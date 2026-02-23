Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Борисов от Стара Загора: Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? (ВИДЕО)

23 Февруари, 2026 12:50 3 557 167

„Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ? Няма такъв”, заяви още лидерът на ГЕРБ

Борисов от Стара Загора: Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Да не мислите, че не знам какво означава за ГЕРБ пакетирането ни с Пеевски? Но знам какво означава за България еврозоната, Шенген, План за възстановяване и устойчивост. Всички ние поставихме държавата пред партията, затова имаме и 20% според социологическите проучвания. Годината е лоша за партията, но добра за държавата, което е по-добре". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с кметовете на села, общини и областни градове, която се провежда в Стара Загора, съобщават от Нова телевизия.
Лидерът на ГЕРБ посочи, че успехи за партията са влизането на страната в Съвета за мир, изборът на Николай Младенов, въвеждането на страната ни „в сърцето на Европа”, успешните разговори с евролидерите.

„Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ? Няма такъв”, заяви още лидерът на партията. „Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. Като каже „олигархия", да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигархия”, заяви още Борисов. Той допълни още, че социолозите мерят рейтинга на Радев, но е важно кои хора ще застанат до него.

Борисов коментира участието на Атанас Запрянов в служебния кабинет. „Светът е във война. Затова най-коректно се съгласих той да остане в правителството". По негови думи обаче кабинетът е на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Радев. Също така заяви, че МВР ще бъде на настоящия кабинет и точно то ще прави избори. По думите на Борисов обаче никой не може да събори ГЕРБ.

„Позициите на ГЕРБ са за мир, но подкрепяме Украйна. Знам, че това води до отлив на избиратели, но това са принципи”, заяви още той. „Радев тънко играе – хем за Русия, хем за Европа, хем за Америка”, допълни още Борисов.

В програмата на ГЕРБ за изборите трябва да залегне взаимодействието между различните кметове на различни по големина общини в страната, заяви още той. "Ние повече няма да мърдаме от това, което правехме в продължение на 20 години", каза Борисов. Той поднесе извинение, че в по-малките населена места не е обръщано достатъчно внимание на проблемите от страна на по-големите.

„Олевяването" на държавата доведе до тази дългова спирала, но това го причини Асен Василев, а не Влади Горанов”, категоричен бе Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 75 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНА Е

    212 5 Отговор
    А този на снимката направи толкова бели на държавата и народа ,колкото турците за пет века не успяха !!

    Коментиран от #8, #128

    12:53 23.02.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    46 76 Отговор
    Тиквата хариза на путен 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба!
    Фатмака хариза на турците от Боташ, 6 милиарда!
    Кой сега е номер 1?

    Коментиран от #10

    12:53 23.02.2026

  • 3 Промяна

    18 107 Отговор
    Радев пет години назначава служебни и партии а партии саботират 5 години държавата ни ВИЖТЕ я България

    Коментиран от #33

    12:54 23.02.2026

  • 4 Продължават да ни съсипват

    54 15 Отговор
    Сега тоя и натовския генерал ще се изпокарат - кой е по за европейска колонизация, пардон - интеграция

    Коментиран от #76

    12:54 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боко

    79 3 Отговор
    де ще се изправя , на "Околчица" ли ?

    12:54 23.02.2026

  • 7 Каменов

    84 4 Отговор
    На базата на почтенност .

    12:54 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Един там

    159 4 Отговор
    Няма по-голям крадец и лъжец от тиквата !

    12:55 23.02.2026

  • 10 Тиквата подари кученце на Путин

    81 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    а Радев каза чии е Крим!
    Кой сега е номер 1?

    12:55 23.02.2026

  • 11 Анкета

    18 59 Отговор
    Този ли искате да ви управлява - Не + За

    12:55 23.02.2026

  • 12 Тоз

    109 2 Отговор
    какво ще си мери с Радев ?

    12:56 23.02.2026

  • 13 факт

    142 4 Отговор
    От 20 год. България е в умряла кома точно заради борисов . По всички негативни показатели сме последни , без кражбите и мушингиите където сме първенци

    12:56 23.02.2026

  • 14 Промяна

    8 87 Отговор
    За България за Европа за Демокрацията за Борисов Успех

    12:56 23.02.2026

  • 15 Той Радев.....

    107 10 Отговор
    Няма чекмеджета и пачки. Не иска да краде като тебе.

    Коментиран от #47

    12:56 23.02.2026

  • 16 Цвете

    100 4 Отговор
    А ТИ ЗА КОГО ИГРАЕШ? ЗА ПЪЛНО ЧЕКМЕДЖЕ С ПАЧКИ, ЗА КЮЛЧЕТАТА ЗЛАТО, ЗА КЪЩАТАТА ТИ В БАРСЕЛОНА, ЗА КОГО? 🎃👎😠✈️🤔🙄👺🎃🇧🇬

    12:57 23.02.2026

  • 17 Севдалина

    84 3 Отговор
    Агент Буда,Бабата,Тиквата ,Барселончо най-малкото по прочетените книги,летателните часове и зеления цвят на чорапите може да се съревновава с теб!По краденето ти си отличник,а той само по бойната и физическата подготовка

    12:57 23.02.2026

  • 18 Стоян

    69 2 Отговор
    На базата на правото. Всеки има право да се съревновава. А в съревнованието ще се реши кой е по- добър. И незаменими няма.

    12:58 23.02.2026

  • 19 Цвете

    66 3 Отговор
    А ТИ ЗА КОГО ИГРАЕШ? ЗА ПЪЛНО ЧЕКМЕДЖЕ С ПАЧКИ, ЗА КЮЛЧЕТАТА ЗЛАТО, ЗА КЪЩАТАТА ТИ В БАРСЕЛОНА, ЗА КОГО? 🎃👎😠✈️🤔🙄👺🎃🇧🇬

    12:58 23.02.2026

  • 20 Даниел

    97 3 Отговор
    А защо ли цели три пъти народа те гони с камъни,може би в знак на благодарност за “успехите” в управлението??!!

    12:58 23.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Съдията

    73 3 Отговор
    Отиди си с мир, иначе те чака бай Ставри със синджир.😂

    13:00 23.02.2026

  • 23 питам

    86 4 Отговор
    Радев беше командир на ВВС , а боко шеф на мафията крадяща колки от Чехия !! Къде е мерилото

    13:00 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнение

    71 2 Отговор
    Направете му граждански арест на този Трафикант. Децата му ще са ви благодарни

    13:01 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Милена

    58 8 Отговор
    Каква еврозона, какъв Шенген и План за възстановяване и устойчивост?
    ЕС въведе нива на членство: платинено за елита, бизнес за послушните и базово за масите.
    Брюксел официално легализира наказанията за непокорство.
    Унгария например не получи нищо, ние сме на опашката след като ни наводняват с мигранти,благодарение на онова,което подписа Денков
    Та за чий ни е тоз ЕС, който все ни цитират и който просто ни източва.Кастовото разделение е налице.

    13:01 23.02.2026

  • 29 Мнение

    63 3 Отговор
    АHАТЕМА БЕ TИКВО ПРЕСТЪПНА СЛУГИНАЖНА!

    13:01 23.02.2026

  • 30 Сталин

    70 1 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    13:01 23.02.2026

  • 31 павела митова

    35 0 Отговор
    ТОЗИ ТЪРТ МИШОК ПО ДОБРЕ ДА НАМЕРИ МЪЖ ЗА НАТАЛИТО ,ЧЕ ПЪРВИЯ ДЕТО НАМЕРИ СЕ ОТКАЗА ,НАПЪЛНИ И КОРЕМА И СЕГА СЕ ПРАВИ НА ПРЪДНАЛ В АВТОБУС

    13:02 23.02.2026

  • 32 По- страшно е, ако се коалира с тебе

    37 2 Отговор
    Буда убиецо, и двамата после в сглобка ни доликвидирате, както ликвидирахме мъжете и детето от Петрохан и Околчица

    13:02 23.02.2026

  • 33 Ей Харсъзина

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Гледай си там щестте хотела, или ако си в ролята на последния софиянец, гледай си ресторанта и не се обажда за неща, които не разбираш

    13:03 23.02.2026

  • 34 Сталин

    48 4 Отговор
    Никой не може да се сравнява с Тиквата ,Капо тути де Капи,с пълни чекмеджета с пачки и кюлчета

    13:03 23.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Свине

    31 3 Отговор
    в човешки дрехи

    13:03 23.02.2026

  • 37 ДългоИме

    46 3 Отговор
    Ох, завалията, какви ги хортува, като няма кой да го "похвали" сам се хвали и си вярва! Гемиите на Баце "потъват", иска да завлече и ГЕРБ ...

    13:04 23.02.2026

  • 38 Избори

    21 9 Отговор
    Бойко продължава смехотворно да се бие в гърдите - "Аз съм незаменим!" А що се касае до Радев, истинският шарлатанин - той наистина не превъзхожда Бойко и е добре двамата да извадят компроматите един срещу друг.

    13:04 23.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Евро клошар 🪤

    6 48 Отговор
    Каквото и да кажем , Борисов е прав , класи е пред Радев , поне не го е страх да говори.

    Коментиран от #46, #123

    13:04 23.02.2026

  • 41 ооо

    38 1 Отговор
    ЧАО ТИКВО!

    Коментиран от #55

    13:04 23.02.2026

  • 42 ЦЕЦО

    22 2 Отговор
    биби ,кълвът ли още хапталите на тези пинизи

    13:05 23.02.2026

  • 43 Защо убихте мъжете от Петрохан

    38 3 Отговор
    И сте пребили и разстреляли и 15-годишно дете!? Защо направихте всичко възможно да ги изкарате самоубийци и педофили, като аутопсиите сега показват съвсем обратното на вашите планирани внушения и насилствено унищожаване и скриване на уликите от убийствата!?няма да избягаш от тия въпроси, мутро! И защо забрани на доказания хомосексуален Даниел Митов, дето го беше турил за мвр- министър, да говори не!?МВР министър на който му ,абранил тиквата на говори!!

    13:05 23.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Политически некоректен

    40 3 Отговор
    Ти си съвременния най голям национален предател

    13:06 23.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 трънче в петата

    4 24 Отговор

    До коментар #15 от "Той Радев.....":

    РРадев си има проект за пачки и снимки с пуделчета (дори в буквалния смисъл) чрез служебния му министър на полицаите при гълъбовото служебно правителство.

    13:08 23.02.2026

  • 48 Промяна

    4 14 Отговор
    ХАХАХАХАХА ТУК ЕДНИ ДРАСКАЧИ НАПЪВАТ СЕ С ВМИРИСАНИ ГОЗБИ НЕВЕЖИТЕ ДА ЛОВЯТ АМА СТЕ ЖАЛКИ АМА МНОГО ЖАЛКИ И ОЛЕКВАТЕ АУТ СТЕ ХАХАХАХАХАХА

    13:08 23.02.2026

  • 49 пашата

    19 2 Отговор
    А защо тенесистката отиде да се състезава за друга държава

    13:08 23.02.2026

  • 50 Тоя

    35 3 Отговор
    самодоволен и самозабравил се селяндур трябва да бъде занулен !

    Коментиран от #62

    13:08 23.02.2026

  • 51 Тропчев

    2 9 Отговор
    Радев да внимава да не му вкарат Глич!

    13:09 23.02.2026

  • 52 Лазо

    16 2 Отговор
    има едно подходящо за тебе заведение, до с. Карлуково. Там пържоли няма в менюто, така че ще свалиш шкембака.

    13:10 23.02.2026

  • 53 Кой забрани достъпа на разследващи

    31 3 Отговор
    ...следователи и на извършващи аутопсия до хижата в Петрохан и до вана на Околчица!? Кой забрани на турения от тебе Даниел Митов начело на МВР министерството!!!! да говори и да дава обяснения за случая Петрохан и за убийствата на 9 души!? Кой забрани да се пусне за международно издирване първият свидетел на убийствата Деян Илиев и приятелката му!? А, мутро, ти си в основата на това! Кой забрани на кмета на село Гинци след първото му интервю да дава повече интервюта!?

    Коментиран от #57

    13:10 23.02.2026

  • 54 Ел Менчо

    6 1 Отговор
    С Калушев работехме върху Нов проект !

    13:11 23.02.2026

  • 55 Промяна

    2 23 Отговор

    До коментар #41 от "ооо":

    ХОХОХОХОХОХО МНОГО ВИ СЕ ИСКА ЧЕРВЕНИ ШОПАРИ ХОХОХОХОХОХО НЯМА МЕСТО ЗА СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАДЕВ И БОРИСОВ РАДЕВ МРАЗИ ВСИЧКО И ВСИЧКИ РАДЕВ НЕЗНАЕ ДА ГОВОРИ ОСВЕН ДА ХУЛИ ОБИЖДА СЕЕ ОМРАЗА РАДЕВ А ЗАД НЕГО ЧЕРВЕНИТЕ ШОПАРИ А И РАДЕВ Е С ПЕТРОХАНЦИТЕ ИНАЧЕ НЯМА КОЙ ДРУГ И КАТО САПУНЕН БАЛОН ЩЕ СЕ СПУКА

    13:12 23.02.2026

  • 56 Михайлов

    34 2 Отговор
    Егати наглостта има тоя. Нищо не си направил за тези 15 години в управлението, извън онези по европейските проекти, на които на опашка се подреждате. Нямаш нито един реформиран сектор. Няма многомилиардни инвестиции, такива които се направиха в други страни. Корупцията и липсата на независима съдебна система унищожава нормалния ритъм в държавата и убива инициативността. Стотици милиони сме осъдени да плащаме заради незаконните ви арести, от които няма нито един ефективно осъден. Няма пътища, няма магистрали, само приказки от 1001 нощ. Вчера минах през Прохода на републиката, ама няма как знаеш какво му е състоянието щото си извън реалността. Това е кошмарно пътуване, такова каквото е по малкото пътища и част от магистралите които направихте и които ремонтирахте десетки пъти. Дано ви размаже Радев. Алелуя!

    13:12 23.02.2026

  • 57 Виктор

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "Кой забрани достъпа на разследващи":

    Снииимай....сниииимай :))

    13:12 23.02.2026

  • 58 Теслатъ

    28 3 Отговор
    """"Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? """"" ------ Тикво, Радев до този момент не е управлявал пряко държавата, Президенството в Бг все още има единственно представителни функции! Докато ти беше и в пряката власт, и в управлението, и докъде я докарахме??? Заплати от 600-700 евро с двойно по-високи цени на хранителните продукти и услуги! Без да споменаваме Мафиотско-Клановото управление на държавата, което имаме с твоя помощ и участие!!!

    Коментиран от #70

    13:12 23.02.2026

  • 59 Кибик

    21 3 Отговор
    Бойко призна че всички мразят герб и призова: всяка коза за свой крак. Гербаджии в режим на оцеляване, тъпа история.

    13:13 23.02.2026

  • 60 Реконтра

    21 3 Отговор
    ...но те отвя два пъти на президентски избори макар тогава да дрънкаше, че можеш да сложиш и магаре за кандидат.

    13:13 23.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Промяна

    5 29 Отговор

    До коментар #50 от "Тоя":

    20 ГОДИНИ ЛИДЕР УВАЖАВАН ПОЛИТИК В ЕВРОПА Е ДЕМОКРАТ ДЪРЖАВНИК А ВИЕ СТЕ ЕДНИ ПРАЗНОЛЪЖЦИ

    13:13 23.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ГЕРБ

    4 26 Отговор
    форевър !

    13:13 23.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 лелееее

    22 2 Отговор
    то да се толкова самовлюбиш и самозабравиш…опит за летене,ама пилотът е друг….шубето е голям страх -да се знае!!!

    13:15 23.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Смешник

    27 3 Отговор
    Какво полезно нещо си направил за страната ти Тикво освен да се подмазваш на началниците и да крадеш

    13:15 23.02.2026

  • 69 Глич

    5 27 Отговор
    Гласуваш за Радев,получаваш Доган!

    13:15 23.02.2026

  • 70 Промяна

    4 23 Отговор

    До коментар #58 от "Теслатъ":

    РАДЕВ ПРЯКО УПРАВЛЯВА СЛУЖЕБНИ ПРАВИТЕЛСТВА НАЗНАЧЕНИЯ ВИЖ РАДЕВ НАЗНАЧИ ШАР.АТАНИТЕ РАДЕВ И КС НАЗНАЧИХА ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ И УСПЯХА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ АЗ ЖИВЕЯ ТУК И ВИЖДАМ И ЗНАМ КОЙ Е РАДЕВ САМО ЗЛОБА ИМА ОТ НЕГОИ ДОКОГА ТАКА

    Коментиран от #164

    13:16 23.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Радев

    9 16 Отговор
    Обещавам ,до една година да ви изкарам от ЕС и НАТО !

    Коментиран от #104

    13:17 23.02.2026

  • 73 отговор

    22 3 Отговор
    Към ББ: Ще се изправи, защото има ум, интелект, чел е дебели книги, знае езици, мисли за хората и държавата и няма да краде, не е бил с мутрите, не е бил охранител и не е лежал в чехски затвор.

    Коментиран от #78

    13:18 23.02.2026

  • 74 Тиквеникът

    19 2 Отговор
    е неизличимо болен. Ама гербулята са още по-зле да му слушат простотиите

    13:18 23.02.2026

  • 75 Абе

    15 2 Отговор
    Теле крадливо ту тууу ту тууу

    Коментиран от #85

    13:18 23.02.2026

  • 76 като не виждаш,

    17 5 Отговор

    До коментар #4 от "Продължават да ни съсипват":

    не пиши. Първо, гробарите и ппдптн измислиха чрез изкривяване на конституцията тази ДОМОВА книга, както сполучливо я нарече Радев. Те искат да махнат и някои привилегии на Радев, сега ще ги видим при новите президенти какво да правят. ТАКА ЧЕ РАДЕВ няма никаква вина за служебните правителства, които бяха отломки от сглобката и толкова (не)кадърни!
    И какъв генерал е този? В милицията няма генерали - Доган го направи, а този сега и не поглежда към доган за благодарност. КОЙТО има МАЯЛКО култура, знае цената на ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, завършил две най-престижни школи за летци в САЩ.! А боко какво е завъришл - да дърпа маркуча.
    Второ, няма същество да е принесло толкова щети на българия като този от зайчарника в Банкя. Това че друса селски каламбури и не вдява от чужди езици само показва същността му. Това може да влияе при простите, но не и при смислените хора. КАФА! Вън - да се пенсионира и си ходи!!!

    13:19 23.02.2026

  • 77 Бокич

    21 3 Отговор
    Само заради магистралите трябва да лежиш 200 години!

    13:19 23.02.2026

  • 78 Руския

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "отговор":

    му е,като майчин!

    13:19 23.02.2026

  • 79 Стоименов

    23 3 Отговор
    Борисов, българите те прогониха с камъни, не само през 2013, но през 2020 и 2025 г. Как може да си толкова нагъл ???

    13:20 23.02.2026

  • 80 Е ДОН ТИКВУН

    16 2 Отговор
    КВО СИ НАПРАВИЛ ЗА БЪЛГАРИЯ.ОТ ДЖИПКАТА РАЗДАВАШЕ ПАРИ.В БОЛНИЦАТА ГОВОРИ НА ЕДНИ БАБИ РОТАХ МАЧЛЕ И КУЦА КЪВ ФУТБОЛИС КВИ ПЕТ ЛЕВА БЕ МУТРЬО

    13:21 23.02.2026

  • 81 Киркилез

    5 2 Отговор
    Угодничеството пред синагогата е характерно за "демократичните управници". Те се изреждат на ритуал да засвидетелстват васалитета си.

    Публикувано в сайта на "Шалом

    Боко с кипа (религиозна еврейска шапка) в Израел

    "Моята
    истинска
    родина
    се нарича
    Израел"

    Бойко Борисов - женен за еврейка

    Цветелина Бориславова (НДСВ) – еврейка, изпълнителен директор на “Си банк”, съпруга на Бойко Борисов.

    Баба й, еврейка от Одрин, приема християнството и от Цецилия се прекръства на Цветелина.

    13:21 23.02.2026

  • 82 Тръмп

    3 5 Отговор
    Бойко,кой е Радев ???

    Коментиран от #90

    13:22 23.02.2026

  • 83 Дедо Мраз

    18 2 Отговор
    Истина е, че няма кой да се съревновава с Бойко. Толкова кражби и некачествено строителство, надали някой друг е постигнал в такива мащаби.

    13:22 23.02.2026

  • 84 Мухарем Мухата

    16 2 Отговор
    Радев ще отвее Борисов с 200....

    13:23 23.02.2026

  • 85 КОЛЕГА БРАВО

    11 2 Отговор

    До коментар #75 от "Абе":

    БАНКЕНСКАТА ЛАМА Е ТОТАЛНО ИЗПЛЯСКАЛ КАРАЙТЕГО ПРИ ДОКТОР ГАЛЪБОВА СТОЙЧО ШУМЕНСКИЯ НОСИ КАЙШИТЕ

    13:24 23.02.2026

  • 86 Дид

    18 3 Отговор
    С управлението на ГЕРБ във Велико Търново се ремонтират едни двеста- триста метра уличка /Мармарлийска/ във Велико Търново вече ШЕСТ месеца. Не строят магистрала под водата, просто ремонтират улица със съответните комуникации...ШЕСТ месеца!?! Ако застанете отстрани и видите как се работи, то ще ви стане ясно, как се работи въобще при тях...не се работи. На Дунав мост е същата картинка, а обхода до моста е тотал трагедия, такъв и Прохода на републиката. Толкова са трагични нещата с тези смешници и техните изпълнители, че по-добре да си ходят на мига.

    Коментиран от #97

    13:24 23.02.2026

  • 87 Киркилез

    9 3 Отговор
    Бойко, къде ти е кръглата шапчица на главата?

    13:25 23.02.2026

  • 88 Вуте

    13 3 Отговор
    „Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ? Няма такъв”, заяви още лидерът на ГЕРБ
    Разбира се. Ако и този път спечелиш, ще ни закараш в деветия кръг на ада. До сега ни докара в осмия.

    Коментиран от #126

    13:25 23.02.2026

  • 89 Пепи

    18 3 Отговор
    Буци, тотано е загубили представа за реалността! ГЕРБ, това, ГЕРБ, онова! И докато се сглобяваше в името на държавата с този и онзи, Летецът го издуха като ферари-трабант! Нищо не е направил за България, обаче има претенции като, че е Кан Аспарух или Бай Тошо! Скоро, Буци при бай Ставри! Скоро! Защото много си направил за България, скоро в раирани дрехи! А тия дето дремят, та ти слушат глупостите, скоро ще обърнат палачинката! Скоро, Летеца, идеееее и Буцко, вече тропа нервно с краче!

    Коментиран от #92

    13:25 23.02.2026

  • 90 Избирател дето ходи за гъби!

    4 4 Отговор

    До коментар #82 от "Тръмп":

    ХА, ХА, ХА, тоя дето ще му бие шута от волеце!

    13:27 23.02.2026

  • 91 Гост

    15 3 Отговор
    Бойко усеща как губи почва под краката си. Всичките му сетива усещат предстоящата загуба.

    13:28 23.02.2026

  • 92 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #89 от "Пепи":

    ХАХАХА И ПОСЛЕ КАКВО ЧАКА БЪЛГАРИЯ НАЯСНО ЛИ СИ ИЛИ НА РАДЕВ И НЕГОВИТЕ ЧЕРВЕНИ ЗАД НЕГО ХИЧ НЕ И ПУКА ЗАБЪЛГАРИЯ И ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ МНОГО СКОРО КОН БОБ ЯДЕ .ЛИ

    13:28 23.02.2026

  • 93 И двамата

    6 3 Отговор
    сте за в една килия. За мн дълго. Чорапът за Боташ, Кюлчев за газопровода на кремълският молец.

    13:28 23.02.2026

  • 94 Венета дъщеря на Бойко

    17 2 Отговор
    Затвор мръснико, и на всички гербаджии с 200

    13:28 23.02.2026

  • 95 Борисов в Стара Загора ама

    12 3 Отговор
    В една стаичка на автогарата се наврял и плещи глупости пред 18 клошара и 6 журналета

    13:29 23.02.2026

  • 96 Знак за равенство!

    12 2 Отговор
    - По научному...- ,,Нарцис"...!
    - По народному...- ,,ФалиПръцко"...!

    13:29 23.02.2026

  • 97 Вуте

    6 2 Отговор

    До коментар #86 от "Дид":

    Прав си с поста, но ще се намесят 80% - вите на Иво Христов и пак ще си изберат Борисов. За огромно съжаление.

    13:29 23.02.2026

  • 98 мата хари

    14 1 Отговор
    кюлчета и пачки в чекмедже барселонагей текстилна фабрика в одрин кой ще го стигне

    13:30 23.02.2026

  • 99 Казал на ромите

    3 0 Отговор
    Че бил ционист, обичал Натаняху щот му бил приАтел и щял да им прави и на тях геноцид

    13:30 23.02.2026

  • 100 Киркилез

    11 2 Отговор
    Бойко, къде ти е кръглата шапчица на главата?
    Бойко, защо си скрил кръглата шапчица с кюлчетата, под възглавница на която спиш?
    Бойко, преди да спиш, слагаш ли си кръглата шапчица за да броиш изкараните кюлчета през изминалия ден?

    13:31 23.02.2026

  • 101 Промяна

    11 1 Отговор
    РАДЕВ И БОРИСОВ НЯМАТ МЯСТО ЗА СРАВНЕНИЕ УСПОРЕДНИ СА И МНОГО СКОРО ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ ЖАЛКО ЗА ДЪРЖАВАТА НИ

    13:31 23.02.2026

  • 102 Врачанин

    14 0 Отговор
    Аз съм пр0ст ама ти баце..... Си най пр0ст!

    13:31 23.02.2026

  • 103 Силиций

    6 0 Отговор
    Ами то на избори не се ли "изправят" да се съревновават още политици бре? Тоз Радев вече го сънувате.
    Май вярно ще излезе,че гузен негонен бяга.А и колко поразии свършихте за да си заличите неолигархичното управление....
    " - Ето го,тука е! " ,така викаше един герой от филма "Козият рог" и проверяваше под кревата,под стълбите,зад вратата. Който е гледал стария филм,ще се сети за кой говоря :):) :)...

    13:31 23.02.2026

  • 104 Урсула!

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "Радев":

    Аз ще го изпреваря!
    Работя усилено по въпроса...!

    13:32 23.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Светът е във война.....

    6 2 Отговор
    Аре бре толуп? Верно ли? Ами ти тогава щи си без каска?

    13:33 23.02.2026

  • 107 разбирам го

    14 1 Отговор
    Цял народ го пустосва, няма кой да похвали, затова той сам се нагърбва с тази тежка задача - да намери нещо, с което да се похвали. И понеже няма нито едно, дето да е за хвалене, затова обобщава - всичкото му е хубаво, като него. А на Радев, нищо, че никога не е управлявал и не е имал достъп до парите от бюджета, всичкото му е калпаво. Не му се ядосвайте, влезте му в положението. Радев му диша във врата, Сретен на свобода, някаква зловещи убийства се случват в държавата, какво да прави човекът - кожа спасява.

    Коментиран от #118

    13:34 23.02.2026

  • 108 Киркилез

    1 1 Отговор
    Евреин се домогне до господство в арийска земя обявява война на другите арийски народи и така сме късани стотици години.

    13:35 23.02.2026

  • 109 Мандолина

    3 1 Отговор
    Ами той няма да се съревновава с тебе и ти е ясно. За да скочи от борда 15 крачки преди брега, е само за да провери как е котвата.

    13:36 23.02.2026

  • 110 Хайрсъзина

    12 0 Отговор
    Тоя от снимката се беше скрил за известно време. Пак се появи да плещи едни и същи глупости като развалена грамофонна плоча. Чудя се дали има още хора да му се кефят на простотиите дето ги дрънка.

    13:37 23.02.2026

  • 111 Дедо

    13 0 Отговор
    Нез срамник е. Най бедните сме в цяла Европа. Ето до къде ни докара.

    Коментиран от #135

    13:37 23.02.2026

  • 112 нннн

    9 0 Отговор
    Най- успелият мафиот. Прав е. Трудно може някой да го конкурира в това му качество.

    13:37 23.02.2026

  • 113 Кажи сега Бою,

    9 1 Отговор
    Как върви ядрената стратегия на ЕНП-ту? Къде швабите ще си правят ядрените опити? А? ..У Банкя или у Стара Загора? Кажи бре барутник смооотан? А там за ционистите нещо а?

    13:37 23.02.2026

  • 114 Киркилез

    6 0 Отговор
    Бойко е специалист по ликвидационна разпродажба: кошници за дренки-големи, количества-неограничени.

    13:37 23.02.2026

  • 115 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    9 1 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    Коментиран от #121

    13:37 23.02.2026

  • 116 Чичовците червенотиквеничковчета

    5 3 Отговор
    Този път няма измъкване от руския октопод, само вижте гробокопачите на България, тиквата, фатмака, свинята, копейките, съветските каскети, гелосания мошеник, разни величави търгаши, маймунарника на полуживия чалгар🙊, най-вероятно след тези хора, ръченици, руски пляски и лезгинки, турски кючеци и маанета, ни очаква съдбата на "Титаник", но поне оркестъра ще свири до последно... Стани, стани юнак балкански🤫.

    13:38 23.02.2026

  • 117 Силиций

    4 0 Отговор
    Ако трябва някъде да ремонтират нещо "правилните" фирми на ГЕРБ,след тях е още по-зле.
    По-добре си вземете "неолигархичното" управление и се изнесете далече от "построената" България!

    13:39 23.02.2026

  • 118 Хайрсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "разбирам го":

    Отличен пост.

    13:39 23.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Киркилез

    1 0 Отговор
    Само в България на въпроса „Къде отиваш?” Може да получиш отговор:
    „Ей сега се връщам от Народното Събрание и отивам в Кръчмата”

    13:40 23.02.2026

  • 121 Генерал Решетников

    3 2 Отговор

    До коментар #115 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    Ами да, това са фактите, това е истината.

    13:41 23.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Ко речи?

    1 2 Отговор
    Ами 32 процента му дават социолозите, Въпросът не е как, а с кого ще се коалира.

    13:43 23.02.2026

  • 125 Доказано

    10 0 Отговор
    Елементарен. Злобен. Завистлив.

    13:44 23.02.2026

  • 126 Нафто

    7 1 Отговор

    До коментар #88 от "Вуте":

    Ако и този път избирателите не излязат да гласуват, Борисов ще спечели. После деветия кръг на ада е сигурен и Господ да ни е на помощ.

    13:45 23.02.2026

  • 127 Казуар

    10 0 Отговор
    Бойко, беше се снишил докато бъде избрано служебното правителство, изправи се и започна да говориш глупости.

    13:46 23.02.2026

  • 128 Факти

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНА Е":

    Вижте, Буци си има мнооого кусури, но да се каже, че нищо не е направил е некоректно. Метро в София, пътища тук-там, магистрали Тракия, Струма, Европа, някоя и друга детска гдадина....но, Виж, да се каже, че много открадна с пасмината околу него, това никой няма да оспори! Еле, па Водопада! Кюлчета, схемички за източване на средства, царе са от ГРОБ! И ох, милите им кметчета! Ба, ако имаше независими съд и прокуратура, затворите тесни щяха да станат от корумпирани гербаджийчета! Иначе бат Боко е коронас! Ма в БГ.! Във всяка друга държава отдаааавна да е с раиран костюм!

    Коментиран от #138

    13:46 23.02.2026

  • 129 Превъртял

    4 0 Отговор
    Много!

    13:48 23.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Киркилез

    1 1 Отговор
    ЕС е в по лошо положение от Римската империя, тъй като при нея богати са били провинциите, а не центърът. Търговският поток е бил отвън навътре, а чрез данъците центърът е уравновесявал нещата, като е прибирал от провинциите парите нужни за този поток. За да има нов цикъл и т.н. и т.н..

    13:49 23.02.2026

  • 133 ПИТАМ

    16 1 Отговор
    СРАМ НЯМАШ ЛИ БЕ, М..УТРО, ЧЕ ГОВОРИШ ТЕЗИ ПРОСТОТИИ?
    НИЩО НЕ СИ НАПРАВИЛ ЗА БЪЛГАРИЯ! ТИ, ШАЙКАТА ТИ И ШИШО-БАКШИШО РАБОТЕХТЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ - КРАЖБИ, РЕКЕТ, ИЗНУДВАНИЯ, КОРУПЦИЯ, ПРЕСТЪПНОСТ СА ВАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ИЗЗЕМВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АКТИВИ! В ПАРТИЯТА ТИ И НА ШИШО БАКШИШО ОСТАНАХА САМО НИСКООБРАЗОВАНИТЕ! С ТОВА ЛИ ДА СЕ МЕРИ ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, СЕРИОЗНО ЛИ? НИТО С ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЕНЕРАЛ РАДЕВ МОЖЕШ ДА СЕ МЕРИШ - ЗАВЪРШЕНИ 4 ВУЗА-А С ОТЛИЧЕН , ЗАЩОТО ИМАШ САМО ЗАВЪРШЕНА МВР ШКОЛАТА И ТО БЕЗ МАГИСТРАТУРА, ИЗМИСЛЕН ГЕНЕРАЛ СИ ВЪЗПОЛЗВАЛ СЕ ОТ ВЛАСТТА ДА ГО ПРИДОБИЕШ ЗВАНИЕТО, ЗАЩОТО НЯМАШ ЗАВЪРШЕНА ГЕНЕРАЛ ЩАБНА АКАДЕМИЯ, НИТО ИМАШ ИНТЕЛЕКТА И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, НИТО УМСТВЕНИЯТ МУ КАПАЦИТЕТ, РЪ..ФЛ..ЯК. БЕШЕ ПИ..КОЛО НА ТАТО, А СЕГА СИ НА ШИШО-БАКШИШО! ТОВА СИ ТИ!

    13:51 23.02.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Срамота

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "Дедо":

    Не кради чужд Ник

    13:53 23.02.2026

  • 136 НА БАЗАТА НА

    3 1 Отговор
    ЧЕСТНОСТ и ДОСТОИНСТВО.

    13:55 23.02.2026

  • 137 соквед

    11 1 Отговор
    Мръсен нагъл и нахален лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, ограби българия и като пълен некадърник направи кочина от държавата, а все някои друг му е сррал в неговите гащи. Сега срещу Радев ги реди тоя прооост пожарникар, и е забравил как на свинята от 20 г му изпълнявал всичко дето искал сега Доган му е в устата на лъжеца. Срам и позор е тоя проостия глупак и разбойниците му да "управляват" България. Тия от затвора не трябва да излизат. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изритаме боклуците.

    13:56 23.02.2026

  • 138 Казуар

    6 5 Отговор

    До коментар #128 от "Факти":

    Метрото е строено с европейски пари и голяма част от магистралите бойко само се снимаше и се правеше на инженер.

    Коментиран от #151, #158

    13:57 23.02.2026

  • 139 Киркилез

    4 1 Отговор
    Кратунчовците в България, никога да разберат ролята която играе най- голямата империя на всички времена. Няма да разберат и простата истина защо така настойчиво накараха десетки страни, в това число и нашата да си ПРОДАДАТ банките, индустриалните активи, защото снопа съчки ( държавата) не се унищожава лесно, но банка след банка, предприятие след предприятие и от държавата не остава нищо. Мъдри са били нашите предшественици, но мъдрост у нас не е останала НИКАКВА. Такова изобилие от продажници и тиквеници, алчни и неморални псевдополитици не е раждала България от векове. Да виждаш, че всяко продадено държавно предприятие е завинаги загубено за държавния бюджет и да продължаваш да разпродаваш, под най- дебилни оправдания, това е най- малко лудост, която не е нито лява, нито дясна , нито каква то и да е!!!

    14:00 23.02.2026

  • 140 Вече

    5 0 Отговор
    разбирам, какво е имал предвид Айнщайн, когато е казал: - "Вселената и човешката глупост/простотия/ са безкрайни!
    За първото не съм сигурен."

    14:01 23.02.2026

  • 141 Българин

    3 1 Отговор
    Изглежда земният разум е рака в природата – алчен до безсмислие, той изтощава орга-низма на планетата и я води към гибел.

    14:03 23.02.2026

  • 142 Хихиххихихих

    6 1 Отговор
    Абе тая Тиква защо така се е превъзбудила? Май усеща дървото... :D

    Нищо, нека говори, така само носи още избиратели на Радев.

    А, и да не забравяме - кмета на Симитли е.в.в.а Бойко Борисов! Затвор, Буциии! Там мургавите ще те нагласят.

    14:05 23.02.2026

  • 143 Може ли някой да изброи

    7 3 Отговор
    ...колко производства на т.нар. чужди инвеститори затвориха за месец и половина на територията и избягаха, откак това д-е-бело ,пребледняло нещо кору-мпе и много опаснен мафиот ликвидира националната ни валута и въведе незаконно със забранен референдум това необезпечено с нищо купонно за робите на Родшилд "евро"!? Защо бягат инвеститорите ти в Плевен, Карнобат, Ловеч, Враца, МОНтАна, Русе....и откъде ли не от твоята криминална еврозона бе, тикво, на която пребити и разстреляни деца са изкарвани от службите ти "педофили" и "сектанти"!?!? Какви цени докара на тока за населението на територията? Отговаряй бе!? Защо АЕЦ Козлодуй остана с един реактор бе!? И като затвори той, кво ще стане тука!? Колко стотици хиляди километри плодородни земи, гори, пасища още се подготвят да бъдат бетонирани от некви престъпни офшорни австрийски, турски,канадски, гробарски, дпс- арски престъпници, които откраднаха милионите за енергийна ефективност за домакинствата по еврофондовете!? Защо изби стадата на българските фермери бе, мутро? Отговаряй, мутри? Който се коалира вече с тебе и те върне изпран, да гори вада с цялата си семка ороклета....Тая мутрак изчезне ли, другото Орасе само ще напусне територията и така този модел ще бъде ликвидиран най- накрая.....

    14:06 23.02.2026

  • 144 Киркилез

    1 1 Отговор
    Ето какво е написал един ...29 им посибълл

    Веселина Георгиева, баронеса Ротшилд, е родена през 1927 г. в София в заможно семейство. “Живяла съм няколко живота. Но в края на краищата винаги се връщам към скулптурата”, казва Веселина. Българката непрекъснато се разкъсва между скучните чаени следобеди, ски-курорти и казина. Между “лудориите” й е и сродяването с прочутата фамилия Ротшилд.

    След развода с Веселина Георгиева до сетния си час Едмон де Ротшилд остава смъртен враг на България. “През 2030 година няма да има нито държава България, нито живи българи!” Тази зловеща прогноза той изрича през лятото на 1997 г. Скоро след това Едмон де Ротшилд умира. Версията е самоубийство.

    14:07 23.02.2026

  • 145 Идилия ла

    2 1 Отговор
    Блика интелект от държавните служители на трибуните и подгрява светлите слова на дучето им!

    14:17 23.02.2026

  • 146 Извод

    7 1 Отговор
    Обобщен образ на гьонсурат!

    14:23 23.02.2026

  • 147 Гласуващ

    5 10 Отговор
    Няма да гласувам за радев родоотстъпника предателя на българските интереси....

    14:28 23.02.2026

  • 148 Гост

    8 2 Отговор
    На база грабеж не може да те стигне никой, бацеееее. Ти си най-големият крадец в цялата българска история за всички времена

    Коментиран от #157

    14:31 23.02.2026

  • 149 Няма

    8 2 Отговор
    Такъв наглец?Освен да ни крадете с гербавата шайка и дерибеите нищо добро не си направил за България Винаги недостойно си лазил пред Путин или европейците.Такъв патологичен лъжец никога не е бил премиер.Толкова отмъстителен рекетьор,толкова жест .. злодей не познаваме.Пожелаваме ти да легнеш при всички ,които бастартиса цини....

    Коментиран от #156

    14:31 23.02.2026

  • 150 Нагъл колкото Пеевски

    6 4 Отговор
    Базата на Радев да се съревновава с един изпечен лъжец и крадец е именно: безкруполните кражби на пари, кражби на гласове, на маниполации по време на изборите, попитай Желязков за цял камион с бюлетини от Костинброд, за кюлчета и пистолета в чекмеджето, за това че не си умен а селски тарикат, който мисли другите за глупаци и даже за шеф на отдел не ставаш, тъй като може би само другият охранен крадец, ортака ти е по нагъл и по глупав от теб. Самохвалството ти граничи с глупостта, но и децата го знаят. Колко неудобни хора прати на оня свят и поповете всеки ден да се молят пак не ще измолят прошка за теб. Бог забавя, но не прощава.

    Коментиран от #155

    14:31 23.02.2026

  • 151 Хо хо

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Казуар":

    ....Сега остава да кажеш на кой друг осен на Борисов са му били предоставяни европейски средства? Питам аз и отговор не искам, защото отговора е на никой?

    Коментиран от #162

    14:35 23.02.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Ухаааа

    1 3 Отговор
    Е кака... Ами с F16 Block 70. Ти със ствоята пожарна и разпасана ГЕРБерска ша йка си направо от стре лян от упор. Е ако има ракети де. Ама Баце е хитър и купи хвърчилата без ракети. Ама Радев е печен и само на форсаж да мине над теб, си напълнил гащурите.

    14:42 23.02.2026

  • 155 Гъбарко

    4 2 Отговор

    До коментар #150 от "Нагъл колкото Пеевски":

    ...Базата на Радев е че е чукуровска пляка, ако знаеш за какакво става на дума. Нещо което не гори и разнася токсични димиляци. Боташ е красноречив пример за това че Булгаргаз е в фалит и че от хрантутника Радев файда йок.

    14:48 23.02.2026

  • 156 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #149 от "Няма":

    ДО 149 И 150 АМА СИ ЛЪЖЕЦ ПО ЛЪЖЕЦНАЙ ЛЪЖЕЦ АМА ЗАЩО ЗА ЕВРО ЛИ ЗА КАКВО АМА СИ ЛЪЖЕЦ И ТО ОТВРАТИТЕЛЕН ЛЪЖЕЦ ТИЯ ПРОСТОТИИ ВЕЧЕ НЕ МИНАВАТ

    14:48 23.02.2026

  • 157 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Гост":

    148 АМА ТИ КАТО СИ БУДАЛА КОЙ ТИ Е ВИНОВЕН РАЗВАЛЕНА ПЛОЧА СИ И СИ ГУБИШ ОТ ДРАСКАНЕТО

    14:50 23.02.2026

  • 158 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #138 от "Казуар":

    138 А ТИ ЗАЩО НЕ ПОСТРОИ ВСИЧКО ТОВА 138 ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ДРАСКАШ ТУК ЗЛОБНИ НЕПРИЯТНИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ И КАТО ОЩЕ ПРОСТАЩИНА СЕ ЧУДЯ ТИЯ ОТКЪДЕ ЛИ ЧЕПЯТ ТАЗИ ПРОСТАЩИНА НЕВЕЖЕСТВО

    14:53 23.02.2026

  • 159 Анонимен

    1 1 Отговор
    На честноста

    14:54 23.02.2026

  • 160 Да се знае !

    2 1 Отговор
    АЗ Б.Борисов и партията ми, каквто построихме и създадохме за 10 години, вие не можете да го поправите 100 години !

    15:05 23.02.2026

  • 161 потресаваща наглост

    2 0 Отговор
    Наглостта на банкянския селяндур и престъпник от подземния свят няма граници! Ккато няма граници и прростащината му!

    15:20 23.02.2026

  • 162 Казуар

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Хо хо":

    На България започнаха да дават европейски предсъединителни средства още когато Бойко пазеше и стискаше партийната книжка.

    Коментиран от #163

    15:36 23.02.2026

  • 163 Хо хо

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Казуар":

    Така де, Сапард и т.н. От 2007 и натам да кажеш нещо.

    15:47 23.02.2026

  • 164 Ей, промяна,

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Промяна":

    от известно време се появяваш тук във форума и плещиш врели - некипели... Казваш, че живееш тук, но очевидно не виждаш по-далече от носа си! Или си омагьосан от тиквата и не знаеш какво става около теб, или си държавен служител и захлебваш от милостините, които ти отпускат герберските прсвителства... Иначе няма друго обяснение за вдъхновението, с което ни рекламираш собственика на зайчарника в Банкя...

    15:54 23.02.2026

  • 165 Службичка

    3 1 Отговор
    Има ли някой читател , на който не му е ясно, че на трибуната са само хора на държавна службичка при ГЕРБ?

    15:56 23.02.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 ха ха

    0 0 Отговор
    по нагъл от Наглостта

    17:22 23.02.2026

