Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщиха на сайта си от НИМХ.
Предупреждението е за областите Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен.
НИМХ обяви жълт код за дъжд и снеговалежи за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, както и за някои населени места в областите Бургас, Велико Търново, Пловдив, Сливен и Смолян.
По автомагистрала "Тракия" движението се осъществява бавно заради обилния снеговалеж и намалената видимост.
260 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Сняг вали в 14 области.
Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен“, „Превала“, както и за част от републиканските пътища в областите Русе, Смолян, Разград и Шумен. Ограничения са въведени в участъци от път I-5 Русе–Бяла, I-2 Русе–Разград–Шумен.
В област София временно продължава да ограничено преминаването по път II-82 София – Самоков в участъка при „Златна рибка“. Причината е паднала скална маса върху пътното платно. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.
Какво е положението по области?
Великотърновско
Проблеми със снега във Великотърновско на международния път Русе - Свиленград. Тир закъса в канавката на трасето край село Покраище.
Опашки от камиони се образуваха в северната част на Прохода на Републиката край село Въглевци. По пътя София - Варна се пътува бавно - в Ловешко и района на Севлиево.
Пловдивско
Временно затвориха за движение дефилето от село Варвара до Гара Костандово. Причината е паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд. пътя ще бъде отворен отново след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него.
За обходен маршрут може да се използва Пещера-Батак-Ракитово - Гара Костандово - Велинград. Пътя Белово-Юндола също може да се използва, като обходен. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.
Разградско
Суграшица вали в област Разград и усложнява пътната обстановка, като на места има закъсали тежкотоварни автомобили. Няма затворени пътища, но движението по отделни участъци е затруднено.
Два тира са закъсали на изкачването на баира към село Осенец и възпрепятстват нормалното преминаване на превозните средства. Подобна е ситуацията и в района на Дервента, където тежкотоварни камиони не могат да изкачат баира и създават временни затруднения. На терен работят 15 машини за почистване и обработка на настилките. От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена с метеорологичните условия скорост.
Русенско
Особено тежка е ситуацията в Русенско. От МВР съобщиха, че започва подготовка за пълното затваряне на пътя Русе-Бяла, за да може да се осъществи почистването. В района вали сняг от над 12 часа, а прогнозите са валежите да продължат до утре сутринта. Снежната покривка е около 12 см.
Има опасност от преливане на река Черни Лом край три Русенски села. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички компетентни институции и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни спешни мерки.
Граничният пункт между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от опашките от изчакващи автомобили от двете страни на Дунав мост.
От АПИ информираха за временни ограничения по пътя между Русе и Разград заради аварирал тир.
На терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км републиканска пътна мрежа в региона.
Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато.
Още два републикански пътя са затворени за тежкотоварния трафик. Става дума за пътищата Русе – Разград – Шумен и Русе – Бяла. Трасето Русе – Разград – Шумен е непроходимо за камиони над 12 тона и двете посоки, поради снеговалеж и снегопочистване. Това важи и за двете посоки.
В град Русе пък осем линии от градския транспорт са спрени заради обледени пътища и обработването им.
Старозагорско
На Шипченския проход снеговалежът е силен. Той е една от най-важните транспортни връзки между Северна и Южна България, така че трафикът е сериозен, а от АПИ апелират за внимателно шофиране с вериги. На Прохода на Републиката са в готовност за частично спиране на движението при влошаване на пътната обстановка.
В община Гълъбово обявиха частично бедствено положение, защото реката в село Обручище заля приземни етажи на къщи и дворове. Такива има и на други места в Старозагорско.
Монтанско
Заради обилен снеговалеж временно е затворен за почистване главен път Е79 в две отсечки в община Монтана.
Тапи от автомобили са се образували в участъка край село Сумер и в участъка между село Долна Вереница и Монтана. В момента там работят снегорини и опесъчители, но снегът вали много интензивно и няколко минути, след като бъде почистено шосето, то отново бива затрупано.
Температурите в региона са от минус 2 до плюс 1 градуса, снежната покривка е 5-10 сантиметра. 30 машини чистят и опесъчават шосетата, има готовност да се включат и още, ако интензивността на валежа се увеличи. Към момента няма сигнали за закъсали автомобили.
В прохода "Петрохан" в Стара планина вали сняг, а в монтанската му част три машини чистят и опесъчават. В прохода има интензивно движение и трябва де се пътува само с оборудвани със зимни гуми автомобили.
Смолянско
Около 15 см е новият сняг в Пампорово, а общата снежна покривка в курорта е близо 70 см, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК.
Временно е ограничено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала и Рожен, припомнят от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Машини разчистват и обработват пътищата в област Смолян след падналия през нощта нов сняг. Пътищата в района са мокри и хлъзгави.
За днес в област Смолян е обявен оранжев и жълт код за валежи от сняг и дъжд.
София
Обработки срещу заледяване на уличната мрежа започнаха в София след падналия снеговалеж, съобщиха от Столична община. Първите дейности са стартирали в 5:30 часа в район "Панчарево", като впоследствие са обхванати и районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър".
Приоритетно се обработват улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район "Кремиковци" се третират и пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, "Ботунец", Челопечене и "Враждебна".
Около 70 снегопочистващи машини извършват обработки в София със смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса поради интензивния снеговалеж. Техниката работи на територията на районите "Овча купел", "Витоша", "Люлин", "Сердика", "Кремиковци", "Илинден", "Младост", Банкя, "Средец", Нови Искър и "Надежда", както и по общинската пътна мрежа.
Първите дейности започнаха в 5:30 часа на територията на район Панчарево. Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.
В район Кремиковци се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна. Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин.
В Природен парк "Витоша" продължава опесъчаване и дейности по избутване на снежна маса поради обилен снеговалеж на двата пътя „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“. До планината маршрутите си изпълняват линии 61 и 63. До приключване на обработките е преустановено движението по линия 66.
Автобусите от линия №63 не достигат крайната си точка и обръщат на местността Бялата чешма. За кратко линия номер 9, около трасето на бул. "Васил Левски" беше спряна. В социалните мрежи се появи и видео, на което се вижда как пътници бутат автобус на градския транспорт. От Центъра за градска мобилност посочват, че той се движи със зимно часово време. Възможни са и забавяния.
От АПИ съобщиха, че вече е възстановено е движението по път II-82 София – Самоков в района на "Златна рибка".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пешо
20:05 21.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 шопо
20:08 21.02.2026
12 АПИ оргинал
20:16 21.02.2026
13 Да,бе
20:16 21.02.2026
14 Хи хи хи
20:18 21.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 РАДЕВ, ЗАСРАМИ СЕ !!!
20:33 21.02.2026
17 РАДЕВ, ЗАСРАМИ СЕ !!!
20:34 21.02.2026
18 Чезвай
До коментар #15 от "БРАТЯ БЪЛГАРИ ,":Радев ще ви оправи всички cмине, чалгари и тикви.
Коментиран от #25
20:34 21.02.2026
19 Хаха
20:35 21.02.2026
20 баце
20:45 21.02.2026
21 АПИ =
20:45 21.02.2026
22 Факти
20:47 21.02.2026
23 дядото
20:53 21.02.2026
24 Ех,Милене
22:11 21.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БоюЦиганина
02:18 22.02.2026
27 За да няма проблеми
02:32 22.02.2026