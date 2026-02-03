Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Асен Василев: 19 април е най-бързата възможна дата за избори

Асен Василев: 19 април е най-бързата възможна дата за избори

3 Февруари, 2026 16:23 783 34

  • асен василев-
  • избори-
  • парламент-
  • изборен кодекс

ПП-ДБ поставиха акцент върху необходимостта от неутрален вътрешен министър

Асен Василев: 19 април е най-бързата възможна дата за избори - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Датата 29 март вече не е реалистична опция за провеждането на изборите. Календарът показва, че 19 април в момента е най-бързата нормална дата за вота, обяви съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев след консултациите при вицепрезидента Илияна Йотова.

"Доколкото виждаме, има петима кандидати за служебен премиер – четирима от тях са директно свързани с Делян Пеевски", заяви от своя страна Божидар Божанов от "Демократична България". Той подчерта, че след като протестите са "изхвърлили именно този модел", не би било разумно той да управлява чрез служебен кабинет.

Според Асен Василев изборът за дата е изцяло в правомощията на президента, но формацията настоява за гарантиране на честни избори. Василев уточни, че не смята, че Румен Радев умишлено е забавил процедурата, но техническите срокове вече налагат вота да се проведе след Великден.

ПП-ДБ поставиха акцент върху необходимостта от неутрален вътрешен министър, за да се избегнат съмнения за контролиран вот. Според Ивайло Мирчев основната задача на бъдещото правителство трябва да бъде "спирането на кранчето на корупционния модел".

Вицепрезидентът Илияна Йотова, която води консултациите с втората по сила парламентарна група, призова за държавническо поведение и намиране на изход от политическата спирала, в която се намира страната.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    12 5 Отговор
    А защо не,2 февруари догодина?🤔🌈🛴🌈🤔

    Коментиран от #4

    16:24 03.02.2026

  • 2 честен ционист

    5 8 Отговор
    До 19 април, снегът ще се е стопил и гладните бунтове ще касират изборите.

    16:25 03.02.2026

  • 3 Соня

    15 7 Отговор
    За къде бърза Кокорча за маникюр или педикюр ?!

    16:26 03.02.2026

  • 4 Мимче,

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Кото се оооокучиш, едно за мен, ама да е като теб хем беззъбо, хим много лаещо !

    16:29 03.02.2026

  • 5 само питам

    18 3 Отговор
    абе вие ли ще ми говорите за честни избори и борба с корупцията знаем ви много добре що за стока сте ПП ДБ

    16:31 03.02.2026

  • 6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    17 3 Отговор
    Елате да се пипкаме

    16:31 03.02.2026

  • 7 ЕвроКаруцар

    6 2 Отговор
    Резултатите на всички каруцари и пудели на брюксел ще са същите та дори и по лоши, не знам какво толко напират за избори

    16:31 03.02.2026

  • 8 Ура,,Ура

    12 1 Отговор
    Сега трябва да стане жена и премиер и тогава хептен ще цъфнем. Как ли ще изглеждаме отстрани? Матриархат. Пълен. Жена президент, жена председател на НС и жена премиер!!! Красота.

    Коментиран от #13

    16:33 03.02.2026

  • 9 DW смърди

    9 0 Отговор
    "19 април е най-бързата възможна дата за избори"

    Най-ранна дата, не най-бърза...

    16:36 03.02.2026

  • 10 Тия шарлатани

    9 2 Отговор
    на какво се надяват на тия избори - да спечелят мнозинство ли?!
    ма
    Дори и Бойко Дамаджана Рашков да стане министър, пак няма да успеят!
    И накрая пак ще направят сглобка с Радев.

    16:38 03.02.2026

  • 11 Анонимен

    12 2 Отговор
    Протестите изхвърлиха също и вас, защото сте част от този модел. Иначе явно нещо се уплашихте от своевременни избори, искате първо да позатихнат гафовете ви.

    16:38 03.02.2026

  • 12 По-добре,

    5 0 Отговор
    Не давайте дата за избори. Мача е свирен, само чакат удобно време. Колкото по-далеч, толкова по висока обществена търпимост към всичко. Снишаване.снишаване...

    16:40 03.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Омагьосаните

    3 4 Отговор
    от феномена Д.Пеевски да стават разследващи полицаи и да съберат доказателства, вместо празни приказки за санитарни картони и други полит заклинания. Никаво доверие в аванс не заслужават.

    16:44 03.02.2026

  • 15 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 6 Отговор
    Василе за вас няма кой да гласува бе САМО РУМЕН РАДЕВ ТОЙ Е ЧОВЕКЪТ

    16:44 03.02.2026

  • 16 Гост

    8 3 Отговор
    А гюров да не е безпристрастен ве - подсъдим, нелигитимен и съосновател на ПП.

    16:46 03.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Някой

    2 1 Отговор
    Служебния премиер не трябва да е свързан с никоя от партиите, които крепихте правителството, което падна! А точно вие измислихте управление чрез система на постоянни служебни правителства!

    16:47 03.02.2026

  • 19 Кокоринчо няма нужда остави

    6 4 Отговор
    Ще ходим за гъби доста голяма част.А ти ходи да гласуваш.

    Коментиран от #20

    16:51 03.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Майора

    5 1 Отговор
    Ало господа от Партията на кеша и пудела с пачките , вие освен да оревавате орталъка , друго знаете ли?Като седяхте в скута на Пеевски и пиехте мазно турско кафе и ви помагаше в законите беше добре , а сега не! Та не ви ли е срам да казвате че Гюров е неутрален след каро е от основателите на Партията ви , а след като е увонен от ръководството на БНБ , в качеството си на какъв се явява за служебен премиер! Спрете се шарлатани и мошеници!

    17:04 03.02.2026

  • 22 Мухаа ха!

    2 1 Отговор
    Алоо, Президент Илияна Йотова.Какъв Вицепрезидент? Все да ухапете,по най - примитивен начин.

    Коментиран от #26

    17:04 03.02.2026

  • 23 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Що така като погледна един човек в главата мога да позная колко му е акъла

    17:05 03.02.2026

  • 24 милиТе

    3 0 Отговор
    Искат, ама много искат пак!.. Съвсем искрено им пожелавам РазЦеп и аут!

    17:05 03.02.2026

  • 25 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    3 0 Отговор
    имайте предвид че годината още не сме я уточнили с баце и шиши

    17:08 03.02.2026

  • 26 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мухаа ха!":

    Коги точно я избрааме за прецедент, че не помним?

    17:11 03.02.2026

  • 27 Промяна

    2 0 Отговор
    Алабалатата с президента нали шарлатанияга или С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ С Метежи платени от олигарсите шарлатанията искат доминация служебна власт

    17:15 03.02.2026

  • 28 Гост

    1 0 Отговор
    Пеефски каза, че тоя у къщи е по пенюар.

    17:15 03.02.2026

  • 29 Промяна

    2 0 Отговор
    Алабалатата с президента нали шарлатанияга или С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ С Метежи платени от олигарсите шарлатанията искат доминация служебна власт

    17:15 03.02.2026

  • 30 Ами

    0 0 Отговор
    За сега за 26 април нямам планове.
    Кой разбрал ... разбрал :)

    17:17 03.02.2026

  • 31 Никой

    0 0 Отговор
    Да смениш един генерал с друг генерал си е все авторитаризъм .: Франсиско Франко ( Испания ) , Аугусто Пиночет ( Чили ) , Моамар Кадафи ( Либия ) , Мобуто Сесе Секо ( Заир ) , Чан Кайшъ ( Китай ) и Йосиф Висарионович ( Русия ) , Хидеки Тоджо ( Япония ) Исмаил Енвер Паша ( Турция ) , Крал Леополд ( Белгия ) и др .

    Коментиран от #34

    17:19 03.02.2026

  • 32 Р Г В

    0 0 Отговор
    На 14.02.26 г в. Д К С - Варна ще се играе пиесата на Теди Москов " Редки тъпанари " ,желателно е всички включени в избирателните списъци за предстоящите избори да посетят постановката. В залата има около 2 хил.места ,входа е свободен само срещу заверено копие от списъка с името на кандидат депутата. Дерзай Асенчо.

    17:20 03.02.2026

  • 33 Уса

    0 0 Отговор
    На прайд ли ще ходим или на избори?Народа иска Румен Радев сега

    17:29 03.02.2026

  • 34 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Никой":

    Пропуснали сте Дуайт Айзенхауер и Адолф Хитлер.
    Някой ще кажат, Адолф Хитлер не е генерал а ефрейтор.
    Но от мен да знаете - Само ефрейтор и генерал се става по заслуги.

    17:32 03.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове