Зимата блокира трафика в цялата страна

Снежна пелена и предупреждение за опасно време имаше днес в по-голяма част от България.
Стихията активира свлачища, предизвика пътни блокади и проблеми с трафика.
Със свлачища по пътя за Самоков и непочистени междуградски артерии започна снежната събота за област София.
В обедните часове валежът спря, снегът по пътищата се разтопи в киша, но пътни участъци останаха непроходими.
Жителите на София от сутринта запретнаха ръкави срещу стихията и дружно бутаха автобус 120.
За кратко достъпът на градски транспорт до Витоша беше спрян, а в ранния следобед трамвай дерайлира около Централна жп гара.
„По първоначална информация причината за инцидента е неправилно превключване вследствие на неблагоприятните атмосферни условия“, обявиха от „Столичен автотранспорт“.
Борбата със снега в София продължи през целия ден. Въпреки че снегорини по улиците не липсваха, гражданите останаха скептични към снегопочистването. Не липсваха и шеги в социалните мрежи.
Пътят За Самоков през Кокаляне беше отворен в късния следобед.
От Столичния инспекторат призовават търговците да чистят пред магазините си, а всички нас пред входовете на домовете си, където големи почистващи машини не минават.
В ранните часове на деня ситуацията в Северозападната част на страната беше буквално инфарктна, след като основни пътища бяха блокирани от снежни преспи, а полицаи влязоха в ролята на пътни работници и чистиха снега на ръка.
На места се стигна до километрични тапи от автомобили, пътни произшествия и дори куриозни ситуации.
„Те това е момчета, не дават никой да пътува за София, връщат ни обратно. Отивам да връщам колата у Мездра, качвам се на влака и продължавам“. Това е част от коментар, публикуван в социалната мрежа за ситуацията на Е-79 край Мездра сутринта.
Шофьори твърдят, че не са виждали снегорини по пътя към столицата.
Наша зрителка се натъква на куриозна ситуация – полицай с лопата рине сняг пред камион.
Затруднения имаше и в област Монтана. В сутрешните часове движението към прохода Петрохан бе ограничено в една лента заради катастрофа в района на село Бързия между лек автомобил и пикап. Пострадали няма. Но на билото започва неистова битка със замръзналите чистачки.
В ранния следобед международният път Е79 в региона беше затворен за всички моторни превозни средства заради снегопочистване и остана непроходим за часове, което допълнително натовари трафика през планинския проход.
1 Един от русенско
21:08 21.02.2026
2 ДрайвингПлежър
21:09 21.02.2026
3 123456
Коментиран от #20
21:10 21.02.2026
4 Ъхъ!!!
21:15 21.02.2026
5 С него Рин
21:17 21.02.2026
6 Закс
21:22 21.02.2026
7 един
21:24 21.02.2026
8 Като хванише ,
21:24 21.02.2026
9 73737377227
21:28 21.02.2026
10 Айзомби
21:29 21.02.2026
11 Опааа
21:31 21.02.2026
12 Опааа
21:33 21.02.2026
13 АПИ =
21:35 21.02.2026
14 Ташунко сапа
21:50 21.02.2026
15 Мдаа!🤔
Не снегът, а американските окупатори затвориха летище "Васил Левски "!
21:53 21.02.2026
16 Не куриозна ситуацията с полицая
Колко са такива като него?
А къде са чистачите?
21:54 21.02.2026
17 Изненадващо
22:05 21.02.2026
18 ООрана държава
22:11 21.02.2026
19 Сатана Z
22:22 21.02.2026
20 това е схема
До коментар #3 от "123456":като дойде някоя истинска зима да надуят цените 100 пъти и да напълнят червените гуши
22:24 21.02.2026
21 5363
22:37 21.02.2026
22 Само че
22:40 21.02.2026
23 Българин
Нооооо след януари вече са разпределили, кой колко пари да открадне и край.
22:56 21.02.2026
24 123456
23:03 21.02.2026
25 ?????
Затоплистите имат ли кво да кажат?
23:16 21.02.2026
26 Никой
23:23 21.02.2026
27 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
а у нас 2 сантиметра сняг е бедствено положение.
23:30 21.02.2026
28 ?????
23:31 21.02.2026
29 Бихлюл
23:48 21.02.2026
30 Механик
Аз тогава паднах от смях как може на 10 сантима сняг да паднат на колене. Ами ето ви около 20 години по-късно, натовска България се огъва под 10 см, сняг. При това при положителни температури.
Коментиран от #31, #33
23:49 21.02.2026
31 Данко Харсъзина
До коментар #30 от "Механик":Ако знаеш за какви кражби идва реч с това "снегопочистване" ще отидеш да си купиш едно въже и ще се обесиш на първото дърво.
23:57 21.02.2026
32 Стихията тепърва иди
00:03 22.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Украина талантливая и рабатливая
Коментиран от #36
00:29 22.02.2026
35 Лама Калушев
00:31 22.02.2026
36 Урките
До коментар #34 от "Украина талантливая и рабатливая":Си отивате в Укрия при зеления ф,а,ш,и,с,т
00:38 22.02.2026
37 Някой си
01:28 22.02.2026
38 Лъжат и за времето
01:40 22.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Стявайте бе
02:09 22.02.2026
41 БоюЦиганина
02:14 22.02.2026
42 Симеон
08:23 22.02.2026