ИПБ: София през 2025 г.: по-малко катастрофи, повече смърт

Данните за пътната безопасност в София за периода 2023–2025 г. очертават тревожен и дълбоко парадоксален резултат: през 2025 г. столицата отчита най-малък брой тежки пътнотранспортни произшествия, но най-висок брой загинали. Това не е статистическа аномалия. Това е управленски провал, пишат от Института за пътна безопасност в анализа си.
„Ефектът Терзиев“: когато по-малко ПТП означава повече жертви
През 2025 г. броят на тежките ПТП в София намалява с 4.7% спрямо 2024 г., но броят на загиналите скача с близо 30% – от 34 на 44 души. Коефициентът на леталност нараства от 4.55% на 6.18%, което означава, че всеки отделен инцидент става по-смъртоносен.
Този феномен, който можем да наречем „Ефектът Терзиев“, показва пълен разрив между публичните политики на кметската администрация и реалните резултати на терен.
Провален предизборен ангажимент
По време на предизборната кампания Васил Терзиев пое ясен и измерим ангажимент:
намаляване на жертвите по пътищата в София с поне 10%.
Резултатът през 2025 г. е точно обратният.
Вместо намаление – ръст от близо 30%.
Това не е частичен неуспех. Това е категорично неизпълнение на основно предизборно обещание, засягащо пряко живота и сигурността на гражданите.
Смъртоносната скорост – извън контрол
Най-драматичният сигнал за управленски срив е структурата на смъртността:
• Загиналите при сблъсък между автомобили скачат със 157% – от 7 през 2024 г. на 18 през 2025 г.
• В градска среда това е възможно само при екстремни скорости, далеч над разрешените 50 км/ч.
• Това се случва въпреки увеличения брой камери, глоби и маркировка, с които администрацията на Терзиев често се хвали.
Изводът е ясен:
мерките са козметични, контролът – формален, а управлението на скоростта – напълно провалено.
Положителни сигнали – без системен ефект
Да, загиналите пешеходци намаляват с 25%. Това показва, че осветяването на пешеходни пътеки и част от инфраструктурните мерки работят.
Но този ограничен успех не компенсира експлозията на смъртността сред водачите, която доминира статистиката за 2025 г.
„Черният септември“ и липсата на превенция
Септември 2025 г. се превръща в най-смъртоносния месец – 7 загинали, при нула година по-рано.
Април и декември също бележат тежки пикове.
Това показва пълен провал на превантивните кампании на МВР и Столична община, които очевидно не са адаптирани към реалната динамика на трафика, сезонността и метеорологичните рискове.
Инфраструктура без качество, контрол без резултат
През 2025 г. Столична община отчита рекордни 110 000 кв. м нова пътна маркировка.
В същото време жертвите растат.
Този контраст повдига сериозни въпроси за:
• некачествено изпълнение,
• липса на инвеститорски контрол,
• завишени цени,
• инфраструктура „на хартия“, но без реален ефект върху безопасността.
Околовръстният път – символ на институционалния разпад
Най-смъртоносната отсечка в София продължава да функционира в правен и управленски вакуум – между Столична община и АПИ.
Резултатът е хибридна инфраструктура, която убива.
Администрацията на Терзиев не успя да наложи институционално решение, а прехвърлянето на отговорност продължава – със смъртоносни последици.
Заключение: добри намерения, лоши резултати
Управлението на Васил Терзиев демонстрира правилна реторика, но липса на капацитет да превърне политиките в работеща система.
2025 г. показа, че пътната безопасност в София не се подобрява с презентации, стратегии и боя по асфалта.
Тя се подобрява с твърди решения, инженерна смелост и политическа отговорност.
Към днешна дата фактите са еднозначни:
предизборното обещание за по-малко жертви е провалено, а цената се плаща с човешки животи.
