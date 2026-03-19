Томислав Дончев: Въпреки измъченото мнозинство, редовното правителство успя да прокара десетки реформи по ПВУ

19 Март, 2026 17:38 823 46

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През 2025 г., въпреки трудното и измъчено мнозинство, което имаше това Народно събрание, правителството успя да прокара десетки реформи, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Благодарение на това България успя да получи два млрд. евро през миналата година, което е изключително важно за осигуряване на плащанията. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш вицепремиер и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в деня на последното редовно заседание на настоящия парламент, цитиран от БТА.

Четири седмици откакто сме обратно в Народното събрание заедно с колегите бивши министри инвестирахме всички възможни усилия да осигурим приемането на останалите осем закона, свързани с четвъртото и петото плащане. Мисля, че до края на работата на този парламент ще можем да се похвалим с междинен успех и да сме осигурили подкрепа за половината, добави Дончев. По отношение на останалите четири закона, които не срещат подкрепа, планът е да търсим за тях мнозинство в новото Народно събрание, каза депутатът.

Искането за четвъртото плащане по плана е редно да бъде изпратено до края на месец март, а петото - вероятно към юни. За мен най-големият риск е едно от плащанията да закъснее или поне част от сумите по него, каза Томислав Дончев.

Повече от 20 години в България се говори за Закон за лобизма. Три пъти са правени опити, но такъв не е приет. Преди четири години в ПВУ България се е задължила да разработи и приеме Закон за лобизма, срещу което да получи безвъзмездни близо 440 млн. евро, каза депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш правосъден министър Георги Георгиев. За сравнение - това са инвестициите в ремонтите, които текат в момента в 80 от домовете за възрастни, където са настанени 5600 български граждани, допълни той.

От кабинета „Желязков“ подготвихме законопроекта за лобизма и работата, която започнахме като министри, я довършихме като депутати. Очакваме след малко законопроектът да бъде подкрепен в пленарната зала, каза Георгиев. По думите му е от изключително значение приемането на този законопроект, първо, за да бъде изпълнен ангажиментът и България да осигури средствата, които в противен случай трябва да дойдат от джоба на данъкоплатците и, на второ място, за да може 20 години след първоначалните опити да бъдат въведени правила за това кой и как въздейства на властта в процеса на вземане на решения за съдържанието на законите.

През последните две седмици масово се истеризира, че ще бъдат загубени 437 млн. евро във връзка със Закона за енергията от възобновяеми източници. Днес между първо и второ ГЕРБ-СДС внесе необходимите законодателни промени, с които тези средства са изцяло достъпни на база на изпълнената реформа – вменяване задължение на общините да осигуряват възможност за зарядни точки за електромобили, каза депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш енергиен министър Жечо Станков. На базата на тази реформа служебното и бъдещите правителства ще имат възможност да поискат това плащане, допълни той.

Ако не са изпълнени всички реформи, част от средствата по плащането могат да бъдат отложени, отговори Томислав Дончев на въпрос дали е застрашено четвъртото плащане по ПВУ.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 кой мy дpeмe

    9 7 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #5, #35

    17:41 19.03.2026

  • 2 Знаем Ви

    19 2 Отговор
    Каквото и и да прокарвате, е с мисъл да ни прекарате, като последният софиянец, само на келепир карате.

    17:42 19.03.2026

  • 3 Коментар

    19 1 Отговор
    Това прасе, което малтретира жени и унищожава сигналите, скоро ще бъде изхвърлено с ритници от сградата на философския факултет

    17:43 19.03.2026

  • 4 аръков

    7 0 Отговор
    истина е обичам го това пву

    17:45 19.03.2026

  • 5 Дончев, върни откраднатите пари

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Росен Миленов ще спечели изборите и бариерата на затвора ще е отворена за герберо-пеевските престъпници. Двете Угоени и Мазни простата Тиква Борисов и Пеевски, заедно с бившите си министри и депутати окрадоха и бедни и богати. Опустошиха България.

    17:47 19.03.2026

  • 6 Дориана

    13 2 Отговор
    Това е поредното падение превърнало се в цирк от ИТН. Вече не могат да контролират гнева си, че отпадат от Парламента и отново за последен х.път играят ролята на маша в защита на корупционните сделки. Точно Земеделския министър ги разкри , но това събуди гняв в тях защитниците на корупцията и мафията.Точно тези действия са характерни за корумпираните и зависими политици, които няма да пуснат България да се освободи от тях без "удари под кръста" Умни и интелигентни хора и политици никога няма да паднат толкова ниско на нивото на Борисов, Пеевски и Балабанов и Тошо Йорданов.

    17:48 19.03.2026

  • 7 Само делавери и точене

    13 2 Отговор
    Сега с парите ще купувате гласове за ГЕРБ.

    17:48 19.03.2026

  • 8 Тома

    16 2 Отговор
    И къде са парите получени от Европа бе Гьоте от това правителство което тегли милиарди заеми

    17:49 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горски

    15 2 Отговор
    Опита на ГЕРБ и тоя на снимката е с обещаване на нещо, което е обещано да се завърши преди 5-10 години !
    Къде ти е електронното правителство бе томиславе ? За 3 - те милиарда похарчени за него няма да питам, ясно е че ги откраднахте. Така и откраднахте парите за магистрали, детски болници и градини.

    17:51 19.03.2026

  • 11 обективен

    14 2 Отговор
    Няма герберуга на високо ниво който да не е за затвора за по 20 г. , а гуруто им е за сто !!!

    17:51 19.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какъв

    10 2 Отговор
    е пребледнял тоя даскал и радио точков глас на Габрово ! Но плещи нещо си , колкото да прави вятър на Бою и другите от които е зависим ! Няма кой да му вярва за каквото и да било , в казана има от сега запазено място !

    17:52 19.03.2026

  • 14 Тони

    12 2 Отговор
    Пълен демонтаж на модела "Борисов-Пеевски"

    17:52 19.03.2026

  • 15 Ха,ха,ха

    9 2 Отговор
    Те май са си повярвали ,че са велики. Що поразии направиха . Сламен премиер провалено управление.

    17:53 19.03.2026

  • 16 Звездоброец

    5 1 Отговор
    Изтрийте ми 2 коментара ..затова пиша нищо .

    17:54 19.03.2026

  • 17 Дориана

    13 2 Отговор
    Абсолютно никакви реформи умишлено не сте направили в Съд, Прокуратура , Администрация, Общини , но за ПВУ там сте първи за да можете да ги " асимилирате" щом се отнася за пари там сте първи . Борисов още не е казал къде отидоха чувалите с милиони за магистрали. Абсолютно вредни сте за България и го доказахте.

    17:55 19.03.2026

  • 18 Кметицата

    10 2 Отговор
    ти , дето я цопна да грабите в Габрово с отчет при големите и връзката с тях , отдавна трябваше да бъде в Сливен !

    17:55 19.03.2026

  • 19 Всяко начало

    11 2 Отговор
    има и край , който за вас е видим !

    17:56 19.03.2026

  • 20 Народът какво ще види?

    10 2 Отговор
    от вашите ПВУта, освен увеличените квоти оскъпяващи цени ТЕЦове, НПО-та в училища и БОРСА ток?
    Поне да бяхте намалили акцизи и ДДС на горивата. Кой ще компенсира потребителите, заради юрошита и петрола? Чудовищната инфлация, чудовищни цени на ток и вода, прокарани от вашата Сглобка.

    17:57 19.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    ДОНЧЕВ,
    КАТО СТАР МРЪСНИК АЗ СЪМ СЕ ПОДСИГУРИЛ ТРОЙНО :
    - АКО НЕ ВИ ИЗТРИЧА КЬОВЕШИ
    - АКО НЕ ВИ ИЗТРИЧА СЛЕДВАЩИЯ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕН.РСДЕВ
    .... АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ ЩЕ ИЗТРИЧА ШЕФКАТА НА ЕК В ЕВРОПАРЛАМЕНТА И
    ТЯ ЩЕ ДОЙДЕ СЪС ШМАЙЗЕРА
    .. ....
    БЯГАЙТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ БОРЧЕТА :)

    17:57 19.03.2026

  • 22 Лумпен

    4 1 Отговор
    Браво!
    Герои сте !
    Паметник ще ви издигнем..!

    17:59 19.03.2026

  • 23 ,,Измъченото"

    9 3 Отговор
    Ви мнозинство натресе еврото на Имъчената ни държава!

    Коментиран от #29

    18:03 19.03.2026

  • 24 Като сте толкова успешни

    8 1 Отговор
    защо ви изритаха

    Коментиран от #26

    18:04 19.03.2026

  • 25 ФЪ ФЪ ФЪЪЪЪ ФЪ

    8 2 Отговор
    ТОМИТО МАЗНИЯ ТАНФУЦИЙ ТАРИКАТ ГАБРОВСКИ МАЗЕН ЛОЕНА ВРЪВ ПАЗИ БОЖИ.

    18:04 19.03.2026

  • 26 ЗАЩОТО КРАДЪТ

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Като сте толкова успешни":

    ТОЗ ИНДИВИД 120висок И ЕДИН ШАМАР МУ Е МНОГО ПО МРЪСЕН ОТ БАНКЯТА И ГАДЕН.

    18:06 19.03.2026

  • 27 Кажи за незаконната СИнсталация и ТОК

    3 2 Отговор
    И надписаните киловатчасове на половин България. "умните" електромери дават възможност и за манипулация, тоест за надписване. Знайно е, че при класическите индукционни електромери надписването е невъзможно. Защото функцията за измерване е твърдо зададена и не може да се променя без механично отваряне на уреда, без разкъсване на пломбите, снемане на капака. Доставчикът е защитен срещу нерегламентирана намеса на абоната, абонатът е защитен срещу евентуални манипулации на доставчика. Двете страни са равнопоставени.При електронния електромер тази функция не е твърда. Уредът представлява микрокомпютър и се управлява от програма, достъп до която има само доставчикът. Защитата на потребителя срещу манипулация и фалшификация е нулева. За технически грамотния човек веднага става ясно, че такъв уред може системно да се манипулира. И това не е тайна. Производителите сами сочат в техническите описания на електронните си изделия възможностите за "параметризиране", тоест за манипулиране на софтуера и по колко начина може да става това - дистанционно и през оптичния порт локално и безконтактно.

    18:08 19.03.2026

  • 28 Гост

    8 1 Отговор
    Пву-то са свежи пари за купуване на гласове от твоят господар борисоф и неговия господар пеефски! Разбра ли, голема тимберицо

    18:09 19.03.2026

  • 29 Дориана

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от ",,Измъченото"":

    Да , точно така Борисов,който се хвали , че вкарал България в Еврозоната трябва да понесе вината и отговорността когато ЕС се разпадне , защото точно в тази посока се развиват събитията. Бързаше да вкара България в най- лошия момент на война и несигурност и при икономическа криза.

    Коментиран от #32, #37

    18:11 19.03.2026

  • 30 Мокой

    6 1 Отговор
    Чак ме е срам, че Дончев вот моя роден, красив и културен град Габрово.
    Като сме получили 2 милиарда, къде са, в какво са вложени, че нещо не сме разбрали?

    18:15 19.03.2026

  • 31 ГЕРБ предадоха

    5 1 Отговор
    властта на Радев и ще бъдат наказани!

    18:16 19.03.2026

  • 32 Десо, така ли

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    си говорите с Радню в къщи, че ЕС ще се разпадне,а?!
    Деса- гробокопач на капитализма!

    18:18 19.03.2026

  • 33 въпреки измъченото мнозинство

    7 0 Отговор
    така е вижда се измъчена тиква

    18:21 19.03.2026

  • 34 Така ли бе, габровецо?!

    5 0 Отговор
    Защо лъжеш като дърт циганин бе, габровски измамник и крадец на два милиарда, дето уж бяха за "електронно правителстов", ама май заминаха за чекмеджето! Зашо лъжеш бе грозен банкянски теляк и ГЕРБерастки престъпник? Вашето "мнозинство" въобще не беше "измъчено", даже напротив! Разбирахте се отлично само с едно намигване на уродливия ви 190- килограмов началник или само с един негов телефон, ама тогава всички се напикавахте от страх и изпълнявахте нарежданията му! И вие, и чалгарската сбищина на сакатото учиндолско нищожество, и остатъчните смешници от "Позитано"! А колко още милиарди откраднахте, с всеки изминал ден го разбираме от служебното правителство, което ви разказа играта, нали "красавецо" Дончев?!

    18:22 19.03.2026

  • 35 докат не ми платят

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    тиквата съм

    раздаваме кебабчета и бира

    18:23 19.03.2026

  • 36 Господи!

    6 0 Отговор
    Каква грозотия! Чиста проба ГЕРБераст!

    Коментиран от #39

    18:23 19.03.2026

  • 37 Даниел Немитов

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    Е-е-е-ех, от 1917 година го чакате тоя "гнил Запад" да се разпадне!? А пък то какво стана, взе Матушката да се разпада, а и България с плоската си русофилия полека-лека оттича в канала!

    Коментиран от #40

    18:27 19.03.2026

  • 38 А Колко Пари Успя !

    4 0 Отговор
    А Колко Пари Успя !

    Да Измъкне !

    От Джоба !

    На Българина ?

    18:35 19.03.2026

  • 39 Това се Казва Двуличник !

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Господи!":

    Това се Казва Двуличник !


    Да Криеш !

    Русофилията си !

    Зад Русофобия !

    18:37 19.03.2026

  • 40 Отива в канала

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Даниел Немитов":

    След 36 години Яростна Русофобия и евро - либерастия!

    18:41 19.03.2026

  • 41 Долни пеевски подлоги !

    2 0 Отговор
    Заради слугуването на Бойко Борисов на Пеевски, България загуби над 1,3 млрд. € от ЕС.

    18:46 19.03.2026

  • 42 Урсула ке падне

    1 1 Отговор
    до дни !

    18:48 19.03.2026

  • 43 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    2 0 Отговор
    На разбирам защо всички телевизии излъчват кадри на ГЕРБ, като се знае, че когато Делян "помоли" и те ще трябва да изпълняват.
    Какво значение има какво мислят или какви са им плановете ?! Всичко това отича в канала когато Делян "помоли".

    18:48 19.03.2026

  • 44 Б.си бokлyka !

    2 0 Отговор
    Томиславеее, томиславе ... къде са 2,5 млрд. за електронното правителство ? Щото електронно правителство няма.
    Нали знаеш, че шефа ти е изключително npocта мyтpa, е той ти каза какво му се набива на npocтия !

    18:53 19.03.2026

  • 45 К.К

    1 0 Отговор
    А къде са парите по ПВУ, може би там където са парите за елестронното правителство?

    18:57 19.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

