Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
ИПБ: София през 2025 г.: по-малко катастрофи, повече смърт

ИПБ: София през 2025 г.: по-малко катастрофи, повече смърт

29 Януари, 2026 09:51 270 0

  • ипб-
  • софия-
  • катастрофи

Управлението на Васил Терзиев демонстрира правилна реторика, но липса на капацитет да превърне политиките в работеща система, смятат от института

ИПБ: София през 2025 г.: по-малко катастрофи, повече смърт - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Данните за пътната безопасност в София за периода 2023–2025 г. очертават тревожен и дълбоко парадоксален резултат: през 2025 г. столицата отчита най-малък брой тежки пътнотранспортни произшествия, но най-висок брой загинали. Това не е статистическа аномалия. Това е управленски провал, пишат от Института за пътна безопасност в анализа си.

„Ефектът Терзиев“: когато по-малко ПТП означава повече жертви

През 2025 г. броят на тежките ПТП в София намалява с 4.7% спрямо 2024 г., но броят на загиналите скача с близо 30% – от 34 на 44 души. Коефициентът на леталност нараства от 4.55% на 6.18%, което означава, че всеки отделен инцидент става по-смъртоносен.

Този феномен, който можем да наречем „Ефектът Терзиев“, показва пълен разрив между публичните политики на кметската администрация и реалните резултати на терен.

Провален предизборен ангажимент

По време на предизборната кампания Васил Терзиев пое ясен и измерим ангажимент:

намаляване на жертвите по пътищата в София с поне 10%.

Резултатът през 2025 г. е точно обратният.

Вместо намаление – ръст от близо 30%.

Това не е частичен неуспех. Това е категорично неизпълнение на основно предизборно обещание, засягащо пряко живота и сигурността на гражданите.

Смъртоносната скорост – извън контрол

Най-драматичният сигнал за управленски срив е структурата на смъртността:

• Загиналите при сблъсък между автомобили скачат със 157% – от 7 през 2024 г. на 18 през 2025 г.

• В градска среда това е възможно само при екстремни скорости, далеч над разрешените 50 км/ч.

• Това се случва въпреки увеличения брой камери, глоби и маркировка, с които администрацията на Терзиев често се хвали.

Изводът е ясен:

мерките са козметични, контролът – формален, а управлението на скоростта – напълно провалено.

Положителни сигнали – без системен ефект

Да, загиналите пешеходци намаляват с 25%. Това показва, че осветяването на пешеходни пътеки и част от инфраструктурните мерки работят.

Но този ограничен успех не компенсира експлозията на смъртността сред водачите, която доминира статистиката за 2025 г.

„Черният септември“ и липсата на превенция

Септември 2025 г. се превръща в най-смъртоносния месец – 7 загинали, при нула година по-рано.

Април и декември също бележат тежки пикове.

Това показва пълен провал на превантивните кампании на МВР и Столична община, които очевидно не са адаптирани към реалната динамика на трафика, сезонността и метеорологичните рискове.

Инфраструктура без качество, контрол без резултат

През 2025 г. Столична община отчита рекордни 110 000 кв. м нова пътна маркировка.

В същото време жертвите растат.

Този контраст повдига сериозни въпроси за:

• некачествено изпълнение,

• липса на инвеститорски контрол,

• завишени цени,

• инфраструктура „на хартия“, но без реален ефект върху безопасността.

Околовръстният път – символ на институционалния разпад

Най-смъртоносната отсечка в София продължава да функционира в правен и управленски вакуум – между Столична община и АПИ.

Резултатът е хибридна инфраструктура, която убива.

Администрацията на Терзиев не успя да наложи институционално решение, а прехвърлянето на отговорност продължава – със смъртоносни последици.

Заключение: добри намерения, лоши резултати

Управлението на Васил Терзиев демонстрира правилна реторика, но липса на капацитет да превърне политиките в работеща система.

2025 г. показа, че пътната безопасност в София не се подобрява с презентации, стратегии и боя по асфалта.

Тя се подобрява с твърди решения, инженерна смелост и политическа отговорност.

Към днешна дата фактите са еднозначни:

предизборното обещание за по-малко жертви е провалено, а цената се плаща с човешки животи.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове