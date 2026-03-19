Омбудсманът организира публична среща заради високите сметки за ток

Омбудсманът Велислава Делчева организира публична среща на всички заинтересовани страни на тема: „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“, съобщават от институцията. Форумът ще се проведе на 20 март 2026 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на институцията на омбудсмана на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.
В дискусията ще участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.
Поводът са стотиците сигнали на граждани от цялата страна за високите сметки за електроенергия, постъпващи в институцията на омбудсмана. По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.
Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.
1 кой мy дpeмe
не съм дльжен да овластявам никого
17:21 19.03.2026
2 Бащата на някаква Саяна
Коментиран от #10
17:22 19.03.2026
3 Направо е смешен
17:22 19.03.2026
4 Като някаква Саяна порасне
17:23 19.03.2026
5 Шия
17:23 19.03.2026
6 Пародия
17:23 19.03.2026
7 Важно е някаква Саяна да е добре
17:23 19.03.2026
8 Вижда се
17:24 19.03.2026
9 Как може да си потърси правата човек?
17:24 19.03.2026
10 Интересно
До коментар #2 от "Бащата на някаква Саяна":Нещо се притеснихте за идващите избори и да не ви избягат гласовете ли,че надаваш толкова вой?
Колко трябва да си жалък при положение,че знаете как загина детето му за да говориш такива глупости
На такива като вас трябва да им забранят размножаването.
17:26 19.03.2026
11 Дедо
Коментиран от #13
17:29 19.03.2026
12 Гочо
17:31 19.03.2026
13 Освалдо Риос
До коментар #11 от "Дедо":Аз знам името на заместничката. Дал Бог всекиму.
17:31 19.03.2026