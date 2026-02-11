Новини
Обилен сняг вали в област Монтана, проходът "Петрохан" е отворен

11 Февруари, 2026 04:24, обновена 11 Февруари, 2026 03:27 588 5

Снимка: БНТ
Обилен снеговалеж на територията на почти цялата област Монтана.

Заради валежа около 1.00 ч. шофьор на лек автомобил е загубил контрол върху превозното средство, докато се движел по бул. "Христо Ботев" в Монтана.

Заради несъобразена скорост, мъжът излязъл от платното за движение и катастрофирал в зелената площ, която разделя пътните платна за движение с по две ленти в посока.

При инцидента няма сериозно пострадали. Нанесени са материални щети, основно по автомобила. Движението в участъка се контролира от "Пътна полиция".

Към момента няма информация за затворени пътища и населени места без електричество в областта.

Проходът "Петрохан" е отворен за движение в двете посоки.

Заради обилния снеговалеж, шофьорите трябва да бъдат добре подготвени за зимни условия. В сутрешните часове е възможно да се образуват заледявания.


  • 1 Исторически път

    6 0 Отговор
    Пътя до хижата е почистен.

    03:38 11.02.2026

  • 2 БоюЦиганина

    5 0 Отговор
    Отяде ми се вече от тая луканка "Петрохан"

    03:39 11.02.2026

  • 3 Тръгвам

    1 2 Отговор
    Почистването приключи успешно по прохода на републиката!отвреоен е?

    03:51 11.02.2026

  • 4 Аааа не

    6 0 Отговор
    През Петрохан не минавам!
    Ще взема да видя нещо дето не трябва ще ме гръмнат,че и сектант ще ме изкарат!

    04:17 11.02.2026

  • 5 "Чистач"

    5 0 Отговор
    Теренът е чист. Почистени са и изпълнителите на поръчката.

    04:32 11.02.2026

