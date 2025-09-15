Новини
От днес: Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица"

От днес: Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица"

15 Септември, 2025

Тол камерите са разположени между Харманли и Любимец, Любимец - Момково и Момково - Свиленград. Засичането ще става и в двете посоки.

Снимка: БНТ
От днес започва засичането на средната скорост и по АМ "Марица". Това ще става на шест отсечки, които са включени в системата за контрол на скоростта, съобщават от БНТ.

Камерите вече са сертифицирани, а налагането на глоби започва от днес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    15 0 Отговор
    Аз искам да знам на ГКПП на чужденците ще.им взимат.ли глобите както на българите... или само ние сме дискриминиранинот ст еничарите

    07:14 15.09.2025

  • 2 много западно и демократично и свободно

    8 3 Отговор
    Няма по-мръсно нещо от "демократа" и никога няма да има

    Коментиран от #15, #21

    07:14 15.09.2025

  • 3 Путин

    4 1 Отговор
    к за задния тоталитарен режим на "демокрацията

    07:15 15.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро!

    Коментиран от #14

    07:17 15.09.2025

  • 5 владѝмир

    12 0 Отговор
    това ще "вкара ли в пътя " турски тираджии и румънски туристи !?

    07:18 15.09.2025

  • 6 Сорос

    7 0 Отговор
    "демокрацията" се на ср а.

    07:18 15.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    В Гърция вдигат глобите.2000 евро за говорене по телефона.4000 евро за алкохол.8000 евро за превишена скорост.

    07:19 15.09.2025

  • 8 1488

    3 0 Отговор
    а който не е шоп ит южна "българия" ко прай ??

    07:19 15.09.2025

  • 9 ууу

    6 0 Отговор
    Западната демокрация е като севернокорейската, но с повече тормоз за матряла.

    07:19 15.09.2025

  • 10 ТИР

    4 1 Отговор
    Няма работеща икономика и желаещи да инвестират, все пак някой трябва да пълни продъненият бюджет,,

    07:19 15.09.2025

  • 11 Тити

    7 0 Отговор
    А чужденците кога?

    07:24 15.09.2025

  • 12 Много шум

    1 0 Отговор
    покрай тези велики засичания, някой глоба да е получавал?

    Коментиран от #16

    07:26 15.09.2025

  • 13 мда

    2 0 Отговор
    Големия Брат ви следи навсякъде.

    07:28 15.09.2025

  • 14 Интересно,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Как ти ще ни таксунаш в отходното ти заведение, което си взел под наем ?

    07:29 15.09.2025

  • 15 Руски,

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "много западно и демократично и свободно":

    Демокрацията е СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛА, а не свободия

    Коментиран от #17, #18

    07:32 15.09.2025

  • 16 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Много шум":

    Само румънските туристи и турските гастарбайтери: "Вие сте под закрилата на милиционерите еднокнижници на ГЕРБ-ново начало, приятно пътуване! Вашата Сю"

    07:35 15.09.2025

  • 17 Пониии🦄,

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руски,":

    Да ве да, затова стреляте по президенти и активисти, злобни, демократчни розови понита!

    Коментиран от #24

    07:36 15.09.2025

  • 18 ФАКТ

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руски,":

    Правила има в Северна Корея. На запад е убийства и анархия.

    07:43 15.09.2025

  • 19 Аз минавам пеша от там

    1 0 Отговор
    Няма драма

    07:50 15.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Германец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "много западно и демократично и свободно":

    Балгаретата все си мечтаете да живеете в анархия.. за вас това е истинска демокрация 😆

    08:00 15.09.2025

  • 22 Българин

    2 0 Отговор
    Джигити ревете и цъкайте минуси мухахахах! 280 хиляди джигита вече изгоряха 😏

    08:01 15.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Голем смех

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пониии🦄,":

    Така е, друго си е в русия, където си политат волно от прозорците :) хахахахахаха

    Коментиран от #25

    08:06 15.09.2025

  • 25 Песен ли да им.пеят на такива

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Голем смех":

    Кои политат? Само "демократи"

    08:08 15.09.2025

  • 26 нямаше банани

    0 0 Отговор
    Ама нямаше и такива извращения!
    Такива малоумщини няма дори в люлката на фашизъма- Западната Европа.

    08:34 15.09.2025

  • 27 Джоко

    0 0 Отговор
    А, ще съберете ли глобите на турските гастарбайтери?

    08:42 15.09.2025

