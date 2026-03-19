Омбудсманът организира публична среща заради високите сметки за ток

19 Март, 2026 17:20 352 13

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева организира публична среща на всички заинтересовани страни на тема: „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“, съобщават от институцията. Форумът ще се проведе на 20 март 2026 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на институцията на омбудсмана на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.
В дискусията ще участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.
Поводът са стотиците сигнали на граждани от цялата страна за високите сметки за електроенергия, постъпващи в институцията на омбудсмана. По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.
Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    4 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:21 19.03.2026

  • 2 Бащата на някаква Саяна

    3 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #10

    17:22 19.03.2026

  • 3 Направо е смешен

    3 3 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    17:22 19.03.2026

  • 4 Като някаква Саяна порасне

    2 1 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    17:23 19.03.2026

  • 5 Шия

    6 0 Отговор
    Тая пък гербаджийка скоро не се беше показвала.

    17:23 19.03.2026

  • 6 Пародия

    4 0 Отговор
    Поредната неработеща структура ..

    17:23 19.03.2026

  • 7 Важно е някаква Саяна да е добре

    2 1 Отговор
    И бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    17:23 19.03.2026

  • 8 Вижда се

    0 0 Отговор
    Омбудсмана все още може да го отнесе.

    17:24 19.03.2026

  • 9 Как може да си потърси правата човек?

    2 0 Отговор
    Срещу масовите измами на Топлофикация.

    17:24 19.03.2026

  • 10 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бащата на някаква Саяна":

    Нещо се притеснихте за идващите избори и да не ви избягат гласовете ли,че надаваш толкова вой?
    Колко трябва да си жалък при положение,че знаете как загина детето му за да говориш такива глупости
    На такива като вас трябва да им забранят размножаването.

    17:26 19.03.2026

  • 11 Дедо

    1 0 Отговор
    99% от българите не знаят името на тази жена . Това говори много .

    Коментиран от #13

    17:29 19.03.2026

  • 12 Гочо

    1 0 Отговор
    Предвид 1.95583 лв. за 1 евро,номиналът на еврото се намалява-ориентировъчно -1 лв. се превръща в 0.50 евро.Подобно преобразуване би трябвало да има и в цените на стоките и там,където това го няма, е налице нарушение,ако обаче цените в евро не са завишени на някакво друго основание-войните,цените на петрола и прочие.Горе-долу такава е схемата.През 1962 г. смениха левовете така,че 1 лв. отпреди 1962 г. стана 0.10 лв.-една кифла в училищната лавка от 1 лв. стана 0.10 лв.-това помня и сега горе долу е същото,но с друга валута.

    17:31 19.03.2026

  • 13 Освалдо Риос

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Аз знам името на заместничката. Дал Бог всекиму.

    17:31 19.03.2026

