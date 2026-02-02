Новини
Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в порно сайтове

2 Февруари, 2026 08:36 1 722 41

На част от кадрите има и малолетни и непълнолетни момичета

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в порно сайтове - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разраства се скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и сниманите голи клиенти по време на процедури. Записи от второ козметично студио - този път в комплекс „Меден рудник”, са били открити от потърпевши клиенти в сайтове със съдържание за възрастни. Клиентите на салона са видели камерите в стаите за процедури, но помислили, че са там с цел охрана и да не се допускат кражби. Но видеонаблюдението било е помещения, в които жените се събличали голи, съобщи Нова тв.

Сред заснетите посетители в салоните за красота са редица публични личности, непълнолетни момичета и дори бременна жена. А разпространените видеа се оказаха в над 10 платени сайта с порнографско съдържание.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова заяви в „Здравей, България”, че се извършват проверки в спешен порядък на постъпилите множество сигнали от лица, които са се разпознали като жертви на случващото се в този салон и разпространението на снимки и кадри в интернет. Тя подчерта, че през почивните дни е проведена работна среща съвместно с окръжния прокурор, наблюдаващите прокурори, както и с представители на ОДМВР-Бургас.

„Информацията за втория салон с изтекли кадри получихме през изминалата нощ. Предстои днес да проучим дали има връзка между двете студия и кое е лицето, което генерира кадрите с интимно съдържание”, подчерта Маркова. Тя допълни, че към момента няма задържан по случая.

Прокурорът обясни, че предвиденото от законодателя наказание за разпространение на порнографски материали, е лишаване от свобода до една година или глоба от 1000 до 3000 лева. „При квалифицирани случаи наказанието може да достигне до две години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева. Ако се касае за снимки на лица под 16-годишна възраст, съответно наказателната отговорност е по-голяма”, посочи Маркова.

На част от изтеклите кадри в интернет пространството има и малолетни и непълнолетни момичета. Най-малкото момиче е на 15-години, а последните качени кадри от салоните за лазерна епилация са от януари тази година. Екип на NOVA успя да разговаря с майка на едно от момичетата. Тя е учител и отказа коментар, тъй като семейството е в шок и обмислят с адвокати какви действия да предприемат.

Вълна от потърпевши жени потърсиха МВР и прокуратурата, след като откриха свои видеа в повече от десетина платени сайта с порнографско съдържание - докато са голи по време на коезметична процедура. Оказва се че скитите камери са били две, в две различни помещения на студио за лазерна епилация в центъра на Бургас, за което разказахме преди дни.

„След излъчването на репортажа по NOVA се оказа, че засегнатите лица са стотици. Тези записи, направени в това студио със скрити камери - са разпространени в десетки порно сайтове, а не само в Telegram група, както беше първоначално известно”, обясни адвокат Росен Диев, защитник на пострадали.

Достъпът до тези сайтове се оказва платен, а в някои дори се иска регистрация на потребител. Клиповете на различни жени са качвани в интернет пространството от 2020 година до ноември миналата година.

„Всичко това води до извода, че дейността, която се е извършвала в салона - на практика се явява като паралелна и прикрита зад законния бизнес по извършване на процедури по епилация. Предполагам, че са гледани тези клипове на най-различни хора десетки или стотици хиляди пъти. И всеки може да си направи елементарната сметка, ако те са заплащани по 30 евро - за какви суми става въпрос от тази незаконна дейност, които са акумулирали виновните лица”, посочват адвокатът.

Сред записаните в салона за епилация са съдийка, прокурор, няколко служители на НАП-Бургас, общински съветник, журналисти, дъщери на областен управител, полицай и публични личности. Няколко от момичетата са на 16 и на 17 години, а след записаните е и бременна жена, която е в шок от видяното. Командирован екип на Комисията за защита на личните данни вече е съставил акт на салона за красота, а бургаската Районна прокуратура и районните управления на МВР продължават да получават сигнали от пострадали. Според юристите предлаганото писмено информирано съгласие на посетителите в салона далеч не е оправдание за незаконно поставените камери за видеонаблюдение в помещенията, където хората са голи.

„Няма нито правна, нито житейска логика да се дава информирано съгласие за заснемане със скрита камера на събличащи се и разголени хора. Това, което се застъпва като защитна теза в публичното пространство – е абсурдно”, категоричен е Диев.

Още днес, в първия работен ден от седмицата десетки жени запазили час за епилация ще потърсят своите пари обратно и ще отложат часовете си за процедури. А салонът продължава да работи.

„Законът за защита на личните данни е другият нормативен акт, който гарантира неприкосновеност на личните данни. Съществува Европейски регламент за защита на личните данни, съществува текст в Конституцията на Република България, съществуват текстове в Наказателния кодекс, чиито нарушаване е въздигнато в престъпление”, припомня защитникът.

Разпитите по случая ще продължат и днес.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    11 0 Отговор
    Тук стана интересно

    "Сред записаните в салона за епилация са съдийка, прокурор, няколко служители на НАП-Бургас, общински съветник, журналисти, дъщери на областен управител, полицай и публични личности."

    Коментиран от #36, #39

    08:51 02.02.2026

  • 2 Освалдо Риос

    10 1 Отговор
    Кога ще изтече на зам омбудсманката бразилската кола маска?

    08:52 02.02.2026

  • 3 От рус. степи

    7 3 Отговор
    Красотите трябва да се показват, поне човек да проплакне окото.
    Бактън от домашната тьотя

    08:53 02.02.2026

  • 4 вижда се

    24 0 Отговор
    Цялата ни държава е една пълна порнограФИЯ , станахме най-смешните в целият свят !!

    08:54 02.02.2026

  • 5 муцунка

    3 2 Отговор
    сниманите голи клиентКи ....МЪЖЕТЕ НЕ СЕ ЕПИЛИРАТ В ТЕЗИ САЛОНИ.

    Коментиран от #7

    08:54 02.02.2026

  • 6 ако не видя невярвам

    3 0 Отговор
    Кои са тия сайтове?

    Коментиран от #9

    08:55 02.02.2026

  • 7 и мъжете опарени

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "муцунка":

    Айде ся....Малко са ни снимали и нас по пивниците.

    08:56 02.02.2026

  • 8 кой му дреме

    7 0 Отговор
    двамата санкционирани 🎃🐖 ви спряха
    замундата за да ги извадят от списъка

    08:56 02.02.2026

  • 9 затова я свалиха

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "ако не видя невярвам":

    Замундата

    08:56 02.02.2026

  • 10 много важно

    8 1 Отговор
    тези които ходят по такива кофтори и без туй само за порнография стават..

    08:56 02.02.2026

  • 11 Ей така

    9 0 Отговор
    Обитателя на коч.ината държи в кунките си цялата съдебна система

    08:56 02.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Здравей Бургас

    2 0 Отговор
    Баардак Бургас.

    08:58 02.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дядо Гъдю

    4 3 Отговор
    Няма лошо, искат да се издокарат като порно звезди, и на късмет станаха.😂😂😂😂😂😂

    08:59 02.02.2026

  • 16 щамов работник

    3 2 Отговор
    Има си сайтове със снимки на разсъблечени жени.Като искаш,виж там. В студиа за епилация на жени,камери не трябва да се поставят.

    Коментиран от #18

    09:01 02.02.2026

  • 17 скрита камера

    4 2 Отговор
    А видеа с избелване на дупки има ли?

    09:01 02.02.2026

  • 18 Освалдо Риос

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "щамов работник":

    Веднъж щом потребителят се е съгласил да си показва голотите пред непознат човек без медицинско образование и то не по здравословни причини, какъв е проблемът и други да го видят, както майка го е родила?

    09:03 02.02.2026

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 2 Отговор
    А трака-лака дали има с някои клиентки, които нямат пари да си платят процедурите...

    09:04 02.02.2026

  • 20 Един друг

    4 2 Отговор
    Във всички салони за красота има такива камери, всички качват кадрите в порно сайтове, докарват си повече доходи от самите процедури. Повечето жени, посещаващи такива места предпочитат мъже да ги масажират.

    09:07 02.02.2026

  • 21 Радо

    8 0 Отговор
    В Бургас са с най-рунтавите катерици явно.

    09:10 02.02.2026

  • 22 15 годишни

    4 0 Отговор
    ще се епилират?На тези години за къде/какво се подготвят?

    Коментиран от #24

    09:10 02.02.2026

  • 23 Гост

    3 0 Отговор
    А каква работа имат там малолетни и непълнолетни момичета?Въпроса е риторичен.Родителите им да не се правят на ощипани селски моми от преди век време.

    09:12 02.02.2026

  • 24 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "15 годишни":

    Подготвят ги самите им родители. За абитуриентския бал чифт силиконови гърди е вече демоде.

    09:13 02.02.2026

  • 25 КОНКУРЕНЦИЯТА

    2 0 Отговор
    НЕ ЛАЗАРНИ , А ПО РНО САЛОНИ

    09:13 02.02.2026

  • 26 Нека да пиша

    4 2 Отговор
    Видя ли са и,космататта още брадатата и шуундичкии.Голяма работа!

    Коментиран от #28

    09:13 02.02.2026

  • 27 Цял свят е лъскал Шпека

    5 2 Отговор
    до тук добре! Но какво са правели тези който се разпознават от НАП, Полиция, Съд и.т.н. в порно сайтове, че да се видят без да искат? 😂😂😂😂🤣😂😂🤣Искали са и те да лъскат на чужд гръб.😂🤣😂🤣😂А за държавата какво да кажем!Няма виновни салона работи само ги глобихме.Явно се е харесало на НАП и Полицията, че ги рекламират в цял свят и смятат да продължават да ходят.Цялата държава е един филм за +18.

    09:14 02.02.2026

  • 28 Голяма работа е

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Нека да пиша":

    Друго е да видиш стоката преди да я пробваш. Виждаш я преди да я тунингован, и после я ишиваш тунингована.

    09:15 02.02.2026

  • 29 Балалайка

    3 0 Отговор
    Не е за вярване, че някой би си рискувал хляба за да пълни новините.

    09:17 02.02.2026

  • 30 Град Козлодуй

    1 2 Отговор
    Аз имам профил в онлифанс. И,днес щи има галавечер по случай 2-ри февруари ,моят професионален празник ...

    09:18 02.02.2026

  • 31 бгполитик

    3 0 Отговор
    с тези порно сайтове ще вдигнем икономиката!

    09:19 02.02.2026

  • 32 Цял свят е лъскал Шпека

    3 2 Отговор
    Еха колко бяло се е разпръсвало по нашата планета.България първенец!!!!
    😂😂🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂
    А дали е имало дилдо игри?
    В очакване сме!

    Коментиран от #34

    09:20 02.02.2026

  • 33 Моляяя

    1 2 Отговор
    Много толериращ престъпленията закон, трябва минимул 5 години затвор и 100 000 € глоба!!

    09:23 02.02.2026

  • 34 Нека да пиша

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Цял свят е лъскал Шпека":

    Искам да видим порно клипове на кака Цецка Цачева ,ПКП,Деса Дуловска ,Искра Фидосова !

    09:23 02.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Какво му е интересното?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Тива е атака срещу Бургас.
    Е, има и нещо полезно. IP камерите могат да бъдат използвани за наблюдение на собствениците на камерите.

    09:25 02.02.2026

  • 37 само най-доброто

    0 1 Отговор
    Всичко е мед и масло в салона "Миден рутник".

    09:26 02.02.2026

  • 38 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Тулупа и свинята, освен в кочина, превърнаха територията и в бардак.

    09:26 02.02.2026

  • 39 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ако е така, вероятно някой събира незаконно материал, с който да ги шантажира, изнудва и манипулира. Такова престъпление трябва да се наказва много по-строго от закона!!!!!

    09:28 02.02.2026

  • 40 Как

    0 0 Отговор
    Потърпевшите са се видяли в платени порно сайтове!Да не са си продали видеата на платени порно сайтове като са се надявали че няма да ги гледат български акаунти?

    09:28 02.02.2026

  • 41 Е И КО ОТ ТУЙ.

    0 0 Отговор
    Да са убави за некой чичко паричко. Едно време наши баби само салони за красота са посещавали. Ножицата бръснача и толкова. Не че е честно и порядъчно но те си го просят. Стоят там крачени голи за два косма.

    09:29 02.02.2026

