Важните новини във ФАКТИ на 25.02.2026 г.

Министър Дечев пред НС за "Петрохан": Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди трагедията

Народните представители изслушват в пленарната зала служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“, информират от Нова телевизия.

Депутатите приеха да бъдат изслушани и директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началникът на отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началника на Разследването Невелин Колев, началника на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов.

Европрокуратурата откри сериозни нарушения при българския европрокурор

Колегията на Европейската прокуратура установи, че българският европейски прокурор Теодора Георгиева е виновна за тежко нарушение на служебните си задължения, съобщават от Нова телевизия. Георгиева беше разследвана от Дисциплинарния съвет на службата на европейския главен прокурор от март и отстранена от длъжност.

Атанас Славов: Без осъзнаване на необходимостта от нов начин на работа на прокуратурата, няма как да се променят нещата

"Колкото по-рано господин Сарафов освободи позицията, която заема, фактически, но не юридически, толкова по-добре и за системата на прокуратурата. Още повече виждаме критични гласове най-накрая да се надигат вътре в самата прокуратура. Нещо, което беше изключение до съвсем скоро." Това заяви в студиото на "Още от деня" бившият правосъден министър Атанас Славов.

"За да няма прегрупиране в системата е много важно прокурорите да започнат да говорят за това, което се случва в прокуратурата, да почнат да отстояват правата си и независимостта си. Има надежда, че това започва да се случва."

По думите му вече има гласове, има хора, които не се страхуват да застанат с лицата си, и то не в защита на ръководството, както е било винаги досега.

"Политиците имат важна функция - със законодателството, с избора на органи, но без осъзнаване на необходимостта от промяна отвътре, от нов начин на работа на прокуратурата, няма как да се променят нещата, каквито и промени да направим законодателно. Трябва промяна."

По повод утрешния пленум на ВСС:

"Важното е, че министърът на правосъдието свика пленум. Важното е, че е ясна каква е институционалната позиция, за нелегитимност и незаконност на господин Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Аз не очаквам чудеса утре, но е важно, че имаме институционална реакция на най-високо ниво. Такава досега от министър на правосъдието нямаше последната една година."

На въпрос за коалиция с Румен Радев, той допълни:

"Господин Радев и неговият политически проект трябва да се определи по-конкретно. Не просто срещу олигархията, срещу мафията, а конкретни предложения, конкретни политики. Но е факт, че за промяна в съдебната система има нужда от 160 гласа. Аз мисля, че мнозинства трябва да се търсят."

Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно задържането за 24 часа на Благомир Коцев

Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно задържането за 24 часа на Благомир Коцев. Според решението на съда заповедта била написана неправилно и на кмета на Варна не ставало ясно защо е задържан, информират от Нова телевизия.

Решението на съда е от 20 февруари, но за него става ясно сега, потвърдиха за NOVA от СРС. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева обжалва решението във Варна, но то е изпратено за подсъдност в СРС, защото задържането е от ГДБОП.

СарафOFF-"Операция: "Нищожен"-2: Протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на и.ф. главен прокурор

Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“ и е под наслов „Операция: "Нищожен 2“. В района има засилено полицейско присъствие, предават от БТА.

Антон Кутев: В недоумение съм от днешното решение на част от депутатите от БСП. Очевидно са зависими от външни фактори

Не виждам проблем в мълчанието и отсъствието на Румен Радев. Очевидно си подготвя проекта и му е необходимо време, за да подбере точните хора и да представи предизборната си програма. Би било лошо, ако никой не знаеше кой е Румен Радев, а той е известен на обществото от девет години. Това заяви в интервю за Nova News бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев Антон Кутев, цитиран от novini.bg.

Относно случая със скоростното освобождаване на Стоил Цицелков Кутев посочи, че гафът е изцяло на премиера Андрей Гюров, който пък отдаде на неговата неопитност.

По темата със смяната на всички 28 областни управители в страната бившият съветник и говорител на Радев изрази мнение, че това е трябвало да бъде направено, защото само така „се бори мафията“. Той обаче разкритикува служебното правителство, че всички областни управители са партийно обвързани.

Министрите в кабинета не бяха в такава степен партийни, има и хора, които не познавам и не мога да кажа нищо. Но с областните управители попрекалиха малко, добави Антон Кутев.

Проф. Стоянов: Крум Зарков върви след събитията. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи

Крум Зарков върви след събитията и без възможност да окаже влияние на тези, които днес гласуваха за отхвърлянето на ветото на президента. Такова разцепление при гласуване имаше в ДПС и видяхме какво се случи. Дали при БСП ще се стигна до нова лява партия и има ли мегдан за такава, предстои да видим. Според мен наистина има нужда от млада, модерна лява партия. Тези 8 души (Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев, Петър Кънев, Борислав Гуцанов и Иван Иванов - бел.ред.) гласуваха така, защото бяха на ясно, че така или иначе няма да попаднат в следващия парламент.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Росен Стоянов - директор "Политически анализи и прогнози" в "Галъп", който коментира отхвърлянето на ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс, цитиран от novini.bg.

"За мен броят на секциите в чужбина трябва да се направи от математици и анализатори, които съвсем лесно и спокойно могат да сметнат за коя държава колко секции ще се необходими. Това не трябва да става чрез политиканстването в парламента. Относно случая "Петрохан", когато има информационен вакуум от страна на институциите, той веднага се запълва от всякакви хибридки, легенди и фейсбук постове. Ако Румен Радев беше казал в качеството си на военен, че Крим е руски, може би щяхме да го разберем. Когато го направи в качеството си на президент на държава членка на ЕС и НАТО, това си беше институционален гаф", коментира още проф. Стоянов.

Рокади и в АПИ: Инж. Стоян Николов е новият председател на Управителния съвет

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.

Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.

До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет, съобщават от пресцентъра на ведомството.

В София: Катастрофа с ученически бус, шофьорът е починал

Бус с ученици катастрофа в столичния квартал "Драгалевци". Сигналът за инцидента е подаден в 17:17 часа, съобщават от пресцентъра на Спешна помощ, цитирани от Нова телевизия.

Пристигналият на място спешен екип е констатирал смъртта на шофьора. Няма пострадали деца. От СДВР съобщиха, че учениците са прехвърлени в друг бус.

Костадинов за преодоляното вето: Сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност

Изключително съм доволен от това, че успяхме да преодолеем ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Въпреки че денят беше тежък, той беше много ползотворен, защото успяхме да постигнем сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност. Това заяви в предаването "Пресечна точка" по Нова телевизия лидерът на "Възраждане Костадин Костадинов.

Швейцарски акционер в "Лукойл" заплашва България с арбитраж заради външно управление на дружества от групата

Швейцарската група "Литаско", част от "Лукойл" и акционер в "Лукойл Нефтохим - Бургас" и "Лукойл България", е уведомила българските власти за възникнал инвестиционен спор и възможност за международен съд. Това се посочва в официално изявление, публикувано на интернет страницата на компанията, цитирано от БТА.

На 19 февруари „Литаско“ е изпратила уведомление, с което заявява намерението си да използва всички правни средства, включително да започне арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове. Компанията се позовава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България за защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта.

Според „Литаско“ предприетите от българските власти мерки спрямо нейните подразделения представляват нарушение на международните ангажименти на страната и незаконно отчуждаване на инвестиции без компенсация.

Президентът освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков

Президентът Илияна Йотова подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Хасан Адемов и Андрей Янкулов са новите представители на МС в НСТС

Съгласно Кодекса на труда Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

Във връзка с Указ № 57 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г. се определят представителите на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

С решение на Министерския съвет за нови представители са определени Андрей Янкулов - заместник министър-председател и министър на правосъдието, и Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика, съобщават от пресцентъра на правителството. .

Вигенин: Енергийният преход е въпрос на сигурност, конкурентоспособност и социална справедливост

„От българска гледна точка енергийната трансформация не е само въпрос на декарбонизация. Тя е въпрос на сигурност, достъпност, конкурентоспособност и социална справедливост. Ако преходът не носи ползи за хората, той няма да бъде устойчив нито политически, нито икономически.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на кръглата маса „Централна и Източна Европа в променящия се ЕС: ролята на региона в оформянето на енергийната трансформация за сигурност и социално благополучие“, която се проведе в Брюксел.

Зафиров: Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 депутати, които не са забравили нормите на Конституцията

"Нищо и никой не може да ме накара да гласувам против интересите на народа, националната сигурност и очакванията на моите избиратели!" Това публикува на страницата си във фейсбук бившият вицепремиер и депутат от БСП Атанас Зафиров, цитиран от "Фокус".

Над 570 деца ще учат в ново училище в "Студентски град"

Официално стартира строителството на ново основно училище в квартал „Студентски град“. Първата копка беше направена днес на кръстовището на ул. „д-р Йордан Йосифов“ и ул. проф. „Христо Данов“, като в събитието участва и главният секретар на Министерството на образованието и науката Любомир Йосифов. МОН участва, както с предоставянето на терена, така и с осигурено финансиране в размер на над 3,8 млн. евро по държавната програма за строеж и разширяване на ясли, детски градини и училища. Останалите средства се предоставят от Столична община.

Папалезов за разследването "Петрохан": Не съм се почувствал принуден

Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, както и не са давани никакви указания относно действията по разследването, каза Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към ГДНП по време на изслушването му в пленарна зала. Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“. Точката е в днешния дневен ред на народните представители по предложение на „Има такъв народ“.

Над 12 500 тона имитиращи продукти са продадени у нас през миналата година

През 2025 г. в България са продадени над 12 500 тона имитиращи продукти, сочат данните на Министерството на земеделието и храните. За сравнение, през 2024 г. количеството е било близо 13 000 тона, а през 2023 г. - 12 900 тона. Темата и рисковете за потребителите коментира микробиологът д-р Сергей Иванов от Сдружение „Активни потребители” в ефира на NOVA NEWS.

Християн Даскалов: Липсата на прозрачност в отчитането на тока поражда съмнения

Новите жалби за високи сметки за електроенергия поставят въпроси за надеждността на системата за отчитане, като според киберексперта Християн Даскалов проблемът може да не е само технически, а и в начина, по който е организиран процесът. В ефира на NOVA NEWS той обясни, че „системна грешка може да съществува и в начина, по който е уреден процесът по отчитане“, особено когато едно и също дружество едновременно доставя и отчита електроенергията. По думите му това намалява доверието и поражда възможност за спекулации и съмнения.

Двойният аршин на властта: Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му били връчени"

Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени. Това заяви главния секретар на МВР Мирослав Рашков, който е на изслушване в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, по казуса "Петрохан", предаде "Фокус".

ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите: Влизаме в тази кампания със спокойствие и самочувствие

Коалиция ГЕРБ-СДС внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г.

Хората на Ахмед Доган ще сезират Конституционния съд за промените в Изборния кодекс

Ще сезираме Конституционния съд. Видяхте какво се случи в зала на второ четене. Това заяви зам.-председателят на "Алианс за права и свободи" Танер Али след като парламентът окончателно отхвърли ветото на президента за промените в Изборния кодекс, предаде "Фокус".

Росен Стоянов: Очаква ни турбулентна кампания и трудни коалиции след вота

„Основната задача на кабинета остава организацията на изборите и осигуряването на бюджетна стабилност. Всичко останало ще бъде тълкувано като опит за влияние.“

Гълъбинов: Новият бюджет вероятно ще се входира края на май или юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен

Редовният бюджет на страната трябва да се изготви от редовното правителство, за да може той да отговаря на политиките на кабинета. Това каза икономистът Васил Караиванов.