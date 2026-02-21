Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зимата блокира трафика в цялата страна

21 Февруари, 2026 22:02, обновена 21 Февруари, 2026 21:05 3 054 42

  • зима-
  • пътища-
  • обстановка-
  • движение

Стихията активира свлачища, предизвика пътни блокади и проблеми с движението

Зимата блокира трафика в цялата страна - 1
Снимка: btvnovinite.bg
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Снежна пелена и предупреждение за опасно време имаше днес в по-голяма част от България.

Стихията активира свлачища, предизвика пътни блокади и проблеми с трафика.

Със свлачища по пътя за Самоков и непочистени междуградски артерии започна снежната събота за област София.

В обедните часове валежът спря, снегът по пътищата се разтопи в киша, но пътни участъци останаха непроходими.

Жителите на София от сутринта запретнаха ръкави срещу стихията и дружно бутаха автобус 120.

За кратко достъпът на градски транспорт до Витоша беше спрян, а в ранния следобед трамвай дерайлира около Централна жп гара.

„По първоначална информация причината за инцидента е неправилно превключване вследствие на неблагоприятните атмосферни условия“, обявиха от „Столичен автотранспорт“.

Борбата със снега в София продължи през целия ден. Въпреки че снегорини по улиците не липсваха, гражданите останаха скептични към снегопочистването. Не липсваха и шеги в социалните мрежи.

Пътят За Самоков през Кокаляне беше отворен в късния следобед.

От Столичния инспекторат призовават търговците да чистят пред магазините си, а всички нас пред входовете на домовете си, където големи почистващи машини не минават.

В ранните часове на деня ситуацията в Северозападната част на страната беше буквално инфарктна, след като основни пътища бяха блокирани от снежни преспи, а полицаи влязоха в ролята на пътни работници и чистиха снега на ръка.

На места се стигна до километрични тапи от автомобили, пътни произшествия и дори куриозни ситуации.

„Те това е момчета, не дават никой да пътува за София, връщат ни обратно. Отивам да връщам колата у Мездра, качвам се на влака и продължавам“. Това е част от коментар, публикуван в социалната мрежа за ситуацията на Е-79 край Мездра сутринта.

Шофьори твърдят, че не са виждали снегорини по пътя към столицата.

Наша зрителка се натъква на куриозна ситуация – полицай с лопата рине сняг пред камион.

Затруднения имаше и в област Монтана. В сутрешните часове движението към прохода Петрохан бе ограничено в една лента заради катастрофа в района на село Бързия между лек автомобил и пикап. Пострадали няма. Но на билото започва неистова битка със замръзналите чистачки.

В ранния следобед международният път Е79 в региона беше затворен за всички моторни превозни средства заради снегопочистване и остана непроходим за часове, което допълнително натовари трафика през планинския проход.


България
Оценка 3 от 13 гласа.
  • 1 Един от русенско

    35 0 Отговор
    Зимата е сезон , човеците имат проблеми с нея като гласуват за неудачници като пенчо

    21:08 21.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    57 0 Отговор
    Коя зима? 5те санта сняг?

    21:09 21.02.2026

  • 3 123456

    47 0 Отговор
    е то каква зима - ако вали още ден и ще навали 15 см . Какви зими доживяхме ....

    Коментиран от #20

    21:10 21.02.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    30 1 Отговор
    Еми ние си имаме славна традиция - зимата все да ни изненадва, даже и в края на зимата! Още от Татово време е така.

    21:15 21.02.2026

  • 5 С него Рин

    28 0 Отговор
    Абе, пиши го глобално затопляне каква ти зима.И да ловите снежинките, ей!

    21:17 21.02.2026

  • 6 Закс

    26 0 Отговор
    Стихия??? Свикнаха да ГЕрП-ат и сега била ги изненадала зимата ? То пък посред зима сняг заваляло пък и камъни падали от небето... БЕЗХАБЕРИЕ и безнаказаност!!!

    21:22 21.02.2026

  • 7 един

    3 24 Отговор
    Защото сте русофили.

    21:24 21.02.2026

  • 8 Като хванише ,

    38 1 Отговор
    Метър сняг му викахме зима 😂сега модерни думи стихия ,бедствие и страхотия на 5/10 см сняг 👋

    21:24 21.02.2026

  • 9 73737377227

    18 0 Отговор
    Грешно заглавие ,що го обръщате винаги на снежен апокалипсис.

    21:28 21.02.2026

  • 10 Айзомби

    28 2 Отговор
    Няматв угодия.Единия снимал в люлин няква 3та глуха улица , и вика къде е снегорина , защо плащам , при положение че преди 2 часа започнало да вали , то да няма 1 млн снегорина.Другия вика тея снегорини не спазват правилата , защо не ги глобявали.Всеки търси косури , а не съм видял 1 човек който да чисти сняг , я пред вход я пред къщата си.

    21:29 21.02.2026

  • 11 Опааа

    33 1 Отговор
    Каква зима ве? 😄 Валя сняг половин ден. А ако вали три дни??? Закривай кО чината!

    21:31 21.02.2026

  • 12 Опааа

    23 0 Отговор
    😄”… Борбата със снега в София…” Каква борба ве? 10см.сняг.😄

    21:33 21.02.2026

  • 13 АПИ =

    15 1 Отговор
    А йде - П ари - И ма, кво са прайте на улави бе, кой шъ ви излезне у събота да чисти бе стадо шантаво, ручайте туршия с 100 грама пукница и глейте чалга. Очакваме 50 (-) аре поне тук да сте активни. Знаете ли колко е трудно у тоа студ да си цъкам по ГСМ-ма а???. Респект към полицая!!! са съжаление е голямо изключение

    21:35 21.02.2026

  • 14 Ташунко сапа

    17 0 Отговор
    Не ,немога да коментирам нищо .Аз съм отчаян. Такава зима ,снеговалежи, студ. УЖАСЕН УЖАС. 🤣

    21:50 21.02.2026

  • 15 Мдаа!🤔

    31 1 Отговор
    Над гората сняг вали , Зайо Байо кара ски!
    Не снегът, а американските окупатори затвориха летище "Васил Левски "!

    21:53 21.02.2026

  • 16 Не куриозна ситуацията с полицая

    17 1 Отговор
    човекът се е опитвал да помогне с каквото може.
    Колко са такива като него?
    А къде са чистачите?

    21:54 21.02.2026

  • 17 Изненадващо

    19 0 Отговор
    Сняг заваля през февруари кой го е очаквал и взело та натрупало 15-20см е как да се справят горките почистващи фирми.Да ги ожали човек

    22:05 21.02.2026

  • 18 ООрана държава

    17 2 Отговор
    Пак да гласувате за герб, всяка зима са изненадани от зимата

    22:11 21.02.2026

  • 19 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Не зимата ,а държавата.Ние плащаме на държавата данъци ,винетки,ГТП и др.т.е.нашети сме го дали а те не изпълняват договора по почистването и привеждане н а пътища годни за безопасно пътуване.

    22:22 21.02.2026

  • 20 това е схема

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "123456":

    като дойде някоя истинска зима да надуят цените 100 пъти и да напълнят червените гуши

    22:24 21.02.2026

  • 21 5363

    6 0 Отговор
    Каква страна бре, това е самоорбанизирана територия с високо платени жмелисти и наркомани

    22:37 21.02.2026

  • 22 Само че

    11 0 Отговор
    Тук в Пловдив не е паднала и една снежинка. За каква цяла страна говорите?!

    22:40 21.02.2026

  • 23 Българин

    11 0 Отговор
    Както винаги готови!
    Нооооо след януари вече са разпределили, кой колко пари да открадне и край.

    22:56 21.02.2026

  • 24 123456

    8 0 Отговор
    за тия 5 санта сняг кви пари се гепват , мельони , мельони излитат ! от данъци на нас тъпаците !

    23:03 21.02.2026

  • 25 ?????

    6 0 Отговор
    Голяма изненада - сняг през февруари.
    Затоплистите имат ли кво да кажат?

    23:16 21.02.2026

  • 26 Никой

    2 0 Отговор
    Чак пък толкова.

    23:23 21.02.2026

  • 27 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    13 1 Отговор
    В Русия 2 метра сняг е радост за децата,
    а у нас 2 сантиметра сняг е бедствено положение.

    23:30 21.02.2026

  • 28 ?????

    6 0 Отговор
    А как е далаверата с глобалното затопляне?

    23:31 21.02.2026

  • 29 Бихлюл

    4 0 Отговор
    Анаааа, много студено на него. Купих климатики и салам от кнауфлан.

    23:48 21.02.2026

  • 30 Механик

    8 2 Отговор
    Някога, преди доста години имах една любовница от Италия. От южна италия. И една зима си говорим с нея по телефона (нямаше тогава вайбър". Та по повод зимата тогава тя ми каза така "Oddio, qui nevica. È alto 10 centimetri. È orribile!!! È tutto bloccato! (на български: "Олее, тук заваля сняг. Натрупа 10 сантиметра. Ужас!!! Всичко блокира!"
    Аз тогава паднах от смях как може на 10 сантима сняг да паднат на колене. Ами ето ви около 20 години по-късно, натовска България се огъва под 10 см, сняг. При това при положителни температури.

    Коментиран от #31, #33

    23:49 21.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Ако знаеш за какви кражби идва реч с това "снегопочистване" ще отидеш да си купиш едно въже и ще се обесиш на първото дърво.

    23:57 21.02.2026

  • 32 Стихията тепърва иди

    3 0 Отговор
    И ще има Елени нов сезон

    00:03 22.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Украина талантливая и рабатливая

    3 8 Отговор
    Нормално то при соца изобщо не се и чистеха пътищата в Монтански окръг например имаше общо 20-30 автомобила 2/3 от тях на милицията и местния комитет на партията.

    Коментиран от #36

    00:29 22.02.2026

  • 35 Лама Калушев

    3 2 Отговор
    На Петрохан всичко е спокойно. Пътят е изчистен много добре до асфалт. Дойдох да видя какво са направили с хижата дансаджиите, минах по черния, историческия път - нищо не са оставили, даже и фaлосите са ми задигнали! Два гардероба със секс играчки са ми изгорели. Щетите са за милиони.

    00:31 22.02.2026

  • 36 Урките

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Украина талантливая и рабатливая":

    Си отивате в Укрия при зеления ф,а,ш,и,с,т

    00:38 22.02.2026

  • 37 Някой си

    3 1 Отговор
    Не прочетох статията ви защото лъжете !Този сняг ли може да блокира България бе списвачи?Как не ви е срам като тези дето си купиха шоф. книжки и дипломи!

    01:28 22.02.2026

  • 38 Лъжат и за времето

    4 1 Отговор
    Прогнозата далеч не беше толкова лоша но се оказа много неочаквано мокър и дълбок снягс минусови температури. Освен това какви са тия лъжи че било минус два градуса но се усещало минус шест градуса.

    01:40 22.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Стявайте бе

    4 0 Отговор
    търговците да чистят пред магазините си !

    02:09 22.02.2026

  • 41 БоюЦиганина

    5 1 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и изцяло ми счупихте държавате, бе нефелници!

    02:14 22.02.2026

  • 42 Симеон

    0 0 Отговор
    Всичко отново е под контрол в цялата страна всичко е идеално!Само дето чакаме дядо Райко пак да им свърши работата!Държава мечта,пък и непрекъснато се пише-българите се връшали от чужбина!Луди ли са?

    08:23 22.02.2026

