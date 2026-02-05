Новини
Президентът заминава за откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Президентът заминава за откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

5 Февруари, 2026 07:09, обновена 5 Февруари, 2026 06:14

Илияна Йотова ще бъде посрещната от италианския си колега Серджо Матарела

Президентът заминава за откриването на Зимните олимпийски игри в Италия - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия по повод откриването на Зимните олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководствата на националните олимпийски комитети днес.

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.

В рамките на посещението си президентът ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти.

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад „Сан Паоло“ в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия, се посочва в съобщението.

На 20 януари изпълкомът на Българския олимпийски комитет (БОК) утвърди състава на българската делегация за предстоящите Зимни игри в Милано-Кортина 2026. Състезателите от страната спечелиха 20 квоти за състезанията в Италия от 6 до 22 февруари, а в групата влизат общо 51 души без ръководителите на делегацията в лицето на председателя на БОК Весела Лечева и генералния секретар Данаил Димов.


  1 Има време

    10 4 Отговор
    България може да почака , тя 500 години е чакала , та защо не и още......

    06:31 05.02.2026

  2 Ний ша Ва упрайм

    6 1 Отговор
    А Стефчиту с антуража?

    06:37 05.02.2026

  3 нннн

    10 4 Отговор
    Пък, да се разходи жената. Един шопинг тур из Милано ще й хареса. В България сега няма работа. Не бързаме. Извънредните избори са 4 месеца и 1 седмица след оставката на Оня с водопада.

    06:47 05.02.2026

  6 Иванич

    9 5 Отговор
    Пълна пародия! От какъв зор Йотова ще ходи в Италия? Мислех, че е по-отговорна, че бързо ще назначи служебен премиер, пък тя тръгна по разходки! Жалко!

    07:14 05.02.2026

  7 глоги

    6 5 Отговор
    ПрезидентКАТА заминава ,а не президентът! Госпожа Илияна Йотова е представителка на женския пол.

    07:22 05.02.2026

  8 Тююю

    7 3 Отговор
    Деса,кой знае каква сол меле на Радевата глава сега...
    Пропусна екскурзията...

    07:55 05.02.2026

  9 а знае ли се

    5 1 Отговор
    къде е лицето Румен Радев

    08:11 05.02.2026

  10 БКП мафията пое контрола...

    4 1 Отговор
    над Олимпийския комитет и спорта!
    Изборите могат да почакат!!!
    Чесито спортно "Белене"!!!

    08:35 05.02.2026

  11 историк

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "глоги":

    Думите: президент, министър, прокурор, съдия и други от латински произход нямат женски род в българския език. Въпрос на слаба езикова култура е да кажеш президентКАТА Йотова, председателКАТА на НС Назарян, министърКАТА на финансите Петкова. Учете го този език!

    09:14 05.02.2026

  12 Хмм

    3 0 Отговор
    ние чакаме служебен, а тя ще се разхожда в италия, същата като зафиров, екскурзийки по света, че са по-важни от "простия материал"

    10:07 05.02.2026

  13 Ами

    3 0 Отговор
    пълна безотговорност, в България е политическа криза,тежко убийство, а тя тръгнала по приеми, за нищо не става, абсолютната некадърност, девет години заплати и екскурзийки с народни пари

    10:20 05.02.2026

  14 Идиотова

    2 0 Отговор
    за друго не става, освен за екскурзии на наш гръб.

    23:50 05.02.2026

