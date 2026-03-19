Депутатите забраниха на Трайчо Трайков да преструктурира БЕХ

Депутатите забраниха на Трайчо Трайков да преструктурира БЕХ

19 Март, 2026 15:12 1 006 17

  • трайчо трайков-
  • реформа-
  • бех-
  • преструктуриране-
  • минна индустрия-
  • тец марица-изток 2

Спирането на реформата има своята висока цена

Депутатите забраниха на Трайчо Трайков да преструктурира БЕХ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентарната Комисия по енергетика прие единодушно решение, с което категорично забрани на служебния министър Трайчо Трайков да извършва каквито и да било промени в структурата на "Български енергиен холдинг" (БЕХ).

В приетия на извънредно заседание документ изрично се посочва, че министърът, в качеството си на едноличен собственик на капитала на холдинга, няма право да предприема действия по отделяне, вливане, разделяне или продажба на дялове и акции. Ограничението обхваща и апортни вноски, както и всички други форми на разпореждане с дружествата от групата.

До спешното парламентарно заседание се стигна след остра реакция на синдикалните организации в ТЕЦ "Марица Изток 2". Те настояха Народното събрание да блокира намеренията на служебното правителство за изваждане на централата и мините от шапката на БЕХ, определяйки подобна стъпка като изключително опасна за стабилността на родната енергетика.

От своя страна служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков предупреди депутатите, че спирането на реформата има своята висока цена. Според неговите думи, без преструктуриране на холдинга страната ни ще загуби безвъзвратно средствата от четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Такъв вид решения няма да помогне нито на ТЕЦ 'Марица Изток 2', нито на мините", заяви Трайчо Трайков по време на изслушването си, цитиран от БНТ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хипотетично

    30 8 Отговор
    Неможачите правят нови реформи, та и синдикатите са потресени.

    15:16 19.03.2026

  • 2 ППДБ+ГЕРБСДС

    27 6 Отговор
    БОКЛУК!

    15:17 19.03.2026

  • 3 Тази крадлива мръсница Трайчо

    27 8 Отговор
    иска да останем съвсем без енергийни мощности! Нито глас за бандитите от сглобката ППДБ-ГЕРБСДС-ДПСАПС!!!

    Коментиран от #7

    15:18 19.03.2026

  • 4 Въй

    21 4 Отговор
    Трайчо Трайков го прави,защото знае,че иначе той и другите използвачи около него в НС ще загубят безвъзвратно много кинти от средствата от четвъртото плащане по "Плана за възстановяване и устойчивост".

    15:24 19.03.2026

  • 5 Тройчо крадеца на ГЕРБ-СДС от ПП-ДБ

    24 6 Отговор
    освен за мушенгии, далавери, кражби и разруха, за друго не е способен!

    15:26 19.03.2026

  • 6 Ддд

    18 5 Отговор
    ПП-ДБ продължават да се опитват да превземат и унищожат ТЕЦ Марица изток 2. Сега това беше опит с Т. Трайков, виновника за продажбите на 33% от акциите на ЕРП-тата. Сега се опитва да зачеркне ТЕЦ-а.

    15:31 19.03.2026

  • 7 Исторически факти

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тази крадлива мръсница Трайчо":

    Тези недоразумения Трайчо и Гюро са плод на най-лошата селекция на човечеството... Как може от всички сперм@тозоиди, двата най-фалшиви да ги направят.......

    15:31 19.03.2026

  • 8 И все пак

    16 5 Отговор
    Добре че в последния момент са спрели поредната крупна схема на тая фашага от НПО ПП-ДБ бивш кадър и на ОПГ ГЕРБ-СДС!

    Коментиран от #10

    15:31 19.03.2026

  • 9 употребен КОНДОМ

    12 1 Отговор
    ТЕ ТАКА ГЛЕДА като го изхвърлиш В КАНАВКАТА

    15:32 19.03.2026

  • 10 Ддд

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "И все пак":

    Никога не е бил кадър на ГЕРБ.
    Винаги е бил кадър на Прокопиев, който беше наместил няколко министри в първото управление на ГЕРБ. И когато излъгаха Борисов и продадоха акциите на ЕРП-тата от 33% които бяха на държавата, Борисов обяви война на Прокопиев и слугите му, като Трайков.

    Коментиран от #13, #14

    15:34 19.03.2026

  • 11 .бах

    5 1 Отговор
    тоя бех...

    15:36 19.03.2026

  • 12 правилно

    7 2 Отговор
    Тоя требва да се озапти овреме. Има шемет на мисълта като бастуна Столтенберг

    15:38 19.03.2026

  • 13 Дааа, бе

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ддд":

    То е като да е бил министър на ГЕРБ и уж да не е с ГЕРБ. Само дето трите разклоненията на мафията - тиквеновото, кръствео-прокопиевото и шишевото винаги работят съгласувано. Обясни ни сега как и служебното правителство не е сглобка между ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС.

    15:38 19.03.2026

  • 14 Ицхак Бойкикев от Брюксел съм

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ддд":

    И аз така. Никгоа не съм бил от ГЕРБ, но винаги съм работил с ГЕРБ и за ГЕРБ. А мама още е от БКП.

    15:41 19.03.2026

  • 15 Оня с коня

    3 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    15:41 19.03.2026

  • 16 Оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    15:52 19.03.2026

  • 17 Време е

    0 0 Отговор
    с N 8 за "Алтернатива за България" !

    15:52 19.03.2026

