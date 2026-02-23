Борисов от Стара Загора: Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? (ВИДЕО)

"Да не мислите, че не знам какво означава за ГЕРБ пакетирането ни с Пеевски? Но знам какво означава за България еврозоната, Шенген, План за възстановяване и устойчивост. Всички ние поставихме държавата пред партията, затова имаме и 20% според социологическите проучвания. Годината е лоша за партията, но добра за държавата, което е по-добре". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с кметовете на села, общини и областни градове, която се провежда в Стара Загора, съобщават от Нова телевизия.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че успехи за партията са влизането на страната в Съвета за мир, изборът на Николай Младенов, въвеждането на страната ни „в сърцето на Европа”, успешните разговори с евролидерите.

„Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ? Няма такъв”, заяви още лидерът на партията. „Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. Като каже „олигархия", да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигархия”, заяви още Борисов. Той допълни още, че социолозите мерят рейтинга на Радев, но е важно кои хора ще застанат до него.

Борисов коментира участието на Атанас Запрянов в служебния кабинет. „Светът е във война. Затова най-коректно се съгласих той да остане в правителството". По негови думи обаче кабинетът е на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Радев. Също така заяви, че МВР ще бъде на настоящия кабинет и точно то ще прави избори. По думите на Борисов обаче никой не може да събори ГЕРБ.

„Позициите на ГЕРБ са за мир, но подкрепяме Украйна. Знам, че това води до отлив на избиратели, но това са принципи”, заяви още той. „Радев тънко играе – хем за Русия, хем за Европа, хем за Америка”, допълни още Борисов.

В програмата на ГЕРБ за изборите трябва да залегне взаимодействието между различните кметове на различни по големина общини в страната, заяви още той. "Ние повече няма да мърдаме от това, което правехме в продължение на 20 години", каза Борисов. Той поднесе извинение, че в по-малките населена места не е обръщано достатъчно внимание на проблемите от страна на по-големите.

„Олевяването" на държавата доведе до тази дългова спирала, но това го причини Асен Василев, а не Влади Горанов”, категоричен бе Борисов.