Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщиха на сайта си от НИМХ.

Предупреждението е за областите Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен.

НИМХ обяви жълт код за дъжд и снеговалежи за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, както и за някои населени места в областите Бургас, Велико Търново, Пловдив, Сливен и Смолян.

По автомагистрала "Тракия" движението се осъществява бавно заради обилния снеговалеж и намалената видимост.

260 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Сняг вали в 14 области.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен“, „Превала“, както и за част от републиканските пътища в областите Русе, Смолян, Разград и Шумен. Ограничения са въведени в участъци от път I-5 Русе–Бяла, I-2 Русе–Разград–Шумен.

В област София временно продължава да ограничено преминаването по път II-82 София – Самоков в участъка при „Златна рибка“. Причината е паднала скална маса върху пътното платно. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.

Какво е положението по области?

Великотърновско

Проблеми със снега във Великотърновско на международния път Русе - Свиленград. Тир закъса в канавката на трасето край село Покраище.

Опашки от камиони се образуваха в северната част на Прохода на Републиката край село Въглевци. По пътя София - Варна се пътува бавно - в Ловешко и района на Севлиево.

Пловдивско

Временно затвориха за движение дефилето от село Варвара до Гара Костандово. Причината е паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд. пътя ще бъде отворен отново след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него.

За обходен маршрут може да се използва Пещера-Батак-Ракитово - Гара Костандово - Велинград. Пътя Белово-Юндола също може да се използва, като обходен. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.

Разградско

Суграшица вали в област Разград и усложнява пътната обстановка, като на места има закъсали тежкотоварни автомобили. Няма затворени пътища, но движението по отделни участъци е затруднено.

Два тира са закъсали на изкачването на баира към село Осенец и възпрепятстват нормалното преминаване на превозните средства. Подобна е ситуацията и в района на Дервента, където тежкотоварни камиони не могат да изкачат баира и създават временни затруднения. На терен работят 15 машини за почистване и обработка на настилките. От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена с метеорологичните условия скорост.

Русенско

Особено тежка е ситуацията в Русенско. От МВР съобщиха, че започва подготовка за пълното затваряне на пътя Русе-Бяла, за да може да се осъществи почистването. В района вали сняг от над 12 часа, а прогнозите са валежите да продължат до утре сутринта. Снежната покривка е около 12 см.

Има опасност от преливане на река Черни Лом край три Русенски села. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички компетентни институции и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни спешни мерки.

Граничният пункт между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от опашките от изчакващи автомобили от двете страни на Дунав мост.

От АПИ информираха за временни ограничения по пътя между Русе и Разград заради аварирал тир.

На терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км републиканска пътна мрежа в региона.

Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато.

Още два републикански пътя са затворени за тежкотоварния трафик. Става дума за пътищата Русе – Разград – Шумен и Русе – Бяла. Трасето Русе – Разград – Шумен е непроходимо за камиони над 12 тона и двете посоки, поради снеговалеж и снегопочистване. Това важи и за двете посоки.

В град Русе пък осем линии от градския транспорт са спрени заради обледени пътища и обработването им.

Старозагорско

На Шипченския проход снеговалежът е силен. Той е една от най-важните транспортни връзки между Северна и Южна България, така че трафикът е сериозен, а от АПИ апелират за внимателно шофиране с вериги. На Прохода на Републиката са в готовност за частично спиране на движението при влошаване на пътната обстановка.

В община Гълъбово обявиха частично бедствено положение, защото реката в село Обручище заля приземни етажи на къщи и дворове. Такива има и на други места в Старозагорско.

Монтанско

Заради обилен снеговалеж временно е затворен за почистване главен път Е79 в две отсечки в община Монтана.

Тапи от автомобили са се образували в участъка край село Сумер и в участъка между село Долна Вереница и Монтана. В момента там работят снегорини и опесъчители, но снегът вали много интензивно и няколко минути, след като бъде почистено шосето, то отново бива затрупано.

Температурите в региона са от минус 2 до плюс 1 градуса, снежната покривка е 5-10 сантиметра. 30 машини чистят и опесъчават шосетата, има готовност да се включат и още, ако интензивността на валежа се увеличи. Към момента няма сигнали за закъсали автомобили.

В прохода "Петрохан" в Стара планина вали сняг, а в монтанската му част три машини чистят и опесъчават. В прохода има интензивно движение и трябва де се пътува само с оборудвани със зимни гуми автомобили.

Смолянско

Около 15 см е новият сняг в Пампорово, а общата снежна покривка в курорта е близо 70 см, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК.

Временно е ограничено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала и Рожен, припомнят от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Машини разчистват и обработват пътищата в област Смолян след падналия през нощта нов сняг. Пътищата в района са мокри и хлъзгави.

За днес в област Смолян е обявен оранжев и жълт код за валежи от сняг и дъжд.

София

Обработки срещу заледяване на уличната мрежа започнаха в София след падналия снеговалеж, съобщиха от Столична община. Първите дейности са стартирали в 5:30 часа в район "Панчарево", като впоследствие са обхванати и районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър".

Приоритетно се обработват улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район "Кремиковци" се третират и пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, "Ботунец", Челопечене и "Враждебна".

Около 70 снегопочистващи машини извършват обработки в София със смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса поради интензивния снеговалеж. Техниката работи на територията на районите "Овча купел", "Витоша", "Люлин", "Сердика", "Кремиковци", "Илинден", "Младост", Банкя, "Средец", Нови Искър и "Надежда", както и по общинската пътна мрежа.

Първите дейности започнаха в 5:30 часа на територията на район Панчарево. Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

В район Кремиковци се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна. Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин.

В Природен парк "Витоша" продължава опесъчаване и дейности по избутване на снежна маса поради обилен снеговалеж на двата пътя „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“. До планината маршрутите си изпълняват линии 61 и 63. До приключване на обработките е преустановено движението по линия 66.

Автобусите от линия №63 не достигат крайната си точка и обръщат на местността Бялата чешма. За кратко линия номер 9, около трасето на бул. "Васил Левски" беше спряна. В социалните мрежи се появи и видео, на което се вижда как пътници бутат автобус на градския транспорт. От Центъра за градска мобилност посочват, че той се движи със зимно часово време. Възможни са и забавяния.

От АПИ съобщиха, че вече е възстановено е движението по път II-82 София – Самоков в района на "Златна рибка".