Поредно заседание по дело, свързано с „Осемте джуджета”

Поредно заседание по дело, свързано с „Осемте джуджета”

17 Март, 2026 07:11 786 5

Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров продължава да се гледа задочно, тъй като той е неизвестност

Поредно заседание по дело, свързано с „Осемте джуджета” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Поредно заседание в Софийския градски съд по дело, свързано с аферата „Осемте джуджета”. Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров продължава да се гледа задочно, тъй като той е неизвестност, припомня "Нова телевизия".

Петров е подсъдим затова, че с подправени документи преди 5 години е получил от закритата вече спецпрокуратура злато. То било собственост на бизнесмена Илия Златанов, а стойността му била над 1,3 млн. лева.

Златото било иззето преди това като доказателство по досъдебно производство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цирк!

    13 0 Отговор
    Докато Тиквата Борисов, аверчето му Пеевски и имитиращия прокурор Сарафов са на свобода, джуджета и снежанки ще продължат да опустошават Родината ни.

    Коментиран от #3

    07:19 17.03.2026

  • 2 реалист

    8 0 Отговор
    пишете поредното представление на цирк българия а не заседания и глупости!!!

    07:38 17.03.2026

  • 3 Смях и Сеир

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цирк!":

    Осемте джуджета се оказа , че си имат не ЕДНА , а цели 2 СНЕЖАНКИ - дебели , грамадни и хищнни !
    То и СНЕЖАНКИ много-много не са , защото са всъщност ТУЛУПЕСТО-ШОПАРО-Магнитни създания от нашенския фолклор !

    08:00 17.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Много работят тия покрай избори

    08:31 17.03.2026

