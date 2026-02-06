Новини
България »
Всички градове »
АПС: Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс за секциите в страните извън ЕС

АПС: Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс за секциите в страните извън ЕС

6 Февруари, 2026 11:46 814 21

  • апс-
  • вето-
  • илияна йотова-
  • промени-
  • изборен кодекс-
  • секции-
  • чужбина

За това призова депутатът от "Алианс за права и свободи" Джейхан Ибрямов

АПС: Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс за секциите в страните извън ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна. За това призова депутатът от "Алианс за права и свободи" (АПС) Джейхан Ибрямов пред журналисти в Народното събрание, предават от БТА.

Нека да прегледат приетите изменения и да наложи вето, каза Ибрямов.

Депутатът посочи, че същото важи и за промените в Закона за киберсигурност, ако се установи, че ще повлияят на крайните потребители.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    22 2 Отговор
    Защо да налага? И без това на миналите избори от САЩ дойдоха мижавие 2000 гласа, а претендират, че имало там 2млн БГ диаспора?

    11:48 06.02.2026

  • 2 Нищо

    13 6 Отговор
    няма да наложи ! Гледа си набъбваща та банкова сметка , стола и привилегиите , пътешествията в България и по света ! Ден да мине , друг да дойде !

    11:51 06.02.2026

  • 3 Пич

    17 4 Отговор
    И що...?! Йотова защо трябва да работи в угода на чужди държави...?! Дори всички, които са напуснали България независимо къде изобщо не трябва да имат право да гласуват !!! Не може някакви изденали от чужбина, които нямат връзка с реалността, да гласуват за бъдещето на Българите !!!

    11:51 06.02.2026

  • 4 еббр

    19 2 Отговор
    Според мен, ако има секции, то трябва да бъдат единствено само в посолството или консулството. Който е българин, да гласува в България или на територията на България (посолството е един вид територия). Защо трябва сульо и пульо, който си е бил камшика и се заселил в друга държава, да участва в изборите на политиците които ни управляват ТУК, в България???????

    11:52 06.02.2026

  • 5 Каква Президенша

    8 7 Отговор
    Жената е на олимпиада. Само мотае началото на изборите. Прав е Костадинов, че е губене на време с тия консултации за честни избори. Така че , дали я има, дали я няма, все тая.

    11:54 06.02.2026

  • 6 Каква Президенша

    6 4 Отговор
    Жената е на олимпиада. Само мотае началото на изборите. Прав е Костадинов, че е губене на време с тия консултации за честни избори. Така че , дали я има, дали я няма, все тая.

    11:56 06.02.2026

  • 7 Виж сега,

    16 2 Отговор
    И като наложи вето какво ще стане? Парламентът ще го преодолее,а вие пак ще го гледате отвън.

    11:57 06.02.2026

  • 8 Тодор

    17 3 Отговор
    Няма такава наглост - хванат с пари за купуване на гласове на предните избори, криещ се зад депутатския си имунитет, другаря Ибрямов дава акъл пред медиите.
    Не стига че другите партии в парламента не гласуват да му се махне имунитета, ами за капак медиите го лансират и му публикуват изказванията като най-пръв и виден държавник.
    Всички са се съсредоточили върху корупцията у Пеевски и Борисов, а този минава между капките, както и останалите му авери от АПС.
    Кой ще разследва имотното състояние на сина на Джевдет Чакъров?
    Кой ще разследва от къде е натрупал пари и как Рамадан Аталай?
    Кой ще разследва състоянието на Кирил Добрев и как е станал толкова крупен собственик в държавата, с какъв начален старт?
    Отговора е никой, защото те са удобни и на управляващите в лицето на ГЕРБ и ДПС и на така наречената опозиция от ППДБ.
    Да ви имам и едностранчивата демокрация в тази държава !!!

    12:05 06.02.2026

  • 9 ала бала

    9 6 Отговор
    Най-големите фалшификации се правят от чужбина.

    12:06 06.02.2026

  • 10 търговище

    14 2 Отговор
    ТОЗИ ЗАЩО НЕЕ ВЪВ ЗАТВОРА

    12:07 06.02.2026

  • 11 нннн

    12 0 Отговор
    Обърках се. Изборите за български парламент ли са или за Меджлиса?
    Поне в 6 демократични държави в ЕС изборите в чужбина са забранени или силно ограничени. По ред причини и България трябва да е сред тях.

    12:17 06.02.2026

  • 12 Хей ръчички

    6 1 Отговор
    И като наложи,какво?

    12:19 06.02.2026

  • 13 оФчара

    10 1 Отговор
    🇮🇪 Ирландия – почти пълна забрана. Гласуват само дипломати и военни.
    🇲🇹 Малта – пълна забрана. Гласува се само на място в страната.
    🇨🇾 Кипър – не позволява гласуване от чужбина за повечето национални избори.
    🇩🇰 Дания – гласуване от чужбина само при доказани „тесни връзки“ или намерение за завръщане.
    🇩🇪 Германия – след 25 години в чужбина губиш правото на глас, освен ако не докажеш „лична и непосредствена връзка“ с политическия живот.

    Извън ЕС:
    🇬🇧 Обединеното кралство – до 2022 г. имаше забрана за живеещи над 15 години в чужбина.
    🇨🇭 Швейцария – някои кантони ограничават гласуването от чужбина.
    🇮🇸 Исландия – след 8 години в чужбина правото на глас се губи без повторна регистрация.
    🇱🇮 Лихтенщайн – гласуването от чужбина е силно ограничено.

    Европа е разнообразна – някои държави улесняват диаспората, други я изключват.
    Правото на глас не е еднакво за всички,и не трябва да бъде.

    12:19 06.02.2026

  • 14 Съм

    3 0 Отговор
    в Милано съм...

    12:20 06.02.2026

  • 15 Това

    7 0 Отговор
    изхвърля АСП !

    12:21 06.02.2026

  • 16 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Някои хора нямат срама,безочливи са.

    12:42 06.02.2026

  • 17 Я у лево

    7 1 Отговор
    Да ми променят моя глас,както и на другите български граждани,който носят тук тегобите, хора който живеят от десетилетия навън,плащат данъци навън,работят навън, само защото нашите т,пи законотворци са им оставили българско гражданство.Я у лево! Колко пъти за 35 години," туристически автобуси" от комшията, буквално за един ден, променяха политическия терен-Доганя благодарение на тях беше вечният балансъор във Парламента.Който му изнася,подкрепя! Не му изнася- крачка назад и Правителството Тутууую! До следващите избори! Има много държави,където подобна практика е блокирана със закон.Посолствата са достатъчни,за временно пребиваващи,студенти,учащи.Но доказва с документ пред изборна комисия.Постоянно живеещ,с двойно гражданство,гледай си работата.Ти си избрал да те управлява друга власт.Не ми определяй,кой да ме управлява тук,в Родината.

    12:46 06.02.2026

  • 18 Гагаузина на Буци

    3 1 Отговор
    обслужи Пеевски за някой лев, че пак ще строи нов палат.

    13:06 06.02.2026

  • 19 Избирател

    3 3 Отговор
    Ограниченията на сандъците са пл искане на Делян Пеевски и е ПОЛИТИЧЕСКО.
    Касационният съд за ограничаване на правата на избирателите трябва да отмени ЗАКОНА ако все още ОЕЕВСКИ не контролира СЪДИЛИЩАТА.

    13:07 06.02.2026

  • 20 Нещо пищи този

    1 0 Отговор
    Дали не е заради фалшивите турски гласове от секциите в турция, които всеки път се смятат за действителни?
    Каква ни е турция, за да има изборни секции там?
    Правилно е решението за премахване на фалшивите гласове от там.

    15:39 06.02.2026

  • 21 Напомнящ

    3 0 Отговор
    Този все още не е ли зацепил,че времето на дерибеите и шефа ѝм,който раздаваше порциите в РОДИНАТА ни отдавна отмина!!!

    16:34 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол