КЕВР глоби „Топлофикация София“ за манипулация на енергийната борса

КЕВР глоби „Топлофикация София“ за манипулация на енергийната борса

19 Март, 2026 17:08 511 10

  • топлофикация софия-
  • борса-
  • цени-
  • електроенергия-
  • манипулация-
  • енергийна борса

Решението на енергийния регулатор подлежи на обжалване пред Административен съд София

КЕВР глоби „Топлофикация София“ за манипулация на енергийната борса - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което наложи имуществени санкции на „Топлофикация София“ ЕАД и на „Енерджи Маркет“ АД. Санкциите са за нарушение на забраната за манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия съгласно Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), съобщиха от енергийния регулатор.

На закрито заседание Комисията прие, че двете дружества са действали по предварителна уговорка, което е забранена пазарна практика по смисъла на REMIT. Те са сключвали сделки на цени и за количества, отклоняващи се значително от пазарните нива в периода ноември 2020 г. - януари 2021 г. на пазарния сегмент „В рамките на деня“ на Българската независима енергийна борса.

Установено е, че „Топлофикация София“ ЕАД е продавала електроенергия на „Енерджи Маркет“ АД на цени под пазарните, чрез блокови и часови продукти. Тези действия са довели до подаване на подвеждащи сигнали към пазара относно цената на енергийните продукти на едро, което представлява нарушение на забраната за манипулация на пазара съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) №1227/2011. В съответствие с Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката, на всяко от двете дружества е наложена имуществена санкция в размер на 53 969,86 евро, посочват от КЕВР.

Решението на енергийния регулатор подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14-дневен срок от съобщаването му.

Настоящото решение на КЕВР е петото поред за налагане на имуществени санкции за пазарна манипулация по смисъла на REMIT.

Комисията продължава активната работа по други образувани производства за установяване на евентуални нарушения на забраната за манипулация на пазара на едро на енергия и/или търговия с вътрешна информация. Целта на регулатора е ефективно да възпрепятства злоупотреби от пазарни участници, които извършват манипулативни сделки на организираните пазари за търговия с енергийни продукти на едро и извличат неправомерни печалби.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    8 1 Отговор
    Пука им, че са ги глобили.... ще си избият от нас.

    17:10 19.03.2026

  • 2 Смях

    6 2 Отговор
    След 5 години решиха да отчетат някаква дейност за да си оправдаят безумните заплати и да хвърлят прах в очите на хората.

    17:10 19.03.2026

  • 3 Тома

    4 1 Отговор
    В България държавата е мафията и тези го доказват

    17:14 19.03.2026

  • 4 РВЕК

    4 0 Отговор
    КЕВР е на ГЕРБ НН.

    17:14 19.03.2026

  • 5 уплашиха ги

    2 1 Отговор
    За манипулиране на пазарни цени в енергетиката за дружествата ""санкция в размер на 53 969,86 евро""!!!

    17:15 19.03.2026

  • 6 Тити

    3 2 Отговор
    После тези глоби ще ни разпределят по сметките топлофикация няма да се мине.

    Коментиран от #9

    17:15 19.03.2026

  • 7 цивър

    1 1 Отговор
    Къде спахте толкова години?
    Сега тази глоба пак софиянци ще в плащат,нали?
    Нещо,което не е редно!

    17:18 19.03.2026

  • 8 Кокошката🐔🐔🐔

    1 1 Отговор
    От единия джоб в другия 👌🎊👌

    17:20 19.03.2026

  • 9 В момента

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тити":

    Топлофикация завежда дела към длъжници с изискуеми суми двойно и тройно над реално дължимите суми.

    17:22 19.03.2026

  • 10 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Това го е правило Ръководството на Топлофикация,не работниците на Топлофикация.Правете разлика,все пак.Както и раздаването на оръжия го направиха ГЕРБ и ПП ДБ,не българският народ.

    17:27 19.03.2026

