Костадинов за преодоляното вето: Сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност

Изключително съм доволен от това, че успяхме да преодолеем ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Въпреки че денят беше тежък, той беше много ползотворен, защото успяхме да постигнем сериозна победа за българския народ и за запазването на българската държавност. Това заяви в предаването "Пресечна точка" по Нова телевизия лидерът на "Възраждане Костадин Костадинов.

По думите му гласуването в Турция, по начина, по който било организирано в продължение на почти четири десетилетия, представлявало заплаха за националната сигурност на републиката. "Там се гласуваше под строй, в полза на партии, които защитават чужди национални интереси - става дума за ДПС и АПС. Имаше масови нарушения и съмнения за фалшификации", подчерта той.

И обясни, че "когато човек отиде да гласува в Турция, според изискванията на ЦИК - трябва на място да попълни декларация, че желае да упражни правото си на вот". "Част от хората не попълваха тези заявления лично, а те се попълваха от други лица. Освен това имаше случаи, при които се пускаха бюлетини от името на хора, които реално не са гласували. Това изкривяваше изборния процес и застрашаваше демокрацията. Днес на тази практика беше сложен, надявам се, окончателен край. Затова се радвам, че ветото беше преодоляно", категоричен е лидерът на "Възраждане".

Костадинов подчерта, че ограничаването на броя на избирателните секции в чужбина - по никакъв начин не ограничава вота на българите в САЩ и Великобритания. "Секциите в посолствата и консулските служби не попадат в това ограничение, така че могат да бъдат разкрити и допълнителни секции при необходимост", обясни той.

Според него твърденията, че ще бъде ограничено или забранено гласуването в Европа, не отговарят на истината. "В Европейския съюз българските граждани ще продължат да гласуват свободно", заяви той.

Лидерът на "Възраждане" коментира и гласуването на другите партии по отношение на ветото върху Изборния кодекс като припомни, че "Възраждане" са направили предложение за намаляване на броя на секции за първи път през декември 2021 година. "Тоест - предложили сме го преди пет години и след пет години борба успяхме в крайна сметка да го постигнем. Това е нещо, което заздравява българската демокрация и държавност. Мога да се чувствам единствено изключително добре", изтъкна той.

Костадинов припомни, че винаги поправките по Изборния кодекс се гледат седмици преди буквално самата процедура да се отвори. "От ГЕРБ и ДПС настояваха да променят изборните правила, за да въведат машините, които те искаха. Ние бяхме против. Не само ние - всички останали извън ГЕРБ и ДПС също бяха против. В обществото имаше нагласа за протести. ГЕРБ и ДПС не се съобразиха и започнаха процедурата, но в един момент видяха, че не могат да съберат мнозинство. Разделиха се и предложенията им останаха без подкрепа", припомни той.

"Позицията на ГЕРБ никога не се е променяла - те никога не са били за неограничено гласуване в чужбина. Те наложиха ограничението от 35 секции през 2017 г., което просъществува четири години, след което беше отменено от ПП–ДБ. ГЕРБ тогава също бяха против. Позицията им не се е променила. Промени се обаче позицията на „Има такъв народ“. В 46-ото Народно събрание те гласуваха за вот в чужбина без ограничения, а сега подкрепиха нашето предложение. Вярвам, че в този случай това е за добро. По отношение на други партии, включително БСП - те традиционно са поддържали идеята за ограничения. Сега, заради наближаването на изборите и конкретната политическа ситуация, успяхме да извлечем максимум от обстоятелствата и да защитим българската демокрация", категоричен е Костадинов.