Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество

13 Март, 2026 19:08, обновена 13 Март, 2026 20:06 1 428 11

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депо за наркотици, откъдето са се захранвали основните дилъри на дрога в София, разкри СДВР. В къща в квартал "Орландовци" са намерени над 55 кг наркотици, в това число 40 кг метамфетамин, плюс таблетираща машина с пресовъчна такава, 3 кг марихуана, над 3 кг кокаин и над 10 кг от опасния фентанил.

Задържани са мъж и жена.

"Мъжът е 50-годишен, криминално проявен, жената е на 55 години, без криминални прояви", съобщи Любомир Николов, директор на СДВР.

В рамките на специализираната полицейска операция за противодействие на трафик и разпространение на наркотици са открити и огнестрелни оръжия - два автомата и два пистолета.

"Предполагаме, че това е депо, откъдето се захранват основните наркодилъри, които разпространяват на територията на столицата. Претърсванията продължават и към момента. Производството на хероин от доста време е спряно и наркоразпространителите използват фентанила като негов заместител, но той е много по-опасен. При неправилна дозировка стават смъртни случаи", подчерта Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 киру тъпуту парче от канада

    9 4 Отговор
    с кво ше ръсим пиците ся ?

    19:12 13.03.2026

  • 3 кметът лама

    6 3 Отговор
    ужастъ а и петроханската митница ни разби тоя бою

    19:13 13.03.2026

  • 4 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Утре ще ги пуснат

    19:38 13.03.2026

  • 5 Аман

    3 3 Отговор
    Дотегнахте вече на всички с тея вашите наpкотици и полеви тестове. Вървете да ловите мангycи, че да миряса малко народеца.

    19:41 13.03.2026

  • 6 Гост

    8 3 Отговор
    Спокойно, това са специални сътрудници на МВР и утре ще им върнат стоката и отново са на пазара.

    20:11 13.03.2026

  • 7 пишат наизуст

    2 0 Отговор
    Реално това са две присъди по 150-160 години ,първоначален строг режим........да видим кога!???!

    20:15 13.03.2026

  • 8 Всичко

    3 1 Отговор
    е ПУНТА МАРА !

    20:15 13.03.2026

  • 9 Хотели

    5 0 Отговор
    Наркодепото в Дружба 1 се намира при Преслава Пламенова Вукова и майка и Даниела Калейн бл.158вх.А ет6 АП.16 работи 24/7 ,най евтината дрога в квартала

    20:22 13.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.