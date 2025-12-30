Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., аз не знаех за тях и нямах достъп

Софийският градски съд решава окончателно дали да остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция бившия директор на столичното училище 138-о училище Александър Евтимов. Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.
Преди началото на заседанието Евтимов отрече да е знаел за камерите.
"Не съм ги монтирал аз. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището са поставени табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп само до записите от камерите в коридорите и класните стаи", каза Евтимов.
Според него устройствата вероятно са поставени преди назначаването му - около 2017 г.
"Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никого не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столичната община явно доведе до атака срещу мен - заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа. Училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма", смята Евтимов.
Той отрече да е уволнявал учители. "Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. При управлението на служебното правителство се явих на конкурс - по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни уволненият директор.
В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение. Според него устройствата са съдържали само негови документи.
11:42 30.12.2025
Коментиран от #37
11:44 30.12.2025
11:45 30.12.2025
- От ПП ми казаха така да казвам !
Щом съм от ПП - значи съм невинен , и срещу мен се извършва репресия която да удари Кокорчо ! Аре бегайте , че трябва да си " гледам" работа!
Коментиран от #8
11:48 30.12.2025
До коментар #6 от "Пич":Този Кокорчо и ПП здраво са ви бръкнали в четирибуквието.
Коментиран от #10
11:49 30.12.2025
9 Конституция, чл. 32
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
11:51 30.12.2025
До коментар #8 от "Чип":Вие паветните ЛГБТ - се интересувате от Кокорчо, и къде ще ви бръкне! Защото интелекта ви е както че ли откъдето ви бъркат !
11:54 30.12.2025
Коментиран от #13, #20
11:55 30.12.2025
Защо този въпрос се замазва и се пробутва някаква педофилска партенка?
Живеем в общество на клюкари, итриганти и тарикати които си умират да следят ближния.
Само този клоун ли го е правил?
Едва ли!
Ясен регламент кой какво може да следи и зачитане на личното пространство е нужно!
11:58 30.12.2025
До коментар #11 от "По очите му личи,":само педофилия ви е в главите. За друго не мислите.
Коментиран от #17, #22
11:58 30.12.2025
Кой ти каза, че тоя извратен тип, могат да го пуснат срещу 5 хилки?
Децата ни не са за да задоволяват сексуалната извратеност на един уфрен.
12:01 30.12.2025
12:03 30.12.2025
12:04 30.12.2025
До коментар #13 от "просто":Отбора на извратеняка!
ДАНС да ти проследи адреса и…..при пишкогледащия
Вие сте цяла мрежа педофили!
Коментиран от #26
12:05 30.12.2025
12:06 30.12.2025
Коментиран от #25
12:06 30.12.2025
Но ние за пореден път "осъдихме" човек по фейсбк след 2-3 неясни твърдения по медиите.
Ако камерите са били монтирани преди 10 години, това не променя ли тотално цялия случай?
И колко още директорчета са си монтирали подбни неща в 00 ?
Проверете!
Коментиран от #34
12:07 30.12.2025
22 Ужас! Хора, пазете децата си!
До коментар #13 от "просто":Мислиме как да ги вкараме в затвора. Само че ние докато мислим, те, педофилите, действат. Боклуците.
12:07 30.12.2025
12:08 30.12.2025
12:08 30.12.2025
До коментар #19 от "Да, бе ...":е от мвр, да посочат и дилърчетата кои са.
Коментиран от #30
12:09 30.12.2025
Боклукът е бил почитател на "Биг Брадър", срещу който не протестирате, а зяпате като него.
Имало ли е надпис на вратите на тоалетните в училището, че докато пишкат децата се наблюдават, следят, филмират, записват..?
Питани ли са децата дали са съгласни да бъдат следени, филмирани, записвани?
Коментиран от #31
12:11 30.12.2025
А въпросите са два!
Какво има на флашките?
Какво има в телефона му?
12:11 30.12.2025
29 стига заклинания
Искаме истината, такава каквато е!
Аман от сбърканяци и фантазори на които им стига една дума за да си измислят цялата реалност.
Фактите едно към едно!
12:11 30.12.2025
До коментар #25 от "Време":Мястото на всички престъпници е при бай Ставри!
12:11 30.12.2025
До коментар #27 от "Свиквайте, овци!":само децата?
Възрастните нямат ли право на лично пространство?
Всеки който изпозлва нерегламентирани СРС-та да ходи в панделата!
12:13 30.12.2025
12:15 30.12.2025
До коментар #21 от "нито":Дори камерите да са монтирани преди 10 години, то телефонът на който са качени клиповете, не му е останал наследство от предния директор.
Много добре е знаел за камерите и се е възползвал от тях съвсем съзнателно.
Още повече, никак не е трудно да се устнови кога са монтирани камерите с точност до месец. Да не говорим, че на днешно време, когато техниката за година илиза от мода и на пазарът се появява нов модел е много лесно да се установи кога са произведени тия камери. Ако са произведени преди година-две, няма как да са монтирани преди 10.
12:23 30.12.2025
12:26 30.12.2025
А е доказано,че камерите са били свързани с персоналният му компютър и телефон...!
Ко праЙм,...,,Даскале"...?!?!
12:28 30.12.2025
До коментар #2 от "Хаха":МАЗНА И СЛАСТНА
12:33 30.12.2025
Между другото: този е укро фен и ппдб-ил! Каква изненада!
12:42 30.12.2025
12:46 30.12.2025
12:47 30.12.2025