Поредни рокади в МВР: Сменени са тримата заместник-директори на СДВР

13 Март, 2026 15:06 1 447 24

Освободени от постовете са старши комисар Лъчезар Колев, старши комисар Мирослав Данаилов и старши комисар Добромир Брешков. На тяхно място са назначени старши комисар Николай Пелтеков, старши комисар Кристиян Тонев и Емилиян Петков.

Продължават кадровите промени в Министерството на вътрешните работи. Сменени са тримата заместник-директори на СДВР, научи NOVA. В 14 часа директорът на дирекцията е представил новите си заместници.
Освободени от постовете са старши комисар Лъчезар Колев, старши комисар Мирослав Данаилов и старши комисар Добромир Брешков. На тяхно място са назначени старши комисар Николай Пелтеков, старши комисар Кристиян Тонев и Емилиян Петков.
Тримата и досега са работили в системата на вътрешното ведомство. Тонев е бил началник на 4 РПУ, Пелтеков - началник сектор "Престъпления, свързани с МПС", Петков - зам.-началник на сектор "Специализирани полицейски сили".

Преди това бяха освободени ръководителите на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев бяха сменени и директорите на 25 от общо 28 областни дирекции на МВР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    2 0 Отговор
    Черпака къде?

    15:08 13.03.2026

  • 2 Бащата на някаква Саяна

    4 8 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:09 13.03.2026

  • 3 А някаква Саяна ще стане пътен експерт

    3 10 Отговор
    А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:09 13.03.2026

  • 4 Баба Яга

    16 3 Отговор
    Не смяна на директори и началници, а уволнения на хиляди клатикрачоли в МВР! Дечев хайде това направи, изчисти това министерство от храненици и тутманици, които и като пенсионери лапат още заплати и нещо не правят, а даже вредят. Знае се поне че имам минимум 5000 такива тумбалаци на държавната ясла. Накарай ге да бягат 200 метра за проверка, коко време могат да издържат да гонят престъпници по сокаци.
    И при пенсия да се намалят на 10 заплати !

    15:12 13.03.2026

  • 5 Дедо Мраз

    12 1 Отговор
    Всеки ден да ги сменя всякакви директори и заместници, че на втория ден вече са в схемата на двете мазни.

    15:14 13.03.2026

  • 6 Киро Шприца

    5 8 Отговор
    Нашто МВР.

    15:22 13.03.2026

  • 7 Анонимен

    5 1 Отговор
    А директора кога

    15:22 13.03.2026

  • 8 пашата

    7 1 Отговор
    Не е много добре магнитския с-в-я и сикаджииската мутра може да ги включат в листите и подчинените да гласуват за тях

    15:23 13.03.2026

  • 9 Дечев

    8 1 Отговор
    Утре съм пред хотел Берлин.

    15:28 13.03.2026

  • 10 някои

    10 0 Отговор
    още 1 месец и ще ви изметем до 9 коляно от власт

    15:31 13.03.2026

  • 11 Цвете

    10 2 Отговор
    Г- Н ДЕЧЕВ, КАРАЙТЕ ГИ НАРЕД, ЗАЩОТО СА СЕ ПОДГОТВИЛИ ДА ФИНТИРАТ ИЗБОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ, ЗАПОМНЕТЕ.ЩЕ ВИСЯТ СНИМКИТЕ НА ВСИЧКИ ,КОИТО МАНИПУЛИРАТ ИЗБОРИТЕ. КАТО ОКАЧЕНИ МАРТЕНИЦИ.🐷🎃😠👎🙄🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:38 13.03.2026

  • 12 Майора

    3 13 Отговор
    Поредната политическа чистка на кабинета Петрохан и НПО на Сорос! Всичко се пари в интерес на пепейците , без да се гледа честността на изборите те!

    15:38 13.03.2026

  • 13 Цвете

    9 1 Отговор
    Г- Н ДЕЧЕВ, КАРАЙТЕ ГИ НАРЕД, ЗАЩОТО СА СЕ ПОДГОТВИЛИ ДА ФИНТИРАТ ИЗБОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА ВИ СЕ РАЗМИНЕ, ЗАПОМНЕТЕ.ЩЕ ВИСЯТ СНИМКИТЕ НА ВСИЧКИ ,КОИТО МАНИПУЛИРАТ ИЗБОРИТЕ. КАТО ОКАЧЕНИ МАРТЕНИЦИ.🐷🎃😠👎🙄🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:39 13.03.2026

  • 14 Съветвам горещо министъра

    6 1 Отговор
    Да не аьформирова ударно цялото 4-то районно в МВР, от там бяха и съучастниците на Семерджиев, който уби две момичета и урволяците от 4-то районно търчаха да му прикриват следите...Внимавайте, там е пълно с просто жени на около 30 години, които веднага предават на престъпниците цялата информация от сигналите на пострадалите от престъпниците .ю

    15:40 13.03.2026

  • 15 Трябва да се арестуват тоя Банкя и Прасе

    3 1 Отговор
    Ако трябва да се иска помощ от чужди служби за справяне с тези двама мадшсови убийци , докато са на свобода и с власт, животът на всеки българин е в опадност

    15:42 13.03.2026

  • 16 Зъл пес

    2 5 Отговор
    Продължава съсипването на бг по заповед на псевдополитика мунчо.Ала бала с наше мвр с пълна сила

    15:44 13.03.2026

  • 17 Дежавуй

    2 2 Отговор
    По какво се познава че има "ново" правителство - по "рокадите" в мвр ...

    15:46 13.03.2026

  • 18 Уса

    6 0 Отговор
    В МВР всички са директори един работник няма

    15:47 13.03.2026

  • 19 там са

    5 0 Отговор
    Хвани единия ,удари другия

    15:47 13.03.2026

  • 20 донки

    5 0 Отговор
    А онзи на гранична? Бившото сърце на партията грабител? Него кога??

    15:52 13.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами да

    2 0 Отговор
    Всички мошеници и некадърници вън!

    16:01 13.03.2026

  • 23 Горски

    3 0 Отговор
    Разследването установи ,че сами са се изпотрепали,кой как свари.Кучетата са си изгоряли сами в пожара. Тука е така. Народа сам се самоубива.,всеки как може и си помага един на друг. А истината ,тя никога няма да излезе,защото това е залък ,който народа няма как да плати за да го изконсумира. Това е положението,истината е лукс и за нея някой трябва да плати ,не се дава на готово и не е за масова употреба. Продължаваме напред до следващата тайна смърт. Това не е прецедент. Оказа се ,че иранците крадат от американците ракети Томахоук и с тях сами си убиват малките деца момичета по цели дузини с една ракета. Случаят се разследва в САЩ и за сега това е истината. Смях в залата ! Точно Служебното правителство на Главчев проведе най- крадливите фалшифицирани избори в полза на Пеевски и Борисов довели до коалиция Магнитски и сега когато новото Служебно правителство идва с ангажимента да осигури честни и прозрачни избори Пеевски показва агресивно поведение. Разбира се, че трябва да бъдат сменени всички зависими служители от Борисов и Пеевски не само в МВР , но и във всички институции. За колко време са тези новите,нали след месец пак ще има въртележка от следващите, които ще дойдат.

    16:11 13.03.2026

  • 24 Чичо от село

    3 0 Отговор
    Много се кефя на ставащото в МВР.Това заслужават на луди,луди жаби да ги направят.Да се сърдят на ББ и на себе си,че ги превърна в негови подлоги и корупционери.

    16:13 13.03.2026

