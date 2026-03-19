Премиерът Гюров: Демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан. Излезте и гласувайте (ВИДЕО)

19 Март, 2026 16:12 592 36

  • андрей гюров-
  • демокрация-
  • стока-
  • глас-
  • за продан-
  • гласуване

"Нито едно правителство не може само да гарантира честни избори. Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите“, казва още Андрей Гюров

Ани Ефремова

Служебният премиер Андрей Гюров отправи призив към българските граждани да упражнят правото си на глас. В публикация на страницата си във фейсбук той подчерта значението на активното участие в изборния процес, цитиран от Нова телевизия.
Министър-председателят припомни, че в края на миналата година на многохилядни протести в цялата излязоха българи с ясно послание срещу корупцията и злоупотребата с власт. „Те казаха достойно НЕ на усещането, че властта е средство за лична употреба на малцина“, посочва премиерът.
В публикацията си той отбеляза, че Министерство на вътрешните работи е започнало действия срещу купуването на гласове. „Демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан“, подчертава Гюров. По думите му правителството въвежда ясни правила, гарантира тайната на вота и предприема мерки срещу натиска върху избирателите.
Служебният премиер е категоричен, че честните избори не зависят единствено от институциите. „Нито едно правителство не може само да гарантира честни избори. Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите“, заявява той. Гюров отправи и директен апел: „Излезте и гласувайте“.

Според него задачата на правителството е да осигури честен изборен процес, а отговорността на гражданите е да упражнят правото си на вот.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй ли...

    17 1 Отговор
    Гласувайте за тези днес, че утре да гласуват закони срещу вас.

    Коментиран от #8

    16:16 19.03.2026

  • 2 честен ционист

    6 6 Отговор
    На евтин пазар ще си похарчиш всичките пари.

    16:17 19.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 8 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн агент на ЦРУ и Мосад.

    16:18 19.03.2026

  • 4 НАЛИ БЕШЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

    5 8 Отговор
    УДАРИ ЕДНА ЯКА ГЛОБА И ЩЕ ИЗЛЯЗАТ

    16:18 19.03.2026

  • 5 социалист -анти капиталист

    13 0 Отговор
    Гюров .Г-н Премиер , тези които си спомняме социализма , гордо заявяваме , че прехвалента ви демокрация е пълен майтап ! Социализма е недостижим !

    Коментиран от #26

    16:19 19.03.2026

  • 6 оня с коня

    4 6 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    16:20 19.03.2026

  • 7 АКО ПАК

    9 5 Отговор
    ГРОБ се окажат първи,аз повече в нагласените ви избори няма да участвам.

    Коментиран от #9

    16:20 19.03.2026

  • 8 Европеец

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли...":

    Много си прав в коментара си..... Гласували закон за лобизма, за да си узаконят взятките.... Тоя е голямо недоразумения и некадърник..... Няма да гласувам за Радев, ГЕРБ, БСП,ИТН,ДПС .. ще гласувам за Възраждане, за да може България отново да стане държава.... Интересни са ми Меч, партията на Кузман, Величие и Непокорна България....

    16:24 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уса

    10 0 Отговор
    Тогава обясни на хората,що е демокрация и на кого служи...Не се наситихте на власт и пари пдрс ите и пдфилите

    16:26 19.03.2026

  • 11 Петроханска наденица

    7 1 Отговор
    Нито глас за шарлатаните и бандитите от сглобката ПП-ДБ-ГЕРБ-СДС-ДПС-АПС!

    16:29 19.03.2026

  • 12 Oня с коня

    8 0 Отговор
    Гюров обявява че нито едно Правителство не може да гарантира Честни избори,но ПРЕМЪЛЧАВА че и неговото няма да се справи.Въпросът е ЗАЩО да се вслушаме в Призива му да излезем и да гласуваме,след като Изборите ще бъдат Манипулирани,Нечестни,Фалшиви и т.н.?И до ном.6- не пиши глупостите си с моя Ник,избери си друг!

    16:29 19.03.2026

  • 13 Българина от минало време

    6 0 Отговор
    Голяма работа сме ! Вече 36 години , държавата краде държавата ! Това трябва да влезе в учебниците.

    Коментиран от #30

    16:34 19.03.2026

  • 14 Само предлагам

    6 1 Отговор
    Да ще гласуваме но не КОАЛИЦИЯ прогресивен пудел Не ни трябват нови по големи шарлатани и лъжци

    16:36 19.03.2026

  • 15 избирател

    6 0 Отговор
    Залъгват хората с избори , след които живота не става по-добър .Залъгват за да няма революция и народа га ги изнася на ръце от парламента .Това е цялата работа .Страх от народа .Затова всички чалъми .

    16:36 19.03.2026

  • 16 Исторически факти

    6 0 Отговор
    Гледах по телевизора, в новините по Нова ТВ, как наш Гюро правеше свилка на Рютето, после се облизваше сладко и преглъщаше семенната течност с голямо задоволство, докато Рютето го галеше по глупавата му главичка... Тези недоразумения Трайчо и Гюро са плод на най-лошата селекция на човечеството... Как може от всички сперм@тозоиди, двата най-фалшиви да ги направят.......

    16:37 19.03.2026

  • 17 1488

    7 0 Отговор
    "Демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан."

    а тогаз що да гласувам ?
    демек овластяването Ви е по рождение и аз съм дльжен да ви овластявам ?

    16:38 19.03.2026

  • 18 Промяна

    4 1 Отговор
    АМА ТИ СИ НЕЛИГИТИМЕН БЕЕЕЕЕЕ НАЗНАЧЕН СИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИИИИИИ

    16:41 19.03.2026

  • 19 Промяна

    4 2 Отговор
    ЗА ГЕРБ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

    16:43 19.03.2026

  • 20 1488

    5 0 Отговор
    докат не ми се плати
    НЯМА ДА ГЛАСУВАМ

    16:43 19.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Но и не е място

    6 0 Отговор
    За такива, като вас. Ппдб-та открито си казват, че "ще съберат пари и ще отидат на острови да живеят".. Е, ясно е, че на такива не им пука за страната и народа, който ограбен и поставен за мишена на чужди войни или ще умре от демографската криза или от това тотално объркване на всичко... Огромна инфлация, забъркване на нашата страна в чужди цели, санкции, забрани, вредни идеологии, унищожаване на нашето селско стопанство, което би ни давало по-чиста и по-евтина храна и даже и работни места. Но нас ни управляват чужденци, които изобщо не ги интересува положението у нас. И виновни за това сте всичките вие, които се правите на политици, министри, президенти и подобни. Но не решаване НИЩО вие. А страната ни отива в канала.

    16:44 19.03.2026

  • 23 Гола вода

    6 0 Отговор
    С призиви и пръдни дъжд няма да завали. Програми точни, подробни и ясни с ясно поети ангажименти за спазване на заявеното е нужно. Обществен договор за напускане на властта при най малкото отклонение от обещаното и морал ..... другото е алабала. И впрочем Демокрацията Е стока и гласът на хората Е за продан Гюров, но не със пари а с доверие а такова дали е нужно на бооклуци да се дава е друга тема слииииво неузряла.

    16:44 19.03.2026

  • 24 Гетлост

    6 0 Отговор
    Що за безочие след отменен референдум да говори за демокрация и най новото даването на български летища за агресия среще Иран при опасност от ответен удар и масовото желание на хората за мир.

    16:45 19.03.2026

  • 25 Горски

    8 0 Отговор
    Гюро , махай се от там, че си срам за цяла България. Ти си НИКОЙ. Ако те попитат там хората кой те е избирал и какви избори си спечелил, какво ще отгвориш? Или пак ще лъжеш? Да, те затова ни приеха в Шенген и в еврозоната. С нереформирана съдебна система, продънени от корупция и с фалшифицирани данни за инфлация. Точно щото искат да сме с тях на пълна скорост. След тоталната безумна изцепка за "компенсациите" на правителството относно високите цени на горивата и неговите малоумни обяснения и рисунки, затвърдих убеждението си, че и тоя Гюро е пълен галфон! От къде ги изкопават тия дебили и "полезни хайвани"?!
    На всичко отгоре тоя "убавец" бил и лектор в УНСС... Боже, горките студенти!

    16:45 19.03.2026

  • 26 Точно така

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "социалист -анти капиталист":

    Даже не е майтап, а една силно прехвърлена обществена структура. Злокобна за повечето хора, живеещи в такъв обществен строй. И било "свбода", ама друг път!!! Избиват ти овцете и козите, заради някакви измишльотина. Забраняват ти да излизаш от в къщи, заради измислени грипове, огромна инфлация и постоянен стрес, медицината е недостъпна и пълна с мошеници, които източват общите пари от медицинското осигуряване, но не ги интересува изобщо здравето на народа... Образованието произвежда само неграмотни... И като следствие народът измира - силно отрицателна демография... Е, тази система за българите е убийствена. То се видя, какво стана от нас за тези 36 години в "клуба на богатите"! Даже и една нормална армия не можем да издържаме. А как тогава през 80-те години има ме най-силната армия на Балканите? Просто тази обществена система за нас е убийствена.

    16:52 19.03.2026

  • 27 Машинките, те са

    2 1 Отговор
    Машинките правят изборите. Какво каза вчера тъпичкия министър Шарков , , Прекарвам всички с машинките,,, Честните пудели и пачки знаят как.

    16:56 19.03.2026

  • 28 Машинките, те са

  • 29 Абе,

    2 0 Отговор
    този нали е само да организира изборите ?! Какво обикаля из света да задноближе ?!

    17:00 19.03.2026

  • 30 Абе,

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българина от минало време":

    държавата не краде от държавата, а такива като Костов, Софиянски, буци Буда , печетарят хотелиер и шиши окрадоха държавата...

    17:04 19.03.2026

  • 31 Една

    1 0 Отговор
    Продажен шарлатанин..не ти вярваме ..изчезвай

    17:09 19.03.2026

  • 32 Факти

    1 0 Отговор
    Премиерът Гюров: Демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан. Излезте и гласувайте с N 8 за "Алтернатива за България"

    17:21 19.03.2026

  • 33 Айше

    1 0 Отговор
    Мога да оспоря твърдението му.
    300 евра са си свобода, когато човек ги няма.
    Нека съм свободна. Хаха.

    17:22 19.03.2026

  • 34 ХИТРО...

    1 0 Отговор
    НО ,НЯМА ЗА КОГО..

    17:26 19.03.2026

  • 35 Студопор

    0 0 Отговор
    Всъщност е точно обратното! А и да излезете, и да не излезете - файда от полза... Едни избори са вече купени и продадени.

    17:29 19.03.2026

  • 36 хмммм

    1 0 Отговор
    С празни призиви няма да промениш нищо! Отврат са предлаганите партии. Може да пусна за 24 – глас народен!

    17:33 19.03.2026

