Новини
България »
Всички градове »
Костадинов за преодоляното вето: Сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност

Костадинов за преодоляното вето: Сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност

25 Февруари, 2026 17:48 1 505 128

  • костадин костадинов-
  • вето-
  • илияна йотова-
  • изборен кодекс-
  • победа-
  • българска държавност

Гласуването в Турция, по начина, по който било организирано в продължение на почти четири десетилетия, представлявало заплаха за националната сигурност на републиката, коментира още лидерът на "Възраждане"

Костадинов за преодоляното вето: Сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изключително съм доволен от това, че успяхме да преодолеем ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Въпреки че денят беше тежък, той беше много ползотворен, защото успяхме да постигнем сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност. Това заяви в предаването "Пресечна точка" по Нова телевизия лидерът на "Възраждане Костадин Костадинов.

По думите му гласуването в Турция, по начина, по който било организирано в продължение на почти четири десетилетия, представлявало заплаха за националната сигурност на републиката. "Там се гласуваше под строй, в полза на партии, които защитават чужди национални интереси - става дума за ДПС и АПС. Имаше масови нарушения и съмнения за фалшификации", подчерта той.
И обясни, че "когато човек отиде да гласува в Турция, според изискванията на ЦИК - трябва на място да попълни декларация, че желае да упражни правото си на вот". "Част от хората не попълваха тези заявления лично, а те се попълваха от други лица. Освен това имаше случаи, при които се пускаха бюлетини от името на хора, които реално не са гласували. Това изкривяваше изборния процес и застрашаваше демокрацията. Днес на тази практика беше сложен, надявам се, окончателен край. Затова се радвам, че ветото беше преодоляно", категоричен е лидерът на "Възраждане".

Костадинов подчерта, че ограничаването на броя на избирателните секции в чужбина - по никакъв начин не ограничава вота на българите в САЩ и Великобритания. "Секциите в посолствата и консулските служби не попадат в това ограничение, така че могат да бъдат разкрити и допълнителни секции при необходимост", обясни той.
Според него твърденията, че ще бъде ограничено или забранено гласуването в Европа, не отговарят на истината. "В Европейския съюз българските граждани ще продължат да гласуват свободно", заяви той.

Лидерът на "Възраждане" коментира и гласуването на другите партии по отношение на ветото върху Изборния кодекс като припомни, че "Възраждане" са направили предложение за намаляване на броя на секции за първи път през декември 2021 година. "Тоест - предложили сме го преди пет години и след пет години борба успяхме в крайна сметка да го постигнем. Това е нещо, което заздравява българската демокрация и държавност. Мога да се чувствам единствено изключително добре", изтъкна той.

Костадинов припомни, че винаги поправките по Изборния кодекс се гледат седмици преди буквално самата процедура да се отвори. "От ГЕРБ и ДПС настояваха да променят изборните правила, за да въведат машините, които те искаха. Ние бяхме против. Не само ние - всички останали извън ГЕРБ и ДПС също бяха против. В обществото имаше нагласа за протести. ГЕРБ и ДПС не се съобразиха и започнаха процедурата, но в един момент видяха, че не могат да съберат мнозинство. Разделиха се и предложенията им останаха без подкрепа", припомни той.
"Позицията на ГЕРБ никога не се е променяла - те никога не са били за неограничено гласуване в чужбина. Те наложиха ограничението от 35 секции през 2017 г., което просъществува четири години, след което беше отменено от ПП–ДБ. ГЕРБ тогава също бяха против. Позицията им не се е променила. Промени се обаче позицията на „Има такъв народ“. В 46-ото Народно събрание те гласуваха за вот в чужбина без ограничения, а сега подкрепиха нашето предложение. Вярвам, че в този случай това е за добро. По отношение на други партии, включително БСП - те традиционно са поддържали идеята за ограничения. Сега, заради наближаването на изборите и конкретната политическа ситуация, успяхме да извлечем максимум от обстоятелствата и да защитим българската демокрация", категоричен е Костадинов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коце Циганина

    38 38 Отговор
    Ко стана с лева бе? Ша изкарваш ли пак бабичките на протест?

    Коментиран от #66, #85

    18:01 25.02.2026

  • 2 Хахаха

    45 9 Отговор
    Как може США да не е агресор пък Русия да е ?!

    Коментиран от #10, #117

    18:02 25.02.2026

  • 3 Негодниците

    27 20 Отговор
    които ви избират са някакъв ваш народ, а бг-то не ви е собственост

    Коментиран от #126

    18:03 25.02.2026

  • 4 Поздравления за победата

    40 23 Отговор
    Правилно, Доганя глътна водичка. До тук беше АСП и Мунчо ! Добре се получи днес, Идиотова и тя си го получи.

    Коментиран от #22, #27, #124

    18:03 25.02.2026

  • 5 Петроханци

    23 8 Отговор
    На бригада да чистят кенефите на ю ЕС лайновозае бъдат в собствена среда

    18:04 25.02.2026

  • 6 Вийййй

    33 28 Отговор
    Копейкаааа Вийййй, но не знам вече кой те слуша. Виййй Копейййкеее Виййй

    18:05 25.02.2026

  • 7 Точно

    27 34 Отговор
    Коце новото начало на Възраждане е Радев . Примири се със съдбата на Сидеров и Доган.

    18:06 25.02.2026

  • 8 Шефа на пиар отдела на Румен Радев

    29 27 Отговор
    Костадин Тодоров Костадинов е проектиран в лабораториите на олигархията ГЕРБ +ДПС!
    Любопитно е кога се проявява чувствителност към назначенията. Когато Димитър Главчев сменяше областни управители на конвейер с кадри на ГЕРБ и ДПС, моралът беше необичайно спокоен. По времето именно на тези областни управители бяха проведени най-опорочените избори в демократичната история на България, които впоследствие бяха частично касирани(!) от Конституционния съд.

    Припомням на онези, които са застрашени да останат в миналото, че историята има лошия навик да помни.

    Коментиран от #32

    18:06 25.02.2026

  • 9 Герп боклуци

    24 18 Отговор
    Страх ви е щото даже и путурята ще гласуват за Радев

    Коментиран от #35

    18:06 25.02.2026

  • 10 бай Иван

    39 10 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Агресори са всички държави, освен САЩ и Израел, диктатор е този който не иска да клекне на САЩ!

    Коментиран от #34

    18:07 25.02.2026

  • 11 Сила

    21 22 Отговор
    възРАЖДАНЕ НА 15....изходния продукт , Кафявия от Максуда !!!

    18:08 25.02.2026

  • 12 9689

    26 21 Отговор
    Леке,не се ли накраде.Сидеров2.

    18:08 25.02.2026

  • 13 Лама Гюро Кюмюро

    15 12 Отговор
    В момента правим преврат с кадифени ръкавици и смятаме да ви оправяме с 300 до пълна федерализация в ЕС!

    18:08 25.02.2026

  • 14 Без теб

    29 23 Отговор
    Костадинов не е никаква опозиция, играе с Борисов в една игра. Още герб му пазят имунитета.

    Коментиран от #53

    18:08 25.02.2026

  • 15 Абсурдистан

    32 3 Отговор
    Не съм за такъв тип ограничанане на изборните права, но съм против изборните измами и неграмотни да определят бъдещето ми.

    Коментиран от #39

    18:09 25.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Костадинов

    20 21 Отговор
    Премиер!

    18:11 25.02.2026

  • 18 име

    17 13 Отговор
    Xaк да им е на либерастчетата!

    18:12 25.02.2026

  • 19 Ирина

    25 18 Отговор
    Голямо Браво! Това е Човека и Партията, които трябва да управляват България.

    Турски радев и неговата президентка - сор, осо, идна марионетка, за която никой не е гласувал са в ступор.

    18:12 25.02.2026

  • 20 Дебелата танплиерка

    13 7 Отговор
    Русия е агресор а аз се слагам на евродебулите да ме уредят на службичка в ЕС,да си пълня търбуха

    Коментиран от #44

    18:13 25.02.2026

  • 21 Петров и костадинов

    16 16 Отговор
    са толкова тъпи. ДПС и АПС ще си ги извозят до България, няма никакъв проблем. Със сигурност те работят с ГЕРБ , и така ограничават правото на българите в САЩ и Великобритания, които ще гласуват за Радев.

    18:15 25.02.2026

  • 22 Прасето

    10 15 Отговор

    До коментар #4 от "Поздравления за победата":

    Благодаря за победата. Щот Доган щеше да ме удари в земята с гласовете от Турция. Добре ми разчистихте пътя към Новата власт.

    18:16 25.02.2026

  • 23 ЧИЧО

    20 4 Отговор
    Проблема не е в гласувсщите от Турция, проблема е във вас. Вие не сте Държавници а едни алчни ненаядни наричащи себеси политици. Ако не бяхте отвратили хората живеещи в България , щяха да излязат и гласуват всички и тогава тия гласове от Турция нямаше да са знсчителни.

    18:16 25.02.2026

  • 24 Истината

    10 12 Отговор
    Про...стак, лизач

    18:16 25.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пешо

    5 7 Отговор
    Дрън-дрън та пляс.

    18:17 25.02.2026

  • 27 Цървул

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Поздравления за победата":

    Съгласен,стига лапачка за сопола и дерибеите.Много години лежаха на славата,ние сме ощетени.Накрая се оказа че апс пълно с милионери.Не се наядоха и това е.

    18:17 25.02.2026

  • 28 Евро

    14 7 Отговор
    Костадинов ,който каза че ако види евро ще го запали и изгори вече два месеца получава евраци като заплата и си ги слага в джоба и мълчи се оказа смешник ,като Тошко Йорданов

    18:19 25.02.2026

  • 29 Връщай

    12 7 Отговор
    Парите бе!

    18:19 25.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Зеления ханцумх

    8 4 Отговор
    Ракетите розово фламинго ще обърнат войната дайте ми още 1000 милиарда и кажете на Топлофикация Москва да пусне парното и тока

    18:20 25.02.2026

  • 32 Драги ми Смехурко

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Шефа на пиар отдела на Румен Радев":

    А радков в лабораториите на вовата.На всичко отгоре удави България с тоя Боташ.И вие си го искате.Що има да патите.Молете се да не завие към моска щот вова вече нема хора за окопите.

    18:20 25.02.2026

  • 33 Шеф пиар отдел Радев

    8 5 Отговор
    Шефа на пиар отдела в момента танцува от радост за краха на свиня пееф пред къщата на един от слугите му славуца трифоновска заедно с много други граждани и заяви -

    🚨🅱️ Пеевски свърши кеша за седмица без власт! Продаде курорт, за да купи МОЛ и гласовете по циганските махали💰‼️

    Пеевски Кеш Варна

    Пеевски свърши кеша за седмица без власт! Продаде курорт, за да купи МОЛ и гласовете по циганските махали!

    Пеевски няма и цент законен кеш, защото се води политик, но е санкциониран по закона Магнитски. Другият му кеш е корупционен, но той започва да свършва, когато свършат директните кражби на милиарди от държавната хранилка.

    Пеевски продава активи преди изборите. Това е сигнал за бедствие.

    Вижте двете разследвания на нашаия отдел за неизбежния край на магнитския крадец и за покупко - продажбите на олигарха Пеевски за милиарди и страхотния анализ на Nik Ray

    18:21 25.02.2026

  • 34 Я сие би май

    0 10 Отговор

    До коментар #10 от "бай Иван":

    ката

    Коментиран от #36

    18:21 25.02.2026

  • 35 Потурко

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Герп боклуци":

    Е ако това ти е радостта в живота,алал да ти е.

    18:21 25.02.2026

  • 36 Цървул

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Я сие би май":

    Охооо,вече има обидени.

    18:23 25.02.2026

  • 37 Вълк единак

    7 5 Отговор
    Белене боклук!

    18:23 25.02.2026

  • 38 Радев

    8 4 Отговор
    ще приеме ли дебат с Костадинов?

    Коментиран от #65

    18:24 25.02.2026

  • 39 Бастардо

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Абсурдистан":

    Абсолютно съгласен.

    18:25 25.02.2026

  • 40 Заключение

    5 2 Отговор
    Всички в парламента ги е страх че потъват в опорките си,факт оплетени свински черва комунистически

    18:25 25.02.2026

  • 41 Само Възраждане

    6 5 Отговор
    няма хира от статуквото!

    18:25 25.02.2026

  • 42 Милена

    12 9 Отговор
    При бърз преглед на коментарите се разбира, че пишещите тук ученици не знаят нищо, за един пет вековен период на турско робство и апетитите на съвременните турски политици за неосманизма.

    Огромно БРАВО на този голям българин - Костадинов!

    Коментиран от #51, #125

    18:25 25.02.2026

  • 43 Дядо

    7 7 Отговор
    Защо в Турция няма Българска Партия?
    А защо в България има Турска Партия?!?!
    Защо в Русия няма Българска Партия?
    А защо в България е пълно с Комунистически Русофилски Партии?

    Защо в България няма нито една Българска Партия,
    а е пълно с Комунистически Русофилски и Турски Партии?!?!?

    Коментиран от #46

    18:26 25.02.2026

  • 44 Хахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дебелата танплиерка":

    То тоз търбух нема пълнене бе,бездънен е.

    18:26 25.02.2026

  • 45 Аман

    2 2 Отговор
    от комплексари , малкопишещи и псевдо патриоти !

    18:27 25.02.2026

  • 46 Дядо

    5 5 Отговор

    До коментар #43 от "Дядо":

    Дядо сам си отговаря:

    Понеже сме биле под Византийско, Османско и Руско Робство!

    Коментиран от #58

    18:28 25.02.2026

  • 47 Връщай

    8 6 Отговор
    Парите бе!

    18:28 25.02.2026

  • 48 Реалност

    8 5 Отговор
    Какъв народ бе мaнrycта ?
    Просто изпълни нареждане на дебелян Магнитски !

    18:29 25.02.2026

  • 49 Рев

    5 4 Отговор
    Рев, рев, три реда сълзи и сополи, че ДПС-тата бяха ударени с вота в Турция. Кой сега що им даде париии на опозиционните играчки на шиши и меди?? Па и Гумен Гадефф сега ще му падне процента, Алла се надяваше на Турция...
    Ей много са лошави тия от Възраждане, как само спъват турските и всякакви други вредни за България интереси....

    18:29 25.02.2026

  • 50 Копейка

    7 6 Отговор
    За левъ ша се беся!

    18:30 25.02.2026

  • 51 Бъркаш

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Милена":

    Е да де, ама костя не е българин.

    Коментиран от #55

    18:31 25.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Не издържа опоката

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Без теб":

    Къстадинов не е управлявал досега никога. Възряждане не е управльвала и не е била част от управляваща коалиция.

    Вяма кой дахсе върже, че Възраждане би управльвали и се били ои, крали и т.н.

    Обаче не е така с ППДБ, например. Те се правят на опозиция, но управляваха и клаха. Вижте Асен Василев дали се е оял, или е отслабнал? Дали пък не е даже и rей?

    18:32 25.02.2026

  • 54 Османофилец евроатлантски

    5 2 Отговор
    Пу, чумата да ги порази тия от Възраждане дето се месят в делата на нашата Анаватан!!! А така добре си бяхме опекли работите с хилядата секции и контролирания вот...

    18:33 25.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Май, май

    2 3 Отговор
    на площадите ще излезем двойно повече от декември.Жална ти м....
    Оня Сидеров навремето само с един,два типа има се отърва.

    18:35 25.02.2026

  • 57 123456

    8 7 Отговор
    Костадине - предател - от Турция пак ще дойдат да глсуват , с автобуси , с коли ! Турския вот няма да се размине ! А вас от Възраждане ви намразиха милиони !

    Коментиран от #64

    18:35 25.02.2026

  • 58 Ха ха ха

    8 4 Отговор

    До коментар #46 от "Дядо":

    Кога си бил под руско робство?

    Да не си пдеал хмоскесуалист, който да се чувства, че не са му били спазени правата по време на Соца?

    Коментиран от #60, #63

    18:35 25.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Бяхме руска

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха ха":

    колония 45 г.
    Ама ти тогава си бил бозайник и не ги разбираш тези работи.

    Коментиран от #72

    18:38 25.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Жалки лицемерни копейки 🤪🤡

    4 6 Отговор
    Костадинов тези дни не е на себе си от бяс заради социологическите проучвания, отреждащи му резултат, близък до бариерата за влизане в парламента. И нещо като пета-шеста политическа сила в следващия парламент. Затова гръмките речи, закани и лозунги щедро се леят от страниците и групите на Възраждане.
    Когато политиците живеят сред народа и имат проблемите на народа, върло се възправят срещу несправедливостта и се възмущават. Обещават, само да им дадем властта, и да се преборят за всички нас.
    Костадинов преди да влезе активно в политиката, е живеел в панелка със семейството си и родителите си в “Кайсиева градина“ във Варна. Доходи на музеен работник, жена му също. Всичко това рязко се променя с първата субсидия - висок стандарт, къща на брега на езерото, палат на Камен бряг, сина му учи в Нидерландия ...

    Коментиран от #70, #74

    18:39 25.02.2026

  • 63 Дядо

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха ха":

    След 1944г до 1989г....

    Иззеха на моите два дядовци земите и си направиха ТКЗС.

    Коментиран от #67, #76

    18:39 25.02.2026

  • 64 Ха ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "123456":

    Напротив - заобичаха ги. Възраждане бяха основната партия, която искаше да се запази независимостта на България и да си имаме собствена валута.

    Все повече хора, които познавам, са против НАТО и ЕС и искат България да е свободна политически. Тя ното време ще дойде, стига да спрат фалшификациите на изборите у нас.

    Коментиран от #105

    18:39 25.02.2026

  • 65 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Радев":

    Аха,смее ли?Коцето е 10 пъти по-умен и начетен от сухара радков.Тоя само ще гледа злобно,и ще бълва змии,и гущери.С една дума,ще бъде цирк.

    18:41 25.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Не му се обяснявай

    7 1 Отговор

    До коментар #63 от "Дядо":

    на тоя, невръстния.
    Чул, че баничката била 10 ст. Да пита тато си ква му е била заплатата.

    18:42 25.02.2026

  • 68 Кара Фейзи

    3 4 Отговор
    И копейките на Костя и останалите московитски мръшляци представляват заплаха за националната сигурност на България.

    18:42 25.02.2026

  • 69 Пламен

    4 3 Отговор
    Явно и Коцето е минал през диванчето на Прасевски .
    Трудно се купуват гласове в Чикаго , а иначе автобусите от Туция пак ще дойдат .

    18:42 25.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Историк

    7 3 Отговор

    До коментар #60 от "Бяхме руска":

    Не сме били руска колония по социализма. Направете си справка.
    Много по-независима държава сме били от преди 1945 и отколкто сме след 1990г.

    А икономически България тогава е била ДЕСЕТКИ пъти по-развита, с повечепнаселение, със здравеопазване, земеделие, образование, изкуство култура. Сега сме в най-ниста точка достигана от държавата след 1878г. За съжаление на младите Всеки бяга от България сега, дори афганистанските емигранти иссот да се измъкнат от тук като влязат.

    Коментиран от #75, #79

    18:44 25.02.2026

  • 73 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 4 Отговор
    Kyчката на Тиквата и Шиши...

    18:44 25.02.2026

  • 74 еврожендо

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "Жалки лицемерни копейки 🤪🤡":

    Колко негpaмотен pъб трябва да е човек, за да вярва на социологическите проучвания... Или на пpoпагандата на разни сектанти. Е, поне колкото един средностатистически евроатлантик май ми се чини, минимум една Божанка тъпoтa по лгДБ-ППейската скала.

    18:46 25.02.2026

  • 75 Каква справка

    4 5 Отговор

    До коментар #72 от "Историк":

    те гони? Живял съм в част от периода.
    И като е била некакви ДЕСЕТКИ пъти ПО-, що фалира и се издъни.
    Давай с причини и следствие.

    Коментиран от #101

    18:47 25.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 марш ве

    5 4 Отговор
    Б О К Л У К!!!

    18:48 25.02.2026

  • 78 Възpожденец 🇧🇬

    4 5 Отговор
    Преди да започнем да възраждаме България, ще изчегъртаме партия Възраждане, защото те не са Възраждане, а са Израждане и всичко до което се докоснат, го провалят и го правят грозно и уродливо като тях.
    Уроди нямат място в политиката.
    Да си обират копанарските круши и заедно с господарите им Тиква и Прасе да се омитат с 200!
    Не искаме нищо от тях, не искаме да ни спасяват, а само да изчезват и повече нито да ги виждаме, нито да ги чуваме.
    Няма да ги чакаме 15 години като Атака, за да разберем накрая, че никаква няма да я свършат.
    Те ако наистина искаха да свършат някаква работа, досега отдавна да я бяха свършили.
    Още сега да се махат!

    Коментиран от #82, #88

    18:48 25.02.2026

  • 79 Минчо лудия....

    4 4 Отговор

    До коментар #72 от "Историк":

    Още един луд....

    18:49 25.02.2026

  • 80 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #71 от "Брой си центовете":

    Бъркаш се педоханецо!
    Цент е на чужд език, а в България се наричат СТОТИНКИ! Даже го пише на българските монети!!!
    Така, че ай бегай у "лефт"!!!

    18:50 25.02.2026

  • 81 копейкин

    4 6 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ

    Коментиран от #84

    18:51 25.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Турцште няма да участват

    2 3 Отговор
    във фалшифицирането на изборите.

    Даже от Щатите ще изпискат, че няма да могат да извъртят нещата както направиха в Румъния и Молдова миналата година.

    Остава само Урсулът да налива гласове на Пеевск, заради подкрепата му за Зеления.

    18:52 25.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 толкова е просто

    6 0 Отговор
    Който иска да влияе на управлението в България, който иска тя да се развива като една стабилна европейска държава, ами да се прибере и да живее тук. Много е грозно да си устройваш живота в други държави, но да искаш България да харчи луди пари, за да имаш удобна секция за всички избори. Стига вече. Извинявам се на моите близки и приятели, но моля, върнете се в България, гласувайте тук, плащайте си данъците тук, попълнете липсата на работна ръка на всички нива и живейте така, както всички ние, които останахме, за да направим всичко, което е по силите ни, в името на нашите деца.

    18:57 25.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Беден фараон

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Вашия фараонец ще гризне прокурорската палка съвсем скоро! Ще го гледате от Дубай. На толкова хора е изгорил душите със сциентоложките си методи... Златан, Виктория, цели семекства завлечени със стотици хиляди. Най- хубавото е, че ОПГто ви започнаха да се ядат едни други! Много поздрави на Пело!

    18:58 25.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Връщай

    2 4 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #92

    18:59 25.02.2026

  • 91 Ел Менчо

    0 1 Отговор
    Пак ще спечели Ел Мунчо!

    19:00 25.02.2026

  • 92 Беден фараон

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Връщай":

    Джендо, какви пари я поясни сега.

    19:00 25.02.2026

  • 93 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "трайбе":

    Педоханецо, пак си главен герой в поговорката:
    Крадецът вика, дръжте крадеца!

    Иначе грантовете на шорош вървят ли?!
    Прибираш ли охотно грантовете за да спускаш чужди политики и интереси сред своите?!
    Сребърниците дето вземате за да продавате своите, ще ви излизат от ауспусите, и то с лихвите!
    Справка история на предателите и продажниците!!!

    19:01 25.02.2026

  • 94 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Аре с циганина копанар":

    Първо ще ви покажат публично всички вас педоханците, дето се продадохте за по 30 сребърника!
    А след това ще сте свободни да станете част от армията на зеля!
    С влакове ще ви тикат всички желаещи!!!

    19:03 25.02.2026

  • 95 Пламен

    1 1 Отговор
    Кръстоносците ни освободиха от византийско робство , руснаците от турско , американците от руско ...

    Не е лесно ... На всякакви политици ще се ,,наслаждаваме" .

    19:03 25.02.2026

  • 96 Дядо

    4 2 Отговор
    Питал ли е някой Българския народ след навлизането на Войските на СССР на Юдашвили Сталин по Българските Земи защо ни отнеха Търновската Конституция и въведоха Комунистическата Конституция, която ужким била народна?
    Питал ли е някой Българския народ след навлизането на Войските на СССР по Българските Земи.... Защо и с какво право, Юдашвили Сталин въвежда закона за крепостното право - отнемане на земите на Българските Селяни и създаване на колхози - ТКЗС? Защо тия селяни, които не си даваха земите ги нарекоха Кулаци и ги избиха заедно с Иновативните Българи и Българската Аристокрация по концлагерите?
    Та преди хиляда години, ние Българите сме имали, много по-голяма демокрация от сега! Едно време сме правели Боилски Събори и всеки управител е избиран и ако не става е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите! Защо Богомилите бяга гонени от Византийската Църква? Защо Богомилите бяха гонени от Османците да приемат исляма и за да останат живи го приеха и това са днешните Помаци? Защо Българските Богомили - Катарите във Франция бяха избити? Защо през Средновековието толкова много Богомили бяха горени на клади?

    Коментиран от #99

    19:05 25.02.2026

  • 97 оня с коня

    1 3 Отговор
    вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    19:05 25.02.2026

  • 98 Само Костадинов

    2 3 Отговор
    ще ни върне Македония!

    19:11 25.02.2026

  • 99 Простотията не ходи по гората

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "Дядо":

    Умишлено ли пропускаш, че бяхме най-верният сателит на фашисткия звяр в Оста и цялата държава работеше за него?? Умишлено ли пропускаш един преврат преди 45 и терора, който произтече след него?? Ама сериозно ли си пропуснал или не си го знаел?

    Коментиран от #107

    19:11 25.02.2026

  • 100 мдаааа

    5 1 Отговор
    "Радетелят" за българската държавност , чете демонстративно в парламента - Роzzийская газета ... Айде , бе ..

    Коментиран от #102, #104

    19:11 25.02.2026

  • 101 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Каква справка":

    В ква част от периода си живял бе отрпко?!
    В детската градина ли като беше?!

    Тая система се разпадна, поради недостатъци!
    Това изобщо НЕ означава, че т.нар. капитализъм няма недостатъци!!! Дори напротив, само като им видиш джендър и педо идеологиите, и направо ми иде да викаме отново червената армия да ни освободи отново от фашагите!

    19:14 25.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Дядо

    1 0 Отговор
    България всички са искали да я имат, всички са искали да я притежават, но никой не я е имал, освен тя самата себе си!

    19:16 25.02.2026

  • 104 ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "мдаааа":

    Всичко, с което да вдигнем кръвното на евроджендите, че да извкичат на умряло rEEEE. Наздраве на Манол!

    19:16 25.02.2026

  • 105 123456

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха ха":

    АБе те може да искаха , ама какво направиха - НИЩО ! Само клянкаткато палета ! Мизерници !

    Коментиран от #106

    19:19 25.02.2026

  • 106 Беден фараон

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "123456":

    А какво направи вашия фараонски сводник, освен да врънка пари от хората като просяк на гарата? Някаква идея да имаш какво повече да се направи, при положение, че Конституционния съд върши нарушения и недопусна референдум???

    Коментиран от #109

    19:24 25.02.2026

  • 107 Дядо

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "Простотията не ходи по гората":

    Когато България забранява
    партиите 1934 - 1939г. със закон,
    ставаме икономическо чудо
    на Европа, само за 5 години,
    след забраната им!
    Българският лев става златен,
    а германците са идвали в
    България да търсят работа,
    бягайки от кризата! От тогава е
    израза: "Какво ме гледаш като
    изпаднал германе!"
    ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ЛИ
    ПАРТИИТЕ ОТНОВО?

    Коментиран от #116, #118, #119, #120

    19:26 25.02.2026

  • 108 Тиквата+Шиши =💩

    2 2 Отговор
    Палячо, скоро май няма да влезеш в Парламента както вървиш 🤛👊💩

    19:28 25.02.2026

  • 109 Алооо

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Беден фараон":

    А ти си богат фараон и имаш Сараи на морето в Тюленово 😅😂

    Коментиран от #113

    19:30 25.02.2026

  • 110 Българин

    0 0 Отговор
    Браво на Тръмп: Тръмп е против танца на трансжендърството по площадите! Тръмп каза: На света има два пола - Мъж и Жена! На света има две икономики - мъжка и женска! Толкоз по дискусия за джендърската икономика!

    19:32 25.02.2026

  • 111 Селско момиче

    1 0 Отговор
    Как няма да има катастрофи по пътищата, като навсякъде ние млади моми чакаме и спираме нагло тираджиите да си изкарваме пари, за да моеме да си изхранваме децата, че бащите им заминаха по чужбина да търсят млади моми! То и от там Трънчаните така хвалят мома: " Она е като блага круша край път. Кой как мине, все че я разтресе"

    19:34 25.02.2026

  • 112 Комунистически ценности

    1 2 Отговор
    Кокаинови Комунистически Ценности! Не ми се продължава повече ....да копирам от книгите на Атанас Панайотов – Кокаин на Мутриленд – в подземния лабиринт ... ANONYMOUS BULGARIA / май 10, 2013 ..... понеже само като четете и ще ИЗКУКУРИГАТЕ и ще разбере в какви КОКАИНОВИ Времена сме живели по време на Соца на Бай Тодоранчо - от Кокаинова петилетка на Кокаинова петилетка...... но без народа да знае за това и се Кокаинозира с взор към Комунизма..... а след 1989г от тоя Взор към Комунизма прогледна през очите на Кокаина!

    19:37 25.02.2026

  • 113 Беден фараон

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Алооо":

    Не нямам, все пак не съм измамил хиляди чрез сциентоложки сектантски методи. И на зададени въпроси да викам "журналистите трябва да се бият с камъни".

    19:37 25.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Дзак

    2 0 Отговор
    Трябва да намалее хаосът, в който обикновено стават изборни измами!

    19:43 25.02.2026

  • 116 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Дядо":

    Преди да се забранят партиите (или малко след) има много важни процеси, които трябва да станат!
    Първо идеологиите на държавата:
    - Християнски семейни ценности (без голотии по телевизията и по училищата, без реклама на леки жени /чалгарки, миски, инфлуенсърки и др/, без реклама на хазарт и мн др продобни политики!
    - Пряка демокрация - всички важни теми задължително да се гласуват от народа под формата на референдуми (както е в Швейцария), а политиците да са само администратори БЕЗ ОХРАНА И ДЪРЖАВЕН ТРАНСПОРТ!
    - Всички НПО-та АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИ КОЙ ГИ СПОНСОРИРА И ТОЧНО ЗА КАКВО! АКО Е ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА, КАТО НПО-ТАТА НА ШОРОШ, МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА И БЛОКИРАНЕ!

    Тези и много други политики трябва да бъдат уточнени преди какъвто и да е рестарт на държавата ни!!!

    Коментиран от #121, #122

    19:43 25.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Простотията не ходи по гората

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Дядо":

    Аха, значи германците не са изграждали родината си точно в него период, а идвали да печелят в България. Абе да ти кажа най-много германци са идвали след войнатa, на "гурбет" ;)
    Като цяло това е бил положениет "Но отечеството е пострадало: погром, тежък мир, обезщетения, финансова криза, унижения... Нежното сърце на добрия фарисеин не може да понася всичкия този ужас. И той натъпква в куфари „спечеленото с економии, труд и пот“ и патриотично прескача границата с насълзени очи. Оставил куфарите под чуждо знаме, той тихичко се връща в скъпата си родина. Скъпа, разбира се! Скъпотията в нея няма граници, животът непоносим, мизерията неизмерна. Бедняци, вдовици, сираци, инвалиди - навсякъде страдания." Като включим към това и милиардите изтеглени кредити за идеологическа борба, 50000 лева за отрязана човешка глава, десетки хиляди арестувани, хиляди избити и безследно изчезнали. И за капак не получаваме нищо от Германия задето цялата държава работеше за тях... И за да е пълна гаврата, следващата власт трябва да ремонтира всичко след Англо-Америаканските бомбардировки. И да построява цялата съвременна държава!

    19:48 25.02.2026

  • 119 4567

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Дядо":

    AI каза: "Макар формално левът все още да е обвързан с долара (а след 1933 година – с френския франк), задължението на БНБ да обменя левове в чужди валути със златно покритие е премахнато. Едновременно с това са въведени силни административни ограничения върху движението на капитали и вноса на стоки. През следващите години все по-голяма част от външната търговия се осъществява чрез междудържавни клирингови спогодби.23

    През май 1935 година покритието на банкнотната емисия спада под определеното със закон ниво от 33,3%, което подтиква ръководството на БНБ да прави различни счетоводни манипулации, за да прикрие реалното състояние на банката. Към края на годината това се оказва недостатъчно и законово установеното минимално покритие на емисията е намалено на 25%.24"

    19:49 25.02.2026

  • 120 БарекОфф

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Дядо":

    Давай аз съм ЗА.
    Къде да подпиша?
    Изпиха ни кръвчицата. Маскари неедни.

    19:50 25.02.2026

  • 121 Дядо

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Мнение":

    Браво! Правилно казваш!

    19:51 25.02.2026

  • 122 Дядо

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Мнение":

    Правилно казваш!

    Пряка демокрация - всички важни теми задължително да се гласуват от народа под формата на референдуми (както е в Швейцария), а политиците да са само администратори БЕЗ ОХРАНА И ДЪРЖАВЕН ТРАНСПОРТ!

    И да допълня: А политиците да са само администратори БЕЗ ОХРАНА и ДЪРЖАВЕН ТРАНСПОРТ, понеже ТОГАВА НАРОДА ЩЕ БЪДЕ ТЯХНАТА ОХРАНА И ЩЕ МОГАТ ДА СЯДАТ В АВТОМОБИЛА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАРОДА!

    19:58 25.02.2026

  • 123 Единствено

    0 0 Отговор
    Чрвз неуките турчоля джуган бей има шанс. Стига баничари със сараи и порциони.

    20:01 25.02.2026

  • 124 Победата на шиши

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Поздравления за победата":

    Извоювана не без активното участие на ,, възрожденците".Тия удариха дъното .Отблъснаха сумати избиратели.Ай честита ви ,, победа".....

    20:03 25.02.2026

  • 125 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Милена":

    Съвремените османци да кажат коя е столицата на Кюрдистан.

    20:05 25.02.2026

  • 126 То и техният народ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Негодниците":

    Вече ги схвана ,че работят за тлъстите 🐷 ,както чалгарите и сабяджиите и половината бсп ново начало

    20:08 25.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 БеГемот

    1 0 Отговор
    Тъпаak....тия там гласуваха за Доган...а в България всичките гласуват за сфинятa.......сега дига вота за магнита ....

    20:11 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол