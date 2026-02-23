Румен Радев: Трябва да говорим с Русия, но и да заздравим стратегическите отношения със САЩ

Румен Радев се надява да бъде използвана повече дипломация във войната в Украйна. „Досега фокусът беше върху военната и икономическата помощ за Украйна, но все още не са използвани в достатъчна степен дипломатическите средства”, посочи той в интервю за германския вестник Berliner Zeitung. Президентът (2017-2026 г.) добави, че се наблюдава промяна в отношението на европейски лидери и възприемането на по-реалистичен подход по отношение на войната в Украйна.
„Лидери като президента Макрон започнаха да говорят за възстановяване на диалога с Русия и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Трябва да говорим с Русия, защото без диалог, архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене”, подчерта Румен Радев. „Като бивш командващ на Военновъздушните сили високо ценя инвестициите в сферата на отбраната, но трябва да си даваме и сметка за дългосрочните последици за икономиката и социалните ни системи”, добави той.
Запитан за присъединяването на България към инициативата на президента Тръмп „Съвет за мир”, Румен Радев напомни, че е странно, че решението на българското правителство за това е взето в условия на подадена вече оставка. Той посочи, че стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа и изрази подкрепата си за визията на президента Тръмп да прекрати кръвопролитията в Украйна и Газа със средствата на дипломацията.
„От друга страна българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция”, отбеляза още Румен Радев. Той посочи и че въпреки взетото решение за присъединяването на България към „Съвета за мир”, правителството в оставка отказа да внесе договора в парламента за ратификация, което означава, че „е отворило вратата, но не е прекрачило през нея”.
„Необходимо е да бъдат анализирани изискванията, произтичащи от нашата конституция и от европейското право, преди да се поемат толкова сериозни международни ангажименти”, посочи още Радев. Запитан, дали ще ревизира това решение, ако стане министър-председател, Румен Радев заяви, че решение може да бъде взето след задължително обсъждане на въпроса в българския парламент. “България категорично подкрепя мирните инициативи, но те трябва да са в съответствие с нашата конституция, европейското право и всички законови и парламентарни изисквания”, подчерта още той.
В отговор на въпрос за отправените от него критики за начина, по който беше въведено еврото в България, Радев заяви, че новата валута засяга всички български граждани и все още има различни мнения в обществото. „Затова най-демократичният подход беше провеждането на референдум”, посочи той. По думите му въвеждането на еврото е резултат на много стъпки, но правителството се е оказало неспособно да се справи с покачването на цените и прилагането на финансови буфери за защита на най-уязвимите групи в обществото.
„Според българската статистика 30% от гражданите живеят на границата на бедността или на социалното изключване, а 22% са под нея. И това са данни преди въвеждането на еврото. Веднага след приемането на конвергентния доклад през юни, цените започнаха да нарастват в националната ни валута. През последните 9 месеца цените на основни стоки, храни и особено на услугите скочиха значително”, посочи Радев. Той добави, че еврото може да има преимущества като насърчаване на инвестициите, привличането на капитали и отварянето на пазари, но неговото въвеждане трябваше да е придружено от мерки за защита на най-уязвимите.
Запитан, дали Украйна следва да се присъедини към ЕС, въпреки че не е изпълнила всички критерии за това, политикът посочи, че страната и украинските граждани заслужават подкрепа в изключително трудно за тях време, но членството в ЕС изисква изпълнението на Копенхагенските критерии. „Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и осъществяват трудни реформи в икономиката, администрацията и върховенството на правото. Не трябва да забравяме и за тях, докато фокусът ни е върху Украйна, поради военните действия”, заяви Румен Радев. Той добави, че прибързването рискува да подкопае европейските принципи, а Украйна все още има да свърши много работа, за да изпълни необходимите за членство в ЕС критерии.
По отношение на европейската интеграция на РСМ Радев напомни, че съгласно Европейския консенсус от юли 2022 г. страната трябва да промени конституцията си и да включи българите наравно с другите държавотворни народи и едва тогава преговорите за членство в ЕС могат да започнат. “Това е труден, но необходим процес и бихме желали да видим РСМ възможно най-скоро в ЕС. Не желаем граници и гранични контролно-пропускателни пунктове, а искаме хората от двете страни на границата да могат да живеят, работят и общуват заедно свободно”, заяви още Радев.
„Влизането ми в парламентарната политика е в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция”, посочи президентът (2017-2026 г.). Той напомни за масовите граждански протести през декември в цяла България, както и в европейски градове като Берлин, довели до оставката на българското правителство. „Искаме българските граждани да се чувстват напълно свободни, без да са зависими от каквито и да е олигархични интереси и да имат възможност да разгърнат своя потенциал в реалната икономика, индустрията и развитието на висококачествени услуги”, посочи Радев.
Германия е най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България, като през последната година двустранният стокообмен надхвърли 12 млрд. евро, заяви досегашният държавен глава в отговор на въпрос. Той отбеляза и че българският износ за Германия е по-голям от вноса, което говори красноречиво за потенциала на българската индустрия.
Радев открои бързото развитие на автомобилния сектор у нас, както и постиженията на българските инженери, особено в IT сектора, тъй като настоящето и бъдещето на автомобилната индустрия, особено по отношение на електрическите автомобили, се определя в голяма степен от софтуера. „Голяма част от този софтуер се създава днес в България”, подчерта Румен Радев. Той добави, че стагнацията на този сектор в Германия се отразява и на компаниите в България, поради което част от тях обмислят да пренасочат свои работници от автомобилната към отбранителната индустрия, която се разраства.
България има богати традиции в отбранителната индустрия и съществен дял в глобалния пазар на отбранителни продукти, посочи още Румен Радев. По думите му българските компании са добре познати в света и бързо напредват във въвеждането на стандартите на НАТО и развитието на нови технологии – в оптиката, електронната война, производството на дронове и анти-дрон системи. Затова инвестиции на големи германски компании като тази на „Райнметал” в България създават както нови икономически възможности, така и отговарят на изискванията за укрепване на отбранителния потенциал. Тази инвестиция е решаваща стъпка не само за усвояването на нови технологии и стандарти, но и инвестиция в стратегическото сътрудничество между България и Германия, заяви още Радев и добави, че проектът допринася за укрепването на сигурността в Европа, както и за създаването на по-силна индустриална база и повече изследвания в сферата на отбраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
Коментиран от #11
13:41 23.02.2026
2 Това е нашият победител
Коментиран от #33, #36
13:41 23.02.2026
3 КЕФ
Коментиран от #27, #38, #77
13:42 23.02.2026
4 Резидента
Коментиран от #18
13:42 23.02.2026
5 Пенсионер
13:42 23.02.2026
6 второто
13:43 23.02.2026
7 Сталин
13:43 23.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сталин
Коментиран от #95
13:44 23.02.2026
10 Тиквата ни започна
Ще ни вкара в Азия при монголите!
Коментиран от #13
13:44 23.02.2026
11 Ей Харсъзина
До коментар #1 от "Историята помни":Гледай си там шестте хотела, или ако си в ролята на последния софиянец, гледай си ресторанта и не се обажда за неща, които не разбираш.
13:45 23.02.2026
12 Има ли още шарани?
13:45 23.02.2026
13 Прав си!
До коментар #10 от "Тиквата ни започна":Простатата и крадлива герберска Тиква Борисов ни окраде до шушка, а Румен Радев е умен и ще го прати зад решетките.
Коментиран от #20, #49
13:46 23.02.2026
14 съвипусник на Румен Радев
Като курсант Радев се отличи като подмазвач и натегач. Беше и кръшкач.
Курсанта Румен Радев не блестеше с нищо сред останалите, дори беше бездарен, незабележим, неконтактен, необщителен, без интелект и авторитет.
Страняхме от него защото беше доносник на ВКР и ДС, които пък за тия му „заслуги” го направиха „отличник” на випуска, въпреки некадърността и безотговорността му като военен летец.
След серията опасни технически проблеми с „МИГ”-овете, като „вътрешен човек на тайните служби” вече не го пускаха да лети защото им трябваше за „други, по-важни, партийни” задачи.
После като лоялен кадър на БКП, активен сътрудник на ВКР и ДС и отявлен русофил, го отличиха с обмяна на опит в Москва с руските колеги. Издигаха го по партийна линия.
Той е злонамерен, коварен и обигран провокатор, обслужващ интересите на Русия, което е предателство от най-високо ниво спрямо България.
Коментиран от #37, #80
13:48 23.02.2026
15 родител
13:48 23.02.2026
16 Ура,,Ура
13:49 23.02.2026
17 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
13:49 23.02.2026
18 Смешник
До коментар #4 от "Резидента":Никой Но не забравяй че привържениците на нациската идеология са в Европа и подържат фашиския бандеровски режим в Украйна
Коментиран от #26
13:50 23.02.2026
19 лили
Явно ти и самолет не си виждал на живо ,но получаваш пари за да плюеш от ГРАБ !!
13:51 23.02.2026
20 Има ли още шарани?
До коментар #13 от "Прав си!":2 години фатмака управлява еднолично, защо не вкара мyтpaта зад решетките ? Защо подписа указа за свалянето на Гешев, тълмо го беше подпукал по Барселона гейт ?
Коментиран от #46
13:53 23.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не ни
13:53 23.02.2026
23 Има ни пак
13:54 23.02.2026
24 Върти
13:54 23.02.2026
25 Ачо
13:56 23.02.2026
26 Чиба, съветска мумио !
До коментар #18 от "Смешник":Личи си, че си некомпетентен и нямаш представа какво е фашизъм !
В главата ти има само вкиснала боза.
Коментиран от #39
13:56 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анджо
13:58 23.02.2026
29 Трябва
14:01 23.02.2026
30 Румен
Коментиран от #35
14:01 23.02.2026
31 След това интервю...
14:04 23.02.2026
32 Казуар
14:04 23.02.2026
33 Хайрсъзина
До коментар #2 от "Това е нашият победител":Чул те Господ.
Коментиран от #97
14:04 23.02.2026
34 Зъл пес
14:04 23.02.2026
35 провинциалист
До коментар #30 от "Румен":Ами, не е на страната на Русия. Ама други доводи в подкрепа на противоположната страна явно няма. А второто ти изказване е оборимо от първокласници и няма да го коментирам.
14:05 23.02.2026
36 Зъл пес
До коментар #2 от "Това е нашият победител":Напротив,Радко първо трябва да даде обяснения за Боташ,пък ние ще преценшм кой да потегля към килията.
14:06 23.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Баба Гицка
До коментар #3 от "КЕФ":Ти ще си пръв.Тия дето кълнат ,тях първо ги спохожда лошото.И то там където най-боли.Бъди жив и здрав,и поколението ти.
14:08 23.02.2026
39 Смехоран
До коментар #26 от "Чиба, съветска мумио !":А в твойта само една клетка,и тя закърняла.
14:10 23.02.2026
40 Ръмпо
14:12 23.02.2026
41 Ах, маймунке мръснаа, колко си долнаа ти
14:13 23.02.2026
42 Селска пръчка
14:14 23.02.2026
43 Дзен
14:14 23.02.2026
44 Според мен
изборите ще бъдат нечестни и манипулативни..голямо надуване на проучването прогнозни проценти.лъжат като путин убиеца на руските мъже.
14:15 23.02.2026
45 така е
14:16 23.02.2026
46 Чоко
До коментар #20 от "Има ли още шарани?":Има много шарани като тебе и затова сме на тоя хал. Пак си изберете Борисов.
Коментиран от #50, #51
14:19 23.02.2026
47 Промяна
Коментиран от #57, #67
14:19 23.02.2026
48 Фори
14:20 23.02.2026
49 Смехоран
До коментар #13 от "Прав си!":Не разбирате колко сте дебилни.Не разбирате ли че гарван гарвано око не вади,особено в БГ.
14:20 23.02.2026
50 Промяна
До коментар #46 от "Чоко":ЗА ЕВРОПА ЗА ГЕРБ ЗА ДЪРЖАВНИКЪТ БОРИСОВ НЕ НА РАДЕВ И ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ ЗАД НЕГО НЕ НА РУСИЯ ЕВРОПА ДЕМОКРАЦИЯ ШЕНГЕН ЕВРОЗОНА
Коментиран от #87
14:21 23.02.2026
51 да те питам
До коментар #46 от "Чоко":Случайно ли е че Борисов е единствения български политик припознат и добре дошъл сред европейските политици, или просто им плаща? Европейците са тъпи и не се връзват на руската пропаганда ли?
Коментиран от #65
14:21 23.02.2026
52 Промяна
14:23 23.02.2026
53 Как
14:23 23.02.2026
54 Лалугер
До коментар #37 от "Денсо":Ще дойде време,ще разберете грешката си.И за шарлатаните разбрахте,ама пак искате да ядете кожената им палка.
14:27 23.02.2026
55 604
14:27 23.02.2026
56 Да, Петрохан е клекване да ги с 200
Начи Тръмп е заповядал Радев плюс ПП-ДБ-Възраждане. Но едва ли, просто ПП-ДБ вече са клекнали на Бойко, и ще има сглобка за помощ на Зеленски и Израел-ТРЪМП. Бойко и МОССАД държат изборната машина. Да, Петрохан е клекване да ги с 200, нямат избор. Освен Тръмп пак да спаси ПП-ДБ и нашамари Бойко, като протестът срещу правителството, дръпването компроматът от Паскал, пускането на кметът на Варна. Сорос и Тръмп са слуги на Израел. Сорос е на власт в България, с подкрепата на Тръмп. ЦРУ е шеф на агентите Сорос и Тръмп. Сорос е ЦРУ, Тръмп е ЦРУ. Надежда Нейнски е ЦРУ, Милутинова е ЦРУ.
Коментиран от #84
14:29 23.02.2026
57 19 април
До коментар #47 от "Промяна":Не,по-добре е изобщо повече да не го допускаме във властта!!!Да тича към затвора.
14:30 23.02.2026
58 Радеф е позор
Коментиран от #61
14:31 23.02.2026
59 Абе Мунчо
14:31 23.02.2026
60 Гласувайте
Коментиран от #63
14:34 23.02.2026
61 Тъпако,
До коментар #58 от "Радеф е позор":Припомни си защо нарекоха държавата ни "неприятелска"!Или ти е къса паметта?!
Коментиран от #66
14:46 23.02.2026
62 Откровен
На 19-ти 04. ще съм за гъби !
Коментиран от #83
14:48 23.02.2026
63 ма да
До коментар #60 от "Гласувайте":Сега се борят Черепа с Бобокови кой да е втория в партията му. Пари са дали все пак.
14:49 23.02.2026
64 Стратегическото партньорство със САЩ
14:50 23.02.2026
65 Да те светна
До коментар #51 от "да те питам":Принцип на Бойко беше "Изпълнявам, каквото ми наредят и си правя, каквото искам"
Коментиран от #68
14:50 23.02.2026
66 Поздрави
До коментар #61 от "Тъпако,":Помня как ни спряха газта посред зима, защото искаха да им плащаме в рубли, при положение, че курсът към еврото те си го определяха. Ако и ти ги помниш тези факти, значи проблемът ти е в когнитивените способности.
Коментиран от #69
14:51 23.02.2026
67 М.И.Житурко
До коментар #47 от "Промяна":Ще ти се наложи ти да се изселиш .Или да се завъртиш на 180°.Това го можеш.
14:52 23.02.2026
68 е да де
До коментар #65 от "Да те светна":ама не ми отговори на въпросчето
Коментиран от #71
14:52 23.02.2026
69 Тъпако,
До коментар #66 от "Поздрави":А помниш ли причината?Или и това ти убягва?
Коментиран от #70, #72
14:54 23.02.2026
70 да не би
До коментар #69 от "Тъпако,":Да не би причината да бе, че някой реши в движение да промени двустранно подписан и влязъл в сила търговски договор и да иска разплащанията вече да вървят в Монголски Тугруци по курс, който той определя за всяко плащане?
Коментиран от #75
14:56 23.02.2026
71 Аайде,бе
До коментар #68 от "е да де":Напъни се още малко!
Коментиран от #73
14:56 23.02.2026
72 и стига
До коментар #69 от "Тъпако,":стига си обиждал. бокл ук
Коментиран от #78
14:56 23.02.2026
73 нищо де
До коментар #71 от "Аайде,бе":ти отговори:
Случайно ли е че Борисов е единствения български политик припознат и добре дошъл сред европейските политици, или просто им плаща? Европейците са тъпи и не се връзват на руската пропаганда ли?
Коментиран от #74
14:58 23.02.2026
74 провинциалист
До коментар #73 от "нищо де":"Борисов е единствения български политик припознат" - европейците може и да са се припознали, че Борисов е политик, ама ние си го знаем, че е обикновена мутра.
Коментиран от #76
15:00 23.02.2026
75 Въпрос
До коментар #70 от "да не би":Определението в декларация,че дадена страна е агресор,дали може да промени критериите по оценяване на сътрудничеството със страната декларатор?
15:01 23.02.2026
76 За сметка на това
До коментар #74 от "провинциалист":Боташов го припознаха само Есватини, Виетнам и Южна Африка. За два мандата.
15:02 23.02.2026
77 Мериленд
До коментар #3 от "КЕФ":На теб ти пожелавам няколко пъти от същото. Злобар нещастен
15:03 23.02.2026
78 Наблюдател
До коментар #72 от "и стига":Прав е човека.Много си вдлъбнат!
Коментиран от #79
15:04 23.02.2026
79 Тъпако
До коментар #78 от "Наблюдател":Разбира се че съм прав! Тъпоъгълници тъпи!
15:06 23.02.2026
80 Мериленд 3
До коментар #14 от "съвипусник на Румен Радев":На теб ти пожелавам няколко пъти от същото. Злобар нещастен
15:07 23.02.2026
81 проблема с Радев
Най-много да има някоя и друга счупена глава по паветата.
15:08 23.02.2026
82 Анджо
Коментиран от #98
15:15 23.02.2026
83 разбира се
До коментар #62 от "Откровен":Двуличника точно това иска. Отивай за гъби и не се връщай до края на годината, че ще има още 2 други избори.
15:20 23.02.2026
84 Анджо
До коментар #56 от "Да, Петрохан е клекване да ги с 200":Та ние имаме толкова армия . Старите кучета които са служили вече са над 60 години. Кой ще изпраща ме геймплей играчи. 🤷, даже нямаме и толкова професионални полицай.
15:28 23.02.2026
85 Зло под слънцето
15:38 23.02.2026
86 Цвете
15:41 23.02.2026
87 Пдрс
До коментар #50 от "Промяна":Нщстн датееватебеивождати
Коментиран от #90
15:45 23.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Дедо
15:55 23.02.2026
90 защо с обиди
До коментар #87 от "Пдрс":гладен ли си?
15:58 23.02.2026
91 Вазе Лин
Коментиран от #92
16:24 23.02.2026
92 Така излиза
До коментар #91 от "Вазе Лин":Като сме особено не умни.
16:25 23.02.2026
93 АНТИ-КОМУНИ$Т
-ЩЕ ВЪРТЯ $Д€ЛКИ $ РУСИЯ КАТО ТАЗИ $ "БО ТАШ", А рожбит€ ни Щ€ $И ЖИВУРКАТ В $ащ, €$ и т.н.
(ДА ГО Д . ХАТ БЕДНИТЕ)!
16:35 23.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Голям майтап
До коментар #9 от "Сталин":Защо забрави фалшивата водка?
17:14 23.02.2026
96 Трябва
17:23 23.02.2026
97 Голям
До коментар #33 от "Хайрсъзина":На кой Господ се молиш, да не е този на който се моли и руският патриарх Кирил... а той сатаната се моли за смъртта на украинците-християни... Радев подкрепя Путин в тази война, мислиш ли че е добра идея да гласуваш за русофил, като Румен Радев?
17:25 23.02.2026
98 Даката
До коментар #82 от "Анджо":И аз така смятам, за да нямат време хората да прочетат кой какъв е, както беше с договора който подписаха радевите хора с "Боташ"...
17:31 23.02.2026