АПС: Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс за секциите в страните извън ЕС

Президентът Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна. За това призова депутатът от "Алианс за права и свободи" (АПС) Джейхан Ибрямов пред журналисти в Народното събрание, предават от БТА.
Нека да прегледат приетите изменения и да наложи вето, каза Ибрямов.
Депутатът посочи, че същото важи и за промените в Закона за киберсигурност, ако се установи, че ще повлияят на крайните потребители.
11:48 06.02.2026
11:51 06.02.2026
11:51 06.02.2026
11:52 06.02.2026
11:54 06.02.2026
11:56 06.02.2026
11:57 06.02.2026
8 Тодор
Не стига че другите партии в парламента не гласуват да му се махне имунитета, ами за капак медиите го лансират и му публикуват изказванията като най-пръв и виден държавник.
Всички са се съсредоточили върху корупцията у Пеевски и Борисов, а този минава между капките, както и останалите му авери от АПС.
Кой ще разследва имотното състояние на сина на Джевдет Чакъров?
Кой ще разследва от къде е натрупал пари и как Рамадан Аталай?
Кой ще разследва състоянието на Кирил Добрев и как е станал толкова крупен собственик в държавата, с какъв начален старт?
Отговора е никой, защото те са удобни и на управляващите в лицето на ГЕРБ и ДПС и на така наречената опозиция от ППДБ.
Да ви имам и едностранчивата демокрация в тази държава !!!
12:05 06.02.2026
12:06 06.02.2026
12:07 06.02.2026
Поне в 6 демократични държави в ЕС изборите в чужбина са забранени или силно ограничени. По ред причини и България трябва да е сред тях.
12:17 06.02.2026
12:19 06.02.2026
🇲🇹 Малта – пълна забрана. Гласува се само на място в страната.
🇨🇾 Кипър – не позволява гласуване от чужбина за повечето национални избори.
🇩🇰 Дания – гласуване от чужбина само при доказани „тесни връзки“ или намерение за завръщане.
🇩🇪 Германия – след 25 години в чужбина губиш правото на глас, освен ако не докажеш „лична и непосредствена връзка“ с политическия живот.
Извън ЕС:
🇬🇧 Обединеното кралство – до 2022 г. имаше забрана за живеещи над 15 години в чужбина.
🇨🇭 Швейцария – някои кантони ограничават гласуването от чужбина.
🇮🇸 Исландия – след 8 години в чужбина правото на глас се губи без повторна регистрация.
🇱🇮 Лихтенщайн – гласуването от чужбина е силно ограничено.
Европа е разнообразна – някои държави улесняват диаспората, други я изключват.
Правото на глас не е еднакво за всички,и не трябва да бъде.
12:19 06.02.2026
12:20 06.02.2026
12:21 06.02.2026
12:42 06.02.2026
12:46 06.02.2026
13:06 06.02.2026
19 Избирател
Касационният съд за ограничаване на правата на избирателите трябва да отмени ЗАКОНА ако все още ОЕЕВСКИ не контролира СЪДИЛИЩАТА.
13:07 06.02.2026
Каква ни е турция, за да има изборни секции там?
Правилно е решението за премахване на фалшивите гласове от там.
15:39 06.02.2026
16:34 06.02.2026