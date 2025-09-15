От днес: Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица"

От днес започва засичането на средната скорост и по АМ "Марица". Това ще става на шест отсечки, които са включени в системата за контрол на скоростта, съобщават от БНТ.

Тол камерите са разположени между Харманли и Любимец, Любимец - Момково и Момково - Свиленград. Засичането ще става и в двете посоки. Камерите вече са сертифицирани, а налагането на глоби започва от днес.