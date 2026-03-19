Коментатори: Колебаещите се са много, възможните коалиции са няколко

В навечерието на официалния старт на предизборната кампания политическата сцена в България навлиза в решаваща фаза. Само ден преди началото ѝ, партиите вече са в пълна мобилизация, опитвайки се да затвърдят позиции, да разширят влиянието си и да привлекат колебаещите се избиратели.

Предстоящият вот се очертава като ключов тест за доверието към основните политически играчи. Кампанията стартира в атмосфера на напрежение, силна конкуренция и ясно изразени разделителни линии.

Политологът Татяна Буруджиева коментира пред Нова тв, че възможните коалиции са няколко, при условие, че се запази тенденцията за спад на избирателната активност. „Такова развитие на нещата дава възможност на повече субекти да влязат в парламента. Кампаниите са максимално ориентирани към твърдите ядра. Това на Румен Радев са левите избиратели, които му дадоха възможност отчетливо да се издигне нагоре. Няма кампания, която да черпи от енергията на протестите и да я разширява. Прави се опит за кампания оркестър, но за да се създаде такава, трябва да има централно организационно поддържане, а тя го няма. Трябва да се постигне успокоение между партиите, за да се набележат стратегически цели. Това обикновено се ражда при коалиция между първия и втория, която по правило е най-стабилната“, посочи тя.

Журналистът Ружа Райчева каза, че колебаещите се решават в последния момент за кого да дадат вота си. „Борисов и Радев имат потенциал за партньорство при гласовете за конституционно мнозинство. Всички имат амбицията да се справят сами, без коалиция, защото са видели колко е голяма цената. Най-вероятно обаче такава ще има, защото народът е фрагментиран в избора си. Не съм сигурна, че кабинет на малцинството е опция, по-скоро тематични мнозинства. Това, което може да принуди Борисов да работи с Радев, е отдръпване от Пеевски. Възможно е лидерът на ГЕРБ да каже, че ще си сътрудничи с досегашния президент за изчистване на съдебната система. Ако Пеевски е достатъчно „смазан“ от новото мнозинство, Борисов ще бъде готов веднага да се включи в едно тематично такова, но това няма да бъде коалиция. Радев ще опита да си сътрудничи с ПП-ДБ, но те имат трудни отношения, които могат да имплодират“, заяви тя.

На свой ред политологът Даниел Смилов смята, че 20% от българите не са решили за кого да гласуват, което е много. „Това е необичайно. Струва ми се, че има отлив от партията на Румен Радев, защото изчакването уби ентусиазма и протестния потенциал. Може би ще има и спад на избирателната активност. Не е изключително тази тенденция да се запази в предизборната кампания. Партията на Радев ще остане амбивалентна - защото електоратът е разделен между евроскептици и проевропейци, но и двете са антикорупционни. Има три варианта - ако се стигне до коалиция с ГЕРБ, не можем да очакваме много от антикорупцията, а и би било предателство към протестите. Ако се направи такава с ПП-ДБ, има по-голяма вероятност за антикорупционни действия. Ако обаче Румен Радев е близо до мнозинство и му трябват гласове от „Възраждане“, не знаем накъде ще се тръгне. Може и да има по-радикална линия“, прогнозира той.