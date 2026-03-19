Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му

"Скъпи сине, Ивик, в последните си земни думи ти ме помоли за прошка, сега е моят ред - аз те моля - прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март, не мога да позволя този свят ритуал, да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си", пише Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, намерен мъртъв в кемпер в началото на февруари. Дни преди да бъде открито тялото му, майката получава смс, в който Калушев я моли за прошка.
Тя обяви, че ритуалът ще бъде в тесен кръг. "Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов", пише майката.
Съобщението бе публикувано в профила във фейсбук на Румен Леонидов, близък до семейството.
Преди дни бе предадено на близките тялото на провъзгласилия се за лама Ивайло Калушев. Той беше намерен прострелян в кемпер близо до връх Околчица, заедно с 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков, също простреляни. Това се случи седмица след като бяха намерени три трупа, свързани с групата на Калушев, на бившата хижа "Петрохан".
Основната версия на полицията и по последни данни на службите за случилото се - става дума за убийство и самоубийство. Близките на жертвите обаче оспорват твърденията на институциите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #19
14:51 19.03.2026
2 Иван
До коментар #1 от "честен ционист":Мозък намира ли се в твоята глава ?
Коментиран от #3
14:53 19.03.2026
3 Потресаващо!
До коментар #2 от "Иван":Това са драсканици от двете Угоени парчета, Тиквата и ПееФ.
Коментиран от #11
14:59 19.03.2026
4 Вива
15:01 19.03.2026
5 Милена
"Държавата" с това управление и в този европейски конгломерат е мащеха за нас българите ...
Коментиран от #9, #15
15:01 19.03.2026
6 Възраждане
Коментиран от #7
15:02 19.03.2026
7 Иван
До коментар #6 от "Възраждане":Долни цели има само в антибългарите / копейки от Възраждане
Коментиран от #12, #13
15:05 19.03.2026
8 Кметът Васил(Ка)
15:06 19.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тончо
Коментиран от #20, #21
15:07 19.03.2026
11 БрЪкаш 😂
До коментар #3 от "Потресаващо!":Даже е в листите на Боташов.... 🤣🤣🤣
15:11 19.03.2026
12 медун
До коментар #7 от "Иван":аз лично и ПП-ДБ не мога да понасям вече, просто няма да гласувам...
15:14 19.03.2026
13 А бе,
До коментар #7 от "Иван":Така е, ама целите им са КЪСИ ....
/по фльорини думи/
15:14 19.03.2026
14 Горски
15:17 19.03.2026
15 Сложих "+"!
До коментар #5 от "Милена":Не се коси на минусите !
Тук драскат много пенЦионери комуняги
15:18 19.03.2026
16 Ако ще и паметник да вдигне
Нищо не променя фактите.
15:18 19.03.2026
17 Учуден
15:21 19.03.2026
18 хъхъ
15:22 19.03.2026
19 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Такива чудеса стават само в Ерусалим. Да се притесняваш да не възкръснат братята ти палестинци, че направо не ми се мисли накъде ще го поемете.
15:24 19.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 По-точно
До коментар #10 от "Тончо":Защо пък ти лъжеш ? Как да не се оспорват "твърденията", които не са твърсения, а нeaдеквaтни изявления без никакви доказателства. Няма доказано нито едно твърдение, защото са унищожени всички доказателства, които могат да докажат нещо.
И след като не е доказано самоубиство, ами кой ги е убил бе мaлoyмнико ?
Коментиран от #23, #26
15:27 19.03.2026
22 3333
15:31 19.03.2026
23 Сивчо
До коментар #21 от "По-точно":Абе пъпеш, стига с тия жълтопаветни опорки! Дай доказателства, факти, които са представени от упълномощени институции или техни представители, занимаващи се с аферата Петрохан! Към МВР има разследващи следователи, а МВР е жълтопаветно от бая време вече! Прочети какво е казал гл. секретар на МВР днес относно 7-я човек в аферата. Кажи кой и къде е убиецът на тези уж рейнджъри - дай име(на), мотиви... Жалък си!
Коментиран от #25
15:35 19.03.2026
24 стоян георгиев
15:37 19.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тити на Кака
До коментар #21 от "По-точно":Кой не е доказал самоубийства и убийства в затворената група на Калушев?
Маг Фидан ли?
За него съм съгласен.
А иначе съчувствам на тази майка, не е лесно да приемеш това, че синът ти е убиец...
15:52 19.03.2026