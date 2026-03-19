Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му

19 Март, 2026 14:46 1 630 26

  • ивайло калушев-
  • погребение-
  • околчица-
  • петрохан

Тя обяви, че ритуалът ще бъде в тесен кръг

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Скъпи сине, Ивик, в последните си земни думи ти ме помоли за прошка, сега е моят ред - аз те моля - прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март, не мога да позволя този свят ритуал, да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си", пише Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, намерен мъртъв в кемпер в началото на февруари. Дни преди да бъде открито тялото му, майката получава смс, в който Калушев я моли за прошка.

Тя обяви, че ритуалът ще бъде в тесен кръг. "Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов", пише майката.

Съобщението бе публикувано в профила във фейсбук на Румен Леонидов, близък до семейството.

Преди дни бе предадено на близките тялото на провъзгласилия се за лама Ивайло Калушев. Той беше намерен прострелян в кемпер близо до връх Околчица, заедно с 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков, също простреляни. Това се случи седмица след като бяха намерени три трупа, свързани с групата на Калушев, на бившата хижа "Петрохан".

Основната версия на полицията и по последни данни на службите за случилото се - става дума за убийство и самоубийство. Близките на жертвите обаче оспорват твърденията на институциите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 39 Отговор
    Калуша само накрая да не вземе да се прероди нейде из Бахамите..

    Коментиран от #2, #19

    14:51 19.03.2026

  • 2 Иван

    38 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мозък намира ли се в твоята глава ?

    Коментиран от #3

    14:53 19.03.2026

  • 3 Потресаващо!

    15 9 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Това са драсканици от двете Угоени парчета, Тиквата и ПееФ.

    Коментиран от #11

    14:59 19.03.2026

  • 4 Вива

    8 16 Отговор
    Ще го съживят, с древна шампанско магия.

    15:01 19.03.2026

  • 5 Милена

    8 20 Отговор
    На всеки вече му е ясно, че евроатлантическата мафиотска власт в "демократичната" ни европейска територия е замесена в това масово убийство.

    "Държавата" с това управление и в този европейски конгломерат е мащеха за нас българите ...

    Коментиран от #9, #15

    15:01 19.03.2026

  • 6 Възраждане

    10 18 Отговор
    Сигурно е разбрала че от ПП-ДБ ще използват събитието за долните си цели

    Коментиран от #7

    15:02 19.03.2026

  • 7 Иван

    14 8 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    Долни цели има само в антибългарите / копейки от Възраждане

    Коментиран от #12, #13

    15:05 19.03.2026

  • 8 Кметът Васил(Ка)

    8 12 Отговор
    Аз мога ли да влезна в този тесен кръг, да отдам последна почит?

    15:06 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тончо

    7 18 Отговор
    Факти, защо лъжете и пишете, че близките на жертвите оспорват твърденията на институциите? Единствено неадекватната майка на Николай е тази, която прави пропаганда в опит да защити липсата на майчиното й възпитание и грижи по отношение на нейния син! Семейството на непълнолетния Александър Макулев обаче заяви, че вярва на разследващите органи, т.е. на Прокуратурата! Защо не пишете също, че днес гл. секретар на МВР (този на вашто МВР) заяви, че няма 7-ми човек в аферата Петрохан... следователно постоянно повтаряните в медиите лъжи на жълтопаветниците, че някой (ББ, Пеевски, мафията, някакви иманяри или извънземни) са убили 6-мата рейнджъри е пълна глупст!!!

    Коментиран от #20, #21

    15:07 19.03.2026

  • 11 БрЪкаш 😂

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Потресаващо!":

    Даже е в листите на Боташов.... 🤣🤣🤣

    15:11 19.03.2026

  • 12 медун

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    аз лично и ПП-ДБ не мога да понасям вече, просто няма да гласувам...

    15:14 19.03.2026

  • 13 А бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Така е, ама целите им са КЪСИ ....
    /по фльорини думи/

    15:14 19.03.2026

  • 14 Горски

    6 6 Отговор
    Чакай чакай какво погребение? Нали тоя палячо ужким беше будист? Нас ни кремират не ни погребват. И то само защото не може в България да ни изгорят на клада, както всъщност е редно. Майката не може да приеме, че Ивото е сексуален хищник, възползвал се от малолетни и непълнолетни момчета и е отговорен за "прераждането" им. Калушев ще бъде вписан в листите на ППДБ за изборите на мястото на Явор Б ожанков - олицетворявал всички ценности, които коалицията приема за свой. Освен това в него са инвестирани огромно количество пари, които не могат да отдат ей така - на вятъра. Явор Божанков е безценен бисер на българския парламентаризъм, преминал и сменил неизброим брой политически партии и коалиции и ... най-накрая се завърна пак там - при демократите за силна Будоария.

    15:17 19.03.2026

  • 15 Сложих "+"!

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Милена":

    Не се коси на минусите !
    Тук драскат много пенЦионери комуняги

    15:18 19.03.2026

  • 16 Ако ще и паметник да вдигне

    4 5 Отговор
    връщане назад, няма.
    Нищо не променя фактите.

    15:18 19.03.2026

  • 17 Учуден

    1 7 Отговор
    Къде отидоха тролейските опорки за секта и онова другото? Тролейчета бедни като църковни 🐁🐁🐁 нямат пари за адвокат ли? 😂

    15:21 19.03.2026

  • 18 хъхъ

    4 4 Отговор
    Цялото ППДБ щеше да прекъсне предизборната кампания и да присъства. ЖАЛКО...

    15:22 19.03.2026

  • 19 Ганчо

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Такива чудеса стават само в Ерусалим. Да се притесняваш да не възкръснат братята ти палестинци, че направо не ми се мисли накъде ще го поемете.

    15:24 19.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 По-точно

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тончо":

    Защо пък ти лъжеш ? Как да не се оспорват "твърденията", които не са твърсения, а нeaдеквaтни изявления без никакви доказателства. Няма доказано нито едно твърдение, защото са унищожени всички доказателства, които могат да докажат нещо.
    И след като не е доказано самоубиство, ами кой ги е убил бе мaлoyмнико ?

    Коментиран от #23, #26

    15:27 19.03.2026

  • 22 3333

    1 1 Отговор
    Факт е, че тези му объркаха плановете на живота. Ако е будист там си има определени ритуали , които се спазват, за да минеш на по-горно ниво и едно от нещата е какво става с тялото си и кога по дати. И в християнството е така, има си 40 дена и т.н. Но комунистите от Държавна сигурност ги знаят тия неща и се опитват да си осигурят предимство и на оня свят и понеже не могат, поне да избутат по-назад другите.

    15:31 19.03.2026

  • 23 Сивчо

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "По-точно":

    Абе пъпеш, стига с тия жълтопаветни опорки! Дай доказателства, факти, които са представени от упълномощени институции или техни представители, занимаващи се с аферата Петрохан! Към МВР има разследващи следователи, а МВР е жълтопаветно от бая време вече! Прочети какво е казал гл. секретар на МВР днес относно 7-я човек в аферата. Кажи кой и къде е убиецът на тези уж рейнджъри - дай име(на), мотиви... Жалък си!

    Коментиран от #25

    15:35 19.03.2026

  • 24 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Фъргай го на кучетата тоя дето уби две момчета

    15:37 19.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "По-точно":

    Кой не е доказал самоубийства и убийства в затворената група на Калушев?
    Маг Фидан ли?
    За него съм съгласен.
    А иначе съчувствам на тази майка, не е лесно да приемеш това, че синът ти е убиец...

    15:52 19.03.2026

