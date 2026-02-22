Зимната обстановка предизвика хаос в страната ОБЗОР

670 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистваха, за да се осигури проходимост при зимни условия.

Сняг продължава да вали почти над цялата страна. Работата продължава, за да се гарантира безопасността на пътуването

София

Столицата осъмна със значителна снежна покривка, която достигна 10 сантиметра и затрудни движението в града. Временно беше затворен пътят към Витоша. Тролейбусна линия номер 9 също преустанови работа временно заради лошото време.

Към момента пътищата в града и към Витоша са отворени. Снегопочистващите машини са на терен. Много собственици на кооперации, жилищни и търговски обекти излязоха да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради. Екипите на Столичния инспекторат следят непрекъснато обстановката и метеорологичните условия. Дежурни екипи остават в готовност през нощта. С очакваното понижение на температурите е възможно образуване на поледици, като при необходимост ще бъдат извършени допълнителни обработки със смеси срещу заледяване.

Северозападна България

В област Монтана, е изцяло затворен за движение на всички видове МПС умастък от път I-1 Видин – Монтана – Враца. В областите Видин и Враца е ограничено преминаването на автомобили над 12 тона в посока Монтана.

Харсковско

Реката в Хасково излезе от коритото си днес. И към 22 часа остава усложнена ситуацията с река Харманлийска, заради продължаващите валежи.

Към 21:00 ч. нивото на реката е достигнало критично високи стойности от над 5.00 метра. Към момента няма регистрирани разливи, но от общината поясняват, че не е изключено преливане.

За сега в община Харманли няма регистрирани преливания на язовири и реки, няма бедстващи хора и няма села, които да са без ток. От Областно пътно управление докладват, че към този момент няма затворени пътища на територията на областта.

В с. Калугерово общ. Симеоновград обаче има залети дворове и стопански постройки, но към този момент няма нужда от евакуация на жители на селото. Свикан е кризисният щаб. Извършват се непрекъснати обходи по критичните точки с цел оглед и преценка на ситуацията.

Кметът на община Димитровград Иво Димов обяви, че продължителните валежи, който достигнаха до близо 50л./кв.м. са създали няколко критични точки на територията на общината.

Около селата Странско и Долно Белево има екипи на ПБЗН поради покачването на реката от поземлището на селата.

Припомняме, че днес министърът на земеделието и храните Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на Пловдивска и Хасковска област.

Русенско

Нивото на река Черни Лом край три села от Две могили е повишила нивото си и почти е стигнала критичната точка на преливане. Става дума за Пепелина, Острица и Широково. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов, който е в постоянен контакт с местната власт.

Пътят Русе - Бяла също беше временно затворен за камиони заради метеорологичните условия.

Бедствено положение в Община Ардино

Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Бедствено положение в община Гълъбово

Община Гълъбово обяви частично бедствено положение заради проливните дъждове.

Пътят, който свързва Гълъбово със селата Искрица, Медникарово, Мъдрец, Главан, Помощник и минава през село Обручище е проходим.

От НИМХ предупредиха, че се очаква снеговалежите тази нощ да продължат.