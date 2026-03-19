ЦИК: Почти 1500 жени влизат в битката за парламента срещу над 3300 мъже

19 Март, 2026 14:43 528 22

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава работата по подготовката и организацията за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 година, към момента всичко е нормално, това заяви на брифинг пред медиите говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева.

Вчера бе изтеглен жребият, с който бяха определени номерата в бюлетината, с които ще участват във вота партиите и коалициите. Има 10 коалиции и 14 партии. Всички те имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони, има и един независим кандидат.

Мъже vs жени

"Кандидатите, които са регистрирани за участие в тези избори в цялата страна, са 4786 по последни данни. От тях 1439 са жени, 3347 са мъже и има общо 1019 лица, които са кандидати в два района", посочи Матева.

Вчера Централната избирателна комисия заличи регистрацията на един кандидат, която бе направена от две политически сили в един изборен район - Хасково, както и на трима кандидати, които бяха регистрирани от една политическа сила, но в три изборни района, в единия случай, и в четири - в другите два случая.

Срокове

Днес изтича срокът, в който все още имат възможност партиите и коалициите при заявление от кандидат, който е регистриран, че не желае да участва в изборите и желае да бъде заличен. Днес до 17:00 ч. могат партиите или коалициите да предлагат на местата на заличените кандидати да бъдат регистрирани нови. След изтичането на този срок повече промяна в кандидатските листи от страна на партиита и коалициите не може да има. Могат само да подават заявление кандидатите да бъдат заличени. Има една единствена законова възможност – при смърт на кандидат или при изпадане в невъзможност да участва в изборите, обясниха от ЦИК.

Продължава подаването на заявленията за гласуване извън страната. Срокът за това е 24 март. Централната избирателна комисия, пък, има срок до 28 март да определи броя на секциите и местата, в които те ще бъдат създадени. Това се случва по предложение на дипломатическите и консулски представителства, чрез Министерството на външните работи.

До момента са регистрирани 9 български организации за участие с наблюдатели в изборите и една международна организация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Назарян

    3 1 Отговор
    Ше ги такоам у шикиджиите !

    Коментиран от #10

    14:47 19.03.2026

  • 2 адаша

    5 0 Отговор
    Да, ама половината от тия 3300 мъже са жени.

    14:48 19.03.2026

  • 3 Не е за жени политиката и управлението

    5 3 Отговор
    Само в ЕС примерите са хиляди като се почне с Меркел, Лайен, Калас, Лагард...

    Коментиран от #21

    14:53 19.03.2026

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Битка за кокала не за България

    14:57 19.03.2026

  • 5 Павел Пенев

    2 4 Отговор
    Глупости. Жените във всеки парламент са в категорията на гарнитурата.

    15:01 19.03.2026

  • 6 за някоя тройка по става отколкото

    1 2 Отговор
    да се бутат към кьор софрата

    1500 жени влизат в битката за парла ментата хранилка срещу над 3300 мъже

    Коментиран от #8

    15:01 19.03.2026

  • 7 Гласувайте машинно!

    1 4 Отговор
    Гласувайте с преференции!

    15:03 19.03.2026

  • 8 към кьор софрата

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "за някоя тройка по става отколкото":

    близо 4800
    или 20 мераклии мераклийки за една хранилка

    15:09 19.03.2026

  • 9 любопитен кръшкач

    1 0 Отговор
    Жените ще бъдат в битка срещу мъжете. Ще слагат боксовите ръкавици.

    15:11 19.03.2026

  • 10 на Назарянка и се размина

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Назарян":

    с Ше ги такоам у шикиджиите
    ама
    скулптора от герб го изритаха дето каза ку...

    и това е двоен стандарт а после кифлите мрънкат че имало дискриминация към тях

    15:12 19.03.2026

  • 11 Любов

    0 1 Отговор
    ЦИК: Почти 1500 жени лeзбийки влизат в битката за парламента срещу над 3300 лeзбо мъже, в любовна парламентарна война.

    Коментиран от #18

    15:14 19.03.2026

  • 12 Старчо

    0 2 Отговор
    Ами затова трябва да се въведат квоти. В НС да влизат 120 жени и 120 мъже. Така е справедливо. И всяка жена да си има за другарче мъж. асен василеф е с неопределен пол.

    15:15 19.03.2026

  • 13 Будител

    3 1 Отговор
    Трябва да се спре да се гласува. Никой не трябва да гласува. Това е пълна пародия. Сваля се правителство , за да се изберат пак едни и същи. 8- ми пореден път. Все едни и същи ....хора разбирате ли ? Ако изборите променяха ситуацията , щяха да бъдат забранени

    Коментиран от #14

    15:18 19.03.2026

  • 14 наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Будител":

    Не си будител, ами те бОде всеки глас на събуден българин.

    15:22 19.03.2026

  • 15 Пълна пародия

    1 1 Отговор
    Изборите нищо НЕ променят освен че носят надежда за масите

    Накрая всички влезнали ще се коалират в "името на България"

    15:22 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 СПРАВЕДЛИВ

    2 2 Отговор
    ЖЕНИТЕ НЕ СТАВАТ ЗА ПОЛИТИКА. ТРЯБВА ДА СИ ГЛЕДАТ КЪЩАТА.

    Коментиран от #19, #20

    15:23 19.03.2026

  • 18 пфф

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Любов":

    Аман от комплексари! И всяка, която не ти пуска, е лезбо, нали?

    15:25 19.03.2026

  • 19 адаша

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Една жена проходи ли - не ми я хвали.

    15:26 19.03.2026

  • 20 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Къщата няма нужда от гледане. Трябва да се наглеждат мошениците като вас!

    15:26 19.03.2026

  • 21 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не е за жени политиката и управлението":

    Абсолютно!
    Не мога да повярвам колко ниско падна ЕС, когато начело е корумпираната Урсула!

    Моментално сваляне на урсулите, докато все още има ЕС!

    15:26 19.03.2026

  • 22 Егати

    0 0 Отговор
    ...и навалицата...
    Като за банани в ,,лошото ,старо време"...

    15:49 19.03.2026

