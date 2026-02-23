Новини
Румен Радев: Трябва да говорим с Русия, но и да заздравим стратегическите отношения със САЩ

Румен Радев: Трябва да говорим с Русия, но и да заздравим стратегическите отношения със САЩ

23 Февруари, 2026 13:40 1 431 98

Президентът (2017-2026 г.) даде интервю за германския вестник Berliner Zeitung

Румен Радев: Трябва да говорим с Русия, но и да заздравим стратегическите отношения със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румен Радев се надява да бъде използвана повече дипломация във войната в Украйна. „Досега фокусът беше върху военната и икономическата помощ за Украйна, но все още не са използвани в достатъчна степен дипломатическите средства”, посочи той в интервю за германския вестник Berliner Zeitung. Президентът (2017-2026 г.) добави, че се наблюдава промяна в отношението на европейски лидери и възприемането на по-реалистичен подход по отношение на войната в Украйна.

„Лидери като президента Макрон започнаха да говорят за възстановяване на диалога с Русия и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Трябва да говорим с Русия, защото без диалог, архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене”, подчерта Румен Радев. „Като бивш командващ на Военновъздушните сили високо ценя инвестициите в сферата на отбраната, но трябва да си даваме и сметка за дългосрочните последици за икономиката и социалните ни системи”, добави той.

Запитан за присъединяването на България към инициативата на президента Тръмп „Съвет за мир”, Румен Радев напомни, че е странно, че решението на българското правителство за това е взето в условия на подадена вече оставка. Той посочи, че стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа и изрази подкрепата си за визията на президента Тръмп да прекрати кръвопролитията в Украйна и Газа със средствата на дипломацията.

„От друга страна българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция”, отбеляза още Румен Радев. Той посочи и че въпреки взетото решение за присъединяването на България към „Съвета за мир”, правителството в оставка отказа да внесе договора в парламента за ратификация, което означава, че „е отворило вратата, но не е прекрачило през нея”.

„Необходимо е да бъдат анализирани изискванията, произтичащи от нашата конституция и от европейското право, преди да се поемат толкова сериозни международни ангажименти”, посочи още Радев. Запитан, дали ще ревизира това решение, ако стане министър-председател, Румен Радев заяви, че решение може да бъде взето след задължително обсъждане на въпроса в българския парламент. “България категорично подкрепя мирните инициативи, но те трябва да са в съответствие с нашата конституция, европейското право и всички законови и парламентарни изисквания”, подчерта още той.

В отговор на въпрос за отправените от него критики за начина, по който беше въведено еврото в България, Радев заяви, че новата валута засяга всички български граждани и все още има различни мнения в обществото. „Затова най-демократичният подход беше провеждането на референдум”, посочи той. По думите му въвеждането на еврото е резултат на много стъпки, но правителството се е оказало неспособно да се справи с покачването на цените и прилагането на финансови буфери за защита на най-уязвимите групи в обществото.

„Според българската статистика 30% от гражданите живеят на границата на бедността или на социалното изключване, а 22% са под нея. И това са данни преди въвеждането на еврото. Веднага след приемането на конвергентния доклад през юни, цените започнаха да нарастват в националната ни валута. През последните 9 месеца цените на основни стоки, храни и особено на услугите скочиха значително”, посочи Радев. Той добави, че еврото може да има преимущества като насърчаване на инвестициите, привличането на капитали и отварянето на пазари, но неговото въвеждане трябваше да е придружено от мерки за защита на най-уязвимите.

Запитан, дали Украйна следва да се присъедини към ЕС, въпреки че не е изпълнила всички критерии за това, политикът посочи, че страната и украинските граждани заслужават подкрепа в изключително трудно за тях време, но членството в ЕС изисква изпълнението на Копенхагенските критерии. „Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и осъществяват трудни реформи в икономиката, администрацията и върховенството на правото. Не трябва да забравяме и за тях, докато фокусът ни е върху Украйна, поради военните действия”, заяви Румен Радев. Той добави, че прибързването рискува да подкопае европейските принципи, а Украйна все още има да свърши много работа, за да изпълни необходимите за членство в ЕС критерии.

По отношение на европейската интеграция на РСМ Радев напомни, че съгласно Европейския консенсус от юли 2022 г. страната трябва да промени конституцията си и да включи българите наравно с другите държавотворни народи и едва тогава преговорите за членство в ЕС могат да започнат. “Това е труден, но необходим процес и бихме желали да видим РСМ възможно най-скоро в ЕС. Не желаем граници и гранични контролно-пропускателни пунктове, а искаме хората от двете страни на границата да могат да живеят, работят и общуват заедно свободно”, заяви още Радев.

„Влизането ми в парламентарната политика е в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция”, посочи президентът (2017-2026 г.). Той напомни за масовите граждански протести през декември в цяла България, както и в европейски градове като Берлин, довели до оставката на българското правителство. „Искаме българските граждани да се чувстват напълно свободни, без да са зависими от каквито и да е олигархични интереси и да имат възможност да разгърнат своя потенциал в реалната икономика, индустрията и развитието на висококачествени услуги”, посочи Радев.

Германия е най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България, като през последната година двустранният стокообмен надхвърли 12 млрд. евро, заяви досегашният държавен глава в отговор на въпрос. Той отбеляза и че българският износ за Германия е по-голям от вноса, което говори красноречиво за потенциала на българската индустрия.

Радев открои бързото развитие на автомобилния сектор у нас, както и постиженията на българските инженери, особено в IT сектора, тъй като настоящето и бъдещето на автомобилната индустрия, особено по отношение на електрическите автомобили, се определя в голяма степен от софтуера. „Голяма част от този софтуер се създава днес в България”, подчерта Румен Радев. Той добави, че стагнацията на този сектор в Германия се отразява и на компаниите в България, поради което част от тях обмислят да пренасочат свои работници от автомобилната към отбранителната индустрия, която се разраства.

България има богати традиции в отбранителната индустрия и съществен дял в глобалния пазар на отбранителни продукти, посочи още Румен Радев. По думите му българските компании са добре познати в света и бързо напредват във въвеждането на стандартите на НАТО и развитието на нови технологии – в оптиката, електронната война, производството на дронове и анти-дрон системи. Затова инвестиции на големи германски компании като тази на „Райнметал” в България създават както нови икономически възможности, така и отговарят на изискванията за укрепване на отбранителния потенциал. Тази инвестиция е решаваща стъпка не само за усвояването на нови технологии и стандарти, но и инвестиция в стратегическото сътрудничество между България и Германия, заяви още Радев и добави, че проектът допринася за укрепването на сигурността в Европа, както и за създаването на по-силна индустриална база и повече изследвания в сферата на отбраната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историята помни

    26 21 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    Коментиран от #11

    13:41 23.02.2026

  • 2 Това е нашият победител

    20 36 Отговор
    Всички за Румен Радев. Той идва, а Борисов и Пеевски поемат към затвора.

    Коментиран от #33, #36

    13:41 23.02.2026

  • 3 КЕФ

    18 23 Отговор
    Пожелавам на всички евроатлантици и русофоби толкова жлъч да се лее от душата им, че чак кръвно да вдигнат и да викат линейки, които да не дойдат.

    Коментиран от #27, #38, #77

    13:42 23.02.2026

  • 4 Резидента

    17 10 Отговор
    Кой е говорил с Хитлер в разгара на войната?

    Коментиран от #18

    13:42 23.02.2026

  • 5 Пенсионер

    21 19 Отговор
    Точно така трябва да сме неутрални, вижте Орбан и Ердоган и с тоя и с оня, а не лизачи като Борисов дето никой в ЕС го няма за нищо.

    13:42 23.02.2026

  • 6 второто

    2 3 Отговор
    не трябва да е стратегическо

    13:43 23.02.2026

  • 7 Сталин

    27 13 Отговор
    Пилота и той е с раздвоение на самоличността

    13:43 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    17 2 Отговор
    Ние живеем във свят който е направен от фалшиви хора, фалшива храна, фалшива медицина, фалшиви новини,фалшива история,фалшива пандемия,фалшива духовност и се чудим защо хората мразят истината.

    Коментиран от #95

    13:44 23.02.2026

  • 10 Тиквата ни започна

    22 16 Отговор
    Фатмака ще ни довърши!
    Ще ни вкара в Азия при монголите!

    Коментиран от #13

    13:44 23.02.2026

  • 11 Ей Харсъзина

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Историята помни":

    Гледай си там шестте хотела, или ако си в ролята на последния софиянец, гледай си ресторанта и не се обажда за неща, които не разбираш.

    13:45 23.02.2026

  • 12 Има ли още шарани?

    29 12 Отговор
    За 9 години в политиката и почти 2 години еднолично управление на България не е направил абсолютно нищо от сегашните му заявки.

    13:45 23.02.2026

  • 13 Прав си!

    14 18 Отговор

    До коментар #10 от "Тиквата ни започна":

    Простатата и крадлива герберска Тиква Борисов ни окраде до шушка, а Румен Радев е умен и ще го прати зад решетките.

    Коментиран от #20, #49

    13:46 23.02.2026

  • 14 съвипусник на Румен Радев

    22 10 Отговор
    Така и не разбрах кой, защо и как го командирова в САЩ – уж да бъде "НАШ" – уж Натовски генерал?!
    Като курсант Радев се отличи като подмазвач и натегач. Беше и кръшкач.
    Курсанта Румен Радев не блестеше с нищо сред останалите, дори беше бездарен, незабележим, неконтактен, необщителен, без интелект и авторитет.
    Страняхме от него защото беше доносник на ВКР и ДС, които пък за тия му „заслуги” го направиха „отличник” на випуска, въпреки некадърността и безотговорността му като военен летец.
    След серията опасни технически проблеми с „МИГ”-овете, като „вътрешен човек на тайните служби” вече не го пускаха да лети защото им трябваше за „други, по-важни, партийни” задачи.
    После като лоялен кадър на БКП, активен сътрудник на ВКР и ДС и отявлен русофил, го отличиха с обмяна на опит в Москва с руските колеги. Издигаха го по партийна линия.
    Той е злонамерен, коварен и обигран провокатор, обслужващ интересите на Русия, което е предателство от най-високо ниво спрямо България.

    Коментиран от #37, #80

    13:48 23.02.2026

  • 15 родител

    14 17 Отговор
    Радев е най - умният политик , и само той ще изкара държавата от блатото в което я потопиха тикви и свине ! За 20 год. от тук избягаха 1.5 мил. млади защото държавната мафия назначаваше само калинки за отговорни шефове които за нищо не ставаха ,а те слушаха само мафията която бе начело на родината ни !

    13:48 23.02.2026

  • 16 Ура,,Ура

    17 12 Отговор
    Точни, премерении и логични изказвания. Не е латерната от Банкя , която само се хвали, величае, оплюва всички други и се мисли за велик.

    13:49 23.02.2026

  • 17 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    8 8 Отговор
    Пpaceтата знаят само да лъжат, крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    13:49 23.02.2026

  • 18 Смешник

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Резидента":

    Никой Но не забравяй че привържениците на нациската идеология са в Европа и подържат фашиския бандеровски режим в Украйна

    Коментиран от #26

    13:50 23.02.2026

  • 19 лили

    8 9 Отговор
    до съвипусник
    Явно ти и самолет не си виждал на живо ,но получаваш пари за да плюеш от ГРАБ !!

    13:51 23.02.2026

  • 20 Има ли още шарани?

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "Прав си!":

    2 години фатмака управлява еднолично, защо не вкара мyтpaта зад решетките ? Защо подписа указа за свалянето на Гешев, тълмо го беше подпукал по Барселона гейт ?

    Коментиран от #46

    13:53 23.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не ни

    13 5 Отговор
    Вкарвай в калта,искаме да живеем като хората в белите страни.Не избрахме тоя преход за да ни натирят пак в калта

    13:53 23.02.2026

  • 23 Има ни пак

    12 13 Отговор
    Радев е бил незаобиколим фактор във военновъздушните сили. И сега е такъв. Какъв фактор е бил пожарникаря и сикаджия Боко в живота на страната?

    13:54 23.02.2026

  • 24 Върти

    8 5 Отговор
    Въртичазлио / 10 години. лъжеш народа. И 00

    13:54 23.02.2026

  • 25 Ачо

    9 5 Отговор
    Поредният надзирател на българите спуснат от колонизаторите след Костов,царя,Бойко,пеевки и още много други като Първанов,Станишев,мухъла Зафиров.Жалка и нещастна България!Скоро още няма да случи на сърцати патриоти!

    13:56 23.02.2026

  • 26 Чиба, съветска мумио !

    8 7 Отговор

    До коментар #18 от "Смешник":

    Личи си, че си некомпетентен и нямаш представа какво е фашизъм !
    В главата ти има само вкиснала боза.

    Коментиран от #39

    13:56 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анджо

    13 5 Отговор
    КЕШ БОТАШОВ се изказа.✊👃👈. Тоя вече оправи държавата, какво още ще оправя тая държава ? Питам неговите превърженици.

    13:58 23.02.2026

  • 29 Трябва

    8 4 Отговор
    ама не си политик, само празнодумстваш за омайване на първосигналните. И едва ли занапред ще ти осигуряват медиен комфорт. Срам!

    14:01 23.02.2026

  • 30 Румен

    10 10 Отговор
    Щом си на страната на агресора Русия не те желаем за Президент. И едно твое говорене че Русия ни е освободила е грешно. Там са били войници от много републики

    Коментиран от #35

    14:01 23.02.2026

  • 31 След това интервю...

    6 8 Отговор
    Германците ще си имат едно на ум какъв човек може да оглави България, не че не го знаят в Европа какво продажно руско мекере е, и вероятно европейските ни партньори се чудят как такъв бездарник, човек който няма никакви качества за политик и държавник, човек който работи против интересите на страната може да бъде евентуално избран, без да има партия, програма, без да се знае какви хора ще са в листите му, е това е загадка, но като се имат предвид някои особености и дефицити в главите на една част от населението това е обяснимо.

    14:04 23.02.2026

  • 32 Казуар

    4 6 Отговор
    И вечна дружба с Орбан и следващи избори и с още по голяма конфронтация. Къде изчезна Слави Василев няма го по студията, да не би да е на курсове за министри и вицепремиери.

    14:04 23.02.2026

  • 33 Хайрсъзина

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Това е нашият победител":

    Чул те Господ.

    Коментиран от #97

    14:04 23.02.2026

  • 34 Зъл пес

    8 4 Отговор
    Тъй тъй,Радю започва леко леко да ни подготвя.Дегиди предателю.

    14:04 23.02.2026

  • 35 провинциалист

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Румен":

    Ами, не е на страната на Русия. Ама други доводи в подкрепа на противоположната страна явно няма. А второто ти изказване е оборимо от първокласници и няма да го коментирам.

    14:05 23.02.2026

  • 36 Зъл пес

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Това е нашият победител":

    Напротив,Радко първо трябва да даде обяснения за Боташ,пък ние ще преценшм кой да потегля към килията.

    14:06 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Баба Гицка

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "КЕФ":

    Ти ще си пръв.Тия дето кълнат ,тях първо ги спохожда лошото.И то там където най-боли.Бъди жив и здрав,и поколението ти.

    14:08 23.02.2026

  • 39 Смехоран

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Чиба, съветска мумио !":

    А в твойта само една клетка,и тя закърняла.

    14:10 23.02.2026

  • 40 Ръмпо

    7 8 Отговор
    Радев е интелигентен човек и добър дипломат. Той трябва да управлява.

    14:12 23.02.2026

  • 41 Ах, маймунке мръснаа, колко си долнаа ти

    7 5 Отговор
    Триморецо, не можеш да слугуваш като Тиквоча на всички световни и регионални сили и да не те опъват виските накуп като него! Избирай - или ще рабоиш само за България българите, или ходи при господарите си на запад, на изток или където там, дяволите да те вземат!

    14:13 23.02.2026

  • 42 Селска пръчка

    5 2 Отговор
    Какви стратегически отношения с падаш самолет, бе комсомолец? Пак плямпопим за да се подмажем.

    14:14 23.02.2026

  • 43 Дзен

    4 8 Отговор
    Нивото на народа е такова, дето харесват прости селяни като Борисов, а интелигенти като Радев Не.

    14:14 23.02.2026

  • 44 Според мен

    7 6 Отговор
    Готви се голяма подмяна от предателя радев,
    изборите ще бъдат нечестни и манипулативни..голямо надуване на проучването прогнозни проценти.лъжат като путин убиеца на руските мъже.

    14:15 23.02.2026

  • 45 така е

    9 3 Отговор
    Проблема ви с този е, че улицата няма да го накара да си тръгне. Просто ще я игнорира. Ще го научите по трудния начин.

    14:16 23.02.2026

  • 46 Чоко

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "Има ли още шарани?":

    Има много шарани като тебе и затова сме на тоя хал. Пак си изберете Борисов.

    Коментиран от #50, #51

    14:19 23.02.2026

  • 47 Промяна

    7 9 Отговор
    Радев като искаш Путин тичай там Тук е Европа Демокрация Еврозона Шенген и процесите са необратими Радев е злобен няма диалогичност липсва му харизма Радев коголъжеш Радев жалко за държавата ни

    Коментиран от #57, #67

    14:19 23.02.2026

  • 48 Фори

    9 5 Отговор
    Дъртия агент на КГБ Радев в действие!Лъже на едро.

    14:20 23.02.2026

  • 49 Смехоран

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Прав си!":

    Не разбирате колко сте дебилни.Не разбирате ли че гарван гарвано око не вади,особено в БГ.

    14:20 23.02.2026

  • 50 Промяна

    8 8 Отговор

    До коментар #46 от "Чоко":

    ЗА ЕВРОПА ЗА ГЕРБ ЗА ДЪРЖАВНИКЪТ БОРИСОВ НЕ НА РАДЕВ И ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ ЗАД НЕГО НЕ НА РУСИЯ ЕВРОПА ДЕМОКРАЦИЯ ШЕНГЕН ЕВРОЗОНА

    Коментиран от #87

    14:21 23.02.2026

  • 51 да те питам

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Чоко":

    Случайно ли е че Борисов е единствения български политик припознат и добре дошъл сред европейските политици, или просто им плаща? Европейците са тъпи и не се връзват на руската пропаганда ли?

    Коментиран от #65

    14:21 23.02.2026

  • 52 Промяна

    6 7 Отговор
    АЛАБАЛАТА С МАШИНИТЕ ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТТА ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ КАКТО СЕГА НАПРАВИХА С МЕТЕЖИ СЪС СЕКРЕТАРКАТА НА РАДЕВ И ТОГАВА ЩЕ ВИДИТЕ КОН БОБ ЯДЕ РИ ТЕЗИ НЯМА ДА СИ ИЗЛЯЗЯТ АКО ИМА ПРОТЕСТИ

    14:23 23.02.2026

  • 53 Как

    8 6 Отговор
    Вместо да отиде при приятеля си Путин и да му каже, че трябва да се уреди конфликта с преговори ,той предлага постоянно на Украйна да се предаде.Главнокомандващия се предава първи.Това е Радев!

    14:23 23.02.2026

  • 54 Лалугер

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "Денсо":

    Ще дойде време,ще разберете грешката си.И за шарлатаните разбрахте,ама пак искате да ядете кожената им палка.

    14:27 23.02.2026

  • 55 604

    2 5 Отговор
    Тоя е яко на дупен към сащ...кот дъ стане там ще припявъ...веръ му немъм..1 прави 2 ро думъ..сходимост няма!

    14:27 23.02.2026

  • 56 Да, Петрохан е клекване да ги с 200

    2 4 Отговор
    Статуквото е два лъва, два звяра ПЪРВО ГЛАВНО И ВТОРО ГЛАВНО НА ДС. Те се конкурират но са пълни слуги на Вашингтон, и се договарят за политиката и програмата, законите и изборните резултати. БКП смени Москва с Вашингтон. Та БСП активисти ги боли, Зарков заблуждава - че го боли, от договореният край на БСП. Да, Радев "рейтинг" трябва да обясни пред народът края на Възраждане, ИТН, Величие, и БСП, вероятно и етническото ДПС. А правителството ще е на НАТО, за да прати 20 000 българи да помагат на Зеленски. Асен Василев премиер, Делян Добрев ще е президент.
    Начи Тръмп е заповядал Радев плюс ПП-ДБ-Възраждане. Но едва ли, просто ПП-ДБ вече са клекнали на Бойко, и ще има сглобка за помощ на Зеленски и Израел-ТРЪМП. Бойко и МОССАД държат изборната машина. Да, Петрохан е клекване да ги с 200, нямат избор. Освен Тръмп пак да спаси ПП-ДБ и нашамари Бойко, като протестът срещу правителството, дръпването компроматът от Паскал, пускането на кметът на Варна. Сорос и Тръмп са слуги на Израел. Сорос е на власт в България, с подкрепата на Тръмп. ЦРУ е шеф на агентите Сорос и Тръмп. Сорос е ЦРУ, Тръмп е ЦРУ. Надежда Нейнски е ЦРУ, Милутинова е ЦРУ.

    Коментиран от #84

    14:29 23.02.2026

  • 57 19 април

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Не,по-добре е изобщо повече да не го допускаме във властта!!!Да тича към затвора.

    14:30 23.02.2026

  • 58 Радеф е позор

    9 4 Отговор
    Радеф е като манекенка на конкурс за красота!!! Повтаря световен мир, докато миролюбивите руснаци наричат страната му неприятелска....

    Коментиран от #61

    14:31 23.02.2026

  • 59 Абе Мунчо

    5 4 Отговор
    Не може да служиш и угодиш на двама господари е казал Христос.

    14:31 23.02.2026

  • 60 Гласувайте

    7 3 Отговор
    От сигурен източник знам как ще се казва партията на Радев.....Българско Обединение на Тарикати, Агенти и Шанаджии, - БОТАШ!!!

    Коментиран от #63

    14:34 23.02.2026

  • 61 Тъпако,

    2 5 Отговор

    До коментар #58 от "Радеф е позор":

    Припомни си защо нарекоха държавата ни "неприятелска"!Или ти е къса паметта?!

    Коментиран от #66

    14:46 23.02.2026

  • 62 Откровен

    3 3 Отговор
    Този е двуличник доказан ,бетер от Бойко и ,,царя" взети заедно и всичките зодия ,,Близнак"...
    На 19-ти 04. ще съм за гъби !

    Коментиран от #83

    14:48 23.02.2026

  • 63 ма да

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Гласувайте":

    Сега се борят Черепа с Бобокови кой да е втория в партията му. Пари са дали все пак.

    14:49 23.02.2026

  • 64 Стратегическото партньорство със САЩ

    3 3 Отговор
    Добре сте го заздравили. Вече сме мишена на стратегическите далекобойни ракети на аятойласите след като сте дали бази на САЩ . И техните самолети са на летище в София. Ми това е много стратегическо но за САЩ но не и за нас. За нас е потресаващ позор.

    14:50 23.02.2026

  • 65 Да те светна

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "да те питам":

    Принцип на Бойко беше "Изпълнявам, каквото ми наредят и си правя, каквото искам"

    Коментиран от #68

    14:50 23.02.2026

  • 66 Поздрави

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Тъпако,":

    Помня как ни спряха газта посред зима, защото искаха да им плащаме в рубли, при положение, че курсът към еврото те си го определяха. Ако и ти ги помниш тези факти, значи проблемът ти е в когнитивените способности.

    Коментиран от #69

    14:51 23.02.2026

  • 67 М.И.Житурко

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Ще ти се наложи ти да се изселиш .Или да се завъртиш на 180°.Това го можеш.

    14:52 23.02.2026

  • 68 е да де

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Да те светна":

    ама не ми отговори на въпросчето

    Коментиран от #71

    14:52 23.02.2026

  • 69 Тъпако,

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Поздрави":

    А помниш ли причината?Или и това ти убягва?

    Коментиран от #70, #72

    14:54 23.02.2026

  • 70 да не би

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Тъпако,":

    Да не би причината да бе, че някой реши в движение да промени двустранно подписан и влязъл в сила търговски договор и да иска разплащанията вече да вървят в Монголски Тугруци по курс, който той определя за всяко плащане?

    Коментиран от #75

    14:56 23.02.2026

  • 71 Аайде,бе

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "е да де":

    Напъни се още малко!

    Коментиран от #73

    14:56 23.02.2026

  • 72 и стига

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Тъпако,":

    стига си обиждал. бокл ук

    Коментиран от #78

    14:56 23.02.2026

  • 73 нищо де

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Аайде,бе":

    ти отговори:
    Случайно ли е че Борисов е единствения български политик припознат и добре дошъл сред европейските политици, или просто им плаща? Европейците са тъпи и не се връзват на руската пропаганда ли?

    Коментиран от #74

    14:58 23.02.2026

  • 74 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "нищо де":

    "Борисов е единствения български политик припознат" - европейците може и да са се припознали, че Борисов е политик, ама ние си го знаем, че е обикновена мутра.

    Коментиран от #76

    15:00 23.02.2026

  • 75 Въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "да не би":

    Определението в декларация,че дадена страна е агресор,дали може да промени критериите по оценяване на сътрудничеството със страната декларатор?

    15:01 23.02.2026

  • 76 За сметка на това

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "провинциалист":

    Боташов го припознаха само Есватини, Виетнам и Южна Африка. За два мандата.

    15:02 23.02.2026

  • 77 Мериленд

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "КЕФ":

    На теб ти пожелавам няколко пъти от същото. Злобар нещастен

    15:03 23.02.2026

  • 78 Наблюдател

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "и стига":

    Прав е човека.Много си вдлъбнат!

    Коментиран от #79

    15:04 23.02.2026

  • 79 Тъпако

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Наблюдател":

    Разбира се че съм прав! Тъпоъгълници тъпи!

    15:06 23.02.2026

  • 80 Мериленд 3

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "съвипусник на Румен Радев":

    На теб ти пожелавам няколко пъти от същото. Злобар нещастен

    15:07 23.02.2026

  • 81 проблема с Радев

    2 0 Отговор
    Проблема с Радев е, че няма да си тръгне заради улицата.
    Най-много да има някоя и друга счупена глава по паветата.

    15:08 23.02.2026

  • 82 Анджо

    3 1 Отговор
    Сега чакам с нетърпение да покаже КЕШ БОТАШОВ с кои смята да управлява ако спечели изборите, ама нещо ги крие, защо ли, защото ще започне голямото разобличаване на тези ДС другари. Може би чака путинката да подготви още по добре почвата, така набързо да напусне тая сладка власт на която беше не е ЕЙ така. Ще видим каква военна тактика е замислил. Всички партии се оплюват а той само наблюдава, защо ли, защото да не го подберат и него и да му развалят честният имидж който си е създал, А, той е на КЕШ БОТАШОВ.

    Коментиран от #98

    15:15 23.02.2026

  • 83 разбира се

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Откровен":

    Двуличника точно това иска. Отивай за гъби и не се връщай до края на годината, че ще има още 2 други избори.

    15:20 23.02.2026

  • 84 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Да, Петрохан е клекване да ги с 200":

    Та ние имаме толкова армия . Старите кучета които са служили вече са над 60 години. Кой ще изпраща ме геймплей играчи. 🤷, даже нямаме и толкова професионални полицай.

    15:28 23.02.2026

  • 85 Зло под слънцето

    5 1 Отговор
    Румен Радев по пътя на Орбан и Фицо. Радев в парламента няма да донесе успокоение, а разгръщане на противоречията и битките в по-голям мащаб. Защо българите не искат да живеят като европейци е загадка.

    15:38 23.02.2026

  • 86 Цвете

    4 1 Отговор
    НЯКОЙ ДА Е ЧУВАЛ СЛУЧАЙНО, ПРЕЗИДЕНТ НА КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА В СВЕТА, ДА СИ ПОДАВА ОСТАВКАТА ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА В БЛИЗОСТ ДО НЕГОВАТА СТРАНА? АБДИКАЦИЯ ,ГОСПОДИНЕ ,ТОВА Е ОТГОВОРЪТ МИ. ✈️😉🇧🇬А ОТГОВОРИ ЛИ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН И ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВОЙНА ЗА КОЯТО НЕ СМЕ АМА НИКАК БЕЗРАЗЛИЧНИ.24 ФЕВРУАРИ 2026 Г.

    15:41 23.02.2026

  • 87 Пдрс

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    Нщстн датееватебеивождати

    Коментиран от #90

    15:45 23.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дедо

    0 0 Отговор
    Само така.

    15:55 23.02.2026

  • 90 защо с обиди

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пдрс":

    гладен ли си?

    15:58 23.02.2026

  • 91 Вазе Лин

    1 0 Отговор
    Ще ни трябва много Вазелин, като се гласим да сядаме между два стола.

    Коментиран от #92

    16:24 23.02.2026

  • 92 Така излиза

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Вазе Лин":

    Като сме особено не умни.

    16:25 23.02.2026

  • 93 АНТИ-КОМУНИ$Т

    4 0 Отговор
    ДА ВИ ОБЯСНЯ КАКВО КАЗВА КАУНЯ ПРОЗЗЗЗЗЗЗЗ:
    -ЩЕ ВЪРТЯ $Д€ЛКИ $ РУСИЯ КАТО ТАЗИ $ "БО ТАШ", А рожбит€ ни Щ€ $И ЖИВУРКАТ В $ащ, €$ и т.н.
    (ДА ГО Д . ХАТ БЕДНИТЕ)!

    16:35 23.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Голям майтап

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Защо забрави фалшивата водка?

    17:14 23.02.2026

  • 96 Трябва

    0 1 Отговор
    да слушаш Путин!

    17:23 23.02.2026

  • 97 Голям

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хайрсъзина":

    На кой Господ се молиш, да не е този на който се моли и руският патриарх Кирил... а той сатаната се моли за смъртта на украинците-християни... Радев подкрепя Путин в тази война, мислиш ли че е добра идея да гласуваш за русофил, като Румен Радев?

    17:25 23.02.2026

  • 98 Даката

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Анджо":

    И аз така смятам, за да нямат време хората да прочетат кой какъв е, както беше с договора който подписаха радевите хора с "Боташ"...

    17:31 23.02.2026

