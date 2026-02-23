Доц. Буруджиева: ГЕРБ и формацията на Радев ще водят сериозна битка за първото място на изборите

Според мен рокадите в МВР няма да приключат само със смяната на главния секретар. Според мен се намираме в един много странен експеримент с този служебен кабинет и няма да дочакаме синхрон между отделните министри. Това е така, защото всеки служебен министър ще действа по свой начин, за да се види как обществото ще приеме различните действия и кое ще се одобри най-много.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева, която коментира политическата ситуация у нас.

"Видяхме вътрешният министър, който в края на изказването си показа и хумор с призива да помагаме за издирването на заместник-главния секретар на МВР. Този хумор в политиката не носи винаги дивиденти и аз бих му дала съвет да внимава с употребата му. Политиците трябва да синхронизират действията си по случая "Петрохан", за да се успокои обществото и да започне да чува какво се говори, а не да се впуска във всякакви теории. Към момента обаче не виждам това да се случва и едва ли ще се случи. Виждаме, че всички партии си дърпат към тяхната страна и липсва всякаква комуникация", добави тя.

"ГЕРБ-СДС и формацията на Румен Радев ще са основните конкуренти на тези избори. Битката ще бъде сериозна, но да не забравяме, че в момента социологическите агенции мерят декларативен вот по отношение на Румен Радев. Какви ще са точно резултатите - ще видим тепърва. От това, което виждам в първите социологически проучвания и червените линии, които поставят отделните партии, не смятам, че ще има редовен кабинет в следващия парламент", прогнозира доц. Буруджиева.