Новини
България »
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., аз не знаех за тях и нямах достъп

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., аз не знаех за тях и нямах достъп

30 Декември, 2025 11:41 1 210 40

  • александър евтимов-
  • директор-
  • 138 училище-
  • педофилия-
  • камери-
  • тоалетни

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., аз не знаех за тях и нямах достъп - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд решава окончателно дали да остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция бившия директор на столичното училище 138-о училище Александър Евтимов. Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

Преди началото на заседанието Евтимов отрече да е знаел за камерите.

"Не съм ги монтирал аз. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището са поставени табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп само до записите от камерите в коридорите и класните стаи", каза Евтимов.

Според него устройствата вероятно са поставени преди назначаването му - около 2017 г.

"Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никого не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столичната община явно доведе до атака срещу мен - заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа. Училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма", смята Евтимов.

Той отрече да е уволнявал учители. "Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. При управлението на служебното правителство се явих на конкурс - по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни уволненият директор.

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение. Според него устройствата са съдържали само негови документи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    24 6 Отговор
    Опитва се да задмине по лъжи и Зеленски!?

    11:42 30.12.2025

  • 2 Хаха

    38 2 Отговор
    Гледай му физиономията педофилска.

    Коментиран от #37

    11:44 30.12.2025

  • 3 Сила

    30 3 Отговор
    Нищо лично , но тоя" фейс " не ми вдъхва доверие ....си уликите говорят за друго ...класически педофил , като по учебник !!!

    11:45 30.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    24 4 Отговор
    Директор:
    - От ПП ми казаха така да казвам !
    Щом съм от ПП - значи съм невинен , и срещу мен се извършва репресия която да удари Кокорчо ! Аре бегайте , че трябва да си " гледам" работа!

    Коментиран от #8

    11:48 30.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чип

    5 15 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Този Кокорчо и ПП здраво са ви бръкнали в четирибуквието.

    Коментиран от #10

    11:49 30.12.2025

  • 9 Конституция, чл. 32

    14 2 Отговор
    Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

    (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

    11:51 30.12.2025

  • 10 Само

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Чип":

    Вие паветните ЛГБТ - се интересувате от Кокорчо, и къде ще ви бръкне! Защото интелекта ви е както че ли откъдето ви бъркат !

    11:54 30.12.2025

  • 11 По очите му личи,

    13 4 Отговор
    че е педофил! Не знаел за камерите, нямал бил достъп!? Ако до женската тоалетна няма достъп, до мъжката няма ли, пък и в женската може да влезе след училище.

    Коментиран от #13, #20

    11:55 30.12.2025

  • 12 мнение

    9 2 Отговор
    Въпросът е колко директорчета се правят на Биг Брадър и позлват камери и СРС-та на всяка педя?
    Защо този въпрос се замазва и се пробутва някаква педофилска партенка?
    Живеем в общество на клюкари, итриганти и тарикати които си умират да следят ближния.
    Само този клоун ли го е правил?
    Едва ли!

    Ясен регламент кой какво може да следи и зачитане на личното пространство е нужно!

    11:58 30.12.2025

  • 13 просто

    3 11 Отговор

    До коментар #11 от "По очите му личи,":

    само педофилия ви е в главите. За друго не мислите.

    Коментиран от #17, #22

    11:58 30.12.2025

  • 14 Маро

    7 1 Отговор
    Само ти знаеш срещу каква сума парична гаранция могат да пуснат тоя мръсник!
    Кой ти каза, че тоя извратен тип, могат да го пуснат срещу 5 хилки?
    Децата ни не са за да задоволяват сексуалната извратеност на един уфрен.

    12:01 30.12.2025

  • 15 Лорда

    8 2 Отговор
    А за клиповете в телефона знаеше ли?

    12:03 30.12.2025

  • 16 Много лъже, кто тези от ППББ

    8 2 Отговор
    И как записите се озоваха в телефона на директора? Не му ли е светнало, че това не е законно? Егати директора!

    12:04 30.12.2025

  • 17 И ти си от

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "просто":

    Отбора на извратеняка!
    ДАНС да ти проследи адреса и…..при пишкогледащия
    Вие сте цяла мрежа педофили!

    Коментиран от #26

    12:05 30.12.2025

  • 18 Баба Гица

    6 2 Отговор
    "И на калъп да те хване, дъще, ти пак отричай"

    12:06 30.12.2025

  • 19 Да, бе ...

    8 0 Отговор
    От МВР казаха друго, а ние имаме добра памет! Освен това, работа на всеки директор е ДА ЗНАЕ ВСИЧКО за училището си!

    Коментиран от #25

    12:06 30.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 нито

    6 1 Отговор
    ми е приятен този, нито партията, която го е лансирала.
    Но ние за пореден път "осъдихме" човек по фейсбк след 2-3 неясни твърдения по медиите.
    Ако камерите са били монтирани преди 10 години, това не променя ли тотално цялия случай?
    И колко още директорчета са си монтирали подбни неща в 00 ?
    Проверете!

    Коментиран от #34

    12:07 30.12.2025

  • 22 Ужас! Хора, пазете децата си!

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "просто":

    Мислиме как да ги вкараме в затвора. Само че ние докато мислим, те, педофилите, действат. Боклуците.

    12:07 30.12.2025

  • 23 123

    4 3 Отговор
    Като са монтирани преди него, защо не ги е премахнал?

    12:08 30.12.2025

  • 24 Откачалките

    4 1 Отговор
    си търсят овча публика

    12:08 30.12.2025

  • 25 Време

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да, бе ...":

    е от мвр, да посочат и дилърчетата кои са.

    Коментиран от #30

    12:09 30.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Свиквайте, овци!

    8 0 Отговор
    Защо не протестирате срещу "Биг брадър"?

    Боклукът е бил почитател на "Биг Брадър", срещу който не протестирате, а зяпате като него.

    Имало ли е надпис на вратите на тоалетните в училището, че докато пишкат децата се наблюдават, следят, филмират, записват..?

    Питани ли са децата дали са съгласни да бъдат следени, филмирани, записвани?

    Коментиран от #31

    12:11 30.12.2025

  • 28 хихи

    6 0 Отговор
    Две седимици лупинги и шум в системата?

    А въпросите са два!

    Какво има на флашките?

    Какво има в телефона му?

    12:11 30.12.2025

  • 29 стига заклинания

    6 0 Отговор
    обвинения на посоки и патос.
    Искаме истината, такава каквато е!

    Аман от сбърканяци и фантазори на които им стига една дума за да си измислят цялата реалност.

    Фактите едно към едно!

    12:11 30.12.2025

  • 30 Да посочат!

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Време":

    Мястото на всички престъпници е при бай Ставри!

    12:11 30.12.2025

  • 31 и защо

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Свиквайте, овци!":

    само децата?
    Възрастните нямат ли право на лично пространство?
    Всеки който изпозлва нерегламентирани СРС-та да ходи в панделата!

    12:13 30.12.2025

  • 32 ППДБейското директорче

    3 1 Отговор
    И кoгaтo paзбpax зa тия кaмepи, нa мoмeнтa пoиcкax и пoлyчиx дocтъп.

    12:15 30.12.2025

  • 33 Механик

    5 3 Отговор
    Малееее, педофил мазен! Не знаеш ли? Ти ли не знаеш? Ако ми паднеш в ръчичките, много бързичко ще си кажеш всичко.

    12:15 30.12.2025

  • 34 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "нито":

    Дори камерите да са монтирани преди 10 години, то телефонът на който са качени клиповете, не му е останал наследство от предния директор.
    Много добре е знаел за камерите и се е възползвал от тях съвсем съзнателно.
    Още повече, никак не е трудно да се устнови кога са монтирани камерите с точност до месец. Да не говорим, че на днешно време, когато техниката за година илиза от мода и на пазарът се появява нов модел е много лесно да се установи кога са произведени тия камери. Ако са произведени преди година-две, няма как да са монтирани преди 10.

    12:23 30.12.2025

  • 35 Продължаме Пеераzuята

    3 0 Отговор
    и флашките не са мои !

    12:26 30.12.2025

  • 36 Тоя ни взе хептен за канарчета...?!

    4 0 Отговор
    ,,...аз не знаех за тях и нямах достъп..."
    А е доказано,че камерите са били свързани с персоналният му компютър и телефон...!
    Ко праЙм,...,,Даскале"...?!?!

    12:28 30.12.2025

  • 37 Физиотомия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    МАЗНА И СЛАСТНА

    12:33 30.12.2025

  • 38 Софиянец

    1 0 Отговор
    Мазен педофил!

    Между другото: този е укро фен и ппдб-ил! Каква изненада!

    12:42 30.12.2025

  • 39 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    0 1 Отговор
    МИ КВИ СА учениците Z
    ТАКЪВ и директорът ПЕ

    12:46 30.12.2025

  • 40 Факт

    0 0 Отговор
    МВР трябва да отговаря за всяка мрежова камера, все едно е оръжие. Да си ги води на отчет и да се знае кой следи, кой записва, къде отиват за искате.

    12:47 30.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове