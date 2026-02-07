Новини
Иво Христов за проекта на Радев: Рано или късно ще бъде партия. Не знам да има име към днешна дата

7 Февруари, 2026 10:34

"Другите лидери, както виждате, водят по-скоро престрелки помежду си, но никой не заявява някаква стратегическа визия за България. Нещо повече – забелязва се коалиране на цялата съществуваща политическа класа срещу Радев, което само по себе си го легитимира като единствена алтернатива”, коментира още Христов

Политиката се прави от партия. Политическият проект на Румен Радев рано или късно ще бъде партия. Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите. Не знам да има име към днешна дата. Водят се разговори, правят се предложения. Това заяви в предаването „Събуди се” Иво Христов, бивш началник на кабинета на Румен Радев (президентът в периода 2017-2026 година). Той отхвърли името „Нашата България” да е било вариант.
Иво Христов коментира, че през 9-те години като президент Румен Радев е изговорил немалко. „В известна степен е облекчен в тази кампания, тъй като тезите са му достатъчно ясни. Той ги е заявявал много пъти. Другите лидери, както виждате, водят по-скоро престрелки помежду си, но никой не заявява някаква стратегическа визия за България. Нещо повече – забелязва се коалиране на цялата съществуваща политическа класа срещу Радев, което само по себе си го легитимира като единствена алтернатива”, коментира Христов.

Той отговори и на думите на Борисов, че има по-голяма вяра на Радев отколкото на ПП-ДБ. „Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да имам по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ. Но бързам да разсея това внушение, което идва тъкмо от кухнята на ПП-ДБ. Някогашните „сглобкаджии“ търсят да прехвърлят от болната глава на здравата идеята, че някой може да се коалира с Борисов. Те са го правили вече. Радев няма такива намерения”, каза Христов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    17 11 Отговор
    медиите и учебниците може да не помнят, но бъдещите поколения българи винаги ще помнят, че Вкиселова и БСП им взеха националната идентичност и независимост (лева) в нарушение на закона

    Коментиран от #8, #18, #23

    10:36 07.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майна

    3 21 Отговор
    Чудо!
    Радев и ПП?
    Това заяви , господина..

    10:38 07.02.2026

  • 5 Майна

    20 11 Отговор
    Този беше безличен журналист
    Но стана Евродупедат, защото беше в пиар екипа на Радев..
    За Инстанбулската..
    Хм..
    За ПП ..

    10:40 07.02.2026

  • 6 Поредният доносник на ДС!

    21 14 Отговор
    Манипулатор, лъжец и подлец!

    10:43 07.02.2026

  • 7 р"ум€н" € М€НТ€!

    13 12 Отговор
    БЪЛГАРИ, ОТ по $$ол $$тво то ОТНОВО НИ ГОТВЯТ ИЗ МА МА!
    ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нЪ", царя на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (А Г€НТ БУДАла),
    ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
    "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т-АТ€И$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г € Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН-ГъЛ ФОН,ТРОЙНОЙ А Г€НТ, Mr."БО(га)ТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т-КАР МА ЗЪ П€ Д. Р.$Т! !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р. $ТИ!

    10:46 07.02.2026

  • 8 С бе, помнещия!

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И кой взе идентичността на германците, французите, италианците, испанците, холандците, свстрийците,белгийците, португалците и още ред народи и нации, някои от които били и световни Империи!?

    Коментиран от #10

    10:46 07.02.2026

  • 9 Промяна

    11 16 Отговор
    РР ИМА СТРАТЕГИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ХАХАХА МНОГО СМЯХ ГОВОРИ ПРОТИВ ПАРЛАМЕНТА СЕЕ РАЗДОРИИ СЕ КРИЕ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО СЕГА ЩЕ ГО ВИДЯ КЪДЕ ЩЕ СЕКРИЕ

    Коментиран от #16

    10:50 07.02.2026

  • 10 Майна

    9 9 Отговор

    До коментар #8 от "С бе, помнещия!":

    Ти за империите ли си?
    За унищожаването на народи от тях?
    Венецианска Испанска и т.н , от доста време- Британска,която удушва народи
    Е, това трябва да спре
    Т.е. банкерската олигархична, неоколониална Империя ще бъде разрушена!
    Скелетът и счупват- Путин и Тръмп!

    10:52 07.02.2026

  • 11 То па

    10 6 Отговор
    Що Радев много обяснява каква ще му е политиката и с кого

    10:52 07.02.2026

  • 12 Да бе!

    14 11 Отговор
    Рано или късно руските шпиони ще бъдат изхвърлени от политическата сцена, защото ние българите сме европейци, а не крепостни мужици. Слава на България и на българите!

    11:00 07.02.2026

  • 13 Отново:

    12 3 Отговор
    Ако Радев овладее БСП
    чрез Зарков, възможно е да е яви на изборите от името на БСП.

    За това всички негови хора са впрегнати на конгреса да гласуват за Зарков!

    11:01 07.02.2026

  • 14 Дори ще се казва -кремъл

    9 10 Отговор
    Новата партия на просия в бг ще се именува -кремъл щото ...Путинка е малко по еротично...Още когато отрочето на кацамунска напусна пристана на президентската-софра ми бе ясно по нататъшното развитие на бсп.........

    11:06 07.02.2026

  • 15 гадателка

    5 1 Отговор
    Неродена мома щей йе бъдещото още непатентовано име.

    11:08 07.02.2026

  • 16 стратегията

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    на руменчо е боташ и боташ 1,2 и 3.Ама няма КОЙ да му разреши да подписва повече такива договори...А за първия ще си плати КОЙ знае още за колко и какво

    11:13 07.02.2026

  • 17 Да, прав си!

    12 7 Отговор
    Да, прав си Иво, знаков ваксаджия на КГБейските ботуши на фатмака от село Славяново! Прав си, но само в едно, а именно, че Радев винаги е бил ясен! Да, винаги е бил ясен като неприкрита подлога на кремълския злодей, като национален предател, извършил с договора "Боташ " чудовищно национално предателство, като лъжец и като потресаващо коварен двуличник! Като върл противник за военна помощ на Украйна, където пълчищата и агресорите на началника му Путин вече убиха хиляди наши сънаяродници, живеещи в Уклайна! Уж бил "учил" в школа в Щатите, ама стриктно изпълнява заповедите на началника си - престъпника срещу човечеството Путин! И виж какво, ваксаджийо Иво, повече от сигурно е, че сметките и на твоя "идол" - фантмака Радев, и на Копринките, и на всички останали блюдолизци като теб, които отсега точат зъби за високи посотве и много пари, ще излязат без кръчмар! Да, без кръчмар! На изборите ще дойде кръчмарят с тефтера и ще поиска фатмакът от село Славяново да си плати сметките - и за "Боташ", и за "Турски поток", още едно предателство, което всъщност извърши мутрата от СИК, но Фатмакът от село Славяново млъчаливо го одобри, и за милионите на Копринките, и за огромния брой държавни автомобили, които разкарват по магазините приятелки на Деса, "президеншата"! Така че, даавй го малко по-кротко, за да не се окажете след два месеца с напълно празна кошниица!

    11:17 07.02.2026

  • 18 ...

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Въпроса е кой ти взе мозъка на тебе...

    11:20 07.02.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    6 4 Отговор
    Още не знаете какво е, още нямате програма, още набирате "персонал" и правите структура?!? Ама знаете, че ще бъде партия, пък и от всичкото нагоре ще вземе 121 депутатина?! Веселяци!!!!!

    11:24 07.02.2026

  • 20 Историята помни

    7 5 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    11:26 07.02.2026

  • 21 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 5 Отговор
    То, нали това е играта - да си подавате топката Резидента румен кРадев с Шиши и Meчо.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
    Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
    А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
    Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !

    11:27 07.02.2026

  • 22 Българин

    5 5 Отговор
    Ако иска да има успех, трябва да се нарече Политическа Партия " Владимир Владимирович Путин"!
    90% от българите са русофили, изборната победа ще е зашеметяваща!

    Коментиран от #32

    11:32 07.02.2026

  • 23 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Идентичност,за теб и за такива като теб е лева! Защо? Защото, НЕ знаеш, кой е сина на хан Аспарух, НЕ, знаеш кой, и какво е направил генерал Владимир Вазов и още много мога да пиша(но, научи първо тези неща) .... Идентичност, е историята. А, колкото, до Радев, пойска референдум за еврото, а защо не пойска референдум за Боташ (и да беше споменал колко пари ще даваме на ден) Лесно, е да сочи, без да виждаме собствените си постъпки

    11:32 07.02.2026

  • 24 Ние врабчетата

    6 6 Отговор
    Малко ни интересува проектът на Радев. Какво ни занимават непрекъснато с него. Да прави каквото ще. Не става.

    11:42 07.02.2026

  • 25 Ние врабчетата

    6 6 Отговор
    Малко ни интересува проектът на Радев. Какво ни занимават непрекъснато с него. Да прави каквото ще. Не става. С общи приказки и вдигнат юмрук подлъга много хора.

    11:45 07.02.2026

  • 26 Сирма

    3 3 Отговор
    Защо така ми прилича на руснак или руски възпитаник?Толкова години беше скрит.Та затова е чудно-кой е той всъщност?

    12:30 07.02.2026

  • 27 Факт

    2 2 Отговор
    Добрите сили се събират около две партии. Радев и Възраждане. Но основния сблъсък не е между тях!

    12:33 07.02.2026

  • 28 !!!

    2 1 Отговор
    Тоя и да се озбръсве, пак ще прилича на орангутан!

    12:42 07.02.2026

  • 29 12345

    4 1 Отговор
    Мунчо е български лампов компютър, със самоделен руски софтуер, набързо сглобен в Правешкия завод за цели проводници.

    13:28 07.02.2026

  • 30 "Трай коньо..."

    1 0 Отговор
    скатавката си е скатавка

    13:34 07.02.2026

  • 31 Питащ

    1 0 Отговор
    А къде се покри зеления чорап? Неговата визия къде е?? Или чака указания от блатата?

    14:32 07.02.2026

  • 32 Пипи

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    А как разбра, че 90% от българите били русофили?? Умре Марко. За хората днес, Рашата е блатна, носеща гнилоч и зараза територия. А на източната и порта, се е подпрял един огнедишащ дракон и чака своя звезден час......?!

    14:38 07.02.2026

  • 33 Перо

    0 0 Отговор
    Мунчо не смее да дава изявления, каквито и да било, да не губи електорат! Вчера потвърди подкрепата на линията на ПП/ДБ и двете турски партии!

    14:42 07.02.2026

  • 34 вълничката

    0 0 Отговор
    нещо няма енергия. Да не направят някой мераклийски черен лебед, направо ще са смешни

    17:06 07.02.2026

