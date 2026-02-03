Асен Василев: 19 април е най-бързата възможна дата за избори

Датата 29 март вече не е реалистична опция за провеждането на изборите. Календарът показва, че 19 април в момента е най-бързата нормална дата за вота, обяви съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев след консултациите при вицепрезидента Илияна Йотова.

"Доколкото виждаме, има петима кандидати за служебен премиер – четирима от тях са директно свързани с Делян Пеевски", заяви от своя страна Божидар Божанов от "Демократична България". Той подчерта, че след като протестите са "изхвърлили именно този модел", не би било разумно той да управлява чрез служебен кабинет.

Според Асен Василев изборът за дата е изцяло в правомощията на президента, но формацията настоява за гарантиране на честни избори. Василев уточни, че не смята, че Румен Радев умишлено е забавил процедурата, но техническите срокове вече налагат вота да се проведе след Великден.

ПП-ДБ поставиха акцент върху необходимостта от неутрален вътрешен министър, за да се избегнат съмнения за контролиран вот. Според Ивайло Мирчев основната задача на бъдещото правителство трябва да бъде "спирането на кранчето на корупционния модел".

Вицепрезидентът Илияна Йотова, която води консултациите с втората по сила парламентарна група, призова за държавническо поведение и намиране на изход от политическата спирала, в която се намира страната.