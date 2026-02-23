Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Жаблянов: Няма как следащият президент да е копие на Румен Радев

Жаблянов: Няма как следащият президент да е копие на Румен Радев

23 Февруари, 2026 18:50 1 098 17

Радев никога не е имал нищо общо с БСП, каза той

Решението дали да се кандидатира на първо място принадлежи на Илияна Йотова. И второ: за начина и формата, по които би приела подкрепа от едно или друго място. Няма как да бъде излъчена от БСП, тъй като е президент и не е парчиен член, каза в интервю за "Лице в лице" Валери Жаблянов.

"Радев никога не е имал нищо общо с БСП, но беше издигнат от нас", добави той.

"Конфронтацията в нашето общество се засили. Засили се неприемането. Така е и извън България. Засили се кризата на демократичните ценности, включително в Европа, където се появи крайната десница. Всичко това оказва влияние. Тоест, следващият президент на България няма как да е копие на Румен Радев", коментира Жаблянов.

На въпрос дали такъв случай бъдещият държавен глава трябва да бъде антагонист на Радев, той отговори така: "Това ще реши Негово Величество - българският народ".


  • 1 Бат Венце Сикаджията

    16 0 Отговор
    Какъв беше тоя бе?

    Коментиран от #3, #5

    18:51 23.02.2026

  • 2 Е няма как да е копие на Рундьо

    12 2 Отговор
    Много по-зле ще е. Тенденцията от години при вас е да се менкате с все по-нагли, по-некадърни, все по-продажни и все по-крадливи. Последните примери - ИТН, ПП-ДБ и останалите простаци от другите патерици на мафиите ГЕРБ и ДПС.

    18:53 23.02.2026

  • 3 тоя май все още е

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":

    некъв крадлив мухъл от БКП/БСП

    18:53 23.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зарков уж бил нещо ново

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":

    Зарков уж бил нещо ново, пък извади от гардероба всички скелети начело със Станишевци, жабляновци, мерджановци и кой ли не.

    18:55 23.02.2026

  • 6 Хмм

    9 4 Отговор
    затова се сринаха, защото се разграничават от президента Радев, дали от завист или закостенялост, а той е тяхната победа, няма да се повтори и влиза в парламентарния живот защото не се търпи - борисов и пеевски докога, някой все пак трябва да сложи край, президентът Радев не проявява зависимости, достигнал е върха в професията си, в политическата си кариера и жертва това в името на тези, които му вярват, аз лично не - допуска фатални грешки, последната е мандатът, даден на Доган

    19:01 23.02.2026

  • 7 фражданин

    15 6 Отговор
    Радев беше най-достойният президент в територията от всички други ,и не се поддаде на мафията ,защотото той работеше само за държавата и народа, а всички други бяха - малки мишлета!

    19:03 23.02.2026

  • 8 Ами

    9 4 Отговор
    Президентът Радев е това, което би трябвало да е БСП, но не е

    19:04 23.02.2026

  • 9 Уффф...

    9 0 Отговор
    Ъкъл ръси.

    19:05 23.02.2026

  • 10 Най Малко !

    3 2 Отговор
    Най Малко !

    Такъв Ни !

    Трябва !

    19:06 23.02.2026

  • 11 търговище

    4 3 Отговор
    досега несме гласували ТЪРГОВИЩЕ се знае как си купуват гласоподаватели ,един АМУДЖА 30 ГОДИНИ ЗАВЛАДЯ ОБЛАСТА нямаме демокрация ,този път ще гласуваме масово ,за нащо бъдеще ,зА РАДЕВ

    19:56 23.02.2026

  • 12 Перо

    4 2 Отговор
    Радев се надява на коалиция с ПП/ДБ, БСП и АПС, но последните две партии сигурно няма да влезнат в НС! Заради болни амбиции, отмъстителност и обсебване абдикира от поста, след като Пеевски заяви подигравателно, че го чака на терен и реши да се докаже, че е по-велик! Въпреки пълното мълчание и страх да каже нещо и да не загуби електорат, индиректно се разбра /чрез действията на Йотова/, че гласи горната коалиция! Простотията и надменността, без покритие ще му направи лоша шега на изборите!

    20:01 23.02.2026

  • 13 Като

    7 0 Отговор
    никога не е имал общо с БСП, а е издигнат от вас??? Жабешки тактики

    20:17 23.02.2026

  • 14 Прав е

    0 0 Отговор
    Толкова дефектно копие е много трудно да се създаде.

    22:03 23.02.2026

  • 15 Горски

    1 0 Отговор
    Много по-зле ще е. Тенденцията от години при вас е да се менкате с все по-нагли, по-некадърни, все по-продажни и все по-крадливи. Последните примери - ИТН, ПП-ДБ и останалите простаци от другите патерици на мафиите ГЕРБ и ДПС. Изборите отново ще бъдат манипулирани, само истински глупак може да си мисли, че няма да са !!! Кой ще управлява България се спуска от чуждите посолства, и сега конфликта ще бъде между САЩ и Урсулианците !!! Иначе нашите безропотно ще приемат и натамънят каквото им се заповяда

    22:21 23.02.2026

  • 16 Оги

    0 0 Отговор
    Не се притеснявай, Жабляк, Радев ще я подкрепи. Тя президент, той премиер. Схемата е ясна.

    22:53 23.02.2026

  • 17 БСП са червени боклуци

    0 0 Отговор
    БСП са червени боклуци

    00:15 24.02.2026

