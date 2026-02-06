АПС: Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс за секциите в страните извън ЕС

Президентът Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна. За това призова депутатът от "Алианс за права и свободи" (АПС) Джейхан Ибрямов пред журналисти в Народното събрание, предават от БТА.

Нека да прегледат приетите изменения и да наложи вето, каза Ибрямов.

Депутатът посочи, че същото важи и за промените в Закона за киберсигурност, ако се установи, че ще повлияят на крайните потребители.