Доц. Буруджиева: ГЕРБ и формацията на Радев ще водят сериозна битка за първото място на изборите

Според мен рокадите в МВР няма да приключат само със смяната на главния секретар. Според мен се намираме в един много странен експеримент с този служебен кабинет и няма да дочакаме синхрон между отделните министри. Това е така, защото всеки служебен министър ще действа по свой начин, за да се види как обществото ще приеме различните действия и кое ще се одобри най-много.
Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева, която коментира политическата ситуация у нас.
"Видяхме вътрешният министър, който в края на изказването си показа и хумор с призива да помагаме за издирването на заместник-главния секретар на МВР. Този хумор в политиката не носи винаги дивиденти и аз бих му дала съвет да внимава с употребата му. Политиците трябва да синхронизират действията си по случая "Петрохан", за да се успокои обществото и да започне да чува какво се говори, а не да се впуска във всякакви теории. Към момента обаче не виждам това да се случва и едва ли ще се случи. Виждаме, че всички партии си дърпат към тяхната страна и липсва всякаква комуникация", добави тя.
"ГЕРБ-СДС и формацията на Румен Радев ще са основните конкуренти на тези избори. Битката ще бъде сериозна, но да не забравяме, че в момента социологическите агенции мерят декларативен вот по отношение на Румен Радев. Какви ще са точно резултатите - ще видим тепърва. От това, което виждам в първите социологически проучвания и червените линии, които поставят отделните партии, не смятам, че ще има редовен кабинет в следващия парламент", прогнозира доц. Буруджиева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тая пък
20:32 23.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НЯМА ДА ИМА БИТКА
ГРОБ СА ИСТОРИЯ.
20:33 23.02.2026
5 Пич
20:34 23.02.2026
6 Не триеш
Коментиран от #58
20:34 23.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коя
20:35 23.02.2026
9 Дъртата бурджава мас...
20:36 23.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Възраждане
20:38 23.02.2026
12 Дедо Мраз
Коментиран от #31
20:38 23.02.2026
13 Яшар
20:39 23.02.2026
14 Радев
20:40 23.02.2026
15 Таки Стакев
20:41 23.02.2026
16 ДА ТОЧНО ВТОРИ
Коментиран от #59
20:41 23.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 како доцентке
щото поклонниците на гроб са по малко
от гласуващите за Радев
Коментиран от #32
20:44 23.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 лили
20:45 23.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Радев
20:49 23.02.2026
24 Прогноза
20:50 23.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ще спечели
20:51 23.02.2026
27 Как се пише: скраб или скрап?
20:52 23.02.2026
28 Радевата партия
20:53 23.02.2026
29 Гласуваш за Румен
20:54 23.02.2026
30 Радев
20:55 23.02.2026
31 Анонимен
До коментар #12 от "Дедо Мраз":Добре че пеньоара си изпълни обещанието да съкрати 30% от администрацията
20:56 23.02.2026
32 Оня с коня
До коментар #19 от "како доцентке":Чакай да се види с Кого ще се обгради Радев и тогава приказвай
Коментиран от #39, #46
20:57 23.02.2026
33 Баш майстора
20:57 23.02.2026
34 Премиер
20:57 23.02.2026
35 ООрана държава
20:59 23.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 койдазнай
21:00 23.02.2026
38 Ха Ха
21:01 23.02.2026
39 Гробар
До коментар #32 от "Оня с коня":Никога с Пеевски, никога с Възраждане, математиката е проста - Плешо в сглобка с герб и ппдб. Друг начин няма.
21:04 23.02.2026
40 Баба Яга
21:05 23.02.2026
41 Трайчо
21:05 23.02.2026
42 След изборите
21:07 23.02.2026
43 Промяна
21:07 23.02.2026
44 Баш майстора
21:07 23.02.2026
45 Промяна
21:07 23.02.2026
46 Не видя ли
До коментар #32 от "Оня с коня":с Доган!
21:08 23.02.2026
47 Сатана Z
21:09 23.02.2026
48 Проект-ПОР
21:09 23.02.2026
49 Промяна
21:12 23.02.2026
50 Газ
Коментиран от #54
21:12 23.02.2026
51 Дърта
21:12 23.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Удри
21:15 23.02.2026
54 Газ
До коментар #50 от "Газ":Малко уточнение -
ГЕРБ 900 000 гласа
Делян 1 100 000
Жълтопаветните 180 000
Рундьо 250 000
ИТН 1 400 000
21:19 23.02.2026
55 Макс
Коментиран от #56
21:26 23.02.2026
56 Ха Ха
До коментар #55 от "Макс":Във Факти има интервю на Цвичката, прочети го и ще разбереш.
21:29 23.02.2026
57 Глупости
21:30 23.02.2026
58 Промяна
До коментар #6 от "Не триеш":ХАХАХАХАХА ТО САМО С ОМРАЗА НЕ СТАВА А ПОСЛЕ КАКВО ХАХАХАХАНЕВЕЖИ ИМАЛО ТИ ДА ВИДИШ
21:35 23.02.2026
59 Промяна
До коментар #16 от "ДА ТОЧНО ВТОРИ":ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ ВЛЕЗЕШ В ЗАТВОРА А КОЛКОТО ДО РАДЕВ ПО ПОЛЕКА ЧЕ ОТ ОМРАЗА ЩЕ СЕ ЗАДАВИШ ПЪК И ЗА ДРУГО НЕ СТАВАТЕ
21:36 23.02.2026
60 Не на факти
Коментиран от #63
21:36 23.02.2026
61 ТТТ
21:44 23.02.2026
62 Баба Йоца гледа
21:46 23.02.2026
63 Промяна
До коментар #60 от "Не на факти":ОГРОМНИ ИЗВРАТЕНЯШКИ ТЕРОРИ ОТ ПЕТРОХАНЦИ НАД ДЪРЖАВАТА И БЪЛГАРИТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА БЕЗ ИЗБОРИ И СЕ ЗАПОЧНА НАСИЛИЕТО
21:49 23.02.2026
64 Траянов
Коментиран от #72
21:56 23.02.2026
65 Смешник
21:57 23.02.2026
66 СССС
Коментиран от #71
22:00 23.02.2026
67 Отвратен
22:00 23.02.2026
68 Подхотвят ни за
22:09 23.02.2026
69 Горски
22:15 23.02.2026
70 Гошо
22:16 23.02.2026
71 Промяна
До коментар #66 от "СССС":ГЕРБ С 80 ДЕПУТАТА ПЕЕВСКИ С 50 ДЕПУТАТА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ИСТИНСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ ВЪН НА ПЕДОФИЛИТЕ ВЪН НА ИЗМАМНИЦИТЕ ВЪН НА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ВЪН НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
22:33 23.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Никой
Се разправят на "дедовизми" - добре.
22:38 23.02.2026
74 Промяна
ИХА ПРАВИТЕ.СТВОТО БЕЗ ДА И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ ТЕ СА СИ МИ.ЛИОНЕРИ ИГРАЯТ СИ СЪС СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ
22:39 23.02.2026
75 Тази
22:48 23.02.2026
76 Страхотно много Ви уважавах Преди!!!
22:54 23.02.2026
77 мнение
23:10 23.02.2026
78 Докога
00:53 24.02.2026