Костадинов за преодоляното вето: Сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност

Изключително съм доволен от това, че успяхме да преодолеем ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Въпреки че денят беше тежък, той беше много ползотворен, защото успяхме да постигнем сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност. Това заяви в предаването "Пресечна точка" по Нова телевизия лидерът на "Възраждане Костадин Костадинов.
По думите му гласуването в Турция, по начина, по който било организирано в продължение на почти четири десетилетия, представлявало заплаха за националната сигурност на републиката. "Там се гласуваше под строй, в полза на партии, които защитават чужди национални интереси - става дума за ДПС и АПС. Имаше масови нарушения и съмнения за фалшификации", подчерта той.
И обясни, че "когато човек отиде да гласува в Турция, според изискванията на ЦИК - трябва на място да попълни декларация, че желае да упражни правото си на вот". "Част от хората не попълваха тези заявления лично, а те се попълваха от други лица. Освен това имаше случаи, при които се пускаха бюлетини от името на хора, които реално не са гласували. Това изкривяваше изборния процес и застрашаваше демокрацията. Днес на тази практика беше сложен, надявам се, окончателен край. Затова се радвам, че ветото беше преодоляно", категоричен е лидерът на "Възраждане".
Костадинов подчерта, че ограничаването на броя на избирателните секции в чужбина - по никакъв начин не ограничава вота на българите в САЩ и Великобритания. "Секциите в посолствата и консулските служби не попадат в това ограничение, така че могат да бъдат разкрити и допълнителни секции при необходимост", обясни той.
Според него твърденията, че ще бъде ограничено или забранено гласуването в Европа, не отговарят на истината. "В Европейския съюз българските граждани ще продължат да гласуват свободно", заяви той.
Лидерът на "Възраждане" коментира и гласуването на другите партии по отношение на ветото върху Изборния кодекс като припомни, че "Възраждане" са направили предложение за намаляване на броя на секции за първи път през декември 2021 година. "Тоест - предложили сме го преди пет години и след пет години борба успяхме в крайна сметка да го постигнем. Това е нещо, което заздравява българската демокрация и държавност. Мога да се чувствам единствено изключително добре", изтъкна той.
Костадинов припомни, че винаги поправките по Изборния кодекс се гледат седмици преди буквално самата процедура да се отвори. "От ГЕРБ и ДПС настояваха да променят изборните правила, за да въведат машините, които те искаха. Ние бяхме против. Не само ние - всички останали извън ГЕРБ и ДПС също бяха против. В обществото имаше нагласа за протести. ГЕРБ и ДПС не се съобразиха и започнаха процедурата, но в един момент видяха, че не могат да съберат мнозинство. Разделиха се и предложенията им останаха без подкрепа", припомни той.
"Позицията на ГЕРБ никога не се е променяла - те никога не са били за неограничено гласуване в чужбина. Те наложиха ограничението от 35 секции през 2017 г., което просъществува четири години, след което беше отменено от ПП–ДБ. ГЕРБ тогава също бяха против. Позицията им не се е променила. Промени се обаче позицията на „Има такъв народ“. В 46-ото Народно събрание те гласуваха за вот в чужбина без ограничения, а сега подкрепиха нашето предложение. Вярвам, че в този случай това е за добро. По отношение на други партии, включително БСП - те традиционно са поддържали идеята за ограничения. Сега, заради наближаването на изборите и конкретната политическа ситуация, успяхме да извлечем максимум от обстоятелствата и да защитим българската демокрация", категоричен е Костадинов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коце Циганина
Коментиран от #66, #85
18:01 25.02.2026
2 Хахаха
Коментиран от #10, #117
18:02 25.02.2026
3 Негодниците
Коментиран от #126
18:03 25.02.2026
4 Поздравления за победата
Коментиран от #22, #27, #124
18:03 25.02.2026
5 Петроханци
18:04 25.02.2026
6 Вийййй
18:05 25.02.2026
7 Точно
18:06 25.02.2026
8 Шефа на пиар отдела на Румен Радев
Любопитно е кога се проявява чувствителност към назначенията. Когато Димитър Главчев сменяше областни управители на конвейер с кадри на ГЕРБ и ДПС, моралът беше необичайно спокоен. По времето именно на тези областни управители бяха проведени най-опорочените избори в демократичната история на България, които впоследствие бяха частично касирани(!) от Конституционния съд.
Припомням на онези, които са застрашени да останат в миналото, че историята има лошия навик да помни.
Коментиран от #32
18:06 25.02.2026
9 Герп боклуци
Коментиран от #35
18:06 25.02.2026
10 бай Иван
До коментар #2 от "Хахаха":Агресори са всички държави, освен САЩ и Израел, диктатор е този който не иска да клекне на САЩ!
Коментиран от #34
18:07 25.02.2026
11 Сила
18:08 25.02.2026
12 9689
18:08 25.02.2026
13 Лама Гюро Кюмюро
18:08 25.02.2026
14 Без теб
Коментиран от #53
18:08 25.02.2026
15 Абсурдистан
Коментиран от #39
18:09 25.02.2026
17 Костадинов
18:11 25.02.2026
18 име
18:12 25.02.2026
19 Ирина
Турски радев и неговата президентка - сор, осо, идна марионетка, за която никой не е гласувал са в ступор.
18:12 25.02.2026
20 Дебелата танплиерка
Коментиран от #44
18:13 25.02.2026
21 Петров и костадинов
18:15 25.02.2026
22 Прасето
До коментар #4 от "Поздравления за победата":Благодаря за победата. Щот Доган щеше да ме удари в земята с гласовете от Турция. Добре ми разчистихте пътя към Новата власт.
18:16 25.02.2026
23 ЧИЧО
18:16 25.02.2026
24 Истината
18:16 25.02.2026
26 Пешо
18:17 25.02.2026
27 Цървул
До коментар #4 от "Поздравления за победата":Съгласен,стига лапачка за сопола и дерибеите.Много години лежаха на славата,ние сме ощетени.Накрая се оказа че апс пълно с милионери.Не се наядоха и това е.
18:17 25.02.2026
28 Евро
18:19 25.02.2026
29 Връщай
18:19 25.02.2026
31 Зеления ханцумх
18:20 25.02.2026
32 Драги ми Смехурко
До коментар #8 от "Шефа на пиар отдела на Румен Радев":А радков в лабораториите на вовата.На всичко отгоре удави България с тоя Боташ.И вие си го искате.Що има да патите.Молете се да не завие към моска щот вова вече нема хора за окопите.
18:20 25.02.2026
33 Шеф пиар отдел Радев
🚨🅱️ Пеевски свърши кеша за седмица без власт! Продаде курорт, за да купи МОЛ и гласовете по циганските махали💰‼️
Пеевски Кеш Варна
Пеевски свърши кеша за седмица без власт! Продаде курорт, за да купи МОЛ и гласовете по циганските махали!
Пеевски няма и цент законен кеш, защото се води политик, но е санкциониран по закона Магнитски. Другият му кеш е корупционен, но той започва да свършва, когато свършат директните кражби на милиарди от държавната хранилка.
Пеевски продава активи преди изборите. Това е сигнал за бедствие.
Вижте двете разследвания на нашаия отдел за неизбежния край на магнитския крадец и за покупко - продажбите на олигарха Пеевски за милиарди и страхотния анализ на Nik Ray
18:21 25.02.2026
34 Я сие би май
До коментар #10 от "бай Иван":ката
Коментиран от #36
18:21 25.02.2026
35 Потурко
До коментар #9 от "Герп боклуци":Е ако това ти е радостта в живота,алал да ти е.
18:21 25.02.2026
36 Цървул
До коментар #34 от "Я сие би май":Охооо,вече има обидени.
18:23 25.02.2026
37 Вълк единак
18:23 25.02.2026
38 Радев
Коментиран от #65
18:24 25.02.2026
39 Бастардо
До коментар #15 от "Абсурдистан":Абсолютно съгласен.
18:25 25.02.2026
40 Заключение
18:25 25.02.2026
41 Само Възраждане
18:25 25.02.2026
42 Милена
Огромно БРАВО на този голям българин - Костадинов!
Коментиран от #51, #125
18:25 25.02.2026
43 Дядо
А защо в България има Турска Партия?!?!
Защо в Русия няма Българска Партия?
А защо в България е пълно с Комунистически Русофилски Партии?
Защо в България няма нито една Българска Партия,
а е пълно с Комунистически Русофилски и Турски Партии?!?!?
Коментиран от #46
18:26 25.02.2026
44 Хахаха
До коментар #20 от "Дебелата танплиерка":То тоз търбух нема пълнене бе,бездънен е.
18:26 25.02.2026
45 Аман
18:27 25.02.2026
46 Дядо
До коментар #43 от "Дядо":Дядо сам си отговаря:
Понеже сме биле под Византийско, Османско и Руско Робство!
Коментиран от #58
18:28 25.02.2026
47 Връщай
18:28 25.02.2026
48 Реалност
Просто изпълни нареждане на дебелян Магнитски !
18:29 25.02.2026
49 Рев
Ей много са лошави тия от Възраждане, как само спъват турските и всякакви други вредни за България интереси....
18:29 25.02.2026
50 Копейка
18:30 25.02.2026
51 Бъркаш
До коментар #42 от "Милена":Е да де, ама костя не е българин.
Коментиран от #55
18:31 25.02.2026
53 Не издържа опоката
До коментар #14 от "Без теб":Къстадинов не е управлявал досега никога. Възряждане не е управльвала и не е била част от управляваща коалиция.
Вяма кой дахсе върже, че Възраждане би управльвали и се били ои, крали и т.н.
Обаче не е така с ППДБ, например. Те се правят на опозиция, но управляваха и клаха. Вижте Асен Василев дали се е оял, или е отслабнал? Дали пък не е даже и rей?
18:32 25.02.2026
54 Османофилец евроатлантски
18:33 25.02.2026
56 Май, май
Оня Сидеров навремето само с един,два типа има се отърва.
18:35 25.02.2026
57 123456
Коментиран от #64
18:35 25.02.2026
58 Ха ха ха
До коментар #46 от "Дядо":Кога си бил под руско робство?
Да не си пдеал хмоскесуалист, който да се чувства, че не са му били спазени правата по време на Соца?
Коментиран от #60, #63
18:35 25.02.2026
60 Бяхме руска
До коментар #58 от "Ха ха ха":колония 45 г.
Ама ти тогава си бил бозайник и не ги разбираш тези работи.
Коментиран от #72
18:38 25.02.2026
62 Жалки лицемерни копейки 🤪🤡
Когато политиците живеят сред народа и имат проблемите на народа, върло се възправят срещу несправедливостта и се възмущават. Обещават, само да им дадем властта, и да се преборят за всички нас.
Костадинов преди да влезе активно в политиката, е живеел в панелка със семейството си и родителите си в “Кайсиева градина“ във Варна. Доходи на музеен работник, жена му също. Всичко това рязко се променя с първата субсидия - висок стандарт, къща на брега на езерото, палат на Камен бряг, сина му учи в Нидерландия ...
Коментиран от #70, #74
18:39 25.02.2026
63 Дядо
До коментар #58 от "Ха ха ха":След 1944г до 1989г....
Иззеха на моите два дядовци земите и си направиха ТКЗС.
Коментиран от #67, #76
18:39 25.02.2026
64 Ха ха ха
До коментар #57 от "123456":Напротив - заобичаха ги. Възраждане бяха основната партия, която искаше да се запази независимостта на България и да си имаме собствена валута.
Все повече хора, които познавам, са против НАТО и ЕС и искат България да е свободна политически. Тя ното време ще дойде, стига да спрат фалшификациите на изборите у нас.
Коментиран от #105
18:39 25.02.2026
65 Зъл пес
До коментар #38 от "Радев":Аха,смее ли?Коцето е 10 пъти по-умен и начетен от сухара радков.Тоя само ще гледа злобно,и ще бълва змии,и гущери.С една дума,ще бъде цирк.
18:41 25.02.2026
67 Не му се обяснявай
До коментар #63 от "Дядо":на тоя, невръстния.
Чул, че баничката била 10 ст. Да пита тато си ква му е била заплатата.
18:42 25.02.2026
68 Кара Фейзи
18:42 25.02.2026
69 Пламен
Трудно се купуват гласове в Чикаго , а иначе автобусите от Туция пак ще дойдат .
18:42 25.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Историк
До коментар #60 от "Бяхме руска":Не сме били руска колония по социализма. Направете си справка.
Много по-независима държава сме били от преди 1945 и отколкто сме след 1990г.
А икономически България тогава е била ДЕСЕТКИ пъти по-развита, с повечепнаселение, със здравеопазване, земеделие, образование, изкуство култура. Сега сме в най-ниста точка достигана от държавата след 1878г. За съжаление на младите Всеки бяга от България сега, дори афганистанските емигранти иссот да се измъкнат от тук като влязат.
Коментиран от #75, #79
18:44 25.02.2026
73 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
18:44 25.02.2026
74 еврожендо
До коментар #62 от "Жалки лицемерни копейки 🤪🤡":Колко негpaмотен pъб трябва да е човек, за да вярва на социологическите проучвания... Или на пpoпагандата на разни сектанти. Е, поне колкото един средностатистически евроатлантик май ми се чини, минимум една Божанка тъпoтa по лгДБ-ППейската скала.
18:46 25.02.2026
75 Каква справка
До коментар #72 от "Историк":те гони? Живял съм в част от периода.
И като е била некакви ДЕСЕТКИ пъти ПО-, що фалира и се издъни.
Давай с причини и следствие.
Коментиран от #101
18:47 25.02.2026
77 марш ве
18:48 25.02.2026
78 Възpожденец 🇧🇬
Уроди нямат място в политиката.
Да си обират копанарските круши и заедно с господарите им Тиква и Прасе да се омитат с 200!
Не искаме нищо от тях, не искаме да ни спасяват, а само да изчезват и повече нито да ги виждаме, нито да ги чуваме.
Няма да ги чакаме 15 години като Атака, за да разберем накрая, че никаква няма да я свършат.
Те ако наистина искаха да свършат някаква работа, досега отдавна да я бяха свършили.
Още сега да се махат!
Коментиран от #82, #88
18:48 25.02.2026
79 Минчо лудия....
До коментар #72 от "Историк":Още един луд....
18:49 25.02.2026
80 Мнение
До коментар #71 от "Брой си центовете":Бъркаш се педоханецо!
Цент е на чужд език, а в България се наричат СТОТИНКИ! Даже го пише на българските монети!!!
Така, че ай бегай у "лефт"!!!
18:50 25.02.2026
81 копейкин
Коментиран от #84
18:51 25.02.2026
83 Турцште няма да участват
Даже от Щатите ще изпискат, че няма да могат да извъртят нещата както направиха в Румъния и Молдова миналата година.
Остава само Урсулът да налива гласове на Пеевск, заради подкрепата му за Зеления.
18:52 25.02.2026
86 толкова е просто
18:57 25.02.2026
88 Беден фараон
До коментар #78 от "Възpожденец 🇧🇬":Вашия фараонец ще гризне прокурорската палка съвсем скоро! Ще го гледате от Дубай. На толкова хора е изгорил душите със сциентоложките си методи... Златан, Виктория, цели семекства завлечени със стотици хиляди. Най- хубавото е, че ОПГто ви започнаха да се ядат едни други! Много поздрави на Пело!
18:58 25.02.2026
90 Връщай
Коментиран от #92
18:59 25.02.2026
91 Ел Менчо
19:00 25.02.2026
92 Беден фараон
До коментар #90 от "Връщай":Джендо, какви пари я поясни сега.
19:00 25.02.2026
93 Мнение
До коментар #87 от "трайбе":Педоханецо, пак си главен герой в поговорката:
Крадецът вика, дръжте крадеца!
Иначе грантовете на шорош вървят ли?!
Прибираш ли охотно грантовете за да спускаш чужди политики и интереси сред своите?!
Сребърниците дето вземате за да продавате своите, ще ви излизат от ауспусите, и то с лихвите!
Справка история на предателите и продажниците!!!
19:01 25.02.2026
94 Мнение
До коментар #89 от "Аре с циганина копанар":Първо ще ви покажат публично всички вас педоханците, дето се продадохте за по 30 сребърника!
А след това ще сте свободни да станете част от армията на зеля!
С влакове ще ви тикат всички желаещи!!!
19:03 25.02.2026
95 Пламен
Не е лесно ... На всякакви политици ще се ,,наслаждаваме" .
19:03 25.02.2026
96 Дядо
Питал ли е някой Българския народ след навлизането на Войските на СССР по Българските Земи.... Защо и с какво право, Юдашвили Сталин въвежда закона за крепостното право - отнемане на земите на Българските Селяни и създаване на колхози - ТКЗС? Защо тия селяни, които не си даваха земите ги нарекоха Кулаци и ги избиха заедно с Иновативните Българи и Българската Аристокрация по концлагерите?
Та преди хиляда години, ние Българите сме имали, много по-голяма демокрация от сега! Едно време сме правели Боилски Събори и всеки управител е избиран и ако не става е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите! Защо Богомилите бяга гонени от Византийската Църква? Защо Богомилите бяха гонени от Османците да приемат исляма и за да останат живи го приеха и това са днешните Помаци? Защо Българските Богомили - Катарите във Франция бяха избити? Защо през Средновековието толкова много Богомили бяха горени на клади?
Коментиран от #99
19:05 25.02.2026
97 оня с коня
19:05 25.02.2026
98 Само Костадинов
19:11 25.02.2026
99 Простотията не ходи по гората
До коментар #96 от "Дядо":Умишлено ли пропускаш, че бяхме най-верният сателит на фашисткия звяр в Оста и цялата държава работеше за него?? Умишлено ли пропускаш един преврат преди 45 и терора, който произтече след него?? Ама сериозно ли си пропуснал или не си го знаел?
Коментиран от #107
19:11 25.02.2026
100 мдаааа
Коментиран от #102, #104
19:11 25.02.2026
101 Мнение
До коментар #75 от "Каква справка":В ква част от периода си живял бе отрпко?!
В детската градина ли като беше?!
Тая система се разпадна, поради недостатъци!
Това изобщо НЕ означава, че т.нар. капитализъм няма недостатъци!!! Дори напротив, само като им видиш джендър и педо идеологиите, и направо ми иде да викаме отново червената армия да ни освободи отново от фашагите!
19:14 25.02.2026
103 Дядо
19:16 25.02.2026
104 ХаХа
До коментар #100 от "мдаааа":Всичко, с което да вдигнем кръвното на евроджендите, че да извкичат на умряло rEEEE. Наздраве на Манол!
19:16 25.02.2026
105 123456
До коментар #64 от "Ха ха ха":АБе те може да искаха , ама какво направиха - НИЩО ! Само клянкаткато палета ! Мизерници !
Коментиран от #106
19:19 25.02.2026
106 Беден фараон
До коментар #105 от "123456":А какво направи вашия фараонски сводник, освен да врънка пари от хората като просяк на гарата? Някаква идея да имаш какво повече да се направи, при положение, че Конституционния съд върши нарушения и недопусна референдум???
Коментиран от #109
19:24 25.02.2026
107 Дядо
До коментар #99 от "Простотията не ходи по гората":Когато България забранява
партиите 1934 - 1939г. със закон,
ставаме икономическо чудо
на Европа, само за 5 години,
след забраната им!
Българският лев става златен,
а германците са идвали в
България да търсят работа,
бягайки от кризата! От тогава е
израза: "Какво ме гледаш като
изпаднал германе!"
ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ЛИ
ПАРТИИТЕ ОТНОВО?
Коментиран от #116, #118, #119, #120
19:26 25.02.2026
108 Тиквата+Шиши =💩
19:28 25.02.2026
109 Алооо
До коментар #106 от "Беден фараон":А ти си богат фараон и имаш Сараи на морето в Тюленово 😅😂
Коментиран от #113
19:30 25.02.2026
110 Българин
19:32 25.02.2026
111 Селско момиче
19:34 25.02.2026
112 Комунистически ценности
19:37 25.02.2026
113 Беден фараон
До коментар #109 от "Алооо":Не нямам, все пак не съм измамил хиляди чрез сциентоложки сектантски методи. И на зададени въпроси да викам "журналистите трябва да се бият с камъни".
19:37 25.02.2026
115 Дзак
19:43 25.02.2026
116 Мнение
До коментар #107 от "Дядо":Преди да се забранят партиите (или малко след) има много важни процеси, които трябва да станат!
Първо идеологиите на държавата:
- Християнски семейни ценности (без голотии по телевизията и по училищата, без реклама на леки жени /чалгарки, миски, инфлуенсърки и др/, без реклама на хазарт и мн др продобни политики!
- Пряка демокрация - всички важни теми задължително да се гласуват от народа под формата на референдуми (както е в Швейцария), а политиците да са само администратори БЕЗ ОХРАНА И ДЪРЖАВЕН ТРАНСПОРТ!
- Всички НПО-та АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИ КОЙ ГИ СПОНСОРИРА И ТОЧНО ЗА КАКВО! АКО Е ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА, КАТО НПО-ТАТА НА ШОРОШ, МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА И БЛОКИРАНЕ!
Тези и много други политики трябва да бъдат уточнени преди какъвто и да е рестарт на държавата ни!!!
Коментиран от #121, #122
19:43 25.02.2026
118 Простотията не ходи по гората
До коментар #107 от "Дядо":Аха, значи германците не са изграждали родината си точно в него период, а идвали да печелят в България. Абе да ти кажа най-много германци са идвали след войнатa, на "гурбет" ;)
Като цяло това е бил положениет "Но отечеството е пострадало: погром, тежък мир, обезщетения, финансова криза, унижения... Нежното сърце на добрия фарисеин не може да понася всичкия този ужас. И той натъпква в куфари „спечеленото с економии, труд и пот“ и патриотично прескача границата с насълзени очи. Оставил куфарите под чуждо знаме, той тихичко се връща в скъпата си родина. Скъпа, разбира се! Скъпотията в нея няма граници, животът непоносим, мизерията неизмерна. Бедняци, вдовици, сираци, инвалиди - навсякъде страдания." Като включим към това и милиардите изтеглени кредити за идеологическа борба, 50000 лева за отрязана човешка глава, десетки хиляди арестувани, хиляди избити и безследно изчезнали. И за капак не получаваме нищо от Германия задето цялата държава работеше за тях... И за да е пълна гаврата, следващата власт трябва да ремонтира всичко след Англо-Америаканските бомбардировки. И да построява цялата съвременна държава!
19:48 25.02.2026
119 4567
До коментар #107 от "Дядо":AI каза: "Макар формално левът все още да е обвързан с долара (а след 1933 година – с френския франк), задължението на БНБ да обменя левове в чужди валути със златно покритие е премахнато. Едновременно с това са въведени силни административни ограничения върху движението на капитали и вноса на стоки. През следващите години все по-голяма част от външната търговия се осъществява чрез междудържавни клирингови спогодби.23
През май 1935 година покритието на банкнотната емисия спада под определеното със закон ниво от 33,3%, което подтиква ръководството на БНБ да прави различни счетоводни манипулации, за да прикрие реалното състояние на банката. Към края на годината това се оказва недостатъчно и законово установеното минимално покритие на емисията е намалено на 25%.24"
19:49 25.02.2026
120 БарекОфф
До коментар #107 от "Дядо":Давай аз съм ЗА.
Къде да подпиша?
Изпиха ни кръвчицата. Маскари неедни.
19:50 25.02.2026
121 Дядо
До коментар #116 от "Мнение":Браво! Правилно казваш!
19:51 25.02.2026
122 Дядо
До коментар #116 от "Мнение":Правилно казваш!
Пряка демокрация - всички важни теми задължително да се гласуват от народа под формата на референдуми (както е в Швейцария), а политиците да са само администратори БЕЗ ОХРАНА И ДЪРЖАВЕН ТРАНСПОРТ!
И да допълня: А политиците да са само администратори БЕЗ ОХРАНА и ДЪРЖАВЕН ТРАНСПОРТ, понеже ТОГАВА НАРОДА ЩЕ БЪДЕ ТЯХНАТА ОХРАНА И ЩЕ МОГАТ ДА СЯДАТ В АВТОМОБИЛА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАРОДА!
19:58 25.02.2026
123 Единствено
20:01 25.02.2026
124 Победата на шиши
До коментар #4 от "Поздравления за победата":Извоювана не без активното участие на ,, възрожденците".Тия удариха дъното .Отблъснаха сумати избиратели.Ай честита ви ,, победа".....
20:03 25.02.2026
125 Ха,ха
До коментар #42 от "Милена":Съвремените османци да кажат коя е столицата на Кюрдистан.
20:05 25.02.2026
126 То и техният народ
До коментар #3 от "Негодниците":Вече ги схвана ,че работят за тлъстите 🐷 ,както чалгарите и сабяджиите и половината бсп ново начало
20:08 25.02.2026
128 БеГемот
20:11 25.02.2026