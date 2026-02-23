Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доц. Буруджиева: ГЕРБ и формацията на Радев ще водят сериозна битка за първото място на изборите

Доц. Буруджиева: ГЕРБ и формацията на Радев ще водят сериозна битка за първото място на изборите

23 Февруари, 2026 20:27 1 688 78

Според мен рокадите в МВР няма да приключат само със смяната на главния секретар. Според мен се намираме в един много странен експеримент с този служебен кабинет и няма да дочакаме синхрон между отделните министри

Доц. Буруджиева: ГЕРБ и формацията на Радев ще водят сериозна битка за първото място на изборите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според мен рокадите в МВР няма да приключат само със смяната на главния секретар. Според мен се намираме в един много странен експеримент с този служебен кабинет и няма да дочакаме синхрон между отделните министри. Това е така, защото всеки служебен министър ще действа по свой начин, за да се види как обществото ще приеме различните действия и кое ще се одобри най-много.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева, която коментира политическата ситуация у нас.

"Видяхме вътрешният министър, който в края на изказването си показа и хумор с призива да помагаме за издирването на заместник-главния секретар на МВР. Този хумор в политиката не носи винаги дивиденти и аз бих му дала съвет да внимава с употребата му. Политиците трябва да синхронизират действията си по случая "Петрохан", за да се успокои обществото и да започне да чува какво се говори, а не да се впуска във всякакви теории. Към момента обаче не виждам това да се случва и едва ли ще се случи. Виждаме, че всички партии си дърпат към тяхната страна и липсва всякаква комуникация", добави тя.

"ГЕРБ-СДС и формацията на Румен Радев ще са основните конкуренти на тези избори. Битката ще бъде сериозна, но да не забравяме, че в момента социологическите агенции мерят декларативен вот по отношение на Румен Радев. Какви ще са точно резултатите - ще видим тепърва. От това, което виждам в първите социологически проучвания и червените линии, които поставят отделните партии, не смятам, че ще има редовен кабинет в следващия парламент", прогнозира доц. Буруджиева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тая пък

    62 15 Отговор
    Севда на БОКО пак е развързала кисията. ГЕРБ ще се борят за второт място с някой си. РАДЕВ ЩЕ ГИ РАЗМАЖЕ.

    20:32 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НЯМА ДА ИМА БИТКА

    65 17 Отговор
    РАДЕВ ЩЕ ГИ ОТВЕЕ С 2×200.
    ГРОБ СА ИСТОРИЯ.

    20:33 23.02.2026

  • 5 Пич

    46 8 Отговор
    Вече започнаха внушенията, че Радев може да не хване първото място! Изборите отново ще бъдат манипулирани, само истински глупак може да си мисли, че няма да са !!! Кой ще управлява България се спуска от чуждите посолства, и сега конфликта ще бъде между САЩ и Урсулианците !!! Иначе нашите безропотно ще приемат и натамънят каквото им се заповяда !!!

    20:34 23.02.2026

  • 6 Не триеш

    54 12 Отговор
    ГЕРБ заминават в кофата. Севда на БОКО яко развърза кисията

    Коментиран от #58

    20:34 23.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коя

    20 36 Отговор
    формация на Радев?Боташ,или Коприната?

    20:35 23.02.2026

  • 9 Дъртата бурджава мас...

    50 6 Отговор
    тия пак е лапнала някое левро от Банкянския бандит.

    20:36 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Възраждане

    18 27 Отговор
    Радев ще се осмели ли на дебат с Костадинов,или ще се скрие,като мушмурок?

    20:38 23.02.2026

  • 12 Дедо Мраз

    49 8 Отговор
    ГЕРБ-НН са електоратно оглозгани отвсякъде. За да бъдат занулени е нужно кастрене на държавната администрация.

    Коментиран от #31

    20:38 23.02.2026

  • 13 Яшар

    42 3 Отговор
    Буруджиева заради такива майстори като теб ,дето от всичко разбират сме на тоз хал ! Щото ти и Бъчваров сте повече от меродия ...дръ ти к . Р тини

    20:39 23.02.2026

  • 14 Радев

    15 26 Отговор
    няма капацитет за Премиер!

    20:40 23.02.2026

  • 15 Таки Стакев

    28 4 Отговор
    Бабишкеля на какво гледа на бял или шарен боб, защото на пъп няма да намери кандидат.

    20:41 23.02.2026

  • 16 ДА ТОЧНО ВТОРИ

    27 11 Отговор
    И ЧЕТВЪРТИ РАДЕВ ЩЕ ГИ НЕ САМО ОТВЕЕ А И УНИЖЕНИЕТО ЩЕ Е БРУТАЛНО. МЪКА ЩЕ МИ Е АКО НЕ ГИ НАБУТА И ВЪВ ЗАТВОРА ЗА ГОЛЕМИЯТ ГРАБЕЖ И ЗА НАЗИДАНИЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ. За тази върти опашка нищо като за ......

    Коментиран от #59

    20:41 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 како доцентке

    28 10 Отговор
    няма да е сериозна битка
    щото поклонниците на гроб са по малко
    от гласуващите за Радев

    Коментиран от #32

    20:44 23.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 лили

    28 2 Отговор
    Заместник -главният секретар на МВР си е взел болнични и се крие кой знае къде .Та този човек трябва да се издири , и да знаем от какво се е разболял , и ако болничният е фалшив да се разследва дОТФФФтора !!

    20:45 23.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Радев

    7 14 Отговор
    ще закрие ВМЗ и Арсенал!

    20:49 23.02.2026

  • 24 Прогноза

    14 0 Отговор
    Прогнозирам, че ако някой поиска от доцента, няма да му бъде отказано

    20:50 23.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ще спечели

    9 9 Отговор
    олигархията!Както винаги!

    20:51 23.02.2026

  • 27 Как се пише: скраб или скрап?

    5 6 Отговор
    Златото на Вълчан войвода скрито на Петрохан ще отиде за изборите

    20:52 23.02.2026

  • 28 Радевата партия

    6 3 Отговор
    лидерска,или демократична е?

    20:53 23.02.2026

  • 29 Гласуваш за Румен

    12 11 Отговор
    А идва Асен Василев с булченска рокля

    20:54 23.02.2026

  • 30 Радев

    6 13 Отговор
    не може да достигне гласовете на Сидеров!

    20:55 23.02.2026

  • 31 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо Мраз":

    Добре че пеньоара си изпълни обещанието да съкрати 30% от администрацията

    20:56 23.02.2026

  • 32 Оня с коня

    13 3 Отговор

    До коментар #19 от "како доцентке":

    Чакай да се види с Кого ще се обгради Радев и тогава приказвай

    Коментиран от #39, #46

    20:57 23.02.2026

  • 33 Баш майстора

    11 7 Отговор
    Радев ако ще се коалира с Петрохан ските педофили предпочитам Тиквеника от Банкя

    20:57 23.02.2026

  • 34 Премиер

    6 4 Отговор
    дезертьор!

    20:57 23.02.2026

  • 35 ООрана държава

    15 6 Отговор
    Оле че си пр0ста, 15% разлика каква битка е ма?

    20:59 23.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 койдазнай

    3 7 Отговор
    Определено е, че България ще се управлява от ДПС. А кой ще изпълнява нарежданията на ДС във МИнистерски Съвет и в НС, ще покажат изборите.

    21:00 23.02.2026

  • 38 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Можете да изтриете коментарът ми но мнението, НЕ!

    21:01 23.02.2026

  • 39 Гробар

    2 10 Отговор

    До коментар #32 от "Оня с коня":

    Никога с Пеевски, никога с Възраждане, математиката е проста - Плешо в сглобка с герб и ппдб. Друг начин няма.

    21:04 23.02.2026

  • 40 Баба Яга

    21 2 Отговор
    Тая ГРОБарска платена бран--ия няма умора да си отработва мръснишките заявки. Долна, долна и грозна. Махай са маааа! Омръзна ни да грозиш екраните на господарските телевизии.

    21:05 23.02.2026

  • 41 Трайчо

    5 1 Отговор
    Радев да внимава,да не му вкарат Глич!

    21:05 23.02.2026

  • 42 След изборите

    2 9 Отговор
    Борисов Премиер,Радев министър на отбраната!

    21:07 23.02.2026

  • 43 Промяна

    4 10 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    21:07 23.02.2026

  • 44 Баш майстора

    6 4 Отговор
    Каквото ще да става само Петроханската секта ПП и Шишо бакшиши да са извън управлението

    21:07 23.02.2026

  • 45 Промяна

    3 6 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    21:07 23.02.2026

  • 46 Не видя ли

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Оня с коня":

    с Доган!

    21:08 23.02.2026

  • 47 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Гласуваш за Радев -получаваш 159€ за да си платиш тока

    21:09 23.02.2026

  • 48 Проект-ПОР

    3 2 Отговор
    Порции Обръчи Русия

    21:09 23.02.2026

  • 49 Промяна

    2 3 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    21:12 23.02.2026

  • 50 Газ

    4 8 Отговор
    Бойко 650000 гласа, Делян 700000 гласа, жълтоваветните 350000 гласа, Боташ 450000 гласа.

    Коментиран от #54

    21:12 23.02.2026

  • 51 Дърта

    8 2 Отговор
    стерва

    21:12 23.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Удри

    6 4 Отговор
    Беше ясно, че Радев, Доган и ППДБ ще си направят служебен кабинет и ще се прегърнат. Затова е тоя зор да има повече секции в Турция, за да добутат Доган до парламента. Беше очаквано и секретарката на Радев да наложи вето на закона за намаляване на броя секции за гласуване в Турция.

    21:15 23.02.2026

  • 54 Газ

    4 6 Отговор

    До коментар #50 от "Газ":

    Малко уточнение -
    ГЕРБ 900 000 гласа
    Делян 1 100 000
    Жълтопаветните 180 000
    Рундьо 250 000
    ИТН 1 400 000

    21:19 23.02.2026

  • 55 Макс

    4 4 Отговор
    И каква формация има Радев ?

    Коментиран от #56

    21:26 23.02.2026

  • 56 Ха Ха

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Макс":

    Във Факти има интервю на Цвичката, прочети го и ще разбереш.

    21:29 23.02.2026

  • 57 Глупости

    7 3 Отговор
    Герб няма абсолютно никакъв шанс.

    21:30 23.02.2026

  • 58 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Не триеш":

    ХАХАХАХАХА ТО САМО С ОМРАЗА НЕ СТАВА А ПОСЛЕ КАКВО ХАХАХАХАНЕВЕЖИ ИМАЛО ТИ ДА ВИДИШ

    21:35 23.02.2026

  • 59 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "ДА ТОЧНО ВТОРИ":

    ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ ВЛЕЗЕШ В ЗАТВОРА А КОЛКОТО ДО РАДЕВ ПО ПОЛЕКА ЧЕ ОТ ОМРАЗА ЩЕ СЕ ЗАДАВИШ ПЪК И ЗА ДРУГО НЕ СТАВАТЕ

    21:36 23.02.2026

  • 60 Не на факти

    5 2 Отговор
    Тая пак получава парици от герб

    Коментиран от #63

    21:36 23.02.2026

  • 61 ТТТ

    1 2 Отговор
    Факти изтриха следния коментар. От една страна са корумпетата, а от друга руЗките подлоги.

    21:44 23.02.2026

  • 62 Баба Йоца гледа

    2 0 Отговор
    Ава Таньо колко ти даде тиквун та отново се явявяш та да прашиш гаргите!!!

    21:46 23.02.2026

  • 63 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Не на факти":

    ОГРОМНИ ИЗВРАТЕНЯШКИ ТЕРОРИ ОТ ПЕТРОХАНЦИ НАД ДЪРЖАВАТА И БЪЛГАРИТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА БЕЗ ИЗБОРИ И СЕ ЗАПОЧНА НАСИЛИЕТО

    21:49 23.02.2026

  • 64 Траянов

    5 2 Отговор
    Герб ще се борят за трето място , Румен Радев ще ги съсипе на изборите , втори със сигурност са Величие. Другите еднодневки отиват на бунището ЗАВИНАГИ !!!!

    Коментиран от #72

    21:56 23.02.2026

  • 65 Смешник

    6 2 Отговор
    Тая проста мисирка е на хранилка при Тиквата Как може да сравнява Радев с Тиквата Разликата е огромна

    21:57 23.02.2026

  • 66 СССС

    6 1 Отговор
    Наказателен вот на Боко и ШИШИ превърнаха България в кочина !!!

    Коментиран от #71

    22:00 23.02.2026

  • 67 Отвратен

    4 3 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , БДЖ , КТБ , БУЛГАРТАБАК , ТОВА СА ГЕРБ, ДЪПЪСЪ , ИТН , БСП И ПП !!!!!!

    22:00 23.02.2026

  • 68 Подхотвят ни за

    4 1 Отговор
    Най- големите фалшификации на избори от Двете Прадета!

    22:09 23.02.2026

  • 69 Горски

    3 1 Отговор
    Много по-зле ще е. Тенденцията от години при вас е да се менкате с все по-нагли, по-некадърни, все по-продажни и все по-крадливи. Последните примери - ИТН, ПП-ДБ и останалите простаци от другите патерици на мафиите ГЕРБ и ДПС.

    22:15 23.02.2026

  • 70 Гошо

    3 1 Отговор
    Тази дъщеря на убиеца на ген. Луков ,защо не е в манастир на пост и молитва?

    22:16 23.02.2026

  • 71 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "СССС":

    ГЕРБ С 80 ДЕПУТАТА ПЕЕВСКИ С 50 ДЕПУТАТА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ИСТИНСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ ВЪН НА ПЕДОФИЛИТЕ ВЪН НА ИЗМАМНИЦИТЕ ВЪН НА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ВЪН НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    22:33 23.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Никой

    0 0 Отговор
    Работата на политиците е не да се "сражават" помежду си - а да правят съвместни действия. Тия неща са смехотворни.

    Се разправят на "дедовизми" - добре.

    22:38 23.02.2026

  • 74 Промяна

    3 2 Отговор
    РАДЕВ ОЩЕ СЕГА СЕ Е КОАЛИРАЛ С ПЕТРОХАНЦИТЕ СЛЕПИ ЛИ СТЕ НАЗНАЧИ ГЮРО И СЛУЖЕБНИТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СВА
    ИХА ПРАВИТЕ.СТВОТО БЕЗ ДА И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ ТЕ СА СИ МИ.ЛИОНЕРИ ИГРАЯТ СИ СЪС СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ

    22:39 23.02.2026

  • 75 Тази

    2 1 Отговор
    бабЕчка и тя е спала на течение!

    22:48 23.02.2026

  • 76 Страхотно много Ви уважавах Преди!!!

    0 0 Отговор
    Тук сте никъде почти,жалко ,а защо си спомням че бяхте и в президенството.,варените яйца не могат да се доваряват ...нямате постоянна позиция!!!?!?!?!Жалко....

    22:54 23.02.2026

  • 77 мнение

    2 2 Отговор
    Тц, колкото и да надувате балона на зеления чорап, пак си остава чорап. Част от статуквото, играе в един отбор с бойко и Д.

    23:10 23.02.2026

  • 78 Докога

    1 0 Отговор
    ще слушаме брътвежите на разни набедени за политолози бабички по три пъти на ден?!

    00:53 24.02.2026

