Премиерът Гюров: Демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан. Излезте и гласувайте (ВИДЕО)

Служебният премиер Андрей Гюров отправи призив към българските граждани да упражнят правото си на глас. В публикация на страницата си във фейсбук той подчерта значението на активното участие в изборния процес, цитиран от Нова телевизия.

Министър-председателят припомни, че в края на миналата година на многохилядни протести в цялата излязоха българи с ясно послание срещу корупцията и злоупотребата с власт. „Те казаха достойно НЕ на усещането, че властта е средство за лична употреба на малцина“, посочва премиерът.

В публикацията си той отбеляза, че Министерство на вътрешните работи е започнало действия срещу купуването на гласове. „Демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан“, подчертава Гюров. По думите му правителството въвежда ясни правила, гарантира тайната на вота и предприема мерки срещу натиска върху избирателите.

Служебният премиер е категоричен, че честните избори не зависят единствено от институциите. „Нито едно правителство не може само да гарантира честни избори. Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите“, заявява той. Гюров отправи и директен апел: „Излезте и гласувайте“.

Според него задачата на правителството е да осигури честен изборен процес, а отговорността на гражданите е да упражнят правото си на вот.