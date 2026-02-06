Кадиев: Единственият, несвързан с Пеевски, е Гюров. За мен, ако е друг, а не той, това си е чиста сделка

Трябваше експедитивно да се действа за служебен премиер и кабинет, и можеше да направим изборите сега. Защо тези срещи с политическите партии да бъдат цяла седмица, какво имат да кажат толкова партии, половината, от които няма да влязат в следващият парламент? Това коментира бившият зам.-министър на финансите, бивш депутат на БСП и създател на партия "Нормална държава" Георги Кадиев в интервю пред БНР.
"Защо се тупа топката – нямам представа, можем само да спекулираме. Бавенето обслужва сегашното правителство, а обикновено най-големите глупости се правят в последните дни. Виждате в Русе какво става - покупката на Таки. Сигурно има други неща, които ще ги разберем някога", каза още Кадиев в предаването "Хоризонт за вас". И е категоричен, че върви безкрайно протакане, напълно излишно, което на никой не помага.
Според него президентът Илияна Йотова няма нормален и полезен ход при избора на служебен премиер от петимата, които дадоха съгласие, заради промените в Конституцията:
"Единственият, несвързан с Пеевски, е Гюров. При всички казуси пред него, за мен това е единственото назначение, над което Пеевски няма да има влияние. Да, стои рискът да бъде атакуван Гюров от Конституционния съд. За всеки друг, освен него, означава директен контрол върху служебното правителство, най вече върху МВР-министъра и означава някаква сделка."
И допълни:
"Дамите абсолютно не са готови. Аз съм бил с едната от тях в НС и СОС и не ѝ чух гласа там. А втората е била служителка в Сметната палата, после в Антикорупционната комисия, после пак в Сметната палата и е изцяло контролирана от Пеевски. За мен, ако е друг, а не Гюров, това си е чиста сделка."
Кадиев е категоричен, че е абсурд да се приеме бюджет преди изборите. Нормално е да бъде приет до юни, за да може поне втората половина на годината да се работи нормално.
"Трябва да бъде стегнат и консервативен, защото вървим по пътя на Румъния, която 2024 г. имаше 9% дефицит. Надуваме дефицита нагоре и след 2 години ще се наложи да вземем тежките мерки, по-добре е да ги вземем сега тежките мерки. Но преди изборите никой няма да го направи това", предупреди Георги Кадиев.
Той сподели, че единственият критерий за него за избора на председател на БСП, е "да не е от котилото на Пеевски, което на практика превзе БСП":
"Румен Радев ще изсмуче голяма част от гласовете на БСП и едва ли ще влязат в следващия парламент, но на БСП трябва да се помага, защото е история, много хора са семейно свързани. За мен би било жалко БСП да си отиде безславно и се надявам следващият председател, да е човек, който може да разширява и търси хора с леви убеждения, отказали да гласуват. А това не става със зависими председатели и влизане в кабинет 222А."
В хипотезата "Румен Радев начело на държавата" Кадиев вижда шанс нещо да се промени:
"Да се разбъркат нещата, за да се оправят, защото това статукво от 2009 година, което ни управлява с мимикрии, ни доведе дотук. Дали Радев ще се възползва, нямам представа. Важното е кои са хората около него и колко са качествени, защото проблемът на БСП е, че загуби качествени хора. Може същото да се случи при Радев? Трябват качествени хора, да правят качествени неща. Вижте в НС нивото падна драматично, има хора, които няма да ги назначиш на МРЗ на работа, а те ни управляват."
1 Кадията бегай
13:57 06.02.2026
2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
Коментиран от #26
13:59 06.02.2026
3 Нефелници
14:02 06.02.2026
4 Боруна Лом
14:06 06.02.2026
5 комунистът милионер
14:06 06.02.2026
6 мнение
14:08 06.02.2026
7 коментар
Това е все едно шофьор без книжка да кара ТИР
14:09 06.02.2026
8 Припомням за забравилите
И после се отрече от нея
И не стана ясно
ВЗЕЛА ЛИ Е ИЛИ НЕ Е ДАЛА?
14:12 06.02.2026
9 Оракула от Делфи
Кадиев има нужния опит , за да прецени трезво , кой е подходящ и кой не е за тази важна длъжност!
"Мисирката" с перфорираните джуки е тази на която "не сме и чули гласа " , какъв премиер ше бъде това Омбудсманско "недоразумение" , след като се изказа , че Омбудмана работи за да помага на държавата???
14:12 06.02.2026
10 Не е свързан с пеевски
14:19 06.02.2026
11 Писна ми
14:20 06.02.2026
12 Долни пеевски подлоги !
“По отношение на ситуацията с България: в Загреб Бойко Борисов ни даде обяснение, че някои специални проблеми (some special issues) между САЩ и България са наложили това действие, но Хартата няма да бъде ратифицирана”.
От ППДБ веднага заявяват, че ще попитат в парламента Росен Желязков, какви са тези "специални проблеми" между САЩ и България.
Научавайки това от ГЕРБ и "ДПС - Шиши" в 11:00 ч. вечерта по спешност и с пълни гащи гласуват отлагане на днешното заседание, за да покрият Желязков от обяснения.
Ех, този special "Магнитски" issue, много пречи на Шиши и тва си е!
Коментиран от #28
14:23 06.02.2026
13 Иван
14:25 06.02.2026
14 айде да си трайкаш
Основни бизнес дейности:
Енергиен сектор: Кадиев е тясно свързан с компанията за търговия с ток „Енерджи Съплай“ (Energy Supply). Макар че официално тя е собственост на неговата съпруга, Соня Кадиева, политикът често е асоцииран с нейните операции. Фирмата е един от активните играчи на либерализирания пазар на електроенергия в България. През 2023 г. дружеството бе санкционирано от КЕВР с глоба от над 165 хил. лв. за борсови манипулации.
Финансови и информационни услуги: Кадиев е основател на EmergingMarketWatch. Платформата предоставя специализирана финансова информация, анализи и новини за развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Азия и Африка.
Предишен опит: В миналото е заемал ръководни позиции в Internet Securities (част от Euromoney Holdings), където е отговарял за анализите за Европа, Азия и Африка.
LinkedIn Bulgaria
LinkedIn Bulgaria
+4
В момента Георги Кадиев съчетава бизнес интересите си с активна политическа и коментаторска дейност, като често се изявява като финансов експерт по въпроси, свързани с държавния бюджет и енергетиката.
14:25 06.02.2026
15 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.
За всичко Асен Василев е вино
Коментиран от #20
14:26 06.02.2026
16 Майора
14:26 06.02.2026
17 Не съм маймуна
14:31 06.02.2026
18 ШЕФА
14:37 06.02.2026
19 Кой
14:46 06.02.2026
20 различно мнение
До коментар #15 от "Асен Василев е виновен":лъжата е че "ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ."
През юни 2014 г. банката КТБ спира плащанията, а лицензът ѝ е отнет на 6 ноември 2014 г..
Правителство Орешарски 29-05-2023г до 06-08-2014г. после служебно пр-во на Г.Близнашки.
14:46 06.02.2026
21 Да бе
14:49 06.02.2026
22 Помня
14:55 06.02.2026
23 Порно
14:57 06.02.2026
24 Гошо
14:58 06.02.2026
25 Опа
15:18 06.02.2026
26 Ами
До коментар #2 от "Намагнитен Евроатлантик антисоросоид":Тръгнаха и веригите свалиха цените.
15:20 06.02.2026
27 Българин
Всички други автоматично стават "на Пеевски"!
15:47 06.02.2026
28 Българин
До коментар #12 от "Долни пеевски подлоги !":Няма нужда да цитираш отявления хомосексуал Брадан кънев! Той само лъже, за да руши България. И не може да преживее, че България застава на страната на мира, а не на войната и на сатанистите!
В крайна сметка, на него за това му плащат!
15:49 06.02.2026
29 Ами теорията за дългата и късата коса
17:44 06.02.2026
30 Да си караме с туй правителство
17:50 06.02.2026
31 Ротация
17:52 06.02.2026