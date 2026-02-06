Кадиев: Единственият, несвързан с Пеевски, е Гюров. За мен, ако е друг, а не той, това си е чиста сделка

Трябваше експедитивно да се действа за служебен премиер и кабинет, и можеше да направим изборите сега. Защо тези срещи с политическите партии да бъдат цяла седмица, какво имат да кажат толкова партии, половината, от които няма да влязат в следващият парламент? Това коментира бившият зам.-министър на финансите, бивш депутат на БСП и създател на партия "Нормална държава" Георги Кадиев в интервю пред БНР.

"Защо се тупа топката – нямам представа, можем само да спекулираме. Бавенето обслужва сегашното правителство, а обикновено най-големите глупости се правят в последните дни. Виждате в Русе какво става - покупката на Таки. Сигурно има други неща, които ще ги разберем някога", каза още Кадиев в предаването "Хоризонт за вас". И е категоричен, че върви безкрайно протакане, напълно излишно, което на никой не помага.

Според него президентът Илияна Йотова няма нормален и полезен ход при избора на служебен премиер от петимата, които дадоха съгласие, заради промените в Конституцията:

"Единственият, несвързан с Пеевски, е Гюров. При всички казуси пред него, за мен това е единственото назначение, над което Пеевски няма да има влияние. Да, стои рискът да бъде атакуван Гюров от Конституционния съд. За всеки друг, освен него, означава директен контрол върху служебното правителство, най вече върху МВР-министъра и означава някаква сделка."

И допълни:

"Дамите абсолютно не са готови. Аз съм бил с едната от тях в НС и СОС и не ѝ чух гласа там. А втората е била служителка в Сметната палата, после в Антикорупционната комисия, после пак в Сметната палата и е изцяло контролирана от Пеевски. За мен, ако е друг, а не Гюров, това си е чиста сделка."

Кадиев е категоричен, че е абсурд да се приеме бюджет преди изборите. Нормално е да бъде приет до юни, за да може поне втората половина на годината да се работи нормално.

"Трябва да бъде стегнат и консервативен, защото вървим по пътя на Румъния, която 2024 г. имаше 9% дефицит. Надуваме дефицита нагоре и след 2 години ще се наложи да вземем тежките мерки, по-добре е да ги вземем сега тежките мерки. Но преди изборите никой няма да го направи това", предупреди Георги Кадиев.

Той сподели, че единственият критерий за него за избора на председател на БСП, е "да не е от котилото на Пеевски, което на практика превзе БСП":

"Румен Радев ще изсмуче голяма част от гласовете на БСП и едва ли ще влязат в следващия парламент, но на БСП трябва да се помага, защото е история, много хора са семейно свързани. За мен би било жалко БСП да си отиде безславно и се надявам следващият председател, да е човек, който може да разширява и търси хора с леви убеждения, отказали да гласуват. А това не става със зависими председатели и влизане в кабинет 222А."

В хипотезата "Румен Радев начело на държавата" Кадиев вижда шанс нещо да се промени:

"Да се разбъркат нещата, за да се оправят, защото това статукво от 2009 година, което ни управлява с мимикрии, ни доведе дотук. Дали Радев ще се възползва, нямам представа. Важното е кои са хората около него и колко са качествени, защото проблемът на БСП е, че загуби качествени хора. Може същото да се случи при Радев? Трябват качествени хора, да правят качествени неща. Вижте в НС нивото падна драматично, има хора, които няма да ги назначиш на МРЗ на работа, а те ни управляват."