Зимната обстановка предизвика хаос в страната ОБЗОР

22 Февруари, 2026 05:03, обновена 22 Февруари, 2026 04:08 1 490 17

670 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища

Зимната обстановка предизвика хаос в страната ОБЗОР - 1
Снимка: ФОКУС
Фокус Фокус

670 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистваха, за да се осигури проходимост при зимни условия.

Сняг продължава да вали почти над цялата страна. Работата продължава, за да се гарантира безопасността на пътуването

София

Столицата осъмна със значителна снежна покривка, която достигна 10 сантиметра и затрудни движението в града. Временно беше затворен пътят към Витоша. Тролейбусна линия номер 9 също преустанови работа временно заради лошото време.

Към момента пътищата в града и към Витоша са отворени. Снегопочистващите машини са на терен. Много собственици на кооперации, жилищни и търговски обекти излязоха да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради. Екипите на Столичния инспекторат следят непрекъснато обстановката и метеорологичните условия. Дежурни екипи остават в готовност през нощта. С очакваното понижение на температурите е възможно образуване на поледици, като при необходимост ще бъдат извършени допълнителни обработки със смеси срещу заледяване.

Северозападна България

В област Монтана, е изцяло затворен за движение на всички видове МПС умастък от път I-1 Видин – Монтана – Враца. В областите Видин и Враца е ограничено преминаването на автомобили над 12 тона в посока Монтана.

Харсковско

Реката в Хасково излезе от коритото си днес. И към 22 часа остава усложнена ситуацията с река Харманлийска, заради продължаващите валежи.

Към 21:00 ч. нивото на реката е достигнало критично високи стойности от над 5.00 метра. Към момента няма регистрирани разливи, но от общината поясняват, че не е изключено преливане.

За сега в община Харманли няма регистрирани преливания на язовири и реки, няма бедстващи хора и няма села, които да са без ток. От Областно пътно управление докладват, че към този момент няма затворени пътища на територията на областта.

В с. Калугерово общ. Симеоновград обаче има залети дворове и стопански постройки, но към този момент няма нужда от евакуация на жители на селото. Свикан е кризисният щаб. Извършват се непрекъснати обходи по критичните точки с цел оглед и преценка на ситуацията.

Кметът на община Димитровград Иво Димов обяви, че продължителните валежи, който достигнаха до близо 50л./кв.м. са създали няколко критични точки на територията на общината.

Около селата Странско и Долно Белево има екипи на ПБЗН поради покачването на реката от поземлището на селата.

Припомняме, че днес министърът на земеделието и храните Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на Пловдивска и Хасковска област.

Русенско

Нивото на река Черни Лом край три села от Две могили е повишила нивото си и почти е стигнала критичната точка на преливане. Става дума за Пепелина, Острица и Широково. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов, който е в постоянен контакт с местната власт.

Пътят Русе - Бяла също беше временно затворен за камиони заради метеорологичните условия.

Бедствено положение в Община Ардино

Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Бедствено положение в община Гълъбово

Община Гълъбово обяви частично бедствено положение заради проливните дъждове.

Пътят, който свързва Гълъбово със селата Искрица, Медникарово, Мъдрец, Главан, Помощник и минава през село Обручище е проходим.

От НИМХ предупредиха, че се очаква снеговалежите тази нощ да продължат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Али Хаменей

    26 1 Отговор
    Ма то това е всяка година. Все сте "изненадани". Зимата все "пак ви изненадва" некадърници с некадърници. Не се накрадахте!

    04:18 22.02.2026

  • 2 хехе

    27 0 Отговор
    от кога 10 сантима сняг са значително количество.

    04:25 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БоюЦиганина

    13 1 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и изцяло ми счупихте държавате, бе нефелници!

    04:28 22.02.2026

  • 5 евроТЪПАНАРИ

    16 0 Отговор
    "Пътят, който свързва Гълъбово със селата Искрица, Медникарово, Мъдрец, Главан, Помощник и минава през село Обручище е проходим."

    ПЪТЯ Е НИВО ЛУНЕН ПЕЙЗАЖ, НЯМА КАК ДА НЕ ИЗКРИВИШ ДЖАНТАТА ИЛИ ГУМАТА АКО МИНЕШ ПО ТОЯ ПЪТ!

    НИКОГА НЕ Е БИЛ АСВАЛТИРАН ОТ КАК Е ТодорЖИВКОВ Е УМРЯЛ

    А И ПРЕДИ ТОВА АСВАЛТА Е МНОГО МАЛКО

    04:30 22.02.2026

  • 6 Коко

    25 1 Отговор
    Хаоса в страната не е предизвикан от зимната обстановка а от дебил ите които я населяват.А те са 90/100.

    Коментиран от #7, #14

    04:47 22.02.2026

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Коко":

    И ти не лъжеш. Само малко искам да те поправя. Те са 98 на сто.

    Коментиран от #12

    05:23 22.02.2026

  • 8 Безхаберието до там води

    9 0 Отговор
    УжасТ, 10 саниметра сняг си е сериозно количество, невиждано от години и при това неочаквано пак ни изненада.

    06:28 22.02.2026

  • 9 Наивник на средна възраст

    11 2 Отговор
    Колкото е комично,толкова е и трагично.....Чутовно количество от 10 санта затрудни крадците на общетсвеното богатство ......то не може само да краднеш и без да инвестираш в теника и хора,да пунтираш отговорност в подържането на пътната мрежа при зимни условия....а то една зима - чутовни към 10 санта....ужас,при соца нямаше и да се коментира,ма нали бе лош строй,предимно за крадците......тогава при минимум 30 санта горките Лади,Москвичи и Трабанти хвърчаха по пътищата на страната - сега едни автомобили... не смогват горките ....при 10 санта.... Това мили ми рибарю е демокрацията по евроатлантически - приказки много,файда(освен за крадците) за народа няма....Да ви е честито еврото,милото,дето нищо не поскъпна.......О,роби на труда.......ма ядете ката ден банани - това е реалната цена на банана....яжте сега.....

    Коментиран от #10

    06:42 22.02.2026

  • 10 оня с питон.я

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Наивник на средна възраст":

    Най-щастливи са внймуните по цял ден по дърветата банани на корем питай Тошко Маймуняка дето докара орангутани от Индонезия за лекари.

    06:56 22.02.2026

  • 11 факт

    1 1 Отговор
    спрете тировете

    07:07 22.02.2026

  • 12 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бат Венце Сикаджията":

    100на 100

    07:09 22.02.2026

  • 13 И да приема бисквитките все тая

    3 0 Отговор
    Харсовско няма такова. Правите много грешки , себе си не поглеждате но иначе мogepamopa mopмози хората.

    07:49 22.02.2026

  • 14 Ти си един от тях.

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коко":

    Виж си името само.

    07:51 22.02.2026

  • 15 АПИ =

    1 0 Отговор
    А йде - П ари - И ма, кво са прайте на улави бе, кой шъ ви излезне у събота да чисти бе стадо шантаво, ручайте туршия с 100 грама пукница и глейте чалга. Очакваме 50 (-) аре поне тук да сте активни. Знаете ли колко е трудно у тоа студ да си цъкам по ГСМ-ма а???. Респект към полицая!!! са съжаление е голямо изключение

    08:07 22.02.2026

  • 16 така е

    0 0 Отговор
    То вече не се издържа с това Евро. Ще бягам.

    08:43 22.02.2026

  • 17 Трътлю

    0 0 Отговор
    В Пловдив сняг няма. Идвайте в Пловдив, братя! Да станем един милион!

    09:47 22.02.2026

Новини по градове:
