и на прокурорски тормоз от страна на престъпници като незаконния Сарафов, узурпирали прокуратурата и превърнал я в щаб квартира на наемни убийци и престъпници

    15:19 13.03.2026

  • 52 Оооооо,алоооу

    3 1 Отговор
    Абе господа политици Тръмп даде зелена светлина за закупуване на петрол от Русия която е на 300 км от нас срещу Лукойл,...Напълнете резервите догоре и после си разиграване предизборния театър.Оооо кой на наказа с такива ПР.ОС.ТИ политичари

    15:20 13.03.2026

  • 53 свинчо

    9 0 Отговор
    не се дръвчи, този път в Дубай ще е доста по -напечено от предишното посещение/побой там.

    15:20 13.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Горски

    9 0 Отговор
    Няма такава нагла rpej като Пеевски, върти цялата държава на пръста си! Заедно с другите слуги от ИТН и Герб. Той ли ще извади 1 милиард колкото е таксата за този съюз, няма линейски събираме капачки но гледаме да угодим на шопара за да го извадят от магнитски. За да може шиши да излезе, а мутрата да не влезе в магнитски, бг матряла трябва да плати 1млрд долара за членство, а вчера мутрата заяви че се е откъснал от шиши а гласуването в парламента показва че барселонски чекмеджан отново лъже. Сега утре социолозите ще пуснат как процентите на ГЕРБ,ДПС-НН и ИТН скачат до небесата.

    15:20 13.03.2026

  • 56 Магнитски

    6 0 Отговор
    Там си до живот. Айде на екскурзия в САЩ?

    15:21 13.03.2026

  • 57 Абе прасе

    11 0 Отговор
    Що не се снимате пак с другото всеядно прасе, дето изяде и погреба милиони българи тулупа от Банкя, вземете се прегърнете и обявете война на всички българи ..поръчайте още няколко зрелищни убийства като тези които извършихте на Петрохан, на Алексей Петров, за да уплашите хората да гласуват за вас...

    15:22 13.03.2026

  • 58 ХЪ ХЪ ЪЪ

    11 0 Отговор
    Няма ли ловжии в България дето могат да мерят, докога ще го търпим тоя.

    15:23 13.03.2026

  • 59 Цвете

    8 0 Отговор
    ТИ ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ ОТ ОТКРАДНОТОТО ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ.НА ФИНАЛА И МАГАЗИНА ЗА " ХОРАТА " ФАЛИРА.КАКВОТО СЕ ДОКОСНЕ ДО КРАДЛИВИТЕ ТИ РЪЦЕ, ВСИЧКО ПОТЪВА.МРЪШЛЯК ДОЛЕН.🐷😠👎🙄☹️

    15:27 13.03.2026

  • 60 Цвете

    8 0 Отговор
    ТИ ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ ОТ ОТКРАДНОТОТО ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ.НА ФИНАЛА И МАГАЗИНА ЗА " ХОРАТА " ФАЛИРА.КАКВОТО СЕ ДОКОСНЕ ДО КРАДЛИВИТЕ ТИ РЪЦЕ, ВСИЧКО ПОТЪВА.МРЪШЛЯК ДОЛЕН.🐷😠👎🙄☹️

    15:29 13.03.2026

  • 61 Никой

    1 0 Отговор
    Ти шляпкаш българите по Дто и на тях им е хубаво .

    15:33 13.03.2026

  • 62 Съвет за с ..нет

    2 0 Отговор
    Ако и ние бяхме окрали тотото и играчите му, сега щяхме да раздаваме и да черпим на ален фес.

    15:40 13.03.2026

  • 63 Браво

    6 0 Отговор
    ШИШИ се подмазва на дядо ТРУМП да го заличат от Магницки срещу 1 миляр долар.

    15:42 13.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Дориана

    5 0 Отговор
    Пеевски, не знам кой кого ще нашляпа , но със сигурност ти ще бъдеш нашляпания.Освобождаваме България от корупцията, мафията и зависимите институции от олигархията.

    15:45 13.03.2026

  • 66 виктория

    3 0 Отговор
    любимия домус на фактите!!!

    15:47 13.03.2026

  • 67 Не така

    5 0 Отговор
    Този и д..упе ще даде само да излезе от магнитния списък.

    15:49 13.03.2026

  • 68 Дориана

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Родина":

    Точно така. Съвета за мир на Тръмп е параван за война срещу всяка държава, която Тръмп иска. Поиска Канада, после Гренландия, след това Куба, Венецуела и накрая запали Световна етническа война с Иран.

    15:50 13.03.2026

  • 69 Йончо

    4 0 Отговор
    Кого щляпкат по розовото Д американците със санкциите по Магнитски е ясно. Едва ли на Сорус въобще му идва наум за България. Но, по-важното е да се върне държавността. Да се отговори на въпросите на обществото, как за няколко години един младеж, развиван в политиката получи такъв финансов ресурс, от лотарията ли, от наследство на родители милионери, от общи държавни средства и т.н., това е значимото. Тя Америката ще се оправи и с нас и без нас, съюзи също ще има всякакви.

    15:52 13.03.2026

  • 70 Учуден

    6 1 Отговор
    Този и кучките му от итн-нн нямат ли пи ар, който да им каже как се образува общественото мнение? Те са най-мразените хора в държавата заедно с тиквата и колкато повече хулят и обиждат ППДБ, толкова повече им вдигат рейтинга.

    15:53 13.03.2026

  • 71 Молба към факти бг

    7 0 Отговор
    Знам, че се води тоя шишко някакъв големец за вас и го публикувате, но искам да ви помоля да не му публикувате снимки в близък план, щях да се изповръщам като ву видях гнусната мутра от близо.

    15:55 13.03.2026

  • 72 Анани

    5 0 Отговор
    Гъци ,гъци,гъци

    15:55 13.03.2026

  • 73 Бай Дончо

    4 0 Отговор
    Тебе кой те шляпва по чутурата Магнитов и вземи прочети Барека какво те чака

    16:01 13.03.2026

  • 74 хе хе

    3 0 Отговор
    Всеки съди за другите по себе си. Представяте ли си как са го шляпкали заради протестите?;)

    16:02 13.03.2026

  • 75 Мнение

    4 0 Отговор
    Този няма и два грама в свинската кратуна. Толкова ограничено първобитно жив... но. Чуйте му само изказа, вижте физиономията му. Та той не може и едно смислено свързано изречение да направи, а сме допуснали, хилядолетен народ какъето сме, да ни "върти на малкия си пръст" един такъв бандит!? Разбира се не сам. С толупа и хиляди такива престъпници като твх.

    16:04 13.03.2026

  • 76 бай Даньо

    2 0 Отговор
    ха-ха . имаше един шанс да гласувам за Пеевски но след това изказване тц. Тръмп е nдиoт и това трябва се заявява по всеки повод от всеки който не иска да си плюе сам в сурата .

    16:08 13.03.2026

  • 77 МАХАЙТЕ ОХРАНАТА НА СВИНЯТА!

    1 0 Отговор
    НЕ ИСКАМЕ ДА ПЛАЩАМЕ МИЛИОНИ НА МЕСЕЦ
    ЗА ТОВА ЧОВЕКОПОДОБИЕ С НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛНА РЕЧ.

    16:15 13.03.2026

