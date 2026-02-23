Жаблянов: Няма как следащият президент да е копие на Румен Радев

Решението дали да се кандидатира на първо място принадлежи на Илияна Йотова. И второ: за начина и формата, по които би приела подкрепа от едно или друго място. Няма как да бъде излъчена от БСП, тъй като е президент и не е парчиен член, каза в интервю за "Лице в лице" Валери Жаблянов.

"Радев никога не е имал нищо общо с БСП, но беше издигнат от нас", добави той.

"Конфронтацията в нашето общество се засили. Засили се неприемането. Така е и извън България. Засили се кризата на демократичните ценности, включително в Европа, където се появи крайната десница. Всичко това оказва влияние. Тоест, следващият президент на България няма как да е копие на Румен Радев", коментира Жаблянов.

На въпрос дали такъв случай бъдещият държавен глава трябва да бъде антагонист на Радев, той отговори така: "Това ще реши Негово Величество - българският народ".