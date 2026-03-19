Над 32 000 души са изразили желание да гласуват в чужбина, заявления могат да се подават до 24 март, каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на редовния седмичен брифинг за вота.

За сравнение, на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления бяха 30 688, но сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, обясни Матева, цитирана от БТА.

До 28 март ЦИК трябва да определи броя на секциите и местата извън, в които те ще бъдат създадени избирателни секции. Това обаче се случва по предложение на дипломатическите и консулските представителства чрез Министерството на външните работи. След като изтече срокът за подаване на заявления, ще очакваме от тях своевременно изпращане на такава информация с предложения, особено за държавите извън Европейския съюз, на кои места да бъдат обособени секциите, коментира Матева.

До момента са регистрирани девет български организации за участие с наблюдатели в изборите и една международна организация, каза още Росица Матева.

Говорителят на ЦИК призова гражданите, които открият името си в подписки, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция, без да са се подписвали, да изпращат своите сигнали директно на Комисията за защита на личните данни.

Относно параваните в избирателните секции Росица Матева обясни, че в писмо, получено в ЦИК, са информирани, че осигуряването на параваните е възложено на областните управители. До вчера областните управители трябваше да информират главния секретар на Министерския съвет в кои общини има вече доставени паравани от предходни избори, за да могат да бъдат използвани и да бъдат осигурени паравани само за общините, в които все още са се използвали "тъмните стаички". Подробна информация може да ви предостави главният секретар на Министерския съвет, посочи Матева.

Вчера служебният премиер Андрей Гюров каза, че са въведени ясни стандарти в изборния процес, като се премахват т.нар. тъмни стаички и се въвеждат еднакви паравани в секциите, които ще гарантират тайната на вота и ще ограничат възможностите за контролиране на бюлетини.