Над 32 000 души са изразили желание да гласуват в чужбина

19 Март, 2026 16:06 610 8

Заявления могат да се подават до 24 март

Над 32 000 души са изразили желание да гласуват в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 32 000 души са изразили желание да гласуват в чужбина, заявления могат да се подават до 24 март, каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на редовния седмичен брифинг за вота.

За сравнение, на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления бяха 30 688, но сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, обясни Матева, цитирана от БТА.

До 28 март ЦИК трябва да определи броя на секциите и местата извън, в които те ще бъдат създадени избирателни секции. Това обаче се случва по предложение на дипломатическите и консулските представителства чрез Министерството на външните работи. След като изтече срокът за подаване на заявления, ще очакваме от тях своевременно изпращане на такава информация с предложения, особено за държавите извън Европейския съюз, на кои места да бъдат обособени секциите, коментира Матева.

До момента са регистрирани девет български организации за участие с наблюдатели в изборите и една международна организация, каза още Росица Матева.

Говорителят на ЦИК призова гражданите, които открият името си в подписки, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция, без да са се подписвали, да изпращат своите сигнали директно на Комисията за защита на личните данни.

Относно параваните в избирателните секции Росица Матева обясни, че в писмо, получено в ЦИК, са информирани, че осигуряването на параваните е възложено на областните управители. До вчера областните управители трябваше да информират главния секретар на Министерския съвет в кои общини има вече доставени паравани от предходни избори, за да могат да бъдат използвани и да бъдат осигурени паравани само за общините, в които все още са се използвали "тъмните стаички". Подробна информация може да ви предостави главният секретар на Министерския съвет, посочи Матева.

Вчера служебният премиер Андрей Гюров каза, че са въведени ясни стандарти в изборния процес, като се премахват т.нар. тъмни стаички и се въвеждат еднакви паравани в секциите, които ще гарантират тайната на вота и ще ограничат възможностите за контролиране на бюлетини.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    6 1 Отговор
    Възраждане ще получат глас от чужбина на кукув ден. Много красив автогол.

    Коментиран от #4

    16:10 19.03.2026

  • 2 Интересно

    2 1 Отговор
    7/8 от тях - от Босфора. А поне половината дори не знаят, че са изявили желание.

    16:17 19.03.2026

  • 3 Дориана

    1 3 Отговор
    Този път ще има висока избирателна активност, защото хората от протестите в България и чужбина твърдо са изразили желанието си да унищожат корупционния модел Борисов- Пеевски. Бяха употребени ИТН и БСП ОЛ. да изпълняват поръчките на Борисов и Пеевски за закриване на секции и борба срещу машинното гласуване. Сега за техен ужас масово всички българи ще гласуват с машини, защото са наясно как в услуга на Пеевски и Борисов се купуваха цели секции и се фалшифицираха изборите чрез хартиените бюлетини.

    16:19 19.03.2026

  • 4 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ура,,Ура":

    Възраждане са националистическа партия и нямат място в Парламента. Освен това са скрита патерица на Борисов и Пеевски. Взели сме мерки да паднат под 4 %.

    16:22 19.03.2026

  • 5 Констатация

    4 0 Отговор
    Колко са изразили желание и колко реално ще гласуват са две коренно различни понятия! По-любопитно е, ще има ли "изборен туризъм"!

    16:26 19.03.2026

  • 6 Ватманяк

    0 0 Отговор
    И защо им трябваха 1000 секции - ето че тези 70-80 ще им свършат работа.

    16:41 19.03.2026

  • 7 африкански

    0 0 Отговор
    Eee ще гласуват чалгарите за итн за една песничка на славуца

    17:02 19.03.2026

  • 8 Как

    2 0 Отговор
    "толкова много хора"от 2 000 000 в чужбина.Ще пратят стотици комисии в чужбина,командировки за едното нищо.Ще потрошат толкова пари.В Гърция който иска идва да гласува,а не в чужбина

    17:07 19.03.2026

