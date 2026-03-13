Военен джип се заби в ресторант на пътя между Калофер и Карлово ВИДЕО

Военен джип се е ударил в сградата на ресторант разположен на пътя между Калофер и Карлово. Инцидентът е станал около обяд, предаде knews.bg.

По първоначална информация няма пострадали хора. При произшествието са нанесени материални щети по част от търговските обекти в района, както и по моторното превозно средство.

Към момента не се съобщава за ранени, а причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място е извършен оглед на ситуацията.