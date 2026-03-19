Депутатите забраниха на Трайчо Трайков да преструктурира БЕХ

Парламентарната Комисия по енергетика прие единодушно решение, с което категорично забрани на служебния министър Трайчо Трайков да извършва каквито и да било промени в структурата на "Български енергиен холдинг" (БЕХ).

В приетия на извънредно заседание документ изрично се посочва, че министърът, в качеството си на едноличен собственик на капитала на холдинга, няма право да предприема действия по отделяне, вливане, разделяне или продажба на дялове и акции. Ограничението обхваща и апортни вноски, както и всички други форми на разпореждане с дружествата от групата.

До спешното парламентарно заседание се стигна след остра реакция на синдикалните организации в ТЕЦ "Марица Изток 2". Те настояха Народното събрание да блокира намеренията на служебното правителство за изваждане на централата и мините от шапката на БЕХ, определяйки подобна стъпка като изключително опасна за стабилността на родната енергетика.

От своя страна служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков предупреди депутатите, че спирането на реформата има своята висока цена. Според неговите думи, без преструктуриране на холдинга страната ни ще загуби безвъзвратно средствата от четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Такъв вид решения няма да помогне нито на ТЕЦ 'Марица Изток 2', нито на мините", заяви Трайчо Трайков по време на изслушването си, цитиран от БНТ.