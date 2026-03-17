Камион с военнослужещи и лека кола се удариха на Околовръстния път на Ямбол

Инцидент с военни стана на Околовръстния път на Ямбол тази сутрин. Камион с военнослужещи и лек автомобил катастрофираха, съобщи бТВ.

При инцидента няма пострадали. Причините не са ясни, но вероятно става дума за неспазване на дистанция между камиона и лекия автомобил.

Районът е отцепен, а движението се регулира от пътни полицаи.