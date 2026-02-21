Зимата блокира трафика в цялата страна

Снежна пелена и предупреждение за опасно време имаше днес в по-голяма част от България.

Стихията активира свлачища, предизвика пътни блокади и проблеми с трафика.

Със свлачища по пътя за Самоков и непочистени междуградски артерии започна снежната събота за област София.

В обедните часове валежът спря, снегът по пътищата се разтопи в киша, но пътни участъци останаха непроходими.

Жителите на София от сутринта запретнаха ръкави срещу стихията и дружно бутаха автобус 120.

За кратко достъпът на градски транспорт до Витоша беше спрян, а в ранния следобед трамвай дерайлира около Централна жп гара.

„По първоначална информация причината за инцидента е неправилно превключване вследствие на неблагоприятните атмосферни условия“, обявиха от „Столичен автотранспорт“.

Борбата със снега в София продължи през целия ден. Въпреки че снегорини по улиците не липсваха, гражданите останаха скептични към снегопочистването. Не липсваха и шеги в социалните мрежи.

Пътят За Самоков през Кокаляне беше отворен в късния следобед.

От Столичния инспекторат призовават търговците да чистят пред магазините си, а всички нас пред входовете на домовете си, където големи почистващи машини не минават.

В ранните часове на деня ситуацията в Северозападната част на страната беше буквално инфарктна, след като основни пътища бяха блокирани от снежни преспи, а полицаи влязоха в ролята на пътни работници и чистиха снега на ръка.

На места се стигна до километрични тапи от автомобили, пътни произшествия и дори куриозни ситуации.

„Те това е момчета, не дават никой да пътува за София, връщат ни обратно. Отивам да връщам колата у Мездра, качвам се на влака и продължавам“. Това е част от коментар, публикуван в социалната мрежа за ситуацията на Е-79 край Мездра сутринта.

Шофьори твърдят, че не са виждали снегорини по пътя към столицата.

Наша зрителка се натъква на куриозна ситуация – полицай с лопата рине сняг пред камион.

Затруднения имаше и в област Монтана. В сутрешните часове движението към прохода Петрохан бе ограничено в една лента заради катастрофа в района на село Бързия между лек автомобил и пикап. Пострадали няма. Но на билото започва неистова битка със замръзналите чистачки.

В ранния следобед международният път Е79 в региона беше затворен за всички моторни превозни средства заради снегопочистване и остана непроходим за часове, което допълнително натовари трафика през планинския проход.