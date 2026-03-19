Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му

"Скъпи сине, Ивик, в последните си земни думи ти ме помоли за прошка, сега е моят ред - аз те моля - прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март, не мога да позволя този свят ритуал, да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си", пише Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, намерен мъртъв в кемпер в началото на февруари. Дни преди да бъде открито тялото му, майката получава смс, в който Калушев я моли за прошка.

Тя обяви, че ритуалът ще бъде в тесен кръг. "Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов", пише майката.

Съобщението бе публикувано в профила във фейсбук на Румен Леонидов, близък до семейството.

Преди дни бе предадено на близките тялото на провъзгласилия се за лама Ивайло Калушев. Той беше намерен прострелян в кемпер близо до връх Околчица, заедно с 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков, също простреляни. Това се случи седмица след като бяха намерени три трупа, свързани с групата на Калушев, на бившата хижа "Петрохан".

Основната версия на полицията и по последни данни на службите за случилото се - става дума за убийство и самоубийство. Близките на жертвите обаче оспорват твърденията на институциите.