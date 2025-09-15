От днес: Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица"

От днес започва засичането на средната скорост и по АМ "Марица". Това ще става на шест отсечки, които са включени в системата за контрол на скоростта, съобщават от БНТ.
Тол камерите са разположени между Харманли и Любимец, Любимец - Момково и Момково - Свиленград. Засичането ще става и в двете посоки. Камерите вече са сертифицирани, а налагането на глоби започва от днес.
1 Пешо
07:14 15.09.2025
2 много западно и демократично и свободно
Коментиран от #15, #21
07:14 15.09.2025
3 Путин
07:15 15.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #14
07:17 15.09.2025
5 владѝмир
07:18 15.09.2025
6 Сорос
07:18 15.09.2025
7 Последния Софиянец
07:19 15.09.2025
8 1488
07:19 15.09.2025
9 ууу
07:19 15.09.2025
10 ТИР
07:19 15.09.2025
11 Тити
07:24 15.09.2025
12 Много шум
Коментиран от #16
07:26 15.09.2025
13 мда
07:28 15.09.2025
14 Интересно,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Как ти ще ни таксунаш в отходното ти заведение, което си взел под наем ?
07:29 15.09.2025
15 Руски,
До коментар #2 от "много западно и демократично и свободно":Демокрацията е СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛА, а не свободия
Коментиран от #17, #18
07:32 15.09.2025
16 Ами
До коментар #12 от "Много шум":Само румънските туристи и турските гастарбайтери: "Вие сте под закрилата на милиционерите еднокнижници на ГЕРБ-ново начало, приятно пътуване! Вашата Сю"
07:35 15.09.2025
17 Пониии🦄,
До коментар #15 от "Руски,":Да ве да, затова стреляте по президенти и активисти, злобни, демократчни розови понита!
Коментиран от #24
07:36 15.09.2025
18 ФАКТ
До коментар #15 от "Руски,":Правила има в Северна Корея. На запад е убийства и анархия.
07:43 15.09.2025
19 Аз минавам пеша от там
07:50 15.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Германец
До коментар #2 от "много западно и демократично и свободно":Балгаретата все си мечтаете да живеете в анархия.. за вас това е истинска демокрация 😆
08:00 15.09.2025
22 Българин
08:01 15.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Голем смех
До коментар #17 от "Пониии🦄,":Така е, друго си е в русия, където си политат волно от прозорците :) хахахахахаха
Коментиран от #25
08:06 15.09.2025
25 Песен ли да им.пеят на такива
До коментар #24 от "Голем смех":Кои политат? Само "демократи"
08:08 15.09.2025
26 нямаше банани
Такива малоумщини няма дори в люлката на фашизъма- Западната Европа.
08:34 15.09.2025
27 Джоко
08:42 15.09.2025