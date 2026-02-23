Жаблянов: Няма как следащият президент да е копие на Румен Радев

Решението дали да се кандидатира на първо място принадлежи на Илияна Йотова. И второ: за начина и формата, по които би приела подкрепа от едно или друго място. Няма как да бъде излъчена от БСП, тъй като е президент и не е парчиен член, каза в интервю за "Лице в лице" Валери Жаблянов.
"Радев никога не е имал нищо общо с БСП, но беше издигнат от нас", добави той.
"Конфронтацията в нашето общество се засили. Засили се неприемането. Така е и извън България. Засили се кризата на демократичните ценности, включително в Европа, където се появи крайната десница. Всичко това оказва влияние. Тоест, следващият президент на България няма как да е копие на Румен Радев", коментира Жаблянов.
На въпрос дали такъв случай бъдещият държавен глава трябва да бъде антагонист на Радев, той отговори така: "Това ще реши Негово Величество - българският народ".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #3, #5
18:51 23.02.2026
2 Е няма как да е копие на Рундьо
18:53 23.02.2026
3 тоя май все още е
До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":некъв крадлив мухъл от БКП/БСП
18:53 23.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зарков уж бил нещо ново
До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":Зарков уж бил нещо ново, пък извади от гардероба всички скелети начело със Станишевци, жабляновци, мерджановци и кой ли не.
18:55 23.02.2026
6 Хмм
19:01 23.02.2026
7 фражданин
19:03 23.02.2026
8 Ами
19:04 23.02.2026
9 Уффф...
19:05 23.02.2026
10 Най Малко !
Такъв Ни !
Трябва !
19:06 23.02.2026
11 търговище
19:56 23.02.2026
12 Перо
20:01 23.02.2026
13 Като
20:17 23.02.2026
14 Прав е
22:03 23.02.2026
15 Горски
22:21 23.02.2026
16 Оги
22:53 23.02.2026
17 БСП са червени боклуци
00:15 24.02.2026