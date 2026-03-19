Томислав Дончев: Въпреки измъченото мнозинство, редовното правителство успя да прокара десетки реформи по ПВУ

През 2025 г., въпреки трудното и измъчено мнозинство, което имаше това Народно събрание, правителството успя да прокара десетки реформи, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Благодарение на това България успя да получи два млрд. евро през миналата година, което е изключително важно за осигуряване на плащанията. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш вицепремиер и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в деня на последното редовно заседание на настоящия парламент, цитиран от БТА.

Четири седмици откакто сме обратно в Народното събрание заедно с колегите бивши министри инвестирахме всички възможни усилия да осигурим приемането на останалите осем закона, свързани с четвъртото и петото плащане. Мисля, че до края на работата на този парламент ще можем да се похвалим с междинен успех и да сме осигурили подкрепа за половината, добави Дончев. По отношение на останалите четири закона, които не срещат подкрепа, планът е да търсим за тях мнозинство в новото Народно събрание, каза депутатът.

Искането за четвъртото плащане по плана е редно да бъде изпратено до края на месец март, а петото - вероятно към юни. За мен най-големият риск е едно от плащанията да закъснее или поне част от сумите по него, каза Томислав Дончев.

Повече от 20 години в България се говори за Закон за лобизма. Три пъти са правени опити, но такъв не е приет. Преди четири години в ПВУ България се е задължила да разработи и приеме Закон за лобизма, срещу което да получи безвъзмездни близо 440 млн. евро, каза депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш правосъден министър Георги Георгиев. За сравнение - това са инвестициите в ремонтите, които текат в момента в 80 от домовете за възрастни, където са настанени 5600 български граждани, допълни той.

От кабинета „Желязков“ подготвихме законопроекта за лобизма и работата, която започнахме като министри, я довършихме като депутати. Очакваме след малко законопроектът да бъде подкрепен в пленарната зала, каза Георгиев. По думите му е от изключително значение приемането на този законопроект, първо, за да бъде изпълнен ангажиментът и България да осигури средствата, които в противен случай трябва да дойдат от джоба на данъкоплатците и, на второ място, за да може 20 години след първоначалните опити да бъдат въведени правила за това кой и как въздейства на властта в процеса на вземане на решения за съдържанието на законите.

През последните две седмици масово се истеризира, че ще бъдат загубени 437 млн. евро във връзка със Закона за енергията от възобновяеми източници. Днес между първо и второ ГЕРБ-СДС внесе необходимите законодателни промени, с които тези средства са изцяло достъпни на база на изпълнената реформа – вменяване задължение на общините да осигуряват възможност за зарядни точки за електромобили, каза депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш енергиен министър Жечо Станков. На базата на тази реформа служебното и бъдещите правителства ще имат възможност да поискат това плащане, допълни той.

Ако не са изпълнени всички реформи, част от средствата по плащането могат да бъдат отложени, отговори Томислав Дончев на въпрос дали е застрашено четвъртото плащане по ПВУ.