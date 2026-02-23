Борисов от Стара Загора: Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? (ВИДЕО)

"Да не мислите, че не знам какво означава за ГЕРБ пакетирането ни с Пеевски? Но знам какво означава за България еврозоната, Шенген, План за възстановяване и устойчивост. Всички ние поставихме държавата пред партията, затова имаме и 20% според социологическите проучвания. Годината е лоша за партията, но добра за държавата, което е по-добре". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с кметовете на села, общини и областни градове, която се провежда в Стара Загора, съобщават от Нова телевизия.
Лидерът на ГЕРБ посочи, че успехи за партията са влизането на страната в Съвета за мир, изборът на Николай Младенов, въвеждането на страната ни „в сърцето на Европа”, успешните разговори с евролидерите.
„Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ? Няма такъв”, заяви още лидерът на партията. „Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. Като каже „олигархия", да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигархия”, заяви още Борисов. Той допълни още, че социолозите мерят рейтинга на Радев, но е важно кои хора ще застанат до него.
Борисов коментира участието на Атанас Запрянов в служебния кабинет. „Светът е във война. Затова най-коректно се съгласих той да остане в правителството". По негови думи обаче кабинетът е на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Радев. Също така заяви, че МВР ще бъде на настоящия кабинет и точно то ще прави избори. По думите на Борисов обаче никой не може да събори ГЕРБ.
„Позициите на ГЕРБ са за мир, но подкрепяме Украйна. Знам, че това води до отлив на избиратели, но това са принципи”, заяви още той. „Радев тънко играе – хем за Русия, хем за Европа, хем за Америка”, допълни още Борисов.
В програмата на ГЕРБ за изборите трябва да залегне взаимодействието между различните кметове на различни по големина общини в страната, заяви още той. "Ние повече няма да мърдаме от това, което правехме в продължение на 20 години", каза Борисов. Той поднесе извинение, че в по-малките населена места не е обръщано достатъчно внимание на проблемите от страна на по-големите.
„Олевяването" на държавата доведе до тази дългова спирала, но това го причини Асен Василев, а не Влади Горанов”, категоричен бе Борисов.
1 ИСТИНА Е
Коментиран от #8, #128
12:53 23.02.2026
2 Ганя Путинофила
Фатмака хариза на турците от Боташ, 6 милиарда!
Кой сега е номер 1?
Коментиран от #10
12:53 23.02.2026
3 Промяна
Коментиран от #33
12:54 23.02.2026
4 Продължават да ни съсипват
Коментиран от #76
12:54 23.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Боко
12:54 23.02.2026
7 Каменов
12:54 23.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Един там
12:55 23.02.2026
10 Тиквата подари кученце на Путин
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":а Радев каза чии е Крим!
Кой сега е номер 1?
12:55 23.02.2026
11 Анкета
12:55 23.02.2026
12 Тоз
12:56 23.02.2026
13 факт
12:56 23.02.2026
14 Промяна
12:56 23.02.2026
15 Той Радев.....
Коментиран от #47
12:56 23.02.2026
16 Цвете
12:57 23.02.2026
17 Севдалина
12:57 23.02.2026
18 Стоян
12:58 23.02.2026
19 Цвете
12:58 23.02.2026
20 Даниел
12:58 23.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Съдията
13:00 23.02.2026
23 питам
13:00 23.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мнение
13:01 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Милена
ЕС въведе нива на членство: платинено за елита, бизнес за послушните и базово за масите.
Брюксел официално легализира наказанията за непокорство.
Унгария например не получи нищо, ние сме на опашката след като ни наводняват с мигранти,благодарение на онова,което подписа Денков
Та за чий ни е тоз ЕС, който все ни цитират и който просто ни източва.Кастовото разделение е налице.
13:01 23.02.2026
29 Мнение
13:01 23.02.2026
30 Сталин
13:01 23.02.2026
31 павела митова
13:02 23.02.2026
32 По- страшно е, ако се коалира с тебе
13:02 23.02.2026
33 Ей Харсъзина
До коментар #3 от "Промяна":Гледай си там щестте хотела, или ако си в ролята на последния софиянец, гледай си ресторанта и не се обажда за неща, които не разбираш
13:03 23.02.2026
34 Сталин
13:03 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Свине
13:03 23.02.2026
37 ДългоИме
13:04 23.02.2026
38 Избори
13:04 23.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Евро клошар 🪤
Коментиран от #46, #123
13:04 23.02.2026
41 ооо
Коментиран от #55
13:04 23.02.2026
42 ЦЕЦО
13:05 23.02.2026
43 Защо убихте мъжете от Петрохан
13:05 23.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Политически некоректен
13:06 23.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 трънче в петата
До коментар #15 от "Той Радев.....":РРадев си има проект за пачки и снимки с пуделчета (дори в буквалния смисъл) чрез служебния му министър на полицаите при гълъбовото служебно правителство.
13:08 23.02.2026
48 Промяна
13:08 23.02.2026
49 пашата
13:08 23.02.2026
50 Тоя
Коментиран от #62
13:08 23.02.2026
51 Тропчев
13:09 23.02.2026
52 Лазо
13:10 23.02.2026
53 Кой забрани достъпа на разследващи
Коментиран от #57
13:10 23.02.2026
54 Ел Менчо
13:11 23.02.2026
55 Промяна
До коментар #41 от "ооо":ХОХОХОХОХОХО МНОГО ВИ СЕ ИСКА ЧЕРВЕНИ ШОПАРИ ХОХОХОХОХОХО НЯМА МЕСТО ЗА СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАДЕВ И БОРИСОВ РАДЕВ МРАЗИ ВСИЧКО И ВСИЧКИ РАДЕВ НЕЗНАЕ ДА ГОВОРИ ОСВЕН ДА ХУЛИ ОБИЖДА СЕЕ ОМРАЗА РАДЕВ А ЗАД НЕГО ЧЕРВЕНИТЕ ШОПАРИ А И РАДЕВ Е С ПЕТРОХАНЦИТЕ ИНАЧЕ НЯМА КОЙ ДРУГ И КАТО САПУНЕН БАЛОН ЩЕ СЕ СПУКА
13:12 23.02.2026
56 Михайлов
13:12 23.02.2026
57 Виктор
До коментар #53 от "Кой забрани достъпа на разследващи":Снииимай....сниииимай :))
13:12 23.02.2026
58 Теслатъ
Коментиран от #70
13:12 23.02.2026
59 Кибик
13:13 23.02.2026
60 Реконтра
13:13 23.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Промяна
До коментар #50 от "Тоя":20 ГОДИНИ ЛИДЕР УВАЖАВАН ПОЛИТИК В ЕВРОПА Е ДЕМОКРАТ ДЪРЖАВНИК А ВИЕ СТЕ ЕДНИ ПРАЗНОЛЪЖЦИ
13:13 23.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ГЕРБ
13:13 23.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 лелееее
13:15 23.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Смешник
13:15 23.02.2026
69 Глич
13:15 23.02.2026
70 Промяна
До коментар #58 от "Теслатъ":РАДЕВ ПРЯКО УПРАВЛЯВА СЛУЖЕБНИ ПРАВИТЕЛСТВА НАЗНАЧЕНИЯ ВИЖ РАДЕВ НАЗНАЧИ ШАР.АТАНИТЕ РАДЕВ И КС НАЗНАЧИХА ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ И УСПЯХА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ АЗ ЖИВЕЯ ТУК И ВИЖДАМ И ЗНАМ КОЙ Е РАДЕВ САМО ЗЛОБА ИМА ОТ НЕГОИ ДОКОГА ТАКА
Коментиран от #164
13:16 23.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Радев
Коментиран от #104
13:17 23.02.2026
73 отговор
Коментиран от #78
13:18 23.02.2026
74 Тиквеникът
13:18 23.02.2026
75 Абе
Коментиран от #85
13:18 23.02.2026
76 като не виждаш,
До коментар #4 от "Продължават да ни съсипват":не пиши. Първо, гробарите и ппдптн измислиха чрез изкривяване на конституцията тази ДОМОВА книга, както сполучливо я нарече Радев. Те искат да махнат и някои привилегии на Радев, сега ще ги видим при новите президенти какво да правят. ТАКА ЧЕ РАДЕВ няма никаква вина за служебните правителства, които бяха отломки от сглобката и толкова (не)кадърни!
И какъв генерал е този? В милицията няма генерали - Доган го направи, а този сега и не поглежда към доган за благодарност. КОЙТО има МАЯЛКО култура, знае цената на ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, завършил две най-престижни школи за летци в САЩ.! А боко какво е завъришл - да дърпа маркуча.
Второ, няма същество да е принесло толкова щети на българия като този от зайчарника в Банкя. Това че друса селски каламбури и не вдява от чужди езици само показва същността му. Това може да влияе при простите, но не и при смислените хора. КАФА! Вън - да се пенсионира и си ходи!!!
13:19 23.02.2026
77 Бокич
13:19 23.02.2026
78 Руския
До коментар #73 от "отговор":му е,като майчин!
13:19 23.02.2026
79 Стоименов
13:20 23.02.2026
80 Е ДОН ТИКВУН
13:21 23.02.2026
81 Киркилез
Публикувано в сайта на "Шалом
Боко с кипа (религиозна еврейска шапка) в Израел
"Моята
истинска
родина
се нарича
Израел"
Бойко Борисов - женен за еврейка
Цветелина Бориславова (НДСВ) – еврейка, изпълнителен директор на “Си банк”, съпруга на Бойко Борисов.
Баба й, еврейка от Одрин, приема християнството и от Цецилия се прекръства на Цветелина.
13:21 23.02.2026
82 Тръмп
Коментиран от #90
13:22 23.02.2026
83 Дедо Мраз
13:22 23.02.2026
84 Мухарем Мухата
13:23 23.02.2026
85 КОЛЕГА БРАВО
До коментар #75 от "Абе":БАНКЕНСКАТА ЛАМА Е ТОТАЛНО ИЗПЛЯСКАЛ КАРАЙТЕГО ПРИ ДОКТОР ГАЛЪБОВА СТОЙЧО ШУМЕНСКИЯ НОСИ КАЙШИТЕ
13:24 23.02.2026
86 Дид
Коментиран от #97
13:24 23.02.2026
87 Киркилез
13:25 23.02.2026
88 Вуте
Разбира се. Ако и този път спечелиш, ще ни закараш в деветия кръг на ада. До сега ни докара в осмия.
Коментиран от #126
13:25 23.02.2026
89 Пепи
Коментиран от #92
13:25 23.02.2026
90 Избирател дето ходи за гъби!
До коментар #82 от "Тръмп":ХА, ХА, ХА, тоя дето ще му бие шута от волеце!
13:27 23.02.2026
91 Гост
13:28 23.02.2026
92 Промяна
До коментар #89 от "Пепи":ХАХАХА И ПОСЛЕ КАКВО ЧАКА БЪЛГАРИЯ НАЯСНО ЛИ СИ ИЛИ НА РАДЕВ И НЕГОВИТЕ ЧЕРВЕНИ ЗАД НЕГО ХИЧ НЕ И ПУКА ЗАБЪЛГАРИЯ И ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ МНОГО СКОРО КОН БОБ ЯДЕ .ЛИ
13:28 23.02.2026
93 И двамата
13:28 23.02.2026
94 Венета дъщеря на Бойко
13:28 23.02.2026
95 Борисов в Стара Загора ама
13:29 23.02.2026
96 Знак за равенство!
- По народному...- ,,ФалиПръцко"...!
13:29 23.02.2026
97 Вуте
До коментар #86 от "Дид":Прав си с поста, но ще се намесят 80% - вите на Иво Христов и пак ще си изберат Борисов. За огромно съжаление.
13:29 23.02.2026
98 мата хари
13:30 23.02.2026
99 Казал на ромите
13:30 23.02.2026
100 Киркилез
Бойко, защо си скрил кръглата шапчица с кюлчетата, под възглавница на която спиш?
Бойко, преди да спиш, слагаш ли си кръглата шапчица за да броиш изкараните кюлчета през изминалия ден?
13:31 23.02.2026
101 Промяна
13:31 23.02.2026
102 Врачанин
13:31 23.02.2026
103 Силиций
Май вярно ще излезе,че гузен негонен бяга.А и колко поразии свършихте за да си заличите неолигархичното управление....
" - Ето го,тука е! " ,така викаше един герой от филма "Козият рог" и проверяваше под кревата,под стълбите,зад вратата. Който е гледал стария филм,ще се сети за кой говоря :):) :)...
13:31 23.02.2026
104 Урсула!
До коментар #72 от "Радев":Аз ще го изпреваря!
Работя усилено по въпроса...!
13:32 23.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Светът е във война.....
13:33 23.02.2026
107 разбирам го
Коментиран от #118
13:34 23.02.2026
108 Киркилез
13:35 23.02.2026
109 Мандолина
13:36 23.02.2026
110 Хайрсъзина
13:37 23.02.2026
111 Дедо
Коментиран от #135
13:37 23.02.2026
112 нннн
13:37 23.02.2026
113 Кажи сега Бою,
13:37 23.02.2026
114 Киркилез
13:37 23.02.2026
115 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
Коментиран от #121
13:37 23.02.2026
116 Чичовците червенотиквеничковчета
13:38 23.02.2026
117 Силиций
По-добре си вземете "неолигархичното" управление и се изнесете далече от "построената" България!
13:39 23.02.2026
118 Хайрсъзина
До коментар #107 от "разбирам го":Отличен пост.
13:39 23.02.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Киркилез
„Ей сега се връщам от Народното Събрание и отивам в Кръчмата”
13:40 23.02.2026
121 Генерал Решетников
До коментар #115 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":Ами да, това са фактите, това е истината.
13:41 23.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Ко речи?
13:43 23.02.2026
125 Доказано
13:44 23.02.2026
126 Нафто
До коментар #88 от "Вуте":Ако и този път избирателите не излязат да гласуват, Борисов ще спечели. После деветия кръг на ада е сигурен и Господ да ни е на помощ.
13:45 23.02.2026
127 Казуар
13:46 23.02.2026
128 Факти
До коментар #1 от "ИСТИНА Е":Вижте, Буци си има мнооого кусури, но да се каже, че нищо не е направил е некоректно. Метро в София, пътища тук-там, магистрали Тракия, Струма, Европа, някоя и друга детска гдадина....но, Виж, да се каже, че много открадна с пасмината околу него, това никой няма да оспори! Еле, па Водопада! Кюлчета, схемички за източване на средства, царе са от ГРОБ! И ох, милите им кметчета! Ба, ако имаше независими съд и прокуратура, затворите тесни щяха да станат от корумпирани гербаджийчета! Иначе бат Боко е коронас! Ма в БГ.! Във всяка друга държава отдаааавна да е с раиран костюм!
Коментиран от #138
13:46 23.02.2026
129 Превъртял
13:48 23.02.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Киркилез
13:49 23.02.2026
133 ПИТАМ
НИЩО НЕ СИ НАПРАВИЛ ЗА БЪЛГАРИЯ! ТИ, ШАЙКАТА ТИ И ШИШО-БАКШИШО РАБОТЕХТЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ - КРАЖБИ, РЕКЕТ, ИЗНУДВАНИЯ, КОРУПЦИЯ, ПРЕСТЪПНОСТ СА ВАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ИЗЗЕМВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АКТИВИ! В ПАРТИЯТА ТИ И НА ШИШО БАКШИШО ОСТАНАХА САМО НИСКООБРАЗОВАНИТЕ! С ТОВА ЛИ ДА СЕ МЕРИ ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, СЕРИОЗНО ЛИ? НИТО С ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЕНЕРАЛ РАДЕВ МОЖЕШ ДА СЕ МЕРИШ - ЗАВЪРШЕНИ 4 ВУЗА-А С ОТЛИЧЕН , ЗАЩОТО ИМАШ САМО ЗАВЪРШЕНА МВР ШКОЛАТА И ТО БЕЗ МАГИСТРАТУРА, ИЗМИСЛЕН ГЕНЕРАЛ СИ ВЪЗПОЛЗВАЛ СЕ ОТ ВЛАСТТА ДА ГО ПРИДОБИЕШ ЗВАНИЕТО, ЗАЩОТО НЯМАШ ЗАВЪРШЕНА ГЕНЕРАЛ ЩАБНА АКАДЕМИЯ, НИТО ИМАШ ИНТЕЛЕКТА И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, НИТО УМСТВЕНИЯТ МУ КАПАЦИТЕТ, РЪ..ФЛ..ЯК. БЕШЕ ПИ..КОЛО НА ТАТО, А СЕГА СИ НА ШИШО-БАКШИШО! ТОВА СИ ТИ!
13:51 23.02.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Срамота
До коментар #111 от "Дедо":Не кради чужд Ник
13:53 23.02.2026
136 НА БАЗАТА НА
13:55 23.02.2026
137 соквед
13:56 23.02.2026
138 Казуар
До коментар #128 от "Факти":Метрото е строено с европейски пари и голяма част от магистралите бойко само се снимаше и се правеше на инженер.
Коментиран от #151, #158
13:57 23.02.2026
139 Киркилез
14:00 23.02.2026
140 Вече
За първото не съм сигурен."
14:01 23.02.2026
141 Българин
14:03 23.02.2026
142 Хихиххихихих
Нищо, нека говори, така само носи още избиратели на Радев.
А, и да не забравяме - кмета на Симитли е.в.в.а Бойко Борисов! Затвор, Буциии! Там мургавите ще те нагласят.
14:05 23.02.2026
143 Може ли някой да изброи
14:06 23.02.2026
144 Киркилез
Веселина Георгиева, баронеса Ротшилд, е родена през 1927 г. в София в заможно семейство. “Живяла съм няколко живота. Но в края на краищата винаги се връщам към скулптурата”, казва Веселина. Българката непрекъснато се разкъсва между скучните чаени следобеди, ски-курорти и казина. Между “лудориите” й е и сродяването с прочутата фамилия Ротшилд.
След развода с Веселина Георгиева до сетния си час Едмон де Ротшилд остава смъртен враг на България. “През 2030 година няма да има нито държава България, нито живи българи!” Тази зловеща прогноза той изрича през лятото на 1997 г. Скоро след това Едмон де Ротшилд умира. Версията е самоубийство.
14:07 23.02.2026
145 Идилия ла
14:17 23.02.2026
146 Извод
14:23 23.02.2026
147 Гласуващ
14:28 23.02.2026
148 Гост
Коментиран от #157
14:31 23.02.2026
149 Няма
Коментиран от #156
14:31 23.02.2026
150 Нагъл колкото Пеевски
Коментиран от #155
14:31 23.02.2026
151 Хо хо
До коментар #138 от "Казуар":....Сега остава да кажеш на кой друг осен на Борисов са му били предоставяни европейски средства? Питам аз и отговор не искам, защото отговора е на никой?
Коментиран от #162
14:35 23.02.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Ухаааа
14:42 23.02.2026
155 Гъбарко
До коментар #150 от "Нагъл колкото Пеевски":...Базата на Радев е че е чукуровска пляка, ако знаеш за какакво става на дума. Нещо което не гори и разнася токсични димиляци. Боташ е красноречив пример за това че Булгаргаз е в фалит и че от хрантутника Радев файда йок.
14:48 23.02.2026
156 Промяна
До коментар #149 от "Няма":ДО 149 И 150 АМА СИ ЛЪЖЕЦ ПО ЛЪЖЕЦНАЙ ЛЪЖЕЦ АМА ЗАЩО ЗА ЕВРО ЛИ ЗА КАКВО АМА СИ ЛЪЖЕЦ И ТО ОТВРАТИТЕЛЕН ЛЪЖЕЦ ТИЯ ПРОСТОТИИ ВЕЧЕ НЕ МИНАВАТ
14:48 23.02.2026
157 Промяна
До коментар #148 от "Гост":148 АМА ТИ КАТО СИ БУДАЛА КОЙ ТИ Е ВИНОВЕН РАЗВАЛЕНА ПЛОЧА СИ И СИ ГУБИШ ОТ ДРАСКАНЕТО
14:50 23.02.2026
158 Промяна
До коментар #138 от "Казуар":138 А ТИ ЗАЩО НЕ ПОСТРОИ ВСИЧКО ТОВА 138 ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ДРАСКАШ ТУК ЗЛОБНИ НЕПРИЯТНИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ И КАТО ОЩЕ ПРОСТАЩИНА СЕ ЧУДЯ ТИЯ ОТКЪДЕ ЛИ ЧЕПЯТ ТАЗИ ПРОСТАЩИНА НЕВЕЖЕСТВО
14:53 23.02.2026
159 Анонимен
14:54 23.02.2026
160 Да се знае !
15:05 23.02.2026
161 потресаваща наглост
15:20 23.02.2026
162 Казуар
До коментар #151 от "Хо хо":На България започнаха да дават европейски предсъединителни средства още когато Бойко пазеше и стискаше партийната книжка.
Коментиран от #163
15:36 23.02.2026
163 Хо хо
До коментар #162 от "Казуар":Така де, Сапард и т.н. От 2007 и натам да кажеш нещо.
15:47 23.02.2026
164 Ей, промяна,
До коментар #70 от "Промяна":от известно време се появяваш тук във форума и плещиш врели - некипели... Казваш, че живееш тук, но очевидно не виждаш по-далече от носа си! Или си омагьосан от тиквата и не знаеш какво става около теб, или си държавен служител и захлебваш от милостините, които ти отпускат герберските прсвителства... Иначе няма друго обяснение за вдъхновението, с което ни рекламираш собственика на зайчарника в Банкя...
15:54 23.02.2026
165 Службичка
15:56 23.02.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 ха ха
17:22 23.02.2026