Иво Христов за проекта на Радев: Рано или късно ще бъде партия. Не знам да има име към днешна дата

Политиката се прави от партия. Политическият проект на Румен Радев рано или късно ще бъде партия. Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите. Не знам да има име към днешна дата. Водят се разговори, правят се предложения. Това заяви в предаването „Събуди се” Иво Христов, бивш началник на кабинета на Румен Радев (президентът в периода 2017-2026 година). Той отхвърли името „Нашата България” да е било вариант.
Иво Христов коментира, че през 9-те години като президент Румен Радев е изговорил немалко. „В известна степен е облекчен в тази кампания, тъй като тезите са му достатъчно ясни. Той ги е заявявал много пъти. Другите лидери, както виждате, водят по-скоро престрелки помежду си, но никой не заявява някаква стратегическа визия за България. Нещо повече – забелязва се коалиране на цялата съществуваща политическа класа срещу Радев, което само по себе си го легитимира като единствена алтернатива”, коментира Христов.
Той отговори и на думите на Борисов, че има по-голяма вяра на Радев отколкото на ПП-ДБ. „Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да имам по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ. Но бързам да разсея това внушение, което идва тъкмо от кухнята на ПП-ДБ. Някогашните „сглобкаджии“ търсят да прехвърлят от болната глава на здравата идеята, че някой може да се коалира с Борисов. Те са го правили вече. Радев няма такива намерения”, каза Христов.
1 1488
Коментиран от #8, #18, #23
10:36 07.02.2026
4 Майна
Радев и ПП?
Това заяви , господина..
10:38 07.02.2026
5 Майна
Но стана Евродупедат, защото беше в пиар екипа на Радев..
За Инстанбулската..
Хм..
За ПП ..
10:40 07.02.2026
6 Поредният доносник на ДС!
10:43 07.02.2026
7 р"ум€н" € М€НТ€!
ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нЪ", царя на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (А Г€НТ БУДАла),
ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
"БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т-АТ€И$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г € Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН-ГъЛ ФОН,ТРОЙНОЙ А Г€НТ, Mr."БО(га)ТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т-КАР МА ЗЪ П€ Д. Р.$Т! !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р. $ТИ!
10:46 07.02.2026
8 С бе, помнещия!
До коментар #1 от "1488":И кой взе идентичността на германците, французите, италианците, испанците, холандците, свстрийците,белгийците, португалците и още ред народи и нации, някои от които били и световни Империи!?
Коментиран от #10
10:46 07.02.2026
9 Промяна
Коментиран от #16
10:50 07.02.2026
10 Майна
До коментар #8 от "С бе, помнещия!":Ти за империите ли си?
За унищожаването на народи от тях?
Венецианска Испанска и т.н , от доста време- Британска,която удушва народи
Е, това трябва да спре
Т.е. банкерската олигархична, неоколониална Империя ще бъде разрушена!
Скелетът и счупват- Путин и Тръмп!
10:52 07.02.2026
11 То па
10:52 07.02.2026
12 Да бе!
11:00 07.02.2026
13 Отново:
чрез Зарков, възможно е да е яви на изборите от името на БСП.
За това всички негови хора са впрегнати на конгреса да гласуват за Зарков!
11:01 07.02.2026
14 Дори ще се казва -кремъл
11:06 07.02.2026
15 гадателка
11:08 07.02.2026
16 стратегията
До коментар #9 от "Промяна":на руменчо е боташ и боташ 1,2 и 3.Ама няма КОЙ да му разреши да подписва повече такива договори...А за първия ще си плати КОЙ знае още за колко и какво
11:13 07.02.2026
17 Да, прав си!
11:17 07.02.2026
18 ...
До коментар #1 от "1488":Въпроса е кой ти взе мозъка на тебе...
11:20 07.02.2026
19 Ъхъ!!!
11:24 07.02.2026
20 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
11:26 07.02.2026
21 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !
11:27 07.02.2026
22 Българин
90% от българите са русофили, изборната победа ще е зашеметяваща!
Коментиран от #32
11:32 07.02.2026
23 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #1 от "1488":Идентичност,за теб и за такива като теб е лева! Защо? Защото, НЕ знаеш, кой е сина на хан Аспарух, НЕ, знаеш кой, и какво е направил генерал Владимир Вазов и още много мога да пиша(но, научи първо тези неща) .... Идентичност, е историята. А, колкото, до Радев, пойска референдум за еврото, а защо не пойска референдум за Боташ (и да беше споменал колко пари ще даваме на ден) Лесно, е да сочи, без да виждаме собствените си постъпки
11:32 07.02.2026
24 Ние врабчетата
11:42 07.02.2026
25 Ние врабчетата
11:45 07.02.2026
26 Сирма
12:30 07.02.2026
27 Факт
12:33 07.02.2026
28 !!!
12:42 07.02.2026
29 12345
13:28 07.02.2026
30 "Трай коньо..."
13:34 07.02.2026
31 Питащ
14:32 07.02.2026
32 Пипи
До коментар #22 от "Българин":А как разбра, че 90% от българите били русофили?? Умре Марко. За хората днес, Рашата е блатна, носеща гнилоч и зараза територия. А на източната и порта, се е подпрял един огнедишащ дракон и чака своя звезден час......?!
14:38 07.02.2026
33 Перо
14:42 07.02.2026
34 вълничката
17:06 07.02.2026