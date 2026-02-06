Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Йотова към българските олимпийци: Цялата страна е с вас!

Йотова към българските олимпийци: Цялата страна е с вас!

6 Февруари, 2026 11:42 820 15

  • илияна йотова-
  • олимпиада-
  • олимпийци

Българският президент ще бъде гост на церемонията по откриването на Олимпиадата

Йотова към българските олимпийци: Цялата страна е с вас! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас.

С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към българските спортисти, които ще участват в XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина. България ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Президентът Йотова е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Заедно с президента на Българския олимпийски комитет държавният глава беше гост на официалния прием, домакинстван от МОК, за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети.

„Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти“, призова Илияна Йотова.

Президентът подкрепя идеите на президента на МОК Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри, което да бъде в тясно сътрудничество със спортистите, защото най-добрите идеи идват от тях.

Илияна Йотова посочи, че през тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри. „През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Какви хора сме тогава имали за политици, мъдри, с желание и амбиция за изява“, заяви държавният глава.

Тя открои още две годишнини – 120 години, откакто един от първите български дипломати - Димитър Цоков, става член на МОК, както и 90 години от първото участие на България на зимна Олимпиада. „Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции“, подчерта Илияна Йотова.

Българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Симитли

    5 3 Отговор
    Довечера Йотова ще е на масата до Джей Ди Ванс,
    а Боко Тиквата ще оплюе ефира от завист!:))

    11:46 06.02.2026

  • 2 Българските олимпийци

    2 2 Отговор
    Добре

    11:46 06.02.2026

  • 3 честен ционист

    5 1 Отговор
    И цяла Русия, понеже половината от състезателите и треньорите са от руски произход, даже знамето ще носи едно руско девойче.

    11:46 06.02.2026

  • 4 А тези българи ,

    5 1 Отговор
    живеещи в чужбина защо не ги споменава другарката ? Та те станаха почти 1/3 ! Вчера разделения в Парламента , сега на Олимпиадата.......

    11:46 06.02.2026

  • 5 Гост

    8 2 Отговор
    Народа гладува,Илияна пътува

    Коментиран от #6

    11:47 06.02.2026

  • 6 Брачед

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Това и е работата.Президентът е с представителни функции.България е парламентарна република ръководена от министър председател (премиер)

    Коментиран от #7

    11:59 06.02.2026

  • 7 Пази Боже ,

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Брачед":

    такива да представляват или да работят за България или за интереса на българските граждани !

    12:06 06.02.2026

  • 8 клюкарката

    6 0 Отговор
    А днес кой е президент на БОК?Кой беше на масата с Йотова?

    12:06 06.02.2026

  • 9 сензация

    6 0 Отговор
    Довечера ще дефилираме с новия герб, където трите лъва са заменени с едно евро и половина.

    12:13 06.02.2026

  • 10 МИМА

    0 1 Отговор
    До N8

    Весела Лечева

    12:17 06.02.2026

  • 11 Опааа

    5 1 Отговор
    И защо тази реши,че цялата страна е с туристите?

    12:35 06.02.2026

  • 12 шампионат само за свои

    9 0 Отговор
    Как може това да бъде наричано олимпиада при условие ,че си решават политически кой да участва и кой не.

    12:42 06.02.2026

  • 13 Тая па

    1 0 Отговор
    Аз си пазя силите за доходоносни начинания.

    12:57 06.02.2026

  • 14 БСП тpътлата

    2 1 Отговор
    ще избира служебен премиер до края на мандата си

    13:04 06.02.2026

  • 15 няма скоро да определи служебен премиер

    1 0 Отговор
    Тази некадърница веднага да назначава служебен премиер ,защото страната потъва към беззаконие и отива към хаос. Тя не разбира какво се случва щото не е работила и на две магарета сеното не знае къде и как да остави. Така не може да продължава. Заради нейната некадърност и простотия все още няма определен служебен премиер който да носи отговорност. Нищо и никой не работи, тязи жена наясно ли е или си води разговори на кафе и няма представа з а нищо. Май ще трябва искане за оставка и и избор нанов президент. Тази не става за тая работа, оня така и не излезе от столовата на граф игнатиево, и ето абдикира ,иска да е политик ,изобщо лудница в която българската държавност се гърчи и ерозира. До кога ивнересно ще е това отчаяно полежение.

    15:59 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове