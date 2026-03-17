Спецакция срещу купения вот и разпространението на наркотици в Бургас

17 Март, 2026 08:32 316 4

Най-малко 10 души са задържани

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализирана полицейска акция се провежда от ранните часове на деня на територията на Бургас. Операцията е насочена срещу купуването на гласове, битовата престъпност и разпространението на наркотици, съобщиха от полицията за NOVA.

Към момента са задържани общо 10 души. Двама от тях са арестувани по подозрения за участие в схеми за купуване на гласове. Един човек е задържан заради разкриването на лаборатория за производство на синтетични наркотици, а друг - за притежание на крадени вещи.

В хода на акцията са образувани и пет преписки, свързани с наркотици. Освен това едно лице е обявено за общодържавно издирване.

Полицейските действия продължават, като се очаква допълнителна информация по случая.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само да кажа

    1 0 Отговор
    нищо няма да излезе, ще си плати и ще го пуснете

    08:35 17.03.2026

  • 2 Пич

    0 1 Отговор
    "Акция" на жаргона на МВР вече означава - даване на предимство на паветниците, и манипулиране на изборите с флашки в полза на ПП и ДБ!!!

    08:37 17.03.2026

  • 3 защо

    3 0 Отговор
    И двете неща са си стандарт в територията

    08:38 17.03.2026

  • 4 Да да

    0 0 Отговор
    Само "Величие" се борят за честни избори . Какво ви говори това ?

    08:43 17.03.2026

