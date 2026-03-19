ЦИК: Почти 1500 жени влизат в битката за парламента срещу над 3300 мъже

Продължава работата по подготовката и организацията за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 година, към момента всичко е нормално, това заяви на брифинг пред медиите говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева.
Вчера бе изтеглен жребият, с който бяха определени номерата в бюлетината, с които ще участват във вота партиите и коалициите. Има 10 коалиции и 14 партии. Всички те имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони, има и един независим кандидат.
Мъже vs жени
"Кандидатите, които са регистрирани за участие в тези избори в цялата страна, са 4786 по последни данни. От тях 1439 са жени, 3347 са мъже и има общо 1019 лица, които са кандидати в два района", посочи Матева.
Вчера Централната избирателна комисия заличи регистрацията на един кандидат, която бе направена от две политически сили в един изборен район - Хасково, както и на трима кандидати, които бяха регистрирани от една политическа сила, но в три изборни района, в единия случай, и в четири - в другите два случая.
Срокове
Днес изтича срокът, в който все още имат възможност партиите и коалициите при заявление от кандидат, който е регистриран, че не желае да участва в изборите и желае да бъде заличен. Днес до 17:00 ч. могат партиите или коалициите да предлагат на местата на заличените кандидати да бъдат регистрирани нови. След изтичането на този срок повече промяна в кандидатските листи от страна на партиита и коалициите не може да има. Могат само да подават заявление кандидатите да бъдат заличени. Има една единствена законова възможност – при смърт на кандидат или при изпадане в невъзможност да участва в изборите, обясниха от ЦИК.
Продължава подаването на заявленията за гласуване извън страната. Срокът за това е 24 март. Централната избирателна комисия, пък, има срок до 28 март да определи броя на секциите и местата, в които те ще бъдат създадени. Това се случва по предложение на дипломатическите и консулски представителства, чрез Министерството на външните работи.
До момента са регистрирани 9 български организации за участие с наблюдатели в изборите и една международна организация.
