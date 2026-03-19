Коментатори: Колебаещите се са много, възможните коалиции са няколко

19 Март, 2026 10:41 930 21

Политологът Даниел Смилов смята, че 20% от българите не са решили за кого да гласуват, което е много

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В навечерието на официалния старт на предизборната кампания политическата сцена в България навлиза в решаваща фаза. Само ден преди началото ѝ, партиите вече са в пълна мобилизация, опитвайки се да затвърдят позиции, да разширят влиянието си и да привлекат колебаещите се избиратели.

Предстоящият вот се очертава като ключов тест за доверието към основните политически играчи. Кампанията стартира в атмосфера на напрежение, силна конкуренция и ясно изразени разделителни линии.

Политологът Татяна Буруджиева коментира пред Нова тв, че възможните коалиции са няколко, при условие, че се запази тенденцията за спад на избирателната активност. „Такова развитие на нещата дава възможност на повече субекти да влязат в парламента. Кампаниите са максимално ориентирани към твърдите ядра. Това на Румен Радев са левите избиратели, които му дадоха възможност отчетливо да се издигне нагоре. Няма кампания, която да черпи от енергията на протестите и да я разширява. Прави се опит за кампания оркестър, но за да се създаде такава, трябва да има централно организационно поддържане, а тя го няма. Трябва да се постигне успокоение между партиите, за да се набележат стратегически цели. Това обикновено се ражда при коалиция между първия и втория, която по правило е най-стабилната“, посочи тя.

Журналистът Ружа Райчева каза, че колебаещите се решават в последния момент за кого да дадат вота си. „Борисов и Радев имат потенциал за партньорство при гласовете за конституционно мнозинство. Всички имат амбицията да се справят сами, без коалиция, защото са видели колко е голяма цената. Най-вероятно обаче такава ще има, защото народът е фрагментиран в избора си. Не съм сигурна, че кабинет на малцинството е опция, по-скоро тематични мнозинства. Това, което може да принуди Борисов да работи с Радев, е отдръпване от Пеевски. Възможно е лидерът на ГЕРБ да каже, че ще си сътрудничи с досегашния президент за изчистване на съдебната система. Ако Пеевски е достатъчно „смазан“ от новото мнозинство, Борисов ще бъде готов веднага да се включи в едно тематично такова, но това няма да бъде коалиция. Радев ще опита да си сътрудничи с ПП-ДБ, но те имат трудни отношения, които могат да имплодират“, заяви тя.

На свой ред политологът Даниел Смилов смята, че 20% от българите не са решили за кого да гласуват, което е много. „Това е необичайно. Струва ми се, че има отлив от партията на Румен Радев, защото изчакването уби ентусиазма и протестния потенциал. Може би ще има и спад на избирателната активност. Не е изключително тази тенденция да се запази в предизборната кампания. Партията на Радев ще остане амбивалентна - защото електоратът е разделен между евроскептици и проевропейци, но и двете са антикорупционни. Има три варианта - ако се стигне до коалиция с ГЕРБ, не можем да очакваме много от антикорупцията, а и би било предателство към протестите. Ако се направи такава с ПП-ДБ, има по-голяма вероятност за антикорупционни действия. Ако обаче Румен Радев е близо до мнозинство и му трябват гласове от „Възраждане“, не знаем накъде ще се тръгне. Може и да има по-радикална линия“, прогнозира той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    11 9 Отговор
    Аз съм го решил...... Ще гласувам за Възраждане и дано в България отново да стане държава....

    10:45 19.03.2026

  • 2 Ще стане

    2 2 Отговор
    Прогресивна България+по+герб=в името на България в тези трудни времена народа който иде да гласува пак ще е прецакан

    10:47 19.03.2026

  • 3 Колебаещите се връмбари калинки са много

    7 1 Отговор
    къде да се закачат, възможните кьор софри са няколко
    но котилото е голямо да има хранилка за всички

    10:48 19.03.2026

  • 4 Киро

    15 3 Отговор
    Почна дасе пука радевия балон а има още месец

    10:49 19.03.2026

  • 5 Дориана

    5 15 Отговор
    Този път няма коалиция. Румен Радев и неговата партия Прогресивна България печелят над 30 % от избирателите и ще имат над 120 депутатски места в Парламента. Висока избирателна активност и за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов всички българи ще гласуват с машини.

    Коментиран от #19

    10:51 19.03.2026

  • 6 боклук

    4 9 Отговор
    Да! Има колебание, но то не е за дали да се гласува за тандема Герб - Ново начало, а за кого от заявилите им се опоненти! При еректората на този тандем колебаещи се няма. Така, че всички колебаещи се ще гласуват за някой друг, но не и за шопарите! Една социология онзи ден изкара, че появата на Вл. Николов в листите смъкна % за Радев драстично! Още малко и ще повярваме! Това, което ще смъкне % на Радев е СИК, РИК, ЦИК, броячите на гласове и подобни познати Мишо Константиновщини! Те са способни да вкарат в парламента партийки, които не са получили реално и 2%! Като ти обявят резултата, брой колкото щеш и обжалвай!

    10:51 19.03.2026

  • 7 Хахахаха

    8 1 Отговор
    Има един електорат, който не се колебае, а очаква прилични оферти! Който успее да откупи повече от него, ще бъде фурора на изборите! Колебае се до 15.00 часа в изборния ден, че като тръгне на талази - победа!

    10:55 19.03.2026

  • 8 Промяна

    9 1 Отговор
    Толкова невежи толкова малоумници дали има да тичат да гласуват за червените куфарчета и петроханските извратеняци хахахахахахахаха Някои се главозамаяха от лесните метежи и настаняването на служебниците А сега накъде

    11:02 19.03.2026

  • 9 Мнение

    3 4 Отговор
    Ако ГЕРБ и новото начало се обединят в една партия, ще спечелят изборите или поне ще ги загубят с малко.

    11:05 19.03.2026

  • 10 Дервишоглу

    1 3 Отговор
    Делян ще бъде гробокопача на Фекалистан

    11:13 19.03.2026

  • 11 статистик

    5 0 Отговор
    Социолози а нищо не са разбрали .Хората масово ще глсувап ПРОТИВ един човек , а не толкова ЗА !

    11:13 19.03.2026

  • 12 Чебурашка

    6 2 Отговор
    Радефф ще се сглоби с партията на педофилите от петрохан.

    11:14 19.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Със сигурност

    4 2 Отговор
    Със сигурност няма да гласувам за сектата от ПеДрохан.

    11:26 19.03.2026

  • 15 Бабето

    2 0 Отговор
    в бебешко розово пак се е набутало акъл за дава. Водещите не се ли усещат, че едни и същи дрънкала са омръзнали на хората

    11:36 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 На кого му

    2 0 Отговор
    пука сульо и пульо за кого няма да гласува. Естествено е лумпени да гласуват за лумпени

    11:46 19.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 2234

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Мечтател.

    12:10 19.03.2026

  • 20 1234

    2 0 Отговор
    Абе девойката Ружа вече не слиза от екраните, бащичко.

    12:13 19.03.2026

  • 21 Факти

    1 0 Отговор
    Помия

    12:16 19.03.2026

